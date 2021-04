Süchtig nach Hoffnung: Der Qanon Qult

von Ryan Matter – http://www.theblogcat.de

Die pseudo-militärische Codierung, die in den Drops verwendet wird, die Verwendung von bekannten Marketing-Taktiken und bewährten Werbetext-Formeln, um die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen. Wer oder was auch immer hinter Q steckt, ist clever. Sehr clever.

Es ist nichts Falsches an Hoffnung oder Positivität, wenn sie auf Tatsachen beruhen. Aber wenn es um „den Plan“ geht, kann einem nicht einmal der hingebungsvollste Qanon-Jünger sagen, was genau das ist.

In einer Welt, die voller Dunkelheit ist, kann ein kleines bisschen Hoffnung sehr viel bewirken.

Der ganze Zweck der Q-Bewegung ist es, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie, egal was passiert, „dem Plan vertrauen“ sollen, weil alles schon gut gehen wird.

Catherine Austin Fitts vom Solari Report fasst Qanon in zwei Worten zusammen.

Während viele Anons verzweifelt und desillusioniert sind (so sollte es nicht laufen!), versichern fromme Qanon-Anhänger immer noch, dass die Verhaftungen kommen werden und dass der Plan bald in Erfüllung gehen wird. Doch das tut er nie. Der Termin wird ständig nach hinten verschoben. „Nächsten Monat ist es soweit“. „Okay, nächste Woche wird es endlich passieren!“ „Auf jeden Fall irgendwann vor Ende des Jahres.“

Einige davon beinhalten Massenverhaftungen von einflussreichen Persönlichkeiten, die Einführung eines goldgedeckten Finanzsystems, die Deklassierung von Geheimdienstberichten und die Freigabe von außerirdischen Technologien. Ich habe all dies gehört. Tatsächlich sind viele dieser Vorhersagen schon seit Jahren im Umlauf.

So wie viele Christen dem Wort Gottes glauben, egal wie verrückt es scheint, so glauben auch Qanon-Anhänger den Worten von Q und seinen Aposteln.

Es gibt klare Parallelen zwischen Qanon und der organisierten Religion. Q ist wie Gott, Präsident Trump ist der Messias (denken Sie an Jesus, Mohammed usw.), und die Leute, die Qs Botschaften „entschlüsseln“ und weitergeben, sind die Priester.

In seinem Kern basiert Qanon auf Glauben. Es ist ein Glaubenssystem.

Q’s Beiträge (auch „Drops“ genannt) sind vage und müssen oft von denen „entschlüsselt“ werden, die gelernt haben, die Sprache von Q zu verstehen. Seit 2017, als die Q-Drops begannen, gab es Tausende von Beiträgen. Und in dieser Zeit hat sich Q zu einer globalen Bewegung entwickelt, die das Interesse und die Unterstützung von vielen Tausenden von Menschen gewonnen hat.

Qanon ist eine Bewegung, die im Jahr 2017 begann, als anonyme Beiträge auf dem 4Chan Message Board auftauchten. Die Beiträge wanderten dann zu 8Chan und jetzt erscheinen sie auf 8Kun. Der Autor bezeichnet sich selbst als „Q“ und spielt darauf an, ein hochrangiger militärischer Insider mit direkten Verbindungen zu Präsident Trump zu sein.

WAS IST QANON?

Was mich gestört hat, ist der Glaube und die Überzeugung, die so viele Menschen gegenüber Q haben, trotz des Mangels an überzeugenden Beweisen. Was mich noch gestört hat? Die Heuchelei.

Ende letzten Jahres verbrachte ich ein paar Monate damit, die Q-Bewegung zu verfolgen. Und während dieser Zeit war ich ziemlich beunruhigt von dem, was ich sah.

Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Artikel mal schreiben würde. Es ist nicht einmal ein Artikel, den ich unbedingt schreiben wollte. Tatsächlich hatte ich bis vor ein paar Monaten noch nie von Q gehört. Warum also schreibe ich darüber?

