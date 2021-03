Blinder Hass und grenzenlose Wut sind schlechte Ratgeber

von Dr. Wolfgang Schacht – http://www.freidenker.org

„Derjenige, der beleidigt wurde und gelassen die Beleidigung erduldet und sie nicht mit Gleichem vergilt, der hat einen großen Sieg … errungen“ sagte einer der größten Schriftsteller und Denker der Welt, Lew Nikolajewitsch Tolstoi [1].

Genau das geht uns durch den Kopf, wenn wir lesen, dass der neue USA-Präsident, Joe Biden, am 17. März 2021 den Präsidenten der Russischen Föderation, Vladimir Putin, ganz bewusst in seinen Medien zu einem „Mörder“ erklärte. Natürlich ist das ein beispielsloser diplomatischer Skandal, eine Beleidigung und Provokation der gesamten russischen Völkerfamilie, die ihren Präsidenten liebt, vertraut und achtet, die ihn deshalb mit großer Mehrheit auch wiedergewählt hat. Doch wer erlaubt den USA, die Welt derart unverschämt zu belügen und betrügen? Nach guten Sitten und ordentlichem Benehmen müssen wir in der 245-jährigen Geschichte der USA förmlich suchen!

Unter der „cleveren“ und „weitsichtigen“ Führung und/oder Mitwirkung der Vereinigten Staaten von Amerika wurde bzw. wurden

gemeinsam mit den französischen, spanischen, englischen, deutschen, … Einwanderern mehr als 80% der Urbevölkerung auf dem amerikanischen Kontinent (die Indianer) durch Kriegs-handlungen, Krankheiten, Epidemien, Alkohol- und Drogenmissbrauch ausgerottet [2];

Jetzt verstehen wir endlich, dass unser schwer verdientes Geld für „gute Zwecke“ eingesetzt wird. Jetzt verstehen wir, warum die USA, Deutschland und die Europäische Union unter der Führung von Ursula von der Leyen, alle Gesetzesverletzungen und Verbrechen der Nazis in der Ukraine und in den baltischen Staaten großzügig übersehen muss bzw. einfach nicht zur Kenntnis nehmen darf. „Alles wäre wunderbar, wenn uns Russland mit seinen Medien dabei nicht erheblich stören würde“ [16];

im Zeitraum von 1946 bis 2019 in 198 Kriegen zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen und politischen Vormachtstellung, zur kriminellen Aneignung fremder Ressourcen, zur brutalen Ausbeutung fremder Arbeitskräfte und letztendlich zur globalen Beherrschung der ganzen Welt mehr als 30 Millionen Menschen umgebracht. Neben den gewaltigen Menschenverlusten richteten diese Kriege unvorstellbar große Zerstörungen in den Städten und Dörfern an. Das damit verbundene Chaos, die schreckliche Not, das Elend und die großen Hungersnöte haben mehr als 50 Millionen Menschen in die Flucht getrieben [17].

Es reicht! Schon der große deutsche Philosoph, Georg Hegel (* 27. August 1770 – † 14. November 1831) hat uns sehr treffend gesagt „Die Geschichte hat noch nie etwas anderes gelehrt, als das die Menschen nichts aus ihr gelernt haben“ [18]. Wir kehren deshalb zu „unserem schönen“ Großdeutschland zurück und schauen auf die miese Politik seiner Lobbyisten, Russophoben und korrupten Gangster, insbesondere auf ihre widerlichen Machenschaften.

Können Sie, verehrte Leserinnen und Leser, uns bitte erklären, warum die Abgeordneten von der Partei „Die Linke“, die jeden Monat für ihre totale Untätigkeit und Unfähigkeit – in der Phase der „CORONA-PANDEMIE“ und nach der offiziellen Kriegserklärung an Russland – im Bundesparlament ihre „30 Silberlinge“ kassieren, diesen Verein noch nicht unter Protest verlassen haben. Im Gegenteil, sie sitzen festumschlungen mit den Lobbyisten des menschenfeindlichen und menschenverachtenden globalen Monopolkapitals auf „gemeinsamen“ Bänken in einem „gemeinsamen“ Haus und versuchen uns zu beweisen, dass sie dieses Monster der grenzenlosen Macht „demokratisch“ reformieren können. Sie können es nicht, sie wollen es nicht und werden wie ihre Vorgänger im Jahre 1933 auch jämmerlich daran scheitern!

Warum sind die Vertreter der Linken im Zusammenhang mit der CORONA-PANDEMIE nicht geschlossen aus den privaten Krankenkassen ausgetreten und haben lauthals erklärt, dass sie für das deutsche Volk – wie in der DDR – eine gemeinsame Krankenkasse fordern? Wachen wir endlich auf! Es ist eine Minute vor Zwölf! Wir leben in einer erbarmungslosen Zweiklassengesellschaft, in der die privatversicherten gerettet werden und die pflichtversicherten bestenfalls auf die Straße fliegen. Sie glauben das nicht? „Entschuldigung! Unsere begrenzten Kapazitäten und Arbeitskräfte erlauben es leider nicht, sie an eine Beatmungsmaschine anzuschließen!“. Unsere Regierung und ihre Minister sind weder klug, noch haben sie Herz und Verstand. Wozu brauchen wir 45 private und 110 gesetzliche Krankenkassen? Für den Erhalt von gut bezahlten Arbeitsplätzen? Für eine blühende staatstragende Korruption? Für den Profit? „Unser“ Gesundheitsminister … hat „sein“ Volk schon längst verraten und ihm bewiesen, dass er nichts kann, nichts weiß, d. h. einfach unfähig ist. Seine persönlichen Interessen und seine Moral stehen deshalb nicht zufällig in den Medien im Vordergrund. Mit einem Rücktritt solcher Koryphäen ist in diesem Staat nicht zu rechnen.

