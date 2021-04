Ein näherer Blick auf das dubiose Eigenmittelsystem der EU

von Pieter Cleppe – http://www.theblogcat.de

Bild: Treffen des Lenkungsausschusses der Aufbau- und Resilienzfazilität, copyright: EC

An den Erhalt des Geldes werden bestimmte Bedingungen geknüpft, aber aus Erfahrung sollte man sich fragen, wie viel positive Rolle dies haben wird – ganz zu schweigen von dem damit einhergehenden Verlust an demokratischer Kontrolle. Der niederländische Professor Adriaan Schout machte letzte Woche im NRC Handelsblad einen guten Punkt, als er die Niederlande drängte, „den EU-Corona-Fonds nicht in Anspruch zu nehmen“. Er argumentierte, dass „es fragwürdig ist, dass die Europäische Kommission für die Niederlande Bedingungen stellt“ und fügte hinzu, dass diese Art von Unterstützung, genau wie beim IWF, nur an bedürftige Länder gehen sollte und nur diese sollten Konditionalität akzeptieren müssen.

Viele Finanztypen sehen das Problem wirklich nicht, selbst angesichts des Beweises, dass all das billige Geld, das die EZB in den letzten zehn Jahren freigesetzt hat, um den Regierungen der Eurozone etwas Luft zum Atmen zu verschaffen, damit sie endlich Strukturreformen durchführen können, hauptsächlich das Gegenteil bewirkt hat.

Die Idee, dass Transfers in der Eurozone dringend notwendig sind, ist so etwas wie ein „no brainer“ unter der „Finanzmeute“ – den Investoren, Bankern und Finanzanalysten. Wie man so schön sagt: „Es ist schwierig, einen Mann dazu zu bringen, etwas zu verstehen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht versteht“, und erst recht, wenn dieser Mann in einer Branche arbeitet, die verzweifelt nach immer mehr Schulden verlangt.

Zumindest die Financial Times hat ihre Beherrschung verloren. In einem Kommentar hieß es, dass „wohl die beste Hoffnung ist, dass im Gericht selbst ein Wachwechsel stattfindet“, während die juristische Begutachtung der massiven EU-Hilfen als „dogmatisches Denken“ bezeichnet wird.

Die EU hat sich schon früher an gemeinsamen Krediten beteiligt – unter anderem mit dem temporären Euro-Rettungsfonds EFSM – aber ein wichtiger Grund, warum es dieses Mal nicht temporär sein könnte, ist, dass es für die EU-Regierungen sehr verlockend sein wird, die Rückzahlung der Kredite zu vermeiden und stattdessen einfach eine weitere Runde gemeinsamer EU-Kredite aufzunehmen, um die alten Kredite zu finanzieren. Schließlich ist die Aufnahme eines neuen Kredits, um einen alten zu bezahlen, ein übliches Verfahren für nationale Regierungen.

Das Problem dabei ist, dass dies letztlich die Kreditwürdigkeit der Volkswirtschaften untergräbt, die den Investoren eigentlich garantieren, dass die Kredite zurückbezahlt werden, allen voran Deutschland.

Sicher, theoretisch könnten Gelder aufgebracht werden, die dann von wirtschaftlich schwächeren EU-Mitgliedsstaaten klug investiert werden könnten, so dass sie über ihre Verschuldung hinauswachsen könnten, aber in den letzten 10 Jahren konnten wir beobachten, wie gut diese Theorie in der Praxis hält, da die Regierungen der Eurozone die Gelegenheit, die billige EZB-Finanzierung zu nutzen, um Strukturreformen durchzuführen, die dann Wachstum generieren könnten, einfach vergeudet haben – ganz zu schweigen von der düsteren Erfolgsbilanz der EU-Regionaltransfers.

Eine juristische Analyse des deutschen Verfassungsrechtlers Benedikt Riedl nimmt die Klage gegen das deutsche Ratifizierungsgesetz genauer unter die Lupe und listet dabei eine ganze Reihe von Problemen auf, die dazu führen könnten, dass das Gesetz als verfassungswidrig eingestuft wird, unter anderem die „mangelnde Transparenz bei der Beschaffung der Mittel…Welche Institutionen werden diese Kredite vergeben? Hat die Europäische Kommission bei all dem freie Hand?“

Das sind ungeheuer wichtige Fragen (in erster Linie bezogen auf deutsches Recht, unabhängig davon, ob die neue EU-Initiative gegen EU-Recht verstößt), zumal die Gefahr besteht, dass diese Regelung dauerhaft werden könnte.

Die besondere Frage, wer der EU das Geld tatsächlich leihen würde, gilt auch für ein anderes Programm, das eine gemeinsame Kreditaufnahme der EU vorsieht, genannt „Schaffung eines Europäischen Instruments zur vorübergehenden Unterstützung bei der Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage “ (SURE), in Höhe von 100 Milliarden Euro. Dafür hat sich die EU-Kommission bereits an den Märkten verschuldet, und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen rühmt sich nun, dass die EU einen Teil dieses Geldes an Italien, Belgien, Zypern, Griechenland, Malta und andere verliehen hat.

In diesem Zusammenhang hat die EU-Kommission auch eine Tabelle veröffentlicht, aus der hervorgeht, wie viel die Mitgliedsstaaten an Zinszahlungen gespart haben. Italien geht als großer Gewinner hervor, da es fast 3 Milliarden Euro an Zinsen gespart hat, verglichen mit der Situation, in der es sich die SURE-Mittel selbst auf den Märkten hätte leihen müssen.