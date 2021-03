Entlarvt die Propaganda des Imperiums und bringt sie in Verruf

von Caitlin Johnstone – http://www.theblogcat.de

Notizen vom Rande der Märchenmatrix

Das Imperium verwendet so viel von seinem Reichtum und seiner Energie für die massenhafte Kontrolle der Propagandamärchen, nicht weil es das will, sondern weil es das muss. Das sagt uns, dass der beste Weg, sich dem Imperium zu widersetzen, darin besteht, dazu beizutragen, die Märchen zu entlarven, zu diskreditieren und das öffentliche Vertrauen in jene Geschichten zu brechen, an deren Verbreitung das Imperium so hart arbeitet.

Wenn man etwas scheinbar Harmloses zu seinem Freund sagt und es ihn triggert und aufregt, sagt das einem, dass man einen sensiblen Bereich berührt hat, den er verteidigen will. In ähnlicher Weise flippen die Manager der imperialen Narrative bei jedem aus, der die offizielle Doktrin des Imperiums in Frage stellt.

Was schützen sie? Sie beschützen die imperiale Märchenkontrolle, das ist es, was sie beschützen. Sie schützen aggressiv ihre absolut notwendige Fähigkeit, die Gedanken, die die Menschen in ihren Köpfen haben, massenhaft zu kontrollieren. Und dabei verraten sie einem unbeabsichtigt, wo die Schwachstellen in der Rüstung der Maschine zu finden sind.

❖

Der effektivste Weg, sich dem Imperialismus zu widersetzen, ist, dabei zu helfen, die Propagandanarrative des Imperiums zu entlarven und zu diskreditieren. Der effektivste Weg, den Imperialismus voranzutreiben, ist, dabei zu helfen, die Propagandanarrative des Imperiums zu verbreiten.

❖

Das Problem ist nicht, dass wir von Tyrannen regiert werden,sondern dass wir von Tyrannen regiert werden und es nicht wissen. Würden wir nicht massenhaft durch Propaganda manipuliert werden und nicht klar sehen, was vor sich geht, würden wir Tyrannen so leicht beseitigen, wie man eine Mücke auf seinem Arm beseitigt.

❖

Wenn eine normale Person etwas falsch macht, gibt sie es zu, entschuldigt sich, ergreift Maßnahmen, um es in Ordnung zu bringen, und unternimmt Schritte, um sicherzustellen, dass es nie wieder passiert. Wenn ein Soziopath etwas Falsches tut, ordnet er die Geschichte neu, um es so aussehen zu lassen, als hätte er etwas richtig gemacht. Die Art und Weise, wie unsere Herrscher mit dem Irak umgegangen sind, zeigt, wer sie sind.