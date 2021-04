Tansanias verstorbener Präsident Magufuli: „Wissenschafts-Leugner“ oder Bedrohung für das Imperium?

von Jeremy Loffredo & Whitney Webb – https://einarschlereth.blogspot.com

Vor 5 Tagen habe ich hier einen Nachruf für Präsident Magufuli geschrieben und provokativ gesagt, dass er ermordet wurde. Nun, hier haben Jeremy Loffredo & Whitney Webb so etwas wie einen Scoop geliefert. Man kann noch nicht sagen, wann genau, auf welche Weise und mit welchen Mitteln sie ihn ermordet haben. Vor allem geben es einige dieser Verbrecher sogar verschleiert zu. Die zwei Autoren haben Dutzende Superfirmen, Superreiche Mörder wie Bill Gates mit dem Netz seiner Pharmariesen ausfindig gemacht, die alle aus ihrem Gesichtswinkel gute Gründe hatten, ihn verschwinden zu lassen. Und sie nennen einen weiteren Präsidenten, Nkurunziza aus Burundi, der vor 10 Monaten auch ganz urplötzlich & passend einen Herzstillstand erlitten hat. Über kurz oder lang werden wir es doch erfahren.

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Während seine COVID-Politik die Medienberichterstattung über sein Verschwinden und seinen verdächtigen Tod dominiert hat, wurde Tansanias John Magufuli von den westlichen Eliten für viel mehr gehasst als für seine Ablehnung von Abriegelungen und Maskenmandaten. Insbesondere seine Bemühungen um die Verstaatlichung des Mineralienreichtums des Landes drohten, dem Westen die Kontrolle über die Ressourcen zu entziehen, die als essentiell für die neue grüne Wirtschaft gelten.

Vor weniger als zwei Wochen meldete die tansanische Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan die Nachricht, dass der Präsident ihres Landes, John Pombe Magufuli, an Herzversagen gestorben sei. Präsident Magufuli galt seit Ende Februar als vermisst, wobei mehrere regierungsfeindliche Parteien Geschichten in Umlauf brachten, er sei an COVID-19 erkrankt. Während seiner Präsidentschaft hatte Magufuli konsequent den Neokolonialismus in Tansania herausgefordert, sei es wegen der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen seines Landes durch räuberische multinationale Unternehmen oder den Einfluss des Westens auf die Lebensmittelversorgung seines Landes.

In den Monaten vor seinem Tod wurde Magufuli im Westen bekannter und vor allem verteufelt, weil er sich der Autorität wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) widersetzte, als es um die Reaktion seiner Regierung auf die COVID-19-Krise ging. Allerdings hatte Magufuli viele der gleichen Interessen und Organisationen, die durch seine Reaktion auf COVID verärgert waren, schon seit Jahren verschmäht. So hatte er von Bill Gates finanzierte Versuche mit gentechnisch veränderten Nutzpflanzen abgelehnt und in jüngster Zeit einige der mächtigsten Bergbauunternehmen im Westen verärgert, Unternehmen mit Verbindungen zum Weltwirtschaftsforum und den Bemühungen des Forums, den Kurs der vierten industriellen Revolution zu lenken.

Bedrohlicher als seine jüngsten COVID-Kontroversen war in der Tat die Bedrohung, die Magufuli für die ausländische Kontrolle über das weltweit größte, abbaufähige Nickelvorkommen darstellte, ein Metall, das für Elektroauto-Batterien und damit für die aktuellen Bemühungen, eine elektro-, autonome Fahrzeugrevolution einzuleiten, unerlässlich ist. So hatte Magufuli nur einen Monat vor seinem Verschwinden eine Vereinbarung unterzeichnet, um mit der Erschließung dieses Nickelvorkommens zu beginnen. Dieses Vorkommen befand sich zuvor im gemeinsamen Besitz von Barrick Gold und Glencore, dem Rohstoffriesen, der eng mit dem israelischen Mossad verbunden ist, bis Magufuli ihnen 2018 die Lizenzen für das Projekt entzog.

Der Sturz der mächtigsten Unternehmens- und Bankenkartelle, gefolgt vom mysteriösen Beginn eines plötzlichen Regimewechsels, würde normalerweise eine beträchtliche Berichterstattung von antiimperialistischen, unabhängigen Medien hervorrufen, die kürzlich über ähnliche Ereignisse in Bolivien berichteten, die zur Absetzung von Evo Morales führten. Doch genau die Medien, die seit Jahren ausführlich über die vom Westen unterstützten Bemühungen um einen Regimewechsel berichten, schweigen völlig über den sehr passenden Tod von Magufuli. Vermutlich hängt ihr Schweigen mit Magufulis Missachtung der COVID-19-Narrativ-Orthodoxie zusammen, da dieselben Medien weitgehend das offizielle Narrativ der Pandemie gefördert haben.

Doch unabhängig davon, ob man mit Magufulis Reaktion auf COVID einverstanden ist, ist sein plötzlicher Abgang und die neue Führung Tansanias eine Niederlage für eine weithin populäre inländische Bewegung, die versuchte, die jahrhundertelange Ausbeutung Tansanias durch den Westen zu mildern und umzukehren. Mit Magufulis langem Verschwinden, gefolgt von seinem scheinbar plötzlichen Tod durch Herzversagen, wird die Zukunft des Landes nun von tansanischen Politikern bestimmt, die tiefe Verbindungen zu den oligarchisch geprägten Vereinten Nationen und dem Weltwirtschaftsforum haben.

Im Gegensatz zu Magufuli, der sich routinemäßig gegen räuberische Konzerne und imperialistische Pläne für sein Land wehrte, sind Samia Suhulhu und der tansanische Oppositionspolitiker Tundu Lissu bereit, die Ressourcen ihres Landes und ihre Bevölkerung auf dem Altar der von der westlichen Elite betriebenen vierten industriellen Revolution zu opfern.

Magufulis gefeierter Aufstieg und seine Auseinandersetzungen mit dem Westen

John Magufuli and Samia Suhulu im Wahljahr 2015 Quelle: 2015 FILE PHOTO

Magufuli wurde zum ersten Mal im Jahr 2015 zusammen mit seiner Kandidatin und jetzigen Präsidentin von Tansania, Samia Suhulu, mit 58% der Stimmen gewählt. Zunächst wurde der Präsident von denselben westlichen Medien überschwänglich gelobt, die ihn später zu verteufeln versuchten. Zum Beispiel reflektierte ein BBC-Bericht aus dem Jahr 2016 Magufulis erstes Jahr im Amt und bemerkte seine 96%ige Zustimmungsrate. Der Bericht zitierte auch den politischen Analysten Kitila Mumbo, der bemerkte: „Es gibt keinen Zweifel daran, dass Präsident Magufuli bei vielen einfachen Tansaniern sehr beliebt ist“ und fügte hinzu, dass „das Hauptversprechen des Präsidenten, die kostenlose Bildung auf die Sekundarstufe auszuweiten, das im Januar in Kraft trat, gut aufgenommen wurde.“