Du nimmst die Identität der „Guten“ an und fütterst die Menschen mit gerade genug Wahrheit, um sie bei der Stange zu halten. Du linderst die Ängste der Menschen, indem du ihnen die Hoffnung gibst, nach der sie sich so verzweifelt sehnen. Und du machst ihnen das Leben leichter, indem du ihnen anbietest, das ganze kritische Denken für sie zu übernehmen.

Hier ein Lösungsvorschlag. Du verwendest dein Wissen über voraussagende Programmierung und psychologische Manipulation, um eine Geheimdienstoperation zu entwickeln, die darauf abzielt, abzulenken und in die Irre zu führen. Diese Leute sind schlau. Mehr Propaganda und Zensur in den Mainstream-Medien würde ihren Verdacht nur noch verstärken.

Was tun?

Du bist Teil einer Organisation, die die Welt in Richtung einer Orwellschen Gesellschaft treiben will, in der du jeden Aspekt des menschlichen Lebens kontrollierst. Aber es gibt ein Problem. Eine wachsende Anzahl von Menschen wacht auf und sie erkennen die Realität, wie die Welt geführt wird. Und das gefällt ihnen nicht. Diese Menschen sind intelligent und eine Bedrohung deiner Operation.

Beachtet zunächst einmal, wie Q ständig Fragen stellt, sie aber nie beantwortet. Dies ist ein klassischer Werbetexter-Trick. Fragen sind ein bewährtes Mittel, um die Leser zu engagieren und einzubeziehen. Die Verwendung von Fragen in schriftlichen Arbeiten ist eine Methode, um eine Beziehung zum Leser aufzubauen – den Leser dazu zu bringen, dich zu mögen.

Qanon-Anhänger finden ständig Muster, wo keine existieren. In der Tat tun wir das alle bis zu einem gewissen Grad. Man nennt es „Apophänie“. Q verlässt sich darauf, um die Illusion aufrecht zu erhalten.

Das ist ein faires Argument, ich geb’s zu. Aber es schafft auch ein Problem. Es bedeutet, dass Q immer einen Ausweg hat. Q kann nie zur Verantwortung gezogen werden, wenn er sich irrt oder Leute in die Irre führt. Wie praktisch.

Das ist das Ziel von Q – die Menschen mit Hoffnung zu unterwerfen. Auf diese Weise werden sie nicht auf die Grausamkeiten um sie herum reagieren. Sie werden sich nicht gegen die Agenda wehren. Und wenn sie merken, was passiert ist, wird es zu spät sein.

Das ist eine klassische militärische Taktik. In der Tat, Sun Tzu sagt in Die Kunst des Krieges: „Die höchste Kunst des Krieges ist es, den Feind zu unterwerfen, ohne zu kämpfen.“

Was passiert, wenn man glaubt, dass es eine Bande von guten Jungs gibt, die einen felsenfesten Plan haben, um den tiefen Staat zu besiegen und der Welt Harmonie und Frieden zu bringen?

Aber hat irgendjemand jemals die Frage gestellt: „ Was IST das, was kommen wird? “ oder „ Was ist der Plan? “

Sie beruhigen sie mit eingängigen Phrasen wie „ Nichts kann aufhalten, was kommen wird „.

Q verwendet auch Aussagen, die darauf abzielen, die Menschen zu beruhigen. Wie kann man die Menschen in einer so schwierigen Zeit beruhigen? Wie hält man den Fokus und die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich selbst, anstatt auf den Orwellschen Plan, der sich um sie herum entfaltet?

Und natürlich Q’s „ trust the plan „.

„Taste the rainbow.“

„Just do it.“

Q verwendet auch eine Menge Imperative. Mit anderen Worten: Q gibt Befehle. Auch dies ist ein klassischer Marketingtrick. Vielleicht erkennen Sie einige der folgenden imperativen Slogans, die in der Werbung verwendet werden:

Mit anderen Worten: Q verwendet Fragen, um die Aufmerksamkeit der Leute zu lenken (und damit fehlzuleiten). Und warum sollte man die Aufmerksamkeit der Leute auf etwas Bestimmtes lenken wollen? Um sie von dem abzulenken, was wirklich vor sich geht.

