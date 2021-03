Die Bedrohung von Syriens First Lady zeigt die Verkommenheit der NATO

von Finian Cunningham – https://einarschlereth.blogspot.com

Dies ist auf dem britischen Mist gewachsen. So kannte man die Briten bis in das 20. Jahrhundert hinein. Britannia perfidia. Das perfide, verlogene, heimtückische Britannien. Als dann Anfang des 20. Jh. die ‚Secret Society‘ und das Königshaus den Plan fasste, Deutschland zu vernichten, musste Victoria ihre Söhne Edward und George als Handelsvertreter an alle Höfe Europas schicken, um den üblen Ruf des Hauses aufzubessern. Seit einigen Jahren macht London das wieder rückgängig, indem es gegen alle, die sich missliebig machen die schmierigsten & verlogensten Drecksgeschichten schleudern. Vor allem natürlich gegen Russland und Putin, aber auch gegen China, Libyen und Syrien und nun auch gegen Asma und ihren Mann Bashar al Assad. Ich habe immer wieder Artikel über die klugen Interviews Assads, seine und Asmas schlichte Lebensführung, ihre gemeinsamen Besuche verletzter Soldaten, Altenheime und Schulen veröffentlicht. Wo immer sie hinkommen, wird ihnen eine deutlich sichtbare Liebe entgegengebracht. Aus der ganzen britischen lumpigen Adelssippschaft kann ihnen niemand das Wasser reichen. Dazu passt wie die Faust aufs Auge die Drohung des Strolches Johnston, die ganze Menschheit mit Atombomben Erstschlägen zu bedrohen (siehe hier).

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Die Bedrohung von Syriens First Lady – einer Nationalheldin – mit Strafverfolgung wegen Kriegsverbrechen ist ein Griff der NATO-Mächte in die Kloake, schreibt Finian Cunningham.

Diese Woche jährt sich zum zehnten Mal, dass die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten einen verheerenden verdeckten Angriffskrieg für einen Regimewechsel in Syrien begonnen haben. Zehn Jahre später kämpft die arabische Nation mit dem Wiederaufbau, ein Kampf, der durch die von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union verhängten Wirtschaftssanktionen noch beschwerlicher geworden ist.

Syrien und verbündete Kräfte aus Russland, dem Iran, dem Irak und der libanesischen Hisbollah gewannen den Krieg und besiegten Legionen von terroristischen Söldnern, die von der NATO bewaffnet und in Syrien eingeschleust worden waren. Fast eine halbe Million Syrer wurden getötet und die Hälfte der Vorkriegsbevölkerung von 23 Millionen wurde vertrieben.

Aber tragischerweise ist der Krieg noch nicht vorbei. Er verwandelte sich in eine neue hybride Phase der Wirtschafts-Kriegsführung in Form von westlichen Sanktionen und einer Total – Blockade gegen Syrien.

Die Barbarei der westlichen Sanktionen gegen Syrien haben die ablenkenden Medien – Märchen erforderlich gemacht.

So erklärt sich die Sensation britischer Medienberichte, dass Asma al-Assad, die Frau des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, von der Londoner Metropolitan Police wegen Kriegsverbrechen ermittelt wird. Asma (45) wurde in London geboren, ist dort zur Schule gegangen und besitzt die britische Staatsbürgerschaft, obwohl sie syrische Wurzeln hat.

Jetzt erwägen die britischen Behörden, ihr die Staatsbürgerschaft zu entziehen und ihre Auslieferung zu beantragen, weil sie Kriegsverbrechen unterstützt und begünstigt haben soll, darunter absurderweise auch den Einsatz von Chemiewaffen gegen Zivilisten. Es gibt praktisch keine Chance auf eine Strafverfolgung, aber das ist auch nicht das Ziel der Briten. Vielmehr geht es darum, die syrische Führung zu verleumden und die Aufmerksamkeit der Welt von den wirklichen Problemen abzulenken: nämlich der Kriminalität des NATO-Krieges gegen Syrien und der anhaltenden wirtschaftlichen Kriegsführung, um die Nation bis zur Unterwerfung zu zerstören.

