Bergarbeiter in Alabama lehnen vorläufige Vereinbarung ab und setzen Streik fort

von https://popularresistance.org

Übersetzung LZ

Bild: Luigi Morris.

„WIR HABEN MEHR VERDIENT.“

Streikende Minenarbeiter bei Warrior Met Coal haben mit überwältigender Mehrheit das vorläufige Abkommen abgelehnt. Der Streik geht weiter!

Die streikenden Minenarbeiter bei Warrior Met Coal haben mit überwältigender Mehrheit den Anfang dieser Woche zwischen der UMWA und dem Unternehmen erzielten vorläufigen Vertrag abgelehnt. Die Arbeiter werden den Streik fortsetzen, bis der Vertrag die zentralen Forderungen der Arbeiter nach besseren Löhnen und Arbeitsbedingungen aufgreift.

Das Ergebnis der Abstimmung war überwältigend. Eine Facebook-Gruppe der Bergarbeiter hebt hervor, dass in einer Mine die „Nein“-Stimmen einstimmig waren. In einem anderen Bergwerk war die Abstimmung 256 Nein zu 7 Ja. So sieht ein Erdrutschsieg aus. Die Arbeiter wollen den Streik fortsetzen, bis sie einen besseren Vertrag bekommen.

Diese Arbeiter sind seit über einer Woche auf den Streikposten und zeigen keine Anzeichen, aufzuhören. Ihr Kampf ist stark, ihre Überzeugung ist stärker und der Streik hat die Kraft, siegreich zu sein.

Die Arbeiter erleben brutale Bedingungen: obligatorische 12-Stunden-Schichten, die die Arbeiter zu Fremden für ihre Kinder machen, verletzte Bergleute, die zur Arbeit gezwungen werden, eine „Gesundheitsfürsorge“, die die Bergleute mit Tausenden von Dollar verschuldet, und Löhne, die viel niedriger sind als ähnliche Jobs in der Gegend. Sie erzeugen massive Gewinne für die Bosse von Warrior Met Coal, die sich an ihrer Arbeit in einem der gefährlichsten Jobs des Landes bereichern. Die Arbeiter, die in der United Mine Workers (UMWA) organisiert sind, befinden sich seit Ende letzten Monats in einer erbitterten Vertragsverhandlungsschlacht mit Warrior Met, nachdem das Unternehmen ihnen einen Vertrag vorgelegt hatte, der Kürzungen bei ihren Löhnen, ihrer Gesundheitsversorgung, ihren Renten und ihrem Arbeitsschutz vorsah.

Vorher wollte sich das Unternehmen nicht einmal zu Verhandlungen zusammensetzen. Dank der Stärke des Streiks wurden die Bosse nun an den Verhandlungstisch gezwungen. Am 6. April präsentierte die Gewerkschaft den streikenden Arbeitern die Eckpunkte eines neuen vorläufigen Abkommens, das sie mit dem Management ausgearbeitet hatte; mehrere Arbeiter bezeichneten es als „einen Schlag ins Gesicht“. Viele Arbeiter verließen die Präsentation und weigerten sich, noch mehr Zeit mit dem schrecklichen Abkommen zu verschwenden.

Die neue vorläufige Vereinbarung, die von der Gewerkschaft vorgestellt wurde, bietet den Arbeitern eine minimale Lohnerhöhung – etwa 1 Dollar pro Stunde für jede Beschäftigungsstufe und 0,50 Dollar nach drei Jahren -, die bei weitem nicht ausreicht, um die im Vertrag von 2016 gestohlenen Löhne wieder zu erreichen oder mit den steigenden Lebenshaltungskosten in der Region Schritt zu halten. Eine Lohnerhöhung von 1,50 Dollar, die für die nächsten fünf Jahre (die Länge des Vertrags) erwartet wird, ist sicherlich nicht annähernd so hoch wie die 30.000 bis 50.000 Dollar Boni, die die Aufseher für die Rekordproduktion mit nach Hause nehmen, oder die 4 Millionen Dollar, die CEO Walter J. Scheller, III im letzten Jahr mit nach Hause nahm.

Die neue vorläufige Vereinbarung (TA), auf die sich die Gewerkschaftsvertreter und das Management geeinigt haben, sieht auch nur wenige Änderungen bei der Gesundheitsversorgung der Arbeiter oder ihrer bezahlten Freizeit vor. Darüber hinaus beseitigt der Tarifvertrag auch nicht die „Vier-Aktionen-Politik“, die es den Arbeitnehmern unmöglich macht, sich von der Arbeit freizunehmen, um unerwartete Ereignisse wie eine Autopanne, ein krankes Familienmitglied oder sogar eine Verletzung am Arbeitsplatz oder Covid-19 zu bewältigen. Tatsächlich wird die Politik lediglich ausgeweitet, indem Arbeitnehmern „sechs Aktionen“ gewährt werden, bevor sie entlassen werden. Die Arbeiter empfinden dies als unfair, vor allem diejenigen, die schon seit Jahrzehnten in der Mine arbeiten.

Heute hatten die Arbeiter die Möglichkeit, über dieses vorläufige Abkommen abzustimmen, und es war nicht einmal knapp. Jeder Arbeiter, mit dem wir sprachen, erklärte uns alle Gründe, warum sie mit Nein stimmen wollten. Bergarbeiter und ihre Familien posteten „VOTE NO“ auf ihren sozialen Medien und ermutigten sich gegenseitig, im Streik stark zu sein.

In einer Erklärung stellte die UMWA richtig fest: „Die Mitglieder haben das letzte Wort darüber, wie ihre Tarifverträge aussehen…Die Entscheidung lag bei ihnen.“

In der Tat dürfen die Bergleute entscheiden, wann die Abstimmung über die gewerkschaftliche Organisierung endet. Die Bergleute dürfen entscheiden, wann sie mit dem Vertrag zufrieden sind. Aber sie brauchen auch Solidarität. Die Medien haben ihren Kampf im Wesentlichen schlecht gemacht, also ermutigen wir jeden, sich mit den streikenden Bergarbeitern von Alabama zu solidarisieren und Botschaften zu senden.

Ein Bergarbeiter, der anonym bleiben möchte, sagte: „Ich könnte nicht glücklicher mit meinen Gewerkschaftsbrüdern und -schwestern sein, weil alle mit Nein zu diesem Abkommen gestimmt haben. Ich bin so stolz, dass wir zusammen aufstehen. Sie haben uns Unrecht getan. Die Bosse betreiben die Mine nicht, sondern wir. Es ist an der Zeit, dass wir aufstehen und sagen, dass wir das nicht hinnehmen werden.“

Sieg für die Bergleute von Warrior Met Coal!