Um jeden Preis – Kultusminister beschließen Schulöffnungen

Die Schulen bleiben weiter offen. So beschlossen von der Kultusministerkonferenz (KMK) am 8. April. Auch das 22. Treffen der 16 Kultusminister seit Beginn der Corona-Pandemie vor mehr als einem Jahr führte zu keinen bundeseinheitlichen Regelungen. Von den Inzidenzgrenzwerten hatte sich der Schulbetrieb bereits zuvor weitgehend abgekoppelt.

Sachsen setzt nach den Osterferien landesweit auf Präsenzunterricht, gleich welcher Inzidenzwert vorliegt, Abstandsregeln und Maskenpflicht gelten im Unterricht der Grundschulen nicht. In Thüringen gibt sich das Kultusministerium ergebnisoffen, es bleibt „bei der Empfehlung, Schulen und Kindergärten ab einer Inzidenzzahl von 150 zu schließen“, nicht ohne zu betonen, dass anstatt einer Schließung auch alternative Maßnahmen „ergriffen werden könnten, je nachdem, wie die konkrete Beurteilung der örtlichen Lage ausfällt“. Da wissen Eltern, Schüler und Lehrer, woran sie sind.

„Flächendeckend testen, Unterricht und Prüfungen ermöglichen“, lautet die Überschrift des KMK-Beschlusses. Nicht mehr als ein Bekenntnis, wie das Beispiel Nordrhein-Westfallen zeigt. Dort bleiben die meisten der etwa 2,5 Millionen Schüler vorerst zu Hause. Eigentlich hätte der Präsenzunterricht nach den Ferien unmittelbar starten sollen, allerdings fehlen die Selbsttests. Der Vorsitzende des NRW-Städtetags, der Bielefelder Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD), beklagte sich gegenüber der Presse: Um die versprochenen Selbsttests zur Verfügung zu stellen, seien wöchentlich etwa fünf Millionen Test-Sets nötig, „diese Menge ist bisher bei weitem nicht vorhanden“. Abwarten also.

Seit Dezember letzten Jahres warnt das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinen Lageberichten, dass Schulen und Kitas eine stetig wachsende Bedeutung für die Viruszirkulation, insbesondere der britischen Covid-Mutante, zukommt: „Der stärkste Anstieg ist bei Kindern zwischen 0 bis 14 Jahren zu beobachten, wo sich die 7-Tage-Inzidenzen in den letzten vier Wochen verdoppelt haben“, heisst es im Bericht des RKI vom 23. März. Die Infektionen bei Kindern und Jugendlichen verlaufen dabei zwar meist ohne Symptome, dies mindert jedoch in keiner Weise die Ansteckungsgefahr. Zu der steigenden Infektionsdynamik bei Kindern sichtete der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags internationale Forschungsergebnisse.

Der Bericht liegt der Bundesregierung seit dem 25. März vor. Dort ist zu lesen, dass eine Auswertung von in 131 Ländern erhobenen Daten beweise, die „Schließung von Schulen“ sei – neben der Schließung von Betrieben – das wirksamste Mittel zur Eindämmung der Infektionsrate. Das Desinteresse der KMK an solchen Fakten liegt indessen nicht an der föderalistischen Struktur der Bundesrepublik, sondern ist einer politischen Grundentscheidung geschuldet: Schulen und Betriebe sollen um jeden Preis offen gehalten werden. Daran wird auch die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die dem Bund mehr Kompetenzen übertragen soll, nichts ändern. Im rasch zusammengezimmerten Gesetzentwurf für die „bundesweite Notbremse“ findet sich dementsprechend nur die altbekannte Mixtur von Einschränkungen des privaten Bereichs.

Cecilia Schweizer von der SDAJ zu den Beschlüssen Die Offenhaltung der Schulen sei Priorität, und man wolle so viel Präsenzunterricht wie möglich anbieten, darauf konnte man sich bei der Kultusministerkonferenz einigen. Einigen konnte man sich aber schon wieder nicht auf einheitliche und vorausschauende Regelungen zur Erreichung dieser eigentlich richtigen Ziele, und so scheinen die Behauptungen der Minister nicht besonders glaubwürdig. In vielen Bundesländern soll es nur Homeschooling geben, andere wollen einen negativen Test zur Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht machen, und wieder andere halten solche Tests für freiwillig. Ausreichende Hygienemaßnahmen und flächendeckende Tests verspricht die Konferenz zwar, die Umsetzung überlässt sie aber wieder den einzelnen Bundesländern und Schulen. Notwendige Maßnahmen zum Ausgleichen der Bildungsungerechtigkeit und zum Infektionsschutz, zum Beispiel mehr Betreuung und Förderungen durch mehr Lehrerinnen, Lehrer und andere Pädagoginnen und Pädagogen, Luftfilter und zusätzliche Räume, haben die Minister gar nicht erst diskutiert. Diese unmögliche Politik hat System, denn für die Herrschenden haben letztlich eben nicht die Wünsche und Rechte der Schülerinnen und Schüler oder die der Bevölkerung Priorität, sondern die des Kapitals. Schnelles, einheitliches und planvolles Handeln hätte ja auch die dritte Welle verhindern können, die uns jetzt bedroht. Wir fordern deshalb ein einheitliches Hygiene- und Unterrichtskonzept!