Der irische Friedensaktivist und Autor Declan Hayes, der Syrien in den vergangenen zehn Jahren ausgiebig bereist hat, kommentierte: „Die rechtlich lächerlichen Anschuldigungen Großbritanniens gegen Asma al-Assad haben mehrere Ziele im Sinn. Sie sind dazu da, Syriens Präsidentschaftswahlen 2021 zu delegitimieren; sie sind dazu da, im Ausland lebende Syrer und britische Menschenfreunde zu verängstigen; sie sind dazu da, von den gut dokumentierten Kriegsverbrechen der NATO abzulenken; und sie sind dazu da, von der Söldner- Kollaboration einer Reihe von Medien, Politikern und NGOs bei den Kriegsverbrechen der NATO in Syrien, Irak, Libyen und Jemen abzulenken.“

Asma heiratete Bashar im Jahr 2000. Bevor der Krieg im März 2011 ausbrach, wurde sie in westlichen Medien aufgrund ihrer weiblichen Schönheit und ihrer ruhigen, anmutigen Art als „Wüstenrose“ gepriesen. Die Tochter eines Kardiologen, die eine Karriere im Investmentbanking machte, bevor sie Syriens First Lady wurde, zeigte später, dass Asma al-Assad keine verwelkende Blume ist. Sie weigerte sich, Damaskus zu verlassen und mit ihren Kindern ins bequeme Exil zu gehen, als der Krieg tobte.

Sie blieb loyal an der Seite ihres Mannes und übernahm die Rolle, die Nation zu trösten, indem sie oft Familien von getöteten Soldaten und zivilen Opfern der Terrorbanden der NATO besuchte.

Zweifellos führte der Stress dazu, dass Asma an Brustkrebs erkrankte, der im Jahr 2018 erfolgreich behandelt wurde.

Präsident Assad und seine Frau standen der syrischen Nation zur Seite, als in den ersten Jahren des Krieges die Niederlage drohte. Als Russland im Oktober 2015 zur Unterstützung seines historischen Verbündeten intervenierte, wendete sich das Blatt des Krieges entscheidend gegen den NATO-Plan für einen Regimewechsel.

Assad wurde wegen seiner antiimperialistischen Position gegen die USA, Großbritannien, Frankreich und Israel für einen Regimewechsel ausgesucht. Seine Allianz mit Russland, dem Iran und der libanesischen Hisbollah machte ihn zur Zielscheibe seiner Zerstörung und des ganzen Landes, wie der ehemalige französische Außenminister Roland Dumas enthüllte. Dumas enthüllte, dass die britische Regierung bereits zwei Jahre vor Ausbruch der Gewalt im März 2011 Kriegspläne gegen Syrien hatte. In diesem Zusammenhang war der sogenannte „Aufstand“ eine sorgfältig inszenierte Falschflagge.

Die mysteriösen Erschießungen von Polizisten und Demonstranten in der südlichen Stadt Daraa – die dazu dienten, die Assad-Regierung international zu verleumden – waren derselbe Modus Operandi, der von den verdeckten NATO-Kräften verwendet wurde, die auf dem Kiewer Maidan-Platz die Scharfschützenmorde durchführten und damit den Staatsstreich in der Ukraine im Februar 2014 auslösten.

Die Schlagzeilen der westlichen Medien in dieser Woche zum 10. Jahrestag des Beginns des NATO-Krieges gegen Syrien waren schauerlich und ekelerregend.

Es herrscht ein Gefühl der Schadenfreude über das Elend und den Hunger, dem die Nation ausgesetzt ist.

Eine Schlagzeile in Associated Press bezeichnet Syrien als „Republik der Warteschlangen“ und berichtet fast schadenfroh darüber, wie die Zivilbevölkerung mit Lebensmittel- und Treibstoffknappheit zu kämpfen hat.

Nirgendwo in der Medienberichterstattung wird erwähnt, wie die amerikanische CIA und der britische MI6 die Operation Timber Sycamore durchführten, um