Chef des Gamaleja-Zentrums: Russland fähig, ganze Welt mit „Sputnik V“ zu versorgen

„Zuerst, als wir unser Präparat entwickelt haben, war mir persönlich klar: So viel Geld der Staat auch gibt, ich kann nicht eine Produktion schaffen, die das ganze Land versorgen kann. Aber jetzt sind die Pläne gelinde gesagt bereits größer. Man fragt uns: Können Sie die ganze Welt versorgen? Und wir antworten: Ja, wir können. Derzeit wollen wir , Sputnik ‘ in weitere 50 Länder liefern“, sagte Ginzburg in einem Interview mit der Online-Ausgabe der „ Iswestija “.