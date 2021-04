Was wird das Imperium tun, um die Ukronazis zu unterstützen?

von Saker – http://www.theblogcat.de

– Der Kreml ist sich darüber im Klaren, dass die Rolle Polens im NATO-Pakt die eines kleinen, aber sehr lauten Kampfhundes ist: Wenn die Polen wirklich in die Westukraine einmarschieren, dann nur, wenn die USA es ihnen befehlen. Es gibt ein russisches Sprichwort „Поляки не вояки“, das bedeutet „die Polen sind keine Soldaten“: sie greifen immer und nur dann an, wenn ihr aktueller Feind schwach und unorganisiert ist (deshalb nannte Churchill Polen die „gierige Hyäne Europas“). Ich rechne jedoch fest damit, dass polnische (und US-amerikanische, britische) „Berater“ die Ukronazi-Truppen bei ihrem Angriff auf die LDNR unterstützen werden. Was die angeblichen orthodoxen „Brüder“ Russlands wie Bulgarien oder Rumänien betrifft, so werden sie das tun, was sie in der Vergangenheit immer getan haben: sich jeder antirussischen Koalition anschließen. Die gute Nachricht ist, dass ihre Militärs genauso schlecht sind wie das polnische (bereit für Paraden, nicht bereit für echte Kriegsführung). Außerdem ist das Schwarze Meer, militärisch gesehen, ein „russischer See“. Diese kleinen Länder werden sich also aufplustern, aber nichts Dummes tun.

Es gibt eine Menge Spekulationen darüber, was der gemeinsame Westen (aka das anglo-zionistische Imperium) tun wird, um seine Ukronazi-Vertreter zu schützen. Hier sind meine stichpunktartigen Ideen (in keiner bestimmten Reihenfolge):

Die US-Eliten sind völlig in Übereinstimmung über Russland, das sie jetzt eindämmen und dann zerstören wollen. Was die US-Marionetten-Staaten in der EU betrifft, sie haben Null persönlichen Gewinn. Also, was wären die Ziele der „Biden“ Admin?

– Einen Zusammenstoß zwischen Russland und der EU herbeizuführen, der der NATO einen Sinn geben und die Stationierung von mehr US-Streitkräften in Europa rechtfertigen würde. Was wiederum den bereits starken Griff der USA an der kollektiven Kehle der EU weiter stärken würde.

– Durch die Zerschlagung von NS2 (was geschehen wird, sobald der Konflikt im Donbass „heiß“ wird), werden die USA die EU nicht nur weitaus abhängiger von den USA machen, sondern auch viel weniger wettbewerbsfähig: Anstatt billiges Gas hoher Qualität aus Russland zu kaufen, wird die EU das teurere und qualitativ schlechtere Gas aus den USA beziehen.

– Rüstungsprogramme werden durch die Decke gehen und der US MIK wird ein Vermögen machen (durch den Verkauf grotesk überteuerter) Waffen an sich selbst und an seine europäischen „Verbündeten“.

Die großen Fragen sind also:

– Kann Russland die USA abschrecken, indem es unterhalb der Schwelle eines offenen militärischen Zusammenstoßes reagiert? Meine persönliche Antwort ist, dass es immer noch möglich ist, aber leider wird dies mit jedem Tag unwahrscheinlicher.

– Heißt das, dass dieser Konflikt in einen Dritten Weltkrieg mit Atomwaffen und allem Drum und Dran münden kann? Meine persönliche Antwort ist, dass dieses Szenario von Tag zu Tag wahrscheinlicher wird.

Fazit: Danke nochmal, ihr „Biden“-wählenden Dem-Doppelplus-Gutmenschen! Dank euch sind wir nach nur 100+ Tagen in der neuen Administration wieder am Rande eines nuklearen Abgrunds! Mit den Worten von Putin „ihr habt uns damals nicht zugehört, hört uns jetzt zu!“. Aber, natürlich werden ihr nicht zuhören. Nichts weniger als ein Atompilz wird euch aus euren Wahnvorstellungen aufwecken… Wenn das passiert, seid ihr selbst schuld!

So, das sind meine Gedanken für den heutigen Tag.

Jetzt lade ich euch ein, eure Gedanken zu teilen!