Was Washington mit Chinesen macht

von Joseph Essertier – https://cooptv.wordpress.com

Am kommenden Freitag wird der neu gewählte US-Präsident Joe Biden mit dem japanischen Premierminister SUGA Yoshihide zu einem Gipfeltreffen zusammentreffen, das die Massenmedien als demokratische und friedliebende Länder vorgestellt haben, die sich beiläufig treffen, um zu diskutieren, was gegen das „China-Problem“ getan werden sollte . ” Diese Erzählung wird, wie es normalerweise der Fall ist, ohne Berücksichtigung des aktuellen und historischen Hintergrunds der Situation oder mit der Absicht, China tatsächlich in eine sinnvolle und konstruktive Diskussion über die universelle Verbreitung der Demokratie einzubeziehen, verschluckt.

Nick Turse enthüllte in seinem Film „Alles töten, was sich bewegt: Der echte amerikanische Krieg in Vietnam“ (2013) das schockierende Ausmaß des US-Rassismus gegenüber Ostasiaten, der vom US-Militär für den 20-jährigen Vietnamkrieg für Propagandazwecke ausgenutzt wurde. Leider ermöglicht der Rassismus aus der Zeit des Vietnamkrieges, der sich aus der Vorherrschaft der Weißen ergibt, immer noch Gewalt wie die Atlanta Shootings . US-Soldaten, die während des Vietnamkrieges Vietnamesen töteten, lernten wertvolle mentale Tricks wie die MGR (die „bloße Gook-Regel“), die Vietnamesen entmenschlichte und es ihnen psychologisch leichter machte, sie „nach Belieben“ zu schlachten oder zu missbrauchen. US-Rassismus wurde mit beschämenden Worten wie „Brennen Sie die verdammten Gooks aus“, „Gook-Jagd“ und „nur ein weiterer Gook, der im Weg stand“ zum Ausdruck gebracht.

Die US-amerikanische Killermaschine Facehugger, einschließlich der blutsaugenden Führungskräfte von Unternehmen der Rüstungsindustrie wie Boeing, ermordete Millionen in Vietnam und Korea, darunter Hunderttausende Chinesen während des Koreakrieges. Und wir lassen es immer noch zu, dass es sich auf die Gesichter der Asiaten hüllt und auf parasitenähnliche Weise von ihnen lebt. Die Tentakel des Monsters befinden sich überall in Uchinaa (von Japanern „Okinawa“ genannt), das mehr von US-Militärbasen übersät ist als irgendwo auf der Welt. (Siehe Elizabeth Mika Brinas ausgezeichnete Memoiren Speak, Okinawa [2021], die sich wie ein Roman lesen, in dem lebendig und beredt dargelegt wird, was Amerikas Besetzung von Uchinaa sowohl für Okinawans als auch für Amerikaner mit Okinawa-Abstammung bedeutet hat. Wie Akemi Johnson von der Washington Post schriebIhr Buch erinnert uns daran, „dass alle Amerikaner die Pflicht haben, zu wissen und zu büßen, was Okinawa ertragen hat.“)

Okinawa liegt östlich von China, nordöstlich von Taiwan, im Ostchinesischen Meer, und die dortigen US-Stützpunkte sind jederzeit bereit, China anzugreifen. Tokio spielt wie sein kaiserlicher Meister Washington im Ostchinesischen Meer ein „Hühnerspiel“. Japan hat schnell eine Reihe von Stützpunkten auf den Ryukyu-Inseln (der Inselkette, zu der Okinawa gehört) errichtet, darunter die Inseln Miyako, Amami Oshima, Yonaguni und Ishigaki. Die Stützpunkte der USA und Japans auf diesen südlichen Inseln liegen gefährlich nahe bei China und Taiwan, einer Insel, die sowohl von Peking als auch von den Verlierern des chinesischen Bürgerkriegs, dh der Kuomintang oder KMT, beansprucht wird. Und die Senkaku-Inseln, von China Diaoyu-Inseln genannt, werden von Taiwan, Peking und Japan beansprucht. Professor für Friedensforschung Michael Klare schrieb kürzlichdass es im Ostchinesischen Meer ein „riesiges Gebiet umkämpften Territoriums“ gibt, an „Orten, an denen sich US-amerikanische und chinesische Kriegsschiffe und Flugzeuge zunehmend auf herausfordernde Weise vermischen, während sie für den Kampf bereit sind“. Der Kampf in diesem Gebiet könnte zu einem sehr, sehr zerstörerischen Krieg führen. Dies gilt zusätzlich zu den möglichen Konflikten im Südchinesischen Meer.

Wenn wir dann von Okinawa in ganz Japan nach Nordosten gehen, sehen wir, wie sich die Tentakel bis in andere Teile Japans erstrecken, bis zu Orten wie Sasebo in der Nähe von Nagasaki, wo Washington 1945 eine Bombe abwarf, die sofort Zehntausende von Nicht-Soldaten tötete. Weiter nördlich erreichen die Tentakel den südlichen Teil der koreanischen Halbinsel auf über einem Dutzend Stützpunkten östlich von China (oder ein paar Dutzend Stützpunkte, je nachdem, wie man zählt).