Ebenfalls im Jahr 2016 hatte CNN berichtet, dass „die tansanische Öffentlichkeit für ihren neuen Präsidenten John Magufuli schwärmt“ und dass „Magufuli nach seinem Sieg im Oktober 2015 eine erbarmungslose Säuberung von Korruption in Angriff genommen hat.“ Der Artikel berichtete, dass Magufuli einen neuen Begriff inspiriert hat, der in den Social-Media-Posts der Tansanier zu sehen ist:

“ … ‚Magufulify‘ – definiert als: ‚Eine Handlung schneller oder billiger machen oder erklären; 2. [Beamte] ihrer Fähigkeit berauben, das Leben auf Kosten der Steuerzahler zu genießen; 3. faule und korrupte Individuen in der Gesellschaft terrorisieren.‘

Tatsächlich zeichnete sich Magufulis Amtszeit dadurch aus, dass er Entscheidungen traf, die der Mehrheit der Tansanier zugutekamen, größtenteils auf Kosten ausländischer Konzerne, aber auch durch die Überholung einer Regierung, die vor Magufulis Aufstieg für ihre tief verwurzelte Korruption und Abwesenheit bekannt war. Seine Regierung kürzte die Gehälter der Führungskräfte staatlicher Unternehmen sowie sein eigenes Gehalt von 15.000 USD auf 4.000 USD. Einige staatliche Paraden und Feiern wurden reduziert oder abgesagt, um die Kosten für öffentliche Krankenhäuser zu decken.

Das Gesundheitswesen war schon lange eine von Magufulis Prioritäten, und die Lebenserwartung des Landes stieg mit jedem Jahr seiner Amtszeit deutlich an. Darüber hinaus wurden in den vorangegangenen 50 Jahren der tansanischen Unabhängigkeit nur 77 Distriktkrankenhäuser gebaut, während allein in den vergangenen 4 Jahren 101 solcher Krankenhäuser mit lokalen Mitteln gebaut und ausgestattet wurden. Bis Juli 2020 hatte sich das Land laut Weltbank von einem sogenannten Lower Income Country zu einem Middle Income Country entwickelt.

Ein kürzlich erschienener Bericht des aggressiven Think Tanks des US-Establishments, dem Center for Strategic International Studies (CSIS), war sehr kritisch gegenüber Magufuli, bemerkte aber das Folgende über seine politische Philosophie:

„Magufuli, der seine eigene, hausgemachte „Tanzania first“-Philosophie vertritt, glaubt, dass Tansania seit der Unabhängigkeit von ausbeuterischen Mabeberu („Imperialisten“) um Profit und Reichtum betrogen worden ist. Um sich populistische Unterstützung zu sichern, hat Magufuli seine Agenda als Fortsetzung der sozialistischen Vision von Tansanias erstem Präsidenten, Mwalimu Julius Nyerere, gestaltet, der für Eigenständigkeit, eine Intoleranz gegenüber Korruption und einen starken nationalistischen Charakter eintrat.“

Magufulis verschiedenen Konflikte mit dem Mabeberu zogen sich durch seine gesamte Präsidentschaft und richteten sich gegen verschiedene Projekte und Unternehmungen von Konzernen und Oligarchen, die seit Jahrzehnten einen Großteil des Globalen Südens ausbeuten. Ende 2018 ordnete die tansanische Regierung beispielsweise an, alle laufenden Feldversuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen zu stoppen und alle im Rahmen dieser Versuche angebauten Pflanzen zu vernichten. Diese Versuche wurden von einer Partnerschaft namens Water Efficient Maize for Africa (WEMA) Projekt durchgeführt, die eine Zusammenarbeit zwischen Monsanto und der African Agricultural Technology Foundation war, eine Non-Profit-Organisation, die von der Bill and Melinda Gates Foundation, der Rockefeller Foundation, GM-Saatgut / Agrochemie-Gigant Syngenta, PepsiCo und der United States Agency for International Development (USAID), lange bekannt, ein Ausschnitt für die CIA zu sein. Dann, im Januar 2021, einen Monat vor Magufulis Verschwinden, kündigte Tansanias Landwirtschaftsministerium nicht nur zum zweiten Mal eine Stornierung aller „Forschungsversuche mit gentechnisch veränderten Organismen (GVO) im Land“ an, sondern auch Pläne zur Einführung neuer Biosicherheitsvorschriften, die darauf abzielen, Tansanias Ernährungssouveränität zu schützen, indem westliche GVO-Saatgutimporte überprüft werden.

In der Vergangenheit waren die USA besonders hart gegenüber Ländern, die sich der Integration von GV-Biotechnologie in ihr Lebensmittelsystem widersetzen. Laut einem Kabel des Außenministeriums aus dem Jahr 2007, das von Wikileaks veröffentlicht wurde, riet Craig Stapleton, der damalige US-Botschafter in Frankreich, den USA, sich auf einen Wirtschaftskrieg mit Ländern vorzubereiten, die nicht bereit sind, Monsantos gentechnisch verändertes Maissaatgut in ihren Agrarsektor einzuführen. Er empfahl den USA, „eine Ziel-Vergeltungsliste zu kalibrieren, die einige Schmerzen in der gesamten EU verursacht“ für den Widerstand des Blocks gegen die Zulassung einiger GV-Produkte. In einem anderen Kabel aus dem Jahr 2009 leitete ein in Deutschland stationierter US-Diplomat Informationen über bayerische politische Parteien an mehrere US-Bundesbehörden und den US-Verteidigungsminister weiter und teilte ihnen mit, welche Parteien gegen Monsantos M810-Maissaatgut waren und sprach von „Taktiken, die die USA anwenden könnten, um diese Opposition aufzulösen“.

Der Einsatz von Lebensmitteln als Waffe für imperialistische Agenden durch die US-Regierung wurde zur De-facto-Politik, als Henry Kissinger während der Nixon-Regierung Außenminister war. Während dieser Zeit wurde ein geheimer Bericht vom Außenministerium erstellt, der argumentierte, dass die Bevölkerung der Entwicklungsländer die nationale Sicherheit der USA bedrohe und postulierte, dass Nahrungsmittelhilfe als „Instrument der nationalen Macht“ eingesetzt werden sollte, um das US-Imperium voranzubringen.

Eine Straßensperre für die „grüne“ Zukunft der herrschenden Klasse

Magufulis Rolle dabei, Big Ag in Tansania einen Monat vor seinem Verschwinden und Tod den Boden zu entziehen, wirft sicherlich Verdacht auf die Umstände seines Ablebens auf. Als ob das noch nicht genug wäre, verärgerte Magufuli im gleichen Zeitraum die mächtigsten Rohstoffkonzerne der Welt in den Bereichen Bergbau, Öl und Erdgas.

