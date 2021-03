CDU-Chef Laschet macht Stimmung gegen rot-rot-grün und erste Versprechen zu Bundestagswahl

So sagte Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Nachbesserungen beimzu. Das gesunkene Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Union sei auf die Fehler und persönliches Fehlverhalten in den eigenen Reihen zurückzuführen, so Laschet. „Wir werden das ändern. Wir werden das besser machen. Dafür stehe ich persönlich ein“, versicherte er. Zuvor verteidigte der 60-Jährige seine Notbremsen-Politik, die er lediglich einzelnen Landkreisen in Nordrhein-Westfalen überlassen hatte, und plädierte für eine neue Bund-Länder-Konferenz in Präsenz statt online.