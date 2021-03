von https://southfront.org

Übersetzung LZ

Große ukrainische Streitmacht gegen die Pro-Russen

Informationen über die türkische Präsenz in der Ukraine sind schon lange im Umlauf, nun behaupten russische soziale Netzwerke, dass diese Präsenz stark ausgeweitet wurde und zu einem Auslöser für die Entwicklungen in der Ostukraine werden könnte.

Russische Quellen berichten von der bevorstehenden Präsenz türkischer Kommandos, die ihre ukrainischen Kollegen für die Durchführung von Militäroperationen in besiedelten Gebieten im so genannten Bürgerkrieg ausbilden sollen, der eines der spezialisiertesten und „schwierigsten“ Kapitel der modernen Kriegsführung darstellt.

Quellen verweisen auf die türkisch-ukrainische Verteidigungskooperation und betonen, dass die Türken und Ukrainer bereits in vielen anderen Bereichen enge Beziehungen unterhalten, wie z.B. bei der Lieferung von unbemannten Drohnen des Typs BAYRAKTAR.

„Ende Mai dieses Jahres werden türkische Militärexperten in der Ukraine eintreffen, um bis Mitte Juli eine Reihe von Trainings für ukrainische Militärangehörige zur Durchführung von Close Quarter Battle (CQB) in städtischen Gebieten durchzuführen.“ – sagte Katehon Zentrum, unter Berufung auf Svarschikis Telegramm-Konto.

Es ist erwähnenswert, dass die ukrainischen Generäle sehr an den Erfahrungen der türkischen Armee aus dem Krieg in Berg-Karabach interessiert waren.

„Unter den türkischen Offizieren wird es Teilnehmer des jüngsten 44-tägigen Krieges in Berg-Karabach geben“, berichten russische Quellen, und das sagt uns eine Menge.

Man geht davon aus, dass die Türken den Ukrainern als Ausbilder ihre Spezialkräfte mit umfangreicher militärischer Erfahrung in der Südtürkei und in Syrien schicken werden, während sie auch Offiziere mit Erfahrungen aus dem Krieg zwischen Aserbaidschanern und Armeniern schicken werden.

InfoBRICS: Die Türkei ist zum Hauptanstifter eines möglichen Krieges zwischen der Ukraine und Russland geworden

Das Portal InfoBrics erklärt, dass Ankara den russischen Status der Krim nicht anerkennt und die Ereignisse im Jahr 2014 als „illegale Annexion der Krim“ bezeichnet. Gleichzeitig baut die türkische Seite eine wichtige militärisch-technische Zusammenarbeit mit Kiew auf. So wurde am 14. März militärische Ausrüstung aus der Türkei mit mindestens zwei Flugzeugen in die Ukraine geliefert.

Es wird festgestellt, dass Ankara und Kiew allmählich eine Allianz zu schaffen, wobei die Türkei der Hauptanstifter eines Krieges der Ukraine gegen die Russische Föderation geworden ist. Die InfoBrics Veröffentlichung, von Reporter zitiert, prognostiziert, dass die Ukraine, mit der Unterstützung der Türkei, eine neue Offensive gegen die pro-russisch orientierten Republiken des Donbass starten kann .

Wie Anfang der Woche berichtet wurde, sagte der Kiewer Experte Oleg Zhdanov „eine weitere Prügelstrafe“ in diesem Frühjahr in der Konfliktzone im Donbass voraus.

Türkische Offiziere sind definitiv in alle Pläne des ukrainischen Generalstabs für Donezk und die Krim involviert, außerdem findet ein Austausch von militärischen Informationen statt.

Die Anwesenheit von türkischen Beratern, d.h. Offizieren in der Ukraine unter dem Vorwand des BAYRAKTAR und ihre Beteiligung an den Plänen des Stabes geschieht „verpackt“ mit militärischen Informationen.

Diese Haltung hat den Kreml verärgert, insbesondere die russische Militärführung, die zusammen mit der konservativen Fraktion Putin zum Handeln auffordert, während gleichzeitig in der russischen Presse Artikel erscheinen, die über den nächsten russischen Präsidenten sprechen.

Die kontinuierliche Verlegung der ukrainischen Streitkräfte an die Grenze zum Donbas

Trotz der Ruhe transportieren die ukrainischen Streitkräfte weiterhin militärische Ausrüstung nach Donezk.

Eine russische Nachrichtenquelle (Avia.pro) berichtet, dass die ukrainischen Streitkräfte weiterhin gepanzerte Fahrzeuge und verschiedene Waffen nach Donezk transportieren, was darauf hindeutet, dass die Militäroperation gegen die russischsprachige Bevölkerung noch in Vorbereitung ist.

Nach neuesten Informationen haben die Streitkräfte der Ukraine in den letzten Tagen 8 zusätzliche Flugabwehrraketensysteme, 26 Panzer und andere schwere Waffen, die für eine groß angelegte Militäroperation in der Region bestimmt sind, an die Kontaktlinie gebracht.

Ukrainische Offensivvorbereitungen

Alle gepanzerten Fahrzeuge der ukrainischen Streitkräfte sowie andere Waffen wurden per Zug nach Donezk transportiert.

Nach aktualisierten Informationen haben die ukrainischen Streitkräfte in dem Gebiet etwa 90000 Soldaten, 450 Panzer und 230 Artilleriesysteme (Selbstfahrlafetten und Anhänger) sowie Boden-Boden-Raketen.

Diese Bewegungen der Ukrainer sind klare Hinweise auf die kommenden Militäroperationen, wahrscheinlich im Sommer, einer Zeit, die alle Bedingungen aus Sicht der ukrainischen Seite für mögliche Feindseligkeiten hat. Bis dahin bereitet sich die ukrainische Armee auf die Offensive vor.