Besonders schädlich für die Interessen und Agenden ausländischer Konzerne war Magufulis Angriff auf den ausländisch dominierten Bergbausektor in Tansania, der einige der weltweit größten Mineralienvorkommen enthält, die für die Technologien der vierten industriellen Revolution unerlässlich sind. Mit 500.000 Tonnen Nickel, 75.000 Tonnen Kupfer und 45.000 Tonnen Kobalt sitzt Tansania auf einem Berg von mineralischem Reichtum und, genauer gesagt, von Mineralien, die für Batterien und Hardware der nächsten Generation benötigt werden, die ihrerseits für die Bemühungen einer raschen Umsetzung von „intelligenter“ Infrastruktur und Automatisierung weltweit unerlässlich sind. Innerhalb Afrikas hat Tansania den zweitgrößten Bergbausektor des Kontinents, nach Südafrika.

In den Jahren vor Magufulis Aufstieg hatte Tansania relativ niedrige Steuersätze und wenig regulatorische Aufsicht für Bergbauunternehmen geboten. Doch 2017 erklärte Magufuli ausländischen Bergbauunternehmen den „Wirtschaftskrieg“ und seine Regierung setzte diese Erklärung um, indem sie zwei Gesetze verabschiedete, die der Regierung einen viel größeren Anteil an den Einnahmen aus der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen Tansanias einbrachten. Dies ging natürlich auf Kosten der ausländischen Bergbaukonzerne. Die neue Gesetzgebung gab der Regierung auch das Recht, bestehende Bergbaulizenzen, die vor Magufulis Präsidentschaft vergeben worden waren, neu zu verhandeln und/oder zu widerrufen.

Kurz darauf nahm die tansanische Regierung Acacia Mining ins Visier, das heute im Besitz des kanadischen Bergbaugiganten Barrick Gold ist, und verhängte eine Strafe von 190 Milliarden Dollar für nicht gezahlte Steuern und Bußgelder. „Es sollte nicht passieren, dass wir all diesen Reichtum haben, darauf sitzen, während andere kommen und davon profitieren, indem sie uns betrügen“, sagte Magufuli zu der Entscheidung. „Wir brauchen Investoren, aber nicht diese Art der Ausbeutung. Wir sollten die Gewinne teilen.“ Im Jahr 2018 ging die Regierung erneut gegen Acacia vor und verhängte eine Geldstrafe von 2,4 Millionen Dollar, weil sie die Wasserversorgung in Wohngebieten verunreinigt hatten.

Die Unterzeichnung des Kabanga Nickel Rahmenabkommens im Januar 2021. Quelle: https://www.kabanganickel.com/

2018 war auch das Jahr, in dem Magufulis größter Streit mit mächtigen Bergbaukonzernen stattfand, der möglicherweise sein Verschwinden und seinen späteren Tod beeinflusste. Das Kabanga-Nickelprojekt, das größte, entwicklungsfähige Nickelvorkommen der Welt, war im gemeinsamen Besitz des kanadischen Unternehmens Barrick Gold und des Rohstoffriesen Glencore. Im Mai 2018 widerrief Magufulis Regierung die Barrick-Glencore-Lizenz für das Projekt, zusammen mit mehreren anderen, die andere Nickel-, Gold-, Silber-, Kupfer- und Seltene-Erden-Bergbauprojekte umfassten.

Vor allem Glencore zu verärgern, ist eine riskante Angelegenheit. Der Rohstoffriese wurde ursprünglich von Marc Rich gegründet, einem berüchtigten Aktivposten für den israelischen Mossad, der zuließ, dass Glencore-Gewinne zur Finanzierung verdeckter Geheimdienstaktivitäten verwendet wurden. Richs und Glencores Geheimdienstverbindungen werden in Teil IV von Whitney Webbs Serie über den Jeffrey-Epstein-Skandal ausführlicher diskutiert. Heute ist Glencore eng mit Nat Rothschild verbunden, dem Sohn und Erben des Sprosses des in Großbritannien ansässigen Zweigs der Elite-Bankenfamilie, der eine 40-Millionen-Dollar-Beteiligung an der Firma erwarb und größtenteils für die Orchestrierung von Simon Murrays Ernennung zum Glencore-Vorsitzenden verantwortlich war sowie für seine enge Beziehung zu Glencore-CEO Ivan Glasenberg.

Dann, im Januar 2021, einen Monat bevor Magufuli verschwand, ging das Kabanga-Nickel-Projekt ohne Glencore und Barrick Gold voran. Tansania verhandelte erfolgreich mit einem Unternehmen, das vom norwegischen Millionär Peter Smedvig und zwei seiner Partner gegründet wurde, über den gemeinsamen Besitz der Mine. Im Gegensatz zum Barrick-Glencore-Projekt, an dem die tansanische Regierung nicht finanziell beteiligt war, erhielt Tansania durch das neue Projekt eine 16-prozentige Beteiligung an der Mine, was nach Magufulis Reform des Bergbausektors des Landes nun gesetzlich vorgeschrieben ist.

Der Verlust von Kabanga war eindeutig ein schwerwiegender für Barrick Gold und Glencore angesichts der zentralen Rolle, die Nickel und diese spezielle Lagerstätte in Tansania bei der Produktion und Implementierung von „intelligenten“ Technologien spielen werden. Nickel ist unter anderem eine Schlüsselkomponente für die nächste Generation von Batterien, die in „intelligenten“ Technologien, insbesondere in Elektrofahrzeugen, eingesetzt werden. Infolgedessen wird die Nachfrage nach Nickel in den nächsten Jahren dramatisch ansteigen, zum Teil aufgrund der aktuellen Bemühungen, die meisten Kraftfahrzeuge auszumustern und durch solche zu ersetzen, die sowohl elektrisch als auch selbstfahrend sind. Die Bedeutung von Nickel für die sogenannte 4. industrielle Revolution wurde vom Weltwirtschaftsforum unterstrichen, das schätzt, dass die Nachfrage nach hochreinem Nickel für die Produktion von Elektroauto-Batterien „im Jahr 2030 im Vergleich zu 2018 um den Faktor 24 steigen wird.“ Darüber hinaus sagte Tesla-CEO Elon Musk letzten Monat, dass „Nickel die größte Sorge für Elektroauto-Batterien ist.“

Zusätzlich zu Tansanias wertvollen Nickelreserven kann argumentiert werden, dass Tansanias anderer bedeutender mineralischer Reichtum in seinen Graphitreserven liegt, die als die fünftgrößten der Welt gelten. Im Jahr 2018 schätzte die Oxford Business Group, dass Tansania einer der drei größten Graphitproduzenten der Welt sein wird. Da die Weltbank schätzt, dass die Graphitnachfrage in den nächsten 30 Jahren um 500 % steigen wird, hat Tansania jetzt eine starke Verhandlungsposition auf dem globalen Markt. Es wird erwartet, dass der globale Markt für Lithium-Ionen-Batterien von 2020 bis 2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,0 % wachsen wird“, und diese Batterien erfordern in der Regel sowohl Nickel als auch Graphit, die beide in Tansania reichlich vorhanden sind.

