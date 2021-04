Was haben Biden & Putin alles zu besprechen?

von Andrew Korybko – http://oneworld.press

Übersetzung LZ

Der amerikanische und der russische Präsident haben eine ganze Reihe von Themen zu besprechen, sollten sie sich irgendwann in der nächsten Zeit persönlich treffen, wie Biden es bei ihrem letzten Telefongespräch vorschlug. Die wichtigsten Themen wären aber wohl die strategische Sicherheit und die friedliche Lösung der Konflikte in der Ukraine, Afghanistan und Syrien.

Biden-Putin-Gipfel-Pläne

Die russisch-amerikanischen Spannungen sind auf einem historischen Höchststand für die Zeit nach 1991, so dass es sinnvoll ist, dass Präsident Biden bei seinem letzten Telefongespräch ein persönliches Treffen mit seinem russischen Amtskollegen vorschlug, um „die gesamte Bandbreite der Themen“ zu besprechen, mit denen ihre Länder konfrontiert sind. Die wichtigsten Themen wären wohl die strategische Sicherheit und die friedliche Lösung der Langzeitkonflikte in Afghanistan, Syrien und der Ukraine, aber natürlich würden auch andere Themen zur Sprache kommen. Es folgt eine Auflistung der drängendsten Probleme zwischen diesen beiden Großmächten in der Reihenfolge ihrer Bedeutung. Jeder Punkt enthält eine Zusammenfassung der jeweiligen Positionen und wie ein Kompromiss aussehen könnte, wenn einer realistisch möglich ist:

Strategische Sicherheit

In der Verlautbarung des Weißen Hauses über das Telefonat heißt es, dass „die Vereinigten Staaten und Russland die Absicht haben, einen Dialog über strategische Stabilität in einer Reihe von Fragen der Rüstungskontrolle und neuen Sicherheitsfragen zu führen, der auf der Verlängerung des Neuen START-Vertrags aufbaut“, was sich darin widerspiegelt, dass der Kreml ebenfalls auf „strategische Stabilität und Rüstungskontrolle“ verweist. Beide Länder teilen also den gemeinsamen Wunsch, auf der im Februar in letzter Minute erfolgten Verlängerung des New START-Vertrags aufzubauen, wobei unklar ist, in welche Richtung dies gehen könnte. Die frühere US-Regierung verlangte, dass China an allen derartigen anstehenden Gesprächen teilnimmt, während Russland das Recht Pekings respektiert, dies nicht zu tun. Das ideale Szenario wäre, wenn alle relevanten Mächte ihre jeweiligen Arsenale proportional reduzieren würden, aber das ist möglicherweise nicht realistisch.

Ukraine

Bei diesem brisanten Thema geht es nicht nur um die politische Lösung des Bürgerkriegs in dem osteuropäischen Land im Einklang mit den Minsker Vereinbarungen, deren Umsetzung das von den USA unterstützte Kiew bisher verweigert hat, obwohl es ihnen zuvor zugestimmt hatte. Es geht auch um das aggressive Vorwärtsdrängen der NATO in der Region und ihre Unterstützung für die antirussischen Aktivitäten der Ukraine, auch gegen die Krim. Die Situation ist derzeit so angespannt, dass es sogar zu einem Krieg kommen könnte, bevor sich die russische und die amerikanische Führung treffen, wobei die anschließend befürchtete Politik des Spiels mit dem Feuer möglicherweise als Grund für die Beschleunigung ihrer Gipfelpläne dienen könnte. Das beste Szenario wäre, wenn die USA den Ernst der Lage erkennen und Kiew endlich dazu drängen, die Minsker Vereinbarungen umzusetzen.

Afghanistan

Der Kreml berichtete über „die Situation in Afghanistan“, was im Bericht des Weißen Hauses fehlte, aber dieses Thema wird wahrscheinlich im Vordergrund ihrer Diskussionen stehen, wenn man bedenkt, dass die USA planen, sich bis zum 11. September dieses Jahres vollständig aus diesem Land zurückzuziehen. Die Positionen beider Großmächte haben sich in letzter Zeit insofern angenähert, als sie eine inklusive Übergangsregierung, an der die offiziell als terroristisch eingestuften Taliban beteiligt sind, als einzigen pragmatischen politischen Ausgang des Konflikts unterstützen. Die Herausforderung besteht darin, dass die Taliban negativ auf die Ankündigung der USA reagiert haben, dass sie ihre ursprünglich geplante Frist für den Rückzug bis zum 1. Mai nicht einhalten werden. Es bleibt also abzuwarten, ob der fragile Waffenstillstand zwischen den beiden lange genug hält, damit das Treffen stattfinden kann.

Syrien

Syrien wurde von keiner der beiden Regierungen erwähnt, so dass unklar ist, ob es bei der letzten Diskussion zur Sprache kam, aber es ist dennoch ein wichtiges Thema zwischen den beiden Ländern, das nicht ignoriert werden kann. Die USA halten Besatzungstruppen im Nordosten jenseits der de facto „inneren Teilungslinie“ am Euphrat, und ihre weithin berichtete Unterstützung terroristischer Kräfte im Land ist ein Haupthindernis für die Lösung des Konflikts. Darüber hinaus haben die politischen Stellvertreter der USA bisher die parallelen Friedensprozesse behindert, so dass etwas getan werden muss, um auf diesen Schienen Fortschritte zu erzielen. Der einzige realistische Kompromiss wäre eine „Dezentralisierung“ und die Forderung von Damaskus nach einem würdevollen, aber schrittweisen Rückzug des Iran aus dem Land, aber letzteres scheint noch unwahrscheinlich.

China

Die USA erkennen langsam, dass sie einen großen Fehler begangen haben, indem sie Russlands historische Belagerungsmentalität auslösten, das Land als Reaktion darauf näher an China heranführten und Moskau dazu provozierten, sich aktiv um Washingtons Eindämmung in der ganzen Welt zu bemühen. Selbst eine einfache Denkübung, die die berüchtigte Nullsummen-Perspektive der USA in den internationalen Beziehungen einbezieht, legt nahe, dass dies zu Amerikas großem strategischen Nachteil führt, während es für China eines der besten Szenarien überhaupt ist. Dementsprechend könnte Bidens Team versuchen, Russland dazu zu bewegen, seine jüngste, von den Amerikanern provozierte außenpolitische Wende rückgängig zu machen, um Moskaus traditionellen „Balanceakt“ zwischen Ost und West wiederherzustellen, aber dieses Ergebnis ist nur möglich, wenn glaubwürdige Fortschritte bei einer „Neuen Entspannung“ erzielt werden.

Iran

Das Atomprogramm der Islamischen Republik ist ein weiterer großer Streitpunkt zwischen den USA und Russland, der aber auch mehr denn je das Interesse der beiden Länder auf sich zieht, nachdem der Iran kürzlich ein 25-jähriges Abkommen über eine strategische Partnerschaft mit China geschlossen hat. Dieses Abkommen hat die Chance, die geostrategische Situation in der Region durch die Ausweitung von Pekings Belt & Road Initiative (BRI) auf Westasien über die W-CPEC+ zu revolutionieren, was eine unerwartete, spielverändernde Entwicklung war, die sowohl die USA als auch Russland scheinbar unvorbereitet traf. Sie werden nicht nur versuchen, die unmittelbare Nuklearfrage anzusprechen, sondern könnten auch darüber diskutieren, wie sie diese neue regionale geostrategische Realität bewältigen können, vielleicht auf indirekt gemeinsame Weise, wenn sie Fortschritte bei einer „Neuen Entspannung“ machen.

Palästina

Der so genannte „Nahost-Friedensprozess“ (MEPP) ist ebenfalls ein Bereich von gemeinsamem Interesse für Russland und die USA. Beide Großmächte sind auch in unterschiedlichem Maße mit „Israel“ verbündet, wobei Russlands weitgehend unterdiskutierte Beziehung das Ergebnis geschickter Politikgestaltung auf Präsidentenebene durch Putins persönliche Diplomatie mit seinem engen Freund Premierminister Netanjahu ist. Da Biden versucht, die regionalen Beziehungen der USA etwas mehr auszubalancieren als Trump, ist es möglich, dass er den sogenannten „Deal des Jahrhunderts“ seines Vorgängers rückgängig macht und so dazu beiträgt, dass sein Land und Russland gemeinsam zumindest die symbolische Gründung eines palästinensischen Staates einläuten, auch wenn es noch eine Weile dauern wird, bis dies geschieht.

Russiagate/Navalny/Klima

Biden wird mit ziemlicher Sicherheit die diskreditierte Russiagate-Verschwörungstheorie aufgrund des innenpolitischen Drucks seiner Basis ansprechen. Dieser spekulative Aspekt ihrer Diskussion würde völlig symbolisch sein, da es das ist, was viele zu Recht ein „nothingburger“ genannt haben. Es wird nur um des Anscheins willen besprochen werden, genauso wie Nawalnys Inhaftierung, wenn sie überhaupt zur Sprache kommt. Was den Klimawandel betrifft, so ist dies ein „neutrales“ Mittel, durch das die beiden zumindest oberflächlich enger zusammenarbeiten und zu einem halbwegs positiven Ergebnis ihres geplanten Gipfels kommen könnten. Beide Staatsoberhäupter sind sich einig, dass diese Bedrohung abgewendet werden muss, aber es gibt nicht wirklich viel, was sie gemeinsam tun können. Dennoch könnte es für einige gute Schlagzeilen sorgen, wenn sie eine gemeinsame Erklärung dazu veröffentlichen.

