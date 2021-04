Schiffe und Flugzeuge der Nato versuchen, den Bau der Nord Stream 2 Pipeline zu behindern

von https://cooptv.wordpress.com

„Nach der Wiederaufnahme des Baus des Offshore-Abschnitts der Nord Stream 2-Gaspipeline im Januar 2021 haben Kriegsschiffe, Flugzeuge und Hubschrauber sowie zivile Schiffe ausländischer Staaten, deren Aktionen häufig eindeutig provokativ sind, zugenommen“, sagte er.

Minin erinnerte daran, dass während der Durchführung solcher Projekte eine 1,5-Meilen-Sicherheitszone eingerichtet wurde, die nicht von Schiffen betreten werden sollte, die nicht am Bau beteiligt sind. „Trotzdem werden in der Nähe der technischen Schiffe, die die Arbeiten ausführen, ständig Kriegsschiffe ausländischer Staaten registriert (auch nach taktischen Zahlen).

Minin sagte, dass die ausländischen Aktivitäten rund um Rohrverlegungsschiffe in letzter Zeit zugenommen haben. So erschien am 28. März ein nicht identifiziertes U-Boot auf der Oberfläche in der Schutzzone des Rohrverlegungsschiffs in einer Entfernung von weniger als einer Meile. „Angesichts der Tatsache, dass Fortunas Ankerleinen mehr als eine Meile entfernt sind, könnten die Aktionen des U-Bootes das gesamte Ankerpositionierungssystem des Rohrverlegungskahns deaktivieren und zu Notschäden an der Rohrleitung führen“, erklärte er.

Am nächsten Tag, dem 29. März, manövrierte ein Kriegsschiff der polnischen Marine mit der taktischen Nummer 823 um das Fortuna-Rohrverlegungsschiff herum. In dieser Situation musste das Hilfsschiff Rescuer Karev einen Parallelkurs verfolgen, der das Kriegsschiff begleitete. Darüber hinaus habe in der zweiten Märzhälfte die Zahl der Flüge in geringer Höhe über Rohrverlegungsschiffe durch ausländische Flugzeuge zugenommen, sagte Minin.

Er stellte fest, dass es in den letzten Monaten „gefährliche Vorfälle“ im Zusammenhang mit dem Eintritt von Fischereifahrzeugen in die Sicherheitszone gegeben habe, die gleichzeitig nicht in die Funkkommunikation gingen.“

Über diesen Vorfall wurde vom russischen Konsulat in Deutschland ein Marineprotest eingelegt.

Laut Minin wiederholte sich ein ähnlicher Vorfall am 30. März, als zwei Objekte in unmittelbarer Nähe des Rohrverlegungskahns entdeckt wurden, von denen eines in Richtung Fortuna unterwegs war und keine Funkanrufe entgegennahm.

„Es wurde beschlossen, sich auf einem Kreuzungskurs auf das Objekt zuzubewegen. Die Flutlichter des Schiffes wurden verwendet, um Aufmerksamkeit zu erregen. Gegen 4:00 Uhr wurde ein Fischereifahrzeug gesichtet, das den Kurs änderte und ohne Funkkontakt nach Süden fuhr. Das zweite Objekt war Er wartete im Südwesten und verließ Fortuna, ohne Funkanrufe zu beantworten „, sagte der Direktor der Niederlassung der Nord Stream 2 AG.

Er betonte, dass die Aktionen von Kriegsschiffen und Flugzeugen sowie von Zivilschiffen ausländischer Staaten, die die Sicherheitszone beim Bau eines internationalen Projekts verletzen, nicht auf Anfragen reagieren und sich einer gefährlichen Entfernung zum Rohrverlegungsschiff nähern, unverantwortlich und unverantwortlich sind inakzeptabel. „Sie stellen eine echte Bedrohung für Notfälle mit unvorhersehbaren Folgen dar", sagte Minin.

„Wir sprechen hier von klar geplanten und vorbereiteten Provokationen, sowohl mit dem Einsatz von Fischereifahrzeugen als auch mit Kriegsschiffen, U-Booten und Flugzeugen, um die Umsetzung eines Wirtschaftsprojekts zu behindern. Dies ist vielleicht der erste und beispiellose Fall dieser Art in der Geschichte.“ er fasste zusammen.