Letztes Jahr hatte Musk getwittert: „Wir werden putschen, wen immer wir wollen! Deal with it“ (Komm damit klar). Damit reagierte er auf Vorwürfe, die US-Regierung habe den Putsch in Bolivien 2019 unterstützt, damit Musks Tesla die Rechte an den weltweit größten Lithium-Reserven erwerben könne, einem weiteren Mineral, das für die Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge entscheidend ist. Ein paar Monate vor Musks berüchtigtem Tweet hatte der Außenminister der bolivianischen Putschregierung einen Brief an Musk geschrieben, in dem es hieß, dass „jedes Unternehmen, das Sie oder Ihr Unternehmen unserem Land zur Verfügung stellen können, dankbar begrüßt wird“ in Bezug auf den Bergbausektor des Landes. Diese Vorfälle unterstreichen die aktuelle Bereitschaft des US-Imperiums, sich an Regimewechseln zu beteiligen, um sich die Kontrolle über Mineralvorkommen zu sichern, die als essentiell für neue Technologien und die 4. industrielle Revolution.industrielle Revolution gelten.

Logo für die neueste Iteration des Kabanga-Nickel-Bergbauprojekts. Quelle: https://www.kabanganickel.com/

Im Fall von Tansania ist es erwähnenswert, dass Glencore, dem von Magufuli die Eigentumsrechte an der Kabanga-Nickel-Lagerstätte entzogen wurden, eng mit dem Weltwirtschaftsforum verbunden ist und Teil der Global Battery Alliance des Forums sowie der Mining and Metals Blockchain Initiative ist, die sich beide auf Lieferketten für Mineralien konzentrieren, die als essentiell für die vierte industrielle Revolution gelten. Interessant ist auch die Tatsache, dass Tundu Lissu, der lautstärkste Kritiker der Magufuli-Regierung und eine Hauptquelle für die gesamte Tansania-Berichterstattung der Mainstream-Medien, früher für das World Resources Institute (WRI) tätig war, eine in den USA ansässige Non-Profit-Organisation und „strategischer Partner“ des Weltwirtschaftsforums. Das WRI zielt darauf ab, „saubere Energiemärkte“ und „Wertschöpfungslieferketten“ aufzubauen, Lieferketten, die unweigerlich von billig beschafften Rohstoffen wie Nickel, Graphit und Kobalt abhängen werden.

Das World Resource Institute hat nicht weniger als 7,1 Millionen Dollar von der Bill and Melinda Gates Foundation erhalten, und laut der WRI-Spenderseite haben sie nicht weniger als 750.000 Dollar von den mächtigsten Unternehmen des Westens erhalten, darunter Shell, Citibank, The Rockefeller Foundation, Google, Microsoft, The Open Society Foundation, USAID und die Weltbank. Lissu lobte die Nachricht von Magufulis plötzlichem Tod als eine „Erleichterung“ und eine „Chance für einen Neuanfang“ in Tansania. Bezeichnenderweise sprach er auch sehr positiv über die Zukunft des Landes unter Magufulis Vizepräsidentin und jetziger Präsidentin Samia Suhulu und deutete an, dass sie das Land in eine ganz andere Richtung führen wird als ihr Vorgänger.

Thabit Jacob, ein tansanischer Akademiker an der dänischen Roskilde Universität, wurde in UpStream mit der Aussage zitiert, dass Rostam Aziz – einer der reichsten Geschäftsleute Tansanias und ehemaliges Parlamentsmitglied, der sich mit Magufuli wegen der Steuerpolitik überworfen hatte – bald ein wichtiger Akteur in der neuen Regierung werden könnte, was bedeutet, dass das Großkapital eine größere Rolle“ in der Zukunft des Landes spielen wird. Rostam besitzt Caspian Mining, die größte tansanische Bergbaufirma und ein häufiger Auftragnehmer für Barrick Gold.

COVID-19-Reaktion stößt auf ausländische Feindseligkeit

Unter der Magufuli-Regierung widersprach die tansanische COVID-19-Reaktionspolitik dem internationalen Konsens, indem das Land keine größeren Abriegelungen oder Maskenmandate durchführte. Es sollte angemerkt werden, dass sogar der CFR berichtete, dass diese Entscheidungen die demokratische Unterstützung der Massen hatten und schrieb, dass „die Stimmung auf der Straße darauf hindeutet, dass viele Tansanier mit der sanften Herangehensweise der Regierung einverstanden sind.“

Magufuli war auch skeptisch, die COVID-19-Impfstoffe zu verabschieden, bevor sie von Tansanias eigenen Experten untersucht und zertifiziert werden konnten, und warnte, dass sie aufgrund ihrer überstürzten Entwicklung Sicherheitsbedenken aufwerfen könnten. „Das Gesundheitsministerium sollte vorsichtig sein, sie sollten sich nicht beeilen, diese Impfstoffe ohne Forschung auszuprobieren … Wir sollten nicht als ‚Versuchskaninchen‘ benutzt werden“, hatte Magufuli im Januar erklärt. „Wir sind noch nicht davon überzeugt, dass die Sicherheit dieser Impfstoffe klinisch erwiesen ist“, sagte die tansanische Gesundheitsministerin Dr. Dorothy Gwajima später auf einer Pressekonferenz.

Magufuli weigerte sich, sofort zuzustimmen, COVID-19-Impfstoffe von COVAX zu erhalten, einer öffentlich-privaten Partnerschaft zwischen Gates‘ GAVI und der Weltgesundheitsorganisation, deren Ziel es ist, 270 Millionen COVID-Impfstoffe – davon 269 Millionen mit dem Oxford/AstraZeneca-Impfstoff – in die Welt zu liefern, „sobald sie verfügbar sind.“ In den letzten Wochen wurden von den nationalen Aufsichtsbehörden in Europa und Asien erhebliche Sicherheitsprobleme mit dem Oxford/AstraZeneca-Impfstoff festgestellt, und zahlreiche Länder haben dessen Verwendung ausgesetzt.

Solche Nuancen in Bezug auf die Sicherheit der „Impfstoffhilfe“ fehlten jedoch in der inzwischen allgegenwärtigen Mainstream-Erzählung, Magufuli sei „antiwissenschaftlich“. Dieses Narrativ wurde bereits im Mai 2020 etabliert, als Magufuli die Ungenauigkeit importierter PCR-Testkits aufdeckte, nachdem eine Ziege, ein Stück Obst und Motoröl alle „positive“ Testergebnisse von den gelieferten Kits erhielten. „Es ist etwas passiert … wir sollten nicht akzeptieren, dass jede Hilfe gut für diese Nation sein soll“, verkündete er in einer nationalen Ansprache.

