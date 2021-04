Wer braucht einen Krieg in der Ukraine?

von Dimitris Konstantakopoulos – http://www.defenddemocracy.press

Übersetzung LZ

In einem früheren Artikel haben wir argumentiert, dass wir keinen direkten Grund sehen, der Bidens jüngsten Angriff auf Putin rechtfertigt. Dieser Angriff passte auch nicht zu den Ansichten des US-Präsidenten über die Notwendigkeit einer guten Kommunikation zwischen den Führern der atomaren Supermächte und der strategischen Stabilität. Es dient auch nicht der übrigen Politik von Präsident Biden. Er braucht dringend die Zusammenarbeit mit Moskau, wenn er die Extremisten des Imperiums im Nahen Osten (und ihre Verbündeten innerhalb der USA) neutralisieren will. Die Beleidigung von Präsident Putin schadet nicht einmal dem russischen Führer selbst, dessen Popularität durch solche Attacken gesteigert wird. Es trifft vielmehr indirekt westliche Lieblinge wie Navalny. Es schafft enorme Motive für Moskau, in die Arme Pekings zu laufen.

Warum also hat Biden dennoch Putin beleidigt?

Es könnte eine einfache Fehleinschätzung Bidens gewesen sein. Er könnte aber auch zu diesem Fehler gedrängt oder gezwungen worden sein. Wenn das zweite Szenario zutrifft, dann wollten diejenigen, die ihn dazu gedrängt haben, seine Kommunikation mit Präsident Putin sehr schwierig gestalten.

Dieser Mangel an Kommunikation kann in einem Bereich enorme Konsequenzen haben: Die Ukraine. Was die Ukraine betrifft, so schließen sich die Ansichten westlicher und russischer Politiker, staatlicher und militärischer Akteure gegenseitig aus. Das macht ein Missverständnis und einen Krieg in der Ukraine leicht. Die Tatsache, dass viele Geheimdienste, nicht nur US-amerikanische und russische, dort aktiv sind, macht einen Kriegsausbruch noch leichter.

Und ein solcher Krieg kann enorme, unvorstellbare Folgen haben.

Wer wird von einem solchen Krieg profitieren?

Die erste Gruppe, die profitieren wird, ist das Lager der Extremisten des Imperiums im Nahen Osten (und ihre Verbündeten innerhalb der Vereinigten Staaten, Trumps Far Right sui generis). Biden hat gesagt, er wolle zum Abkommen über das iranische Atomprogramm zurückkehren. Daraufhin haben die Israelis Biden gedroht, selbst den Iran anzugreifen, wir wurden Zeuge möglicher provokativer Aktivitäten in Syrien und im Irak, und auf der Website des BESA-Instituts erschien ein Artikel, in dem der neue CIA-Chef William Burns gewarnt wird, dass es einen und nur einen Weg gibt, in seinem Job erfolgreich zu sein. Dieser Weg ist, zu hören, was die Geheimdienste Israels, Jordaniens, der Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabiens den Amerikanern sagen.

Biden hat seinerseits Waffenlieferungen an Saudi-Arabien und die VAE, die beiden Hauptverbündeten Netanjahus, gestoppt und die Unterstützung offensiver Militäraktionen im Jemen eingestellt.

Wenn Biden dem Abkommen über das iranische Atomprogramm wieder beitritt, wird er die jahrzehntelangen Planungen der Extremisten für einen Regimewechsel im Iran und einen Krieg gegen dieses Land endgültig beenden, einen Krieg, der unter den gegenwärtigen Umständen etwas völlig anderes wäre als die Kriege, die wir im Nahen Osten erlebt haben.

Dies könnte eine strategische Niederlage für die Extremisten sein, und sie werden alles tun, um dies zu verhindern. Wenn sie zu dem Schluss kommen, dass eine Krise oder ein Krieg in der Ukraine ihnen helfen wird, werden sie auch versuchen, die Dinge von der Hinterbühne aus in eine solche Richtung zu treiben. Sie haben enormen Einfluss sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in der Ex-UdSSR im Allgemeinen und in der Ukraine im Besonderen. Sie sind bekannt für ihre extreme Flexibilität und Fähigkeit zu manövrieren.

Übrigens haben wir auch in der Vergangenheit eine „Koinzidenz“ zwischen großen Krisen in Europa und dem Nahen Osten erlebt (zum Beispiel Ungarn und die Suez-Kampagne 1956).

Die andere Gruppe, die aus einer solchen Krise gewinnen wird, sind die antirussischen Extremisten, die die Nordstream-Pipeline sabotieren und einen Krieg provozieren wollen, um den deutschen Atlantikern und „Pazifisten“ einen „anständigen“ Vorwand zu bieten, sie zu stoppen.

Die Lager der nahöstlichen Extremisten und der antirussischen demokratischen Extremisten sind unterschiedlich, aber sie haben eine gemeinsame Basis. Eine Brücke zwischen diesen beiden Gruppen ist Victoria Nuland, eine zentrale Figur sowohl bei den Kriegen im Nahen Osten als auch bei der Entstehung der Ukraine-Krise.

Mit solchen Personen in seiner Regierung wird nicht einer, auch nicht zehn Leute wie William Burns, Biden, Europa und den Nahen Osten vor den kommenden Krisen retten können.