Mehrere tausend Meilen westlich von dort reichen die Tentakel bis an die westlichen Grenzen Chinas. In Usbekistan, Afghanistan und vielleicht sogar in Pakistan und Indien gibt es Tentakeln oder kleine Tentakelstücke. Dann gibt es die schwimmenden Stützpunkte, die im Pazifik entlang schwebenden Flugzeugträger-Kampfgruppen und die FON (Navigationsfreiheit), die riskanten Bedrohungen gegen Peking, die Washington routinemäßig betreibt und die drohen, einen Krieg auszulösen, möglicherweise einen Atomkrieg, der zerstören könnte Nordostasien oder die Welt. Wie Michael Klare kürzlich schrieb: „Chinesische und amerikanische Führer spielen jetzt ein Hühnchenspiel, das für beide Länder und den Planeten nicht gefährlicher sein könnte.“ Richtig über die Gefahrenstufe. Und wir Amerikaner müssen uns des Ungleichgewichts in diesem Machtverhältnis bewusst sein – wie Washingtons Militär die Asiaten erstickt und China vollständig umgibt, während China nicht in der Nähe von Nordamerika ist. Wir müssen der Gefahr bewusst sein , sowie , wie unfair dieser Wettbewerb ist, wie wir, mehr als alle anderen Menschen, die Verantwortung , die Situation haben zu Deeskalation.

Washingtons Bedienstete sagen jetzt, dass China in Xinjiang einen Völkermord begangen hat und im Gegensatz zu Washington regelmäßig viele Menschenrechtsverletzungen begeht. Haben amerikanische Regierungsbeamte den Begriff „unschuldig bis nachweislich schuldig“ vergessen, ein Kernprinzip des US-Rechts? Lassen Sie sie die Beweise herausbringen. Lass es uns sehen. Keine Menge von Beweisen wird einen weiteren Krieg gegen die Menschen in Ostasien rechtfertigen, aber wenn Peking einen Völkermord begangen hat, müssen wir darüber Bescheid wissen. Unsere Regierungsbeamten müssen uns zeigen, was sie auf Peking haben.

Und mit dem Wort „Völkermord“ sprechen wir nicht nur von bloßer Diskriminierung. Nicht nur Mütter und Väter von ihren Kindern zu trennen und die Kinder in kalten Hundekäfigen einzusperren. Nicht nur Polizisten, die 9 Minuten und 29 Sekunden lang am Hals von Menschen knien, die am Boden festgenagelt sind, weil sie die falsche Hautfarbe haben. Nicht nur Militärhelden zu ermorden und dabei unsere Verbündeten zu töten. Wir werfen nicht nur Bomben mit unbemannten Kampfflugzeugen oder Drohnen auf die Häuser von Menschen in anderen Ländern, die Tausende von Kilometern von unseren Ufern entfernt sind und noch nie von Kansas gehört haben. Völkermord geht weit darüber hinaus. Es ist eine starke Anklage, die „absichtliche Handlung zur Zerstörung eines Volkes“ bedeutet. Hat Peking das getan? Einige seriöse Experten sagen „Nein“.

Auf jeden Fall kann niemand sagen, dass die Fakten vorliegen. Wir wissen nicht, was in Xinjiang passiert. Während Sie sitzen und über die Sicherheit Ihres Tierheims nachdenken – insbesondere über die Amerikaner, die Tausende von Kilometern von China entfernt sind -, was „wir“ (Washington) mit „China“ tun müssen, einem sehr großen multikulturellen und mehrsprachigen Gebiet, das von der Regierung dominiert wird Lassen Sie uns in Peking über die folgende kurze Liste amerikanischer Verbrechen gegen Chinesen nachdenken, was getan werden sollte, um Chinesen für den Missbrauch von Uiguren zu „bestrafen“ :

Drohender Atomkrieg gegen China in den letzten Jahrzehnten Invasion Chinas und mehrerer anderer Nationen, um die Boxer-Rebellion gewaltsam niederzuschlagen Hunderttausende Chinesen während des Koreakrieges töten. (Siehe Bruce Cumings ‚ The Korean War , 2010, Kapitel 1). Die Verbrechen des Sexhandels, die das japanische Imperium gegen zweihunderttausend chinesische Frauen begangen hat, werden nicht durch ihr System von „Trostfrauen“ -Stationen verfolgt. (Peipei Chu, Chinesische Trostfrauen : Zeugnisse von kaiserlichen Japans Sexsklaven, Oxford UP, 2014). Japan unter Verstoß gegen die japanische Friedensverfassung zur Remilitarisierung zwingen Verdrehen Sie die Arme der Südkoreaner, um THAAD (US-amerikanisches Terminal High Altitude Aerial Defense-Raketenabwehrsystem) auf der koreanischen Halbinsel zu installieren. Das Radar ermöglicht es Washington, tief in China hinein zu sehen Nordkoreaner verhungern und erfrieren und durch eine Belagerung eine Flüchtlingskrise an Chinas Grenzen verursachen Blockierung der Versöhnung zwischen Tokio und Peking Beginn eines Handelskrieges mit Peking, eine Politik, die Trumps Nachfolger offenbar fortsetzen will Afghanistan durch den Krieg in Afghanistan destabilisieren, dort Stützpunkte an der Grenze zu China errichten und am 1. Mai nicht aus Afghanistan abziehen, was gegen Washingtons Versprechen verstößt.

Wenn Biden am Freitag mit Premierminister SUGA Yoshihide zusammentrifft, wollen wir uns vorstellen, wie scheinheilig Biden in den Augen der Chinesen klingen wird, wenn er mit Suga zusammensteht, einem Förderer ultranationalistischer Anliegen in Japan wie ABE Shinzo vor ihm, der Peking für Menschen züchtigt Rechtsverletzungen in ihrer „gemeinsamen“ Erklärung, die natürlich Suga, dem Oberhaupt des für immer loyalen “ Kundenstaates “ , diktiert wird .

https://cooptv.wordpress.com/2021/04/14/was-washington-mit-chinesen-macht-von-joseph-essertier-world-beyond-war/