Nach dieser Ansprache nannte Bloomberg Magufuli den „COVID-verweigernden Präsidenten“. Foreign Policy ging so weit, den Präsidenten als „Denialist in Chief“ zu titulieren und fragte, ob er sogar „gefährlicher als COVID-19“ sei. Magufuli wurde zum Aushängeschild der westlichen Presse für „COVID-Verweigerung“, während Tansania zu „dem Land, das den Impfstoff ablehnt“ wurde.

In den Monaten, die dem Mai 2020 folgten, wurde die Genauigkeit der PCR-Testkits jedoch in Frage gestellt, nicht nur von den Mainstream-Medien, sondern auch von „maßgeblichen“ globalen Gesundheitsgremien wie der Weltgesundheitsorganisation, wodurch Magufulis anfängliche Kritik bestätigt wurde. In einer Geschichte mit dem Titel „Your Coronavirus Test Is Positive. Maybe It Shouldn’t Be“, berichtete die New York Times, dass die „Standard-[PCR-]Tests eine große Anzahl von Menschen diagnostizieren, die möglicherweise relativ unbedeutende Mengen des Virus in sich tragen. . und wahrscheinlich nicht ansteckend sind.“

Im November 2020 entschied ein bahnbrechendes Gerichtsverfahren in Portugal, dass der PCR-Test, der zur Diagnose von COVID-19 verwendet wurde, für diesen Zweck nicht geeignet ist, und entschied, dass „ein einzelner positiver PCR-Test nicht als effektive Diagnose der Infektion verwendet werden kann.“ In ihrem Urteil bezogen sich die Richterinnen Margarida Ramos de Almeida und Ana Paramés auf eine Studie von Jaafar et al., die herausfand, dass die Genauigkeit einiger PCR-Tests nur etwa 3 % beträgt, was bedeutet, dass bis zu 97 % der positiven Ergebnisse falsch positiv sein können.

Im Dezember 2020 hatte die Weltgesundheitsorganisation bestätigt, dass der PCR-Test reif für falsch-positive Ergebnisse ist und davor gewarnt, dass diese leicht dazu führen können, dass COVID-freie Personen positive Testergebnisse erhalten. Die Position, dass PCR-Testkits unzuverlässig sind, ist keine neue Wissenschaft, wie ein Artikel der New York Times aus dem Jahr 2007 mit dem Titel „Faith in Quick Test Leads to Epidemic that Wasn’t“ schrieb, dass die Empfindlichkeit der PCR-Testkits „macht falsch-positive Ergebnisse wahrscheinlich, und wenn Hunderte oder Tausende von Menschen getestet werden, können falsch-positive Ergebnisse den Anschein erwecken, dass es eine Epidemie gibt.“ Darüber hinaus wurden große Chargen von PCR-Testkits in der frühen Phase der COVID-19-Krise vor ihrer Verwendung mit COVID-19 kontaminiert, was, wie sich später herausstellte, die Anzahl der gemeldeten Fälle in der frühen Phase der Pandemie in den USA und darüber hinaus erheblich verzerrt hat.

Zahlreiche Beispiele von Impfstoffen mit schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen, die dem tansanischen Volk aufgezwungen wurden, kombiniert mit den weithin berichteten Sicherheitsproblemen im Zusammenhang mit dem Impfstoff von AstraZeneca/Oxford, den Tansania durch COVAX erhalten würde, machen die „Anti-Wissenschafts“-Charakterisierung von Magufuli durch die westlichen Medien besonders unangebracht.

So wurde bereits 1977 in der Fachzeitschrift „The Lancet“ festgestellt, dass die Risiken des Diphtherie-Tetanus-Keuchhusten-Impfstoffs (DTP) größer sind als die Risiken einer Ansteckung mit wildem Keuchhusten. Nachdem sich die Beweise häuften, dass der Impfstoff zu Hirnschäden, Krampfanfällen und sogar zum Tod führen kann, wurde er in den 1990er Jahren in den USA schrittweise durch eine sicherere Version namens DTaP ersetzt. Eine von der dänischen Regierung finanzierte Studie aus dem Jahr 2017 kam zu dem Schluss, dass mehr afrikanische Kinder durch den tödlichen DTP-Impfstoff starben als durch die Krankheiten, die er verhinderte. Die Forscher untersuchten Daten aus Guinea Bissau und kamen zu dem Schluss, dass Jungen mit einer 3,9-mal höheren Rate starben als diejenigen, die die Impfung nicht erhalten hatten, während Mädchen eine fast 10-mal höhere Sterberate (9,98) aufwiesen. GAVI, subventioniert von USAID und der Gates Foundation, hat bis heute den gefährlich veralteten DTP-Impfstoff im Wert von über 27 Millionen Dollar in das tansanische Gesundheitssystem gekippt.

Darüber hinaus sind die Entwickler des Oxford-Impfstoffs (der Impfstoff, den Tansania im Rahmen von COVAX erhalten würde), wie von Unlimited Hangout im Dezember detailliert beschrieben, tief mit der Eugenik-Bewegung verstrickt und betreiben bis heute ethisch fragwürdige Aktivitäten in Bezug auf die Überschneidung von Rasse und Wissenschaft. Im Jahr 2020 wurde der Wellcome Trust, das Forschungsinstitut, an dem die beiden Hauptentwickler des Oxford-Impfstoffs arbeiten, von der Universität Kapstadt beschuldigt, Hunderte von Afrikanern illegal ausgebeutet zu haben, indem sie ihre DNA ohne Zustimmung gestohlen haben.

Ebenfalls besorgniserregend ist die Tatsache, dass mehr als 20 europäische Länder die Verwendung des Impfstoffs von Oxford/AstraZeneca aufgrund einer möglichen Verbindung zu Blutgerinnungsstörungen und Schlaganfällen gestoppt haben. Sogar die New York Times hat in Frage gestellt, ob der Impfstoff von Oxford/AstraZeneca ein brauchbarer Kandidat ist, insbesondere für Afrika. Laut einem Times-Artikel vom Februar hat Südafrika die Verwendung des AstraZeneca-Oxford-Coronavirus-Impfstoffs gestoppt, nachdem Beweise aufgetaucht waren, dass der Impfstoff klinische Probanden nicht vor leichten oder mittelschweren Erkrankungen schützt.“

Ein kürzlicher Wahlsieg „inmitten von Betrugsvorwürfen“

Im Oktober 2020 wurde Magufuli für eine zweite, fünfjährige Amtszeit wiedergewählt, dieses Mal mit einem überwältigenden Ergebnis von 84,39% der Stimmen. Zu dieser Zeit zitierte die von der US-Regierung finanzierte Voice of America (VOA) einen Tansanier, Edward Mbise, der dem Sender sagte, dass „alle erwartet haben, dass [Magufuli] aufgrund dessen, was er getan hat, gewinnt … er hat so viele Dinge erreicht, dass man gar nicht alle aufzählen kann.“