Auch außenpolitisch befindet „wir“ uns mit den USA und mit der NATO jetzt wieder im engen Schulterschluss. „Unsere“ Hauptfeinde sind die Russen und die Chinesen! Amerikanische Geheimdienst-Spezialisten kamen in ihren Analysen zu einem erstaunlichen Ergebnis: „Um die wirtschaftliche und politische Übermacht der Chinesen zu vernichten, muss zunächst Russland beseitigt werden. Noch besser wäre es, Russland und China zu verfeinden und aufeinanderzuhetzen“ [19].

Mittel und Wege für einen politischen und ideologischen Angriff der Angelsachsen auf Russland gibt es praktisch in allen Bereichen der Gesellschaft. Ein Angriffsziel ist die zielstrebige Unterwanderung der Intelligenz und der künftigen Führungskader über die so genannten Nichtkommerziellen Organisationen (NKO). Wenn irgendein Mensch sich mit einer gesellschaftlich wichtigen und nützlichen Aufgabe befassen will, dann gründet er ggf. mit gleichgesinnten Partnern eine NKO. Vom Standpunkt der russischen Gesetzgebung ist eine NKO – eine natürliche Person, die ein Statut und eine Rechnungslegung (Buchhaltung) besitzt. Der entscheidende Unterschied zwischen einer NKO und einem kommerziellen Unternehmen besteht darin, dass NKOs nicht mit Ziel auf Gewinn oder Profit arbeiten, sondern für eine unbedingt notwendige gute Sache: Hilfe für Obdachlose, Schutz für die Natur, Rechtsschutz für sozialschwache Menschen, Organisation kultureller Maßnahmen und Unterstützungen, Hilfe für Gläubige usw. Die russische orthodoxe Kirche ist z. B. eine NKO [20].

Natürlich versuchen die Geheimdienste der USA, Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, … und ihre vielen Ableger seit vielen Jahren durch „angemessene“ finanzielle Unterstützungen, Einfluss auf politische und ideologische Inhalte ausgewählter NKOs zu nehmen (siehe Bilder 1 und 2). Der russische Staat schützt sich wie viele andere Staaten auch (siehe Bild 3) nach gründlicher juristischer Überprüfung durch die Vergabe eines Status „Ausländischer Agent“ und „Unerwünschte Organisation“.

Ein Ausländischer Agent ist eine Person, die aus dem Ausland finanziert wird und eine politische Tätigkeit ausübt, Informationen in Massenmedien verbreitet und militärtechnische Informationen sammelt. Die Tätigkeit der Ausländischen Agenten wird vom Staat mit einer Reihe von Einschränkungen begrenzt. Ausländische Agenten werden gemäß dem Stand vom März 2021 in drei Gruppen geteilt:

Nichtkommerzielle Organisationen – Ausländische Agenten – seit 2012 (75 Einträge im Register)

Massenmedien – Ausländische Agenten – seit 2017 (17 Einträge im Register)

Natürliche Personen – Ausländische Agenten – seit 2020 (keine offiziellen Angaben) [21].

Eine Unerwünschte Organisation ist eine ausländische oder internationale nichtstaatliche Organisation, deren Tätigkeit eine Bedrohung für den verfassungsgemäßen Aufbau der Russischen Föderation, für die Verteidigungsfähigkeit des Landes oder Sicherheit des Staates darstellt. Solchen Organisationen ist die Tätigkeit auf dem Territorium der Russischen Föderation verboten. Für die Verletzung dieses Verbotes sind administrative und gerichtliche Strafmaßnahmen vorgesehen. Der juristische Status „Unerwünschte Organisation“ existiert seit 2015 (aktuell März 2021 – 31 eingetragene Organisationen). Töchterfirmen solcher Organisationen sind seit 2017 ebenfalls verboten. Seit 2021 dürfen auch ihre Internetseiten blockiert werden [22].

Die Ziele der „Ausländischen Agenten“ in Russland, die besonders gut von den Angelsachsen u.a. finanziert werden, sind im Bild 4 dargestellt.

Warum haben wir Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, die Aktivitäten „unserer“ Geheimdienste in Russland so ausführlich dargestellt?

Damit Sie künftig wissen,

dass es in der Bundesrepublik Deutschland nach wie vor führende Kräfte gibt, die immer noch im Geiste des 3. Deutschen Reiches (von 1933 -1945) denken und handeln;

dass in der Bundesrepublik Deutschland erhebliche finanzielle Mittel, die von fleißigen Menschen im Ergebnis schwerer körperlicher und geistiger Arbeit erwirtschaftet werden, für die Vernichtung des russischen Staates und der russischen Gesellschaft eingesetzt werden;

dass es in der Bundesrepublik keinerlei gesellschaftliche Kontrolle über die Machenschaften „unserer“ so genannten Sicherheitsorgane und Geheimdienste gibt. d.h. die BRD ist weder eine Demokratie noch ein Rechtsstaat. Sie ist de facto eine Kolonie der Vereinigten Staaten von Amerika.

Wissen sollten Sie auch, dass sich Russland dank seiner im Kampf erprobten Armee, seiner modernen Waffen und Technologien gegenwärtig weit besser und effektiver gegen die Machenschaften seiner Feinde wehren kann und wehren wird als im Jahre 1941. Wehe dem, der es wagt, Russland anzugreifen!

іVenceremos!

Мы победим!

Wir werden siegen!

Dr. Wolfgang Schacht, 23. März 2021

