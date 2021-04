Eine vom Westen unterstützte Farbrevolution ist eine „größte Bedrohung“ für die nationale politische Sicherheit Chinas

von Yang Sheng und Chen Qingqing – https://cooptv.wordpress.com

Der sechste Tag der nationalen Sicherheitserziehung findet am Donnerstag statt. Die chinesische nationale Sicherheitsbehörde veröffentlicht eine Reihe von Fällen im Zusammenhang mit der Bedrohung der politischen Sicherheit Chinas. Experten für internationale Geheimdienste und Sicherheit sagten, im Rahmen des sich verschärfenden Wettbewerbs zwischen China und den USA hätten ausländische feindliche Kräfte verstärkt Anstrengungen unternommen, um die politische Sicherheit Chinas ins Visier zu nehmen, anstatt lediglich regelmäßige Spionageaktivitäten durchzuführen.

Die Strafverfolgungsfälle, die in diesem Jahr von den zuständigen nationalen Sicherheitsbehörden veröffentlicht wurden, unterscheiden sich von denen in der Vergangenheit. Sie konzentrieren sich speziell auf das Problem der politischen Sicherheit, einschließlich Verdächtiger, die mit ausländischen Anti-China-Kräften zusammengearbeitet haben, die versuchen, die Staatsmacht zu untergraben. Einige von ihnen stehen im Zusammenhang mit den Turbulenzen in Hongkong im Jahr 2019, die versuchen, die von Westen unterstützte Farbrevolution von der Sonderverwaltungsregion auf das Festland auszudehnen.

„Wenn wir über die nationale Sicherheit sprechen, werden die Menschen normalerweise an ausländische Spionageaktivitäten denken, die auf Chinas militärische und wirtschaftliche Intelligenz abzielen. Aber jetzt zeigen viele aktuelle Fälle, dass die internen und externen Anti-China-Kräfte miteinander zusammenarbeiten“, sagte Li Wei, ein Experte für nationale Sicherheit und Terrorismusbekämpfung am China Institute of Contemporary International Relations, sagte der Global Times.

„Dies zeigt, dass die ausländischen feindlichen Kräfte ihre Bemühungen verstärken, eine ‚Farbrevolution‘ zu fördern, um die politische Sicherheit unseres Landes zu schädigen“, sagte Li und betonte, dass dies die primäre nationale Sicherheitsherausforderung geworden ist, vor der China derzeit steht.

Regelmäßige Spionageaktivitäten, die auf militärische und wirtschaftliche Informationen abzielen, zielen darauf ab, den relevanten Ländern bei ihren Verhandlungen oder im Wettbewerb mit China zu helfen. „Aber die Farbrevolution, die direkt auf unsere politische Sicherheit abzielt, versucht, die Stabilität und die öffentliche Ordnung in unserem Land zu schädigen. Sie ist also viel ernster und destruktiv „, sagte ein chinesischer Experte für internationale Geheimdienste, der um Anonymität bat.

Technisch gesehen ist eine Farbrevolution eine „intelligentere Maßnahme“, um westlichen Ländern, insbesondere den USA, zu helfen, ein Land zu destabilisieren oder zu stürzen, sagte der Experte. „Nach dem Irak-Krieg zögerten die USA und ihre Verbündeten eher, Bodentruppen zu entsenden, da direkte Militäroperationen ihren Soldaten Verluste und andere unvorhersehbare Kosten verursachen. Sie nutzen jedoch soziale Netzwerke, NGOs und ‚Diplomaten‘, um zu mobilisieren und zu trainieren Die Finanzierung und Organisation der lokalen Bevölkerung gegen die Regierung kostet weniger und schafft leichter Chaos. „

„Wir können viele ähnliche Fälle in Syrien, Libyen, Venezuela, der Ukraine und Weißrussland beobachten. Die Hauptakteure in diesen Ländern sind lokale Menschen, die von westlichen Vertretern geleitet werden, und westliche Streitkräfte spielen normalerweise eine unterstützende Rolle, und manchmal tun sie dies ohne sich zu zeigen“, sagte er.

Chinesische Analysten sagten, die USA und ihre Verbündeten wagen es nicht, direkt militärische Operationen gegen atomar bewaffnete Großmächte wie China und Russland oder ihre Nachbarländer zu starten. Nach einer Reihe ineffektiver Ansätze wie Handelskrieg, militärischem Druck und Propagandastigmatisierung wird die Farbrevolution als wichtige Taktik eingesetzt, um Chinas Entwicklung zu stören, und es scheint, als wäre dies die letzte Karte, die die USA spielen können, um China von der Verwirklichung abzuhalten große Verjüngung der chinesischen Nation.

Mehr Infiltration

In einem der kürzlich veröffentlichten Strafverfolgungsfälle, die auf die Förderung der nationalen Sicherheitserziehung abzielten, ist ein Student mit dem Nachnamen Tian, ​​der an einer Universität in der nordchinesischen Provinz Hebei Journalismus studierte, ein „Jungreporter“ in China geworden, der für westliche Mainstream-Medien arbeitet . Tian richtete 2018 eine Anti-China-Website ein und erfand und verbreitete eine große Menge an Desinformation und politischen Gerüchten.

Im April 2019 wurde Tian zu einem Besuch in einem westlichen Land eingeladen und hat sich mit mehr als 20 feindlichen ausländischen Gruppen und mehr als einem Dutzend Beamten des Gastlandes zusammengetan, um direkte Anweisungen zu erhalten, weshalb Tian „Beweise“ vorlegen muss,te die verwendet werden könnten um China zu stigmatisieren. Tians Handlungen haben Chinas politische Sicherheit ernsthaft beeinträchtigt und er wurde im Juni 2019 nach Angaben staatlicher Sicherheitsbehörden festgenommen.

Li sagte, dies sei ein typischer Fall, in dem die US-amerikanischen und westlichen Anti-China-Kräfte chinesische Studenten infiltrieren, aufstacheln und sie für den ideologischen Krieg gegen China einsetzen.

„Die Arbeit für westliche Medien ist kein Problem, aber wenn es ein Verbrechen ist, den Beruf eines Journalisten als Deckmantel für Aktivitäten zur Schädigung der nationalen Sicherheit zu verwenden“, sagte Li und bemerkte, dass nicht alle Mitarbeiter in westlichen Medien Spione sind, sondern es gibt einige westliche Journalisten, die von westlichen Politikern und Geheimdiensten unterstützt werden.

Bei Gerüchten über „Völkermord“ und „Zwangsarbeit“ in Chinas Xinjiang spielen westliche Medien eine wichtige Rolle, bemerkte Li. „Genau wie in diesem Fall erhalten diese ‚Journalisten‘ Finanzmittel und Schulungen in anderen Ländern und setzen die Taktik von Anti-China-Politikern um, um China zu destabilisieren.“

Am Mittwoch sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, auf der routinemäßigen Pressekonferenz, dass der US-Botschafter in der Türkei im Jahr 2020 mit dem Leiter der örtlichen ETIM-Abteilung (East Turkestan Islamic Movement) zusammengetroffen sei.

Die ETIM oder Turkistan Islamic Party ist eine extremistische, terroristische und separatistische Organisation, die Chinas Souveränität und Stabilität in Xinjiang in Frage stellt. Das Al-Qaida-Sanktionskomitee des UN-Sicherheitsrates hat ETIM seit 2002 als terroristische Organisation aufgeführt.

Das chinesische Außenministerium spielte auf der Pressekonferenz ein Videosegment ab, in dem Sibel Edmonds, eine ehemalige FBI-Übersetzerin, in einem Interview von 2015 enthüllte, dass „viele dieser Leute von den Gladio-Mitarbeitern (aus Xinjiang) herausgeholt werden … sie werden ausgebildetund bewaffnet und dann werden sie zurückgeschickt. “

Wenn man die Dinge zusammensetzt, muss man sich fragen, worüber der US-Botschafter in der Türkei mit dem Chef der Anti-China-Truppe gesprochen hat. Was ist die Operation Gladio? Beabsichtigen die USA, in Xinjiang Ärger zu verursachen? „, Sagte Zhao.

Nach den veröffentlichten Informationen sagten einige verhaftete ehemalige hochrangige Beamte in Xinjiang , sie hätten sogar mit ausländischen Separatisten zusammengearbeitet, um Terroranschläge in der Region durchzuführen oder zu tolerieren. Sie verwenden Lehrbücher mit extremistischem Inhalt in lokalen Schulen, was der nationalen Einheit und der politischen Sicherheit ernsthaften Schaden zufügte.

Hongkonger Frontlinie



Hongkong ist eine weitere Frontlinie der nationalen Sicherheit und der politischen Sicherheit Chinas. Seit Inkrafttreten des nationalen Sicherheitsgesetzes für Hongkong im Juni 2020 schwanken die ausländischen Kräfte, die seit Juni 2019 monatelange regierungsfeindliche Unruhen in der Stadt begangen haben, angesichts der Tatsache, dass Straftäter mit schweren Strafen rechnen müssen – so hoch wie lebenslange Haft. Das Gesetz würde auch „die unsichtbaren Hände“ hinter dem Chaos abschneiden, das von ausländischen Unruhestiftern verursacht wird, sagten Experten.

Für viele ist es nicht überraschend, dass westliche Streitkräfte den Status einer offenen Stadt in Hongkong nutzten, um die Farbrevolution über verschiedene Kanäle, einschließlich Medien, Studentengewerkschaften, politische Parteien und Gewerkschaften, durch Finanzierung, Ausbildung, Beratung oder Organisation illegaler Versammlungen, Proteste und Unruhen anzuregen. Alle Taktiken, die in den Turbulenzen von 2019 zu finden waren.