Tundu Lissu, der Führer von Magufulis größter Oppositionspartei, behauptete jedoch, dass die Wahl gefälscht worden sei, lieferte aber keine Beweise. Laut demselben VOA-Artikel forderte Lissu „die Bürger auf, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass alle Wahlergebnisse geändert werden.“

Lissus Betrugsvorwürfe wurden trotz des Mangels an Beweisen von den westlichen Medien in großem Umfang nachgedruckt. Ein BBC-Artikel trug den Titel „President Magufuli Wins Election Amid Fraud Claims“. Der Guardian, der stark von der Gates Foundation finanziert wird, behauptete in ähnlicher Weise: „Tanzania’s President wins re-election Amid Claims of Fraud.“ In den USA veröffentlichte die New York Times eine Geschichte mit dem Titel „As Tanzania’s President Wins a Second Term, Opposition Calls for Protests.“

In diesen Artikeln wurden weder Magufulis Zustimmungsraten noch Zitate von tansanischen Bürgern erwähnt, die in den westlichen Mainstream-Medien nach seinem ersten Wahlsieg reichlich vorhanden waren. Zitate, die auftauchten, stammten in der Regel von Lissu, der jetzt im belgischen Exil lebt, oder anderen Mitgliedern seiner Partei.

Nicht lange nachdem Lissus Behauptungen von großen westlichen Medien unkritisch wiederholt worden waren, kündigte der ehemalige Außenminister Mike Pompeo an seinem letzten Tag als Leiter des Außenministeriums Sanktionen an, die sich gegen tansanische Beamte richteten, die angeblich „für die Untergrabung der tansanischen Parlamentswahlen 2020 verantwortlich oder daran beteiligt waren“. Es ist erwähnenswert, dass die Ähnlichkeiten zwischen den Wahlbetrugsvorwürfen in Tansania und denen, die in Bolivien kurz vor dem von den USA unterstützten Putsch im November 2019 erhoben wurden, erheblich sind.

Zwei Wochen später, am 5. Februar 2021, deutete das Center for Strategic & International Studiessuggestion an, dass die USA, wie sie es oft tun, Magufulis politische Opposition finanzieren könnten, und schlug offen vor, dass „die Biden-Administration die Möglichkeit hat, das direkte Engagement mit tansanischen Oppositionspolitikern und zivilgesellschaftlichen Gruppen zu erhöhen“, wobei sie Magufulis „gefährliche“ Vorgehensweise gegenüber COVID-19 als öffentliche Rechtfertigung benutzte.

In derselben Woche veröffentlichte der Guardian in seiner Rubrik „Globale Entwicklung“ (ermöglicht durch eine Partnerschaft mit der Bill & Melinda Gates Foundation) einen Artikel mit dem Titel „Es ist Zeit für Afrika, Tansanias Anti-Vaxxer-Präsident zu zügeln“. Vorhersehbar, wie dieser Artikel, wie andere auch, versucht, den afrikanischen Führer als blöden Verschwörungstheoretiker zu malen, aber die Tatsache auslässt, dass Magufuli seinen Master-und Doktortitel in Chemie verdient hatte, bevor er zum Präsidenten im Jahr 2015 gewählt wurde.

Am 9. März behauptete der Oppositionsführer Tundu Lissu, der früher für das in Washington ansässige und von der Wall Street finanzierte World Resource Institute tätig war, dass Magufuli schwer an COVID-19 erkrankt sei. In einer Reihe von Tweets behauptete Lissu, der damalige Präsident sei zunächst nach Kenia und dann nach Indien geflogen worden, um gegen das Virus behandelt zu werden. „Wir fordern die Regierung auf, öffentlich zu sagen, wo sich der Präsident befindet und wie sein Zustand ist“, erklärte John Mnyika, ein weiterer Oppositionsführer, ebenfalls öffentlich ähnliche Behauptungen. Die erste Zeitung, die berichtete, dass Magufuli an COVID-19 erkrankt sei, war The Nation, eine relativ neue kenianische Zeitung, die 4 Millionen Dollar von der US-amerikanischen Bill and Melinda Gates Foundation erhalten hat.

Unterdessen hat die Regierung Magufuli wiederholt diese Behauptungen als Fake News abgetan. „Es geht ihm gut und er erfüllt seine Pflichten“, betonte Premierminister Kassim Majaliwa am 12. März. „Ein Staatsoberhaupt ist kein Chef eines Joggingclubs, der immer herumlaufen und Selfies machen sollte“, hatte Verfassungsminister Mwigulu Nchemba zu der Zeit gesagt.

Am 11. März, nur wenige Tage vor der Bekanntgabe von Magufulis Tod und Suhulus Ernennung zum Präsidenten, schlug der Council on Foreign Relations (CFR), die einflussreiche Denkfabrik, die eng mit der Rockefeller-Familie und der politischen Elite der USA verbunden ist, vor, dass eine „kühne Figur innerhalb der Regierungspartei [d.h. Magufulis Partei] aus der aktuellen Episode Kapital schlagen könnte, um an Popularität zu gewinnen und einen Kurswechsel einzuleiten …“

Während ein schneller Führungswechsel in Tansania wie eine unerwartete Überraschung für westliche Finanzinteressen erscheinen mag, waren Gruppen in den USA, die sich auf ausländische Einmischung und Regimewechsel-Operationen spezialisiert haben, schon seit Magufulis erstem Wahlsieg in Tansania am Werk. Das National Endowment for Democracy (NED), eine Denkfabrik der US-Regierung, die sich zum Ziel gesetzt hat, „die Freiheit auf der ganzen Welt zu unterstützen“, hat in den letzten Jahren 1,1 Millionen Dollar in verschiedene tansanische Oppositionsgruppen und -anliegen gepumpt. Einer der Mitbegründer von NED, Allen Weinstein, verriet einmal der Washington Post: „Vieles von dem, was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren verdeckt von der CIA getan.“ Carl Gershman, der andere Mitbegründer von NED, sagte einmal der New York Times, dass „es für demokratische Gruppen auf der ganzen Welt schrecklich wäre, als von der CIA subventioniert angesehen zu werden . . und das ist der Grund, warum die Stiftung geschaffen wurde.“

Zu den jüngsten Operationen des NED in Tansania gehörten Projekte zur „Organisation junger Menschen zur Förderung von Reformen und zur Einführung in neue Medienwerkzeuge, die bei ihren Bemühungen helfen können“, zur „Rekrutierung und Ausbildung junger Künstler, um Geschichten über die Regierungsführung zu vermitteln“, zur finanziellen Unterstützung einer oppositionellen „satirischen“ Nachrichtenproduktion, die aktuelle Ereignisse humorvoll kommentiert, um „Gespräche anzuregen“, sowie zur finanziellen Unterstützung der Produktion einer „umfassenden, im Fernsehen übertragenen staatsbürgerlichen Bildungskampagne“, die sowohl auf COVID-bezogene öffentliche Bewusstseinsbildung als auch auf „Wählerbildung“ abzielt. Der Empfänger der Gelder, die Tanzania Bora Initiative, deren Slogan „transforming mindsets, influencing cultures“ lautet, rühmt sich, „über 50 junge tansanische politische Kandidaten zu befähigen.“ Die Tanzania Bora Initiative wurde auch stark von USAID unterstützt, als Magufuli im Amt war.

