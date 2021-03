Die USA schmuggeln weiterhin syrisches Öl, während sich die Türkei in Moskau beklagt, daß sie es nicht mehr kann

von https://de.southfront.org

Die Intensität des Konflikts im Nordosten Syriens lässt nicht nach, da immer mehr Angriffe auf die Positionen der jeweilig beteiligten Parteien durchgeführt werden.

Die Massenmedien berichten ihrerseits über alle diese Angriffe, aber viele werden in einem Licht dargestellt, das sich von der Realität stark unterscheidet.

Am 23. März tauchte ein Video auf, das zeigte, wie die Regierungstruppen in Damaskus einen Angriff auf Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) durchführten.

Der Beschuss zielte auf die Befestigungen und Depots der Terroristen. Die Massenmedien, in Verbindung mit verschiedenen vom Westen unterstützten Organisationen wie dem “International Rescue Committee”, verdrehten die Geschichte und behaupteten, ein ziviles Krankenhaus sei getroffen worden.

Das Narrativ ist also – erneut – dieses: das “blutige Assad-Regime” ist wieder am Werk, zielt auf Zivilisten und tötet sein eigenes Volk.

Wie zu erwarten war, ist diese Medienkampagne Teil der Versuche der USA, HTS als “ehemalige Terroristen” und nun reformierte Organisation neu zu bezeichnen, um einen weiteren Verbündeten zu haben.

Die jüngste Bestrafung der HTS und der von der Türkei unterstützten Kämpfer im Nordosten Syriens durch die Regierung in Damaskus geschieht mit russischer Unterstützung und ist Teil eines größeren Vorstoßes zur Befreiung weiterer Gebiete in Syrien.

Ankara ist damit unzufrieden und hat sogar den russischen Botschafter einbestellt, um sich über die schweren Schläge zu beschweren, die Moskau gegen terroristische Ziele geführt hat.

Die türkische Seite besteht darauf, dass die Artillerie- und Luftangriffe auf Stellungen und Infrastruktur der von der Türkei finanzierten Terroristen im Großraum Idlib gegen das “Deeskalationsabkommen” verstoßen. Die Verstöße, die von eben diesen Terroristen häufig begangen werden, wurden nicht erwähnt.

Die Türkei möchte weiterhin in den Genuss des geschmuggelten Öls kommen, das sie früher von den von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräften erhielt.

Die Vereinigten Staaten profitieren immer noch von diesem geschmuggelten Öl. Am 23. März verließ ein Konvoi von mehr als 300 Tankern die syrische Region Hasaka und fuhr in den Irak.

Auch die Rückführung des Öls durch Washington verläuft nicht reibungslos. Am 23. März schlugen mehrere Raketen auf eine US-Militärbasis in der Nähe des Conico-Ölfeldes in der syrischen Provinz Deir ez-Zor ein. Der libanesische Fernsehsender al-Mayadeen TV berichtete, dass die USA Opfer zu beklagen haben. Sonst ist wenig bekannt geworden.

Raketenangriffe und Konvois, die von Sprengfallen getroffen werden, waren im Irak an der Tagesordnung, aber es scheint, dass dies nun auch Washingtons Streitkräfte in Syrien plagt.

Die Gewinne aus dem geschmuggelten Öl könnten möglicherweise dazu verwendet werden, einen kürzlichen Verlust der USA zu decken – eine MQ-9 Reaper wurde im Jemen von Ansar Allah abgeschossen.

Obwohl die Biden-Administration offiziell die von den Saudis angeführte Intervention im Jemen nicht unterstützt, scheint sie immer noch an den altbekannten Aktivitäten von Washington festzuhalten.

Die Houthis, wie Ansar Allah gemeinhin genannt wird, befinden sich aufgrund ihrer jüngsten Erfolge im Höhenflug und setzen ihre regelmäßigen Drohnenangriffe auf verschiedene saudische Stellungen und saudische Infrastruktur hinter den feindlichen Linien fort.

Der Flughafen von Abha ist, neben anderen Orten im Süden des Königreichs, Gegenstand häufiger Angriffe.

Riad leistet erbittert Widerstand und führt täglich etwa 30 oder mehr Luftangriffe durch. Dennoch scheint es, dass die Saudi-geführte Koalition stetig zurückgedrängt wird.