In der Tat hat die Psychologie gezeigt, dass Menschen Menschen mögen, die Fragen stellen, und das überträgt sich auch auf das Schreiben. Die Verwendung von offenen Fragen durch Q ist eine Methode, um die Aufmerksamkeit der Leser zu halten und zu lenken.

Ich habe viele Qanon-Anhänger auf YouTube beobachtet, wie sie die Tweets von Präsident Trump auf „verschlüsselte Botschaften“ analysiert haben, die sich auf Q beziehen. Sie kommen dann mit ausgeklügelten und weit hergeholten Erklärungen dafür, was diese bedeuten könnten.

Das Q-Phänomen hat ein zweites Ziel — ernsthafte und reale Probleme zu verschleiern. Zum Beispiel wurden Kinderhandel und ritueller Missbrauch jetzt in den Q-Umschlag gestopft und unter „diskreditierte Verschwörungstheorien“ abgelegt.

„Anti-Vaxxer“ und „COVID-Leugner“ werden ebenfalls mit der QAnon-Menge in einen Topf geworfen, um die Aufmerksamkeit vom gesunden Menschenverstand abzulenken und eine zunehmend gespaltene Bevölkerung zu schaffen.

WORÜBER Q NICHT SPRICHT

Qanon-Anhänger sind entzückt von dem, was Q sagt, aber sehr selten berücksichtigen sie, was Q nicht sagt.

Zum Beispiel, wenn Q wirklich Teil einer hochrangigen Insidergruppe wäre, warum hätte er dann nicht etwas über eine bevorstehende gefälschte Pandemie gesagt?

Es ist ganz eindeutig, dass, im Gegensatz zu dem, was viele Qanon-Anhänger behaupten, die Banken mehr und mehr an Macht gewinnen. Die COVID-Betrugsdemie hat kleine Unternehmen zerstört und die Bevölkerung in eine massive Schuldenfalle gezwungen, wie es sie noch nie gegeben hat.

Aber Q schweigt.

Was ist mit der Schließung der Pflegeheime und der Ausmerzung der alten Menschen? War das Teil des Plans?

Was ist mit dem Einsatz von hochdosiertem HQC, giftigen antiviralen Medikamenten und Beatmungsgeräten, die zu Tausenden von überflüssigen Todesfällen in den USA und Europa führten?

Auch hier hat Q geschwiegen.

Was ist mit der aktuellen Einführung von gefährlichen Impfstoffen, COVID-„Pässen“, 5G und Bill Gates‘ Patenten für ein körperaktiviertes Kryptowährungssystem?

https://www.newbraveworld.org/covid-19/

Schweigen im Wald.

Wir beobachten einen durch Lockdown induzierten Völkermord zusammen mit der stetigen Verschlechterung der Menschenrechte, Freiheiten und Finanzen. Aber Qanon-Anhänger glauben weiterhin, dass dies „alles Teil des Plans“ ist.

Wann wird die Glühbirne angehen? Wenn überhaupt?

WAS IST Q WIRKLICH?

Die Wahrheit ist, dass es niemand weiß.

Bernard Grover legt überzeugend dar, dass Q eine PsyOp des Militärgeheimdienstes ist, die vom GEC (Global Engagement Center) betrieben wird, das durch den Defense Authorization Act von 2017 gegründet wurde, kurz bevor Q zu posten begann.

https://augenguy.blogspot.com/2019/02/who-is-q.html

In jüngerer Zeit haben die Menschen begonnen, QAnon mit „Operation Trust“ zu verbinden – einer 1920er Jahre bolschewistischen Gegenspionage-Operation, die darauf abzielte, kommunistische Opposition zu neutralisieren.

Natürlich ist es unmöglich, diese Theorien zu verifizieren, aber wir können das Prinzip von Occam’s Razor anwenden, um eine klarere Vorstellung zu bekommen. Occam’s Razor ist eine Problemlösungshilfe, die besagt, dass die einfachste Erklärung wahrscheinlich die richtige ist.

Also, was ist einfacher, a oder b?

a) Q repräsentiert eine hochrangige Gruppe an der Spitze des militärischen und politischen Komplexes. Sie haben eine direkte Verbindung zu Präsident Trump und haben ihn gewählt, um den Angriff gegen den tiefen Staat anzuführen. Diese Gruppe der „weißen Hüte“ hat einen geheimen, stillen Krieg gegen die Kabale geführt. Sie haben sich entschieden, die Details über diesen Krieg über eine Online-Message-Board an die Öffentlichkeit zu offenbaren, das von Straftätern und Trollen frequentiert wird. Trotz des fortgesetzten Marsches in Richtung einer Orwellschen, globalistischen Gesellschaft und des kürzlich begangenen Massengenozids ist dies alles Teil eines geheimen Plans, um ein neues Zeitalter der Harmonie und des Friedens einzuläuten.

b) Q ist eine Geheimdienstoperation, die mit fortschrittlichen Computeralgorithmen betrieben wird. Ihr Zweck ist es, die Wahrnehmung der Menschen zu manipulieren, Passivität zu erzeugen und die Menschen von der Wahrheit abzulenken.

Es scheint ganz klar, dass die zweite Erklärung viel einfacher ist als die erste.

WARUM QANON DIE MENSCHEN ANSPRICHT

Einfach ausgedrückt: Qanon appelliert an das Ego. Das Ego ist ein evolutionäres Konstrukt, das aus der Notwendigkeit zu überleben entstanden ist. Das Ego ist unser Gefühl von „Ich“.

Das Ego/Geist besteht aus einem endlosen Strom von Meinungen, Annahmen, Einstellungen, Standpunkten und vorherrschenden sozialen Persönlichkeiten.

Qanon gibt den Menschen das Gefühl, ein geheimes Wissen zu haben, das andere nicht haben und deshalb „besonders“ zu sein. Das appelliert an den narzisstischen Kern des Egos, der immer „besser“ sein will als andere Menschen oder sich in irgendeiner Weise einzigartig fühlen will.

Das Ego wird von Rätseln angezogen, die wenig Wert haben. Qanon füttert den Appetit des Egos auf Wunder und Intrigen. Qanon-Anhänger werden in einem „inneren Kreis“ willkommen geheißen, wo sie das Gefühl haben, Teil eines großen Plans zu sein, und das nährt das Stolzgefühl des Egos.

Das Ego kämpft damit, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen und bleibt stattdessen in der Betrachtung von Problemen, Belanglosigkeiten und Ablenkungen stecken, die Q bietet.

Das Ego genießt es, etikettiert zu werden. Es vertritt hartnäckig Standpunkte wie „dies ist schlecht und dies ist gut“. Es stellt ständig Fragen und sucht nach Antworten. Das Ego ist ständig in Dramen verwickelt, die es liebt.

Q versorgt das Ego mit der Aufregung, dem Drama und dem Gefühl der Sicherheit, das es sich so sehr wünscht.

Dr. David Hawkins war ein bekannter spiritueller Lehrer und Psychiater. Er sagte über das Ego:

Für das stolze, narzisstische („sensible“) Ego ist Verantwortung „unangenehm“, ebenso wie bestimmte Tatsachen der Realität, die das soziale Image beeinträchtigen. Um sich zu schützen, begrüßt das Ego daher das Konzept der „Etikettierung“, um unerwünschte Realitäten auszublenden. Die Illusion besteht darin, dass eine Realität verschwindet, wenn man sie zum ‚Mythos‘ und zum ‚Etikett‘ erklärt.“

Hawkins‘ brillante Analyse des Egos liefert uns einen Rahmen, um die beunruhigende Popularität der Q-Bewegung zu verstehen.

Da sich die Dinge in der Welt aufheizen und unsere Situation immer unangenehmer wird, versucht das Ego, die Realität zu verleugnen, indem es sie als Mythos etikettiert (daher: „vertraue dem Plan“).

Viele Qanon-Anhänger haben auch die Betrugsdemie als bloße „Ablenkung“ bezeichnet und sagen, der „Plan“ stehe kurz vor der Verwirklichung. Andere „Ablenkungen“ umfassen die Einführung von 5G, COVID Pässe und Pflichtimpfungen.

Lockdowns sind eine weitere „Ablenkung“. Trotz null Beweisen für diese Behauptung werden Qanon-Anhänger euch sagen, dass die Lockdonwns notwendig sind, damit Massenverhaftungen vorgenommen und Missbrauchsopfer gerettet werden können.

Die Verleugnung unerwünschter Realitäten ist eine Eigenschaft des Egos, das von der kontrollierenden Kraft hinter Q ausgenutzt wird.

Anstatt gegen diese globale Übernahme und Zerstörung der Freiheit zu kämpfen, lehnen sich viele Qanon-Anhänger mit hochgelegten Füßen zurück und „vertrauen auf den Plan“.

NICHT-BINDUNG: ANGST VERMEIDEN

Vieles von dem, was wir im Leben tun, ist ein Versuch, unser Leiden zu lindern.

Ob es nun eine Alkoholsucht ist, das Spielen von Videospielen oder das zwanghafte Verfolgen von Qanon. Wir tun es, weil wir uns dadurch besser fühlen.

Es gibt etwas tief in uns, das ivor Angst schreit, und wir versuchen, es zu unterdrücken, indem wir uns mit allen möglichen Aktivitäten beschäftigen, die nur vorübergehende Erleichterung bringen. Spirituelle Lehren drehen sich typischerweise darum, die Angst aufzulösen und das Leiden zu beenden.

Die großen spirituellen Traditionen lehren uns, dass das Leiden durch Verlangen und Bindung verursacht wird. Osho, der verstorbene indische Mystiker, fasste es perfekt zusammen, als er sagte:

„Wir klammern uns ständig an das, was wir haben, und wir begehren ständig das, was wir nicht haben, und zwischen diesen beiden werden wir erdrückt!“

Der Weg aus dem Leiden beginnt damit, das Ego aufzulösen. Und ein wichtiger Schritt, um das Ego aufzulösen, ist die Praxis der Nicht-Bindung

Nicht-Bindung ist die Praxis, sich von der weltlichen Illusion zu trennen und sich mit der wahren Natur der Realität, mit der Göttlichkeit, auszurichten.

Wie Dr. Hawkins sagte:

„Die Leidenschaft für das Göttliche führt zu einem verringerten Interesse an weltlichen Dingen, da das Selbst keine Bedürfnisse, Wünsche oder Begierden hat, nicht einmal für den Körper selbst.“

Trennung von weltlichen Angelegenheiten bedeutet nicht, dass man aufhört, an der Welt teilzunehmen, noch bedeutet es, dass man die Welt nicht genießen könnte – es bedeutet einfach, dass man gelernt hat, sein Glück nicht von äußeren Ereignissen diktieren zu lassen.

Glück, Liebe, Freude, Erfüllung – das alles kommt von innen. In dem Moment, in dem man zulässt, dass die Umstände deine Gefühle diktieren, hat man sich der Illusion hingegeben und die wahre Realität aus den Augen verloren, die das Selbst, die Seele, der Atman ist. Im Vedanta wird diese Realität als „Satchidananda“ definiert, was „Existenz-Bewusstsein-Glückseligkeit“ bedeutet.

Swami Sarvapriyananda fasst die Essenz der Nicht-Bindung zusammen:

„Man kann sagen: Ich bin offen für alles. Alles wird kommen, ich widerstehe nichts. Ich halte an nichts fest. Noch verfolge ich irgendetwas. Ich genieße alles, wie es kommt und geht.“

Ja, wir machen eine beängstigende Zeit durch. Für diejenigen von uns, die wach sind und die Täuschung erkennen, kann es sich wie ein Albtraum anfühlen. Aber der Angst nachzugeben ist nicht die Antwort, ebenso wenig wie die Suche nach Q, um alle Probleme zu lösen.

Lasst uns stattdessen danach streben, Nicht-Bindung zu praktizieren. Erinnern wir uns an unsere wahre Natur als reines Bewusstsein. Seien wir uns bewusst, dass Glück von innen kommt und uns jederzeit zur Verfügung steht.

Öffnen wir unser Herz und leisten wir keinen Widerstand. Genießen wir alles, wie es kommt und geht.

So holen wir uns unsere Macht von denen zurück, die versuchen, uns in Angst zu halten. Lasst uns bereit sein, „Nein“ zu sagen.