Die Umsetzung des nationalen Sicherheitsgesetzes half Hongkong, die soziale Ordnung wiederherzustellen und die Lücken in den lokalen Sicherheitsgesetzen zu schließen, sagte Chris Tang Ping-keung, Kommissar der Polizei, der Global Times am Mittwoch, da das Gesetz als wirksame Abschreckung für Hongkong fungierte jene Gesetzesbrecher, die die nationale Sicherheit gefährden.

Seit der Umsetzung des nationalen Sicherheitsgesetzes für Hongkong wurden 100 Personen von der Hongkonger Polizei festgenommen, weil sie verdächtigt wurden, die nationale Sicherheit zu gefährden, sagte Tang.

Die Wahrung der nationalen Sicherheit wird für den Polizeikommissar für 2021 als oberste Priorität angesehen, was auch zu den vier Hauptaufgaben der HKPF gehört. Das Polizei-Team wird weiterhin nationale sicherheitsrelevante Informationen sammeln und analysieren, in Strafsachen Ermittlungen durchführen, die die nationale Sicherheit gefährden, und nachrichtendienstliche Operationen durchführen, um Handlungen zu verhindern, die die nationale Sicherheit gefährden, stellte Tang fest.

„Die HKPF wird auch die Zusammenarbeit mit allen Institutionen und Interessengruppen bei der Wahrung der nationalen Sicherheit verbessern und mehr Vertrauen und Unterstützung in der Öffentlichkeit gewinnen“, sagte er.

Um in den Schutz der nationalen Sicherheit die Beteiligung der Öffentlichkeit zu erleichtern, hat die HKPF nationalen Sicherheitsabteilung eine Hotline für die Meldung relevanten Nicht-Notfällen ins Leben gerufen und zwar seit dem 5. November 2020.

Nasty Acts werden nach hinten losgehen

Neben Targeting Xinjiang und Hongkong, die traditionellen geopolitischen Brennpunkten ausländischen feindlichen Operationen. sind feindliche Kräfte auch daran interessiert, Themen wie LGBT, Feminismus und Umweltschutz zu nutzen, die leicht zu heftigen Diskussionen in sozialen Medien über Desinformation und Gerüchte führen, um Probleme zu verursachen, indem sie Konflikte zwischen bestimmten Gruppen in China auslösen, sagte die anonyme Expertin für internationale Geheimdienste.

Glücklicherweise kann diese Art von Praxis keine signifikanten Auswirkungen haben oder zu einer massiven Farbrevolution eskalieren, da mit der Modernisierung und Entwicklung Chinas die Mehrheit der chinesischen Internetnutzer in der Lage ist, diese Themen mit einer ausgereiften und vernünftigen Haltung und legal zu diskutieren zivile Organisationen für LGBT oder Umweltschutz werden sich von feindlichen ausländischen Interventionen distanzieren, sagte der Experte.

„Diese Extremisten, die von westlichen Kräften unterstützt werden, wurden in unserer Gesellschaft an den Rand gedrängt, und ihre illegalen Aktivitäten online und offline werden von den zuständigen Strafverfolgungsbehörden effektiv verwaltet und kontrolliert“, bemerkte er.

Ironischerweise haben die USA festgestellt, dass einige ihrer Ansätze, die Farbrevolution weltweit voranzutreiben, nach hinten losgehen könnten, und der Aufstieg des Trumpismus und die Intensivierung der Black Lives Matter-Bewegung sowie der Aufstand auf dem Capitol Hill haben ihr Image und ihre Glaubwürdigkeit ernsthaft untergraben, wenn sie versuchen, Farbrevolutionen zu fördern andere Länder, sagte der Experte.

Internationale Zusammenarbeit



Die vom Westen unterstützte Farbrevolution ist eine häufige Bedrohung für China und viele Länder, einschließlich Russland, sowie für Länder in Zentralasien, dem Nahen Osten, Südostasien, Osteuropa und Lateinamerika. Die Verteidigung der politischen Sicherheit erfordert nun auch internationale Zusammenarbeit, so Analysten.

Der chinesische Außenminister Wang Yi bestärke dies auf einer Pressekonferenz. Nach seinem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow im März erklärte er, die beiden Länder würden sich gemeinsam gegen Farbrevolutionen aussprechen und ihre nationale Souveränität und politische Sicherheit wahren.

„Der Kampf gegen Farbrevolutionen ist eine wichtige Aufgabe für China und Russland, um sich nicht nur selbst zu schützen, sondern auch den Frieden und die Stabilität in der Region zu sichern. Die beiden Länder könnten beim Austausch von Informationen und bei gemeinsamen Operationen gegen illegale westliche NGOs zusammenarbeiten, die Desinformation zu Hype-Instabilität und Cybersicherheit schaffen würden. „Yang Jin, Experte am Institut für russische, osteuropäische und zentralasiatische Studien der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, sagte der Global Times.

https://www.globaltimes.cn/page/202104/1221182.shtml

https://cooptv.wordpress.com/2021/04/16/eine-vom-westen-unterstutzte-farbrevolution-ist-eine-groste-bedrohung-fur-die-nationale-politische-sicherheit-chinas-global-times/