Man fragt sich, welche Auswirkungen diese NED- und USAID-finanzierten Bemühungen auf das Land gehabt hätten, wenn Magufuli nicht im Amt gestorben wäre. Im Januar begann die von der CIA geförderte Jamestown Foundation über Tansanias „schleichende Radikalisierung“ zu berichten und stellte die unheimliche Idee auf, dass „Tansania darauf vorbereitet sein könnte, eine Zunahme der nach innen gerichteten Gewalt zu erleben…“ Obwohl dies zum Glück nie zum Tragen kam, sind in anderen Fällen von westlich unterstützten Regimewechsel bekannt,die von denselben Organisationen finanziert werden, um Gewalt zu schüren oder zu erzeugen, um westliche Interventionen zu rechtfertigen.

Der Magufuli-Regierung waren die westlichen Bemühungen um einen Regimewechsel nicht verborgen geblieben. In den Jahren nach seinem Wahlsieg hatten tansanische Polizeikräfte Razzien bei Treffen der Open Society Foundations durchgeführt, einer Gruppe, die für ihre Einmischungsinitiativen in Staaten berüchtigt ist, die im Visier des außenpolitischen Establishments der USA stehen.

Doch trotz seiner starken Positionen gegen den Westen hatte sich etwas an Magufulis Ansatz am Tag seines letzten öffentlichen Auftritts am 24. Februar 2021 geändert. An diesem Morgen hatte der tansanische Präsident damit begonnen, seine Landsleute zum Tragen von Masken aufzufordern, etwas, dem er fast ein Jahr lang widerstanden hatte, nachdem die WHO eine Pandemie ausgerufen hatte, und drängte sie dazu, Gesundheitsvorkehrungen zu treffen.

Ein neuer Präsident, unter westlichem Beifall

Praktisch für die Mächte, die Magufuli verärgert hatte: Seine Nachfolgerin und Vizepräsidentin, Samia Suluhu, kommt vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen und hat ein Profil auf der Website des Weltwirtschaftsforums, was auf eine Nähe zu den Kreisen schließen lässt, die ihr Vorgänger getadelt hatte. Es ist noch unklar, ob sie bereits irgendeine von Magufulis Politiken rückgängig gemacht hat, sei es in Bezug auf die Wirtschaft oder die COVID, aber einige Verschiebungen scheinen wahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass ihre Ernennung von denselben institutionellen Akteuren, die aktiv daran gearbeitet haben, Präsident Magufuli zu untergraben, mit purem Jubel aufgenommen wurde.

Ein weiterer möglicher Indikator ist die dubiose Entdeckung einer neuen COVID-Variante in Tansania, die Berichten zufolge mehr Mutationen aufweist als jede andere Variante. Die Entdeckung dieser Variante wurde etwas mehr als eine Woche nach der Bekanntgabe von Magufulis Tod bekannt gegeben und scheint wie geschaffen dafür, eine öffentliche Rechtfertigung für eine Umkehrung des Regierungsansatzes von Tansania bezüglich COVID zu liefern. Bemerkenswert ist, dass die Tansania-Variante von Krisp entdeckt wurde, „einem wissenschaftlichen Institut, das Gentests für 10 afrikanische Nationen durchführt“, das von der Gates Foundation, dem Wellcome Trust und den Regierungen der USA, Großbritanniens und Südafrikas finanziert wird.

Bezüglich einer möglicherweise bevorstehenden Umkehrung der COVID-Politik Tansanias könnte die Reaktion des obersten Beamten der Weltgesundheitsorganisation einen Hinweis geben. Der Generaldirektor der WHO, Tedros Ghebreyesus, hatte keine Zeit für einen Kommentar, nachdem er die Nachricht von Magufulis plötzlichem Tod erhalten hatte, aber er gratulierte der ersten weiblichen Präsidentin des Landes nur Minuten nach Suluhus Vereidigung auf Twitter und sagte ihr, dass er sich darauf freue, mit ihr zusammenzuarbeiten, um die Menschen vor COVID-19 zu schützen und die Pandemie zu beenden.“ Ghebreyesus war zuvor im Vorstand von zwei Organisationen, die Bill Gates gegründet und mit Startkapital ausgestattet hatte und die er bis heute finanziert: GAVI und dem Global Fund, wo Tedros Vorstandsvorsitzender war.

Samia Suluhu Hassan’s WEF profile. Source: https://www.weforum.org/people/samia-suluhu-hassan

Ein paar Tage vor Ghebreyesus‘ Tweet veröffentlichte das Außenministerium eine Erklärung, in der es die Verpflichtung der USA bekräftigte, die Tansanier zu unterstützen, die sich für die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten einsetzen und an der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie arbeiten, und erklärte: „Wir hoffen, dass Tansania auf einem demokratischen und wohlhabenden Weg vorankommen kann.“ Vizepräsidentin Kamala Harris hatte nichts zum plötzlichen Tod des beliebten ostafrikanischen Präsidenten zu sagen, doch – wie Ghebreyesus – schaffte sie es, dem neu vereidigten Suluhu Samia auf Twitter ihre besten Wünsche zu senden.

Die vom Milliardär unterstützte Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, deren Drehtür zur US-Regierung gut dokumentiert ist, begrüßte Magufulis Tod und veröffentlichte einen Artikel mit dem Titel „Tanzania: President Magufuli’s Death Should Open New Chapter“ (Tansania: Präsident Magufulis Tod sollte ein neues Kapitel eröffnen) und schrieb, dass das plötzliche Ableben des afrikanischen Führers „eine Chance bietet“. Bemerkenswerterweise hatte dieselbe Organisation den von den USA unterstützten Militärputsch in Bolivien sowie die Regimewechsel-Bemühungen der Trump-Administration in Nicaragua unterstützt und eine Erhöhung der tödlichen US-Sanktionen gegen die venezolanische Chavista-Regierung gefordert, sogar nach der Veröffentlichung eines Berichts des Center for Economic and Policy Research, der feststellte, dass mindestens 40.000 venezolanische Zivilisten aufgrund dieser Sanktionen bereits gestorben waren.

Anfang dieses Monats schrieb Judd Devermont, ein ehemaliger leitender politischer Analyst der CIA für Afrika südlich der Sahara, in einem CSIS-Beitrag mit dem Titel „Will Magufuli’s Death Bring Real Change to Tanzania?“, dass man vor Magufulis Tod „glaubte, dass Suluhu zunehmend misstrauisch gegenüber Magufulis autoritärer Politik wurde. . .“ Später in dem Artikel gab der ehemalige CIA-Analyst versehentlich seine Arbeitsdefinition von „Autoritarismus“ preis, als er schrieb: „Magufuli steuerte Tansania in Richtung Autoritarismus, indem er eine nationalistische Wirtschaftsagenda umsetzte, die durch einen erstickten regionalen und internationalen Handel und einen Schlag gegen ausländische Direktinvestitionen (FDI) gekennzeichnet war.“

Die Behauptung, Magufuli sei gegen alle ausländischen Investitionen, ist jedoch irreführend. Vielleicht hätte Devermont schreiben sollen, dass Magufulis Politik ein Schlag gegen ausländische Direktinvestitionen aus dem Westen war, da Magufuli in den letzten Monaten seiner Präsidentschaft und seines Lebens direkt um ausländische Investitionen aus China warb.

Mitte Dezember 2020 berichtete Tanzania Invests über ein Treffen Magufulis mit der chinesischen Führung, nach dem Magufuli verkündete, dass Tansania „Händler und Investoren aus China in verschiedenen Bereichen wie Produktion, Tourismus, Bau und Handel zum Nutzen beider Parteien willkommen heißt.“ Der Bericht merkte auch an, dass „Magufuli China gebeten hat, mit Tansania bei der Investition in große Projekte zu kooperieren, indem er günstige Kredite zur Verfügung stellt“ und dass „Tansania seine langjährigen Beziehungen zu China weiter entwickeln und verbessern wird und China weiterhin in verschiedenen internationalen Fragen unterstützen wird.“ China ist derzeit Tansanias wichtigster Handelspartner und Tansania ist der größte Empfänger von chinesischer Regierungshilfe in Afrika. Es ist eine Überlegung wert, dass dieser China-Pivot, insbesondere zu einer Zeit, in der der neue Kalte Krieg der USA mit China neue Höhepunkte erreicht, eine Rolle bei den vom Westen unterstützten Regimewechsel-Bemühungen gegen Tansania gespielt hat.

Blick über Tansania hinaus

Das Schicksal, das Präsident John Magufuli und Tansania erlitten haben, ähnelt dem, was im Nachbarland Burundi vor nur sechs Monaten geschah. Der Präsident von Burundi, Pierre Nkurunziza, weigerte sich öffentlich, als Reaktion auf COVID-19 Maßnahmen von oben zu ergreifen, und wurde von der US-nahen Presse und den Think Tanks in ähnlicher Weise verunglimpft. Im Mai 2020 verwies Nkurunziza die Weltgesundheitsorganisation aus Burundi und drei Wochen später wurde berichtet, dass er nach einem plötzlichen Herzstillstand gestorben sei.

In jüngster Zeit verärgert Sambia, das an Tansania grenzt und in diesem August Wahlen abhalten wird, einige der gleichen Akteure, die Magufuli herausgefordert hatte, mit den Bemühungen seiner Regierung, seine Kupferminen und möglicherweise andere Bergbauprojekte zu verstaatlichen. Im Dezember kündigte der sambische Präsident Edgar Lungu an, dass seine Regierung „einen bedeutenden Anteil an einigen ausgewählten Minenanlagen“ erwerben werde, um „ausreichend Wohlstand für die Nation zu schaffen.“ In Anlehnung an Magufuli hatte Lungu erklärt: „Wir werden nicht länger Bergbauinvestoren tolerieren, die versuchen, von unseren gottgegebenen natürlichen Ressourcen zu [profitieren] und uns mit leeren Händen zurücklassen.“

Im Januar unternahm Lungu nach einem langwierigen Streit mit keinem Geringeren als Glencore einen Schritt zur Verstaatlichung des Kupferbergbausektors. Kupfer ist, wie Nickel, Graphit und Lithium, ein Metall, das für den Erfolg der vierten industriellen Revolution entscheidend ist. Westliche Medienberichte über Lungus jüngsten Schritt zitierten Experten, die Sambias Regierung dazu drängten, bei ihren Bemühungen, die Rolle des öffentlichen Sektors in der Bergbauindustrie des Landes zu erhöhen, „vorsichtig zu sein“.

Dann, eine Woche nach der Bekanntgabe von Magufulis Tod, beschuldigte Lungus Hauptkonkurrent bei den anstehenden Wahlen Lungu öffentlich, zu versuchen, ihn ermorden zu lassen, während einige englischsprachige, pro-westliche Medien bereits behaupteten, dass Lungu plant, die anstehenden Wahlen zu seinen Gunsten zu manipulieren und dass das Land „brennen könnte“, wenn die Wahl das „falsche“ Ergebnis hat.

Solche Beispiele zeigen, dass die Situation, die sich kürzlich in Tansania entfaltet hat, im heutigen Afrika kaum einzigartig ist. Die Dominanz der Medienlandschaft mit ständiger COVID-Berichterstattung hat jedoch dazu geführt, dass das westliche Publikum die verschiedenen Regimewechsel-Bemühungen, die in der Region stattgefunden haben oder im Gange sind, weitgehend ignoriert. Im Gegensatz zu den Regimewechsel-Bestrebungen der jüngeren Vergangenheit scheinen diejenigen, die auf Afrika und auch Bolivien abzielen, mit einem Laser auf die Bergbauanlagen fokussiert zu sein, die als essentiell für den Aufbau der Lieferketten gelten, die für die vierte industrielle Revolution benötigt werden.

Da sich viele dieser Länder in letzter Zeit China angeschlossen haben, scheint es, als würden sich die Regimewechselprojekte und Stellvertreterkriege der Zukunft nicht um fossile Brennstoffe und Pipelines drehen, sondern darum, ob der Osten oder der Westen die Versorgung mit Mineralien dominieren wird, die für die Produktion und Wartung von Technologien der nächsten Generation benötigt werden.

COVID hat nicht nur die Berichterstattung über diese Putsche für Mineralien auf ein Minimum beschränkt, sondern auch eine bequeme Tarnung für die Dämonisierung von Führern und das Vorantreiben von Regimewechsel in Ländern geboten, die aus anderen Gründen ins Visier genommen werden, die alles mit Ressourcen und wenig mit einem Virus zu tun haben.

*

Jeremy Loffredo ist ein Journalist und Forscher mit Sitz in Washington, DC. Er war früher ein Segment-Produzent für RT AMERICA und ist derzeit ein investigativer Reporter für Children’s Health Defense.

Whitney Webb ist seit 2016 eine professionelle Autorin, Forscherin und Journalistin. Sie hat für mehrere Websites geschrieben und war von 2017 bis 2020 Mitarbeiterin und leitende investigative Reporterin für Mint Press News. Derzeit schreibt sie für The Last American Vagabond.

Das abgebildete Bild stammt von Unlimited Hangout.

Quelle – källa – source

https://einarschlereth.blogspot.com/2021/04/tansanias-verstorbener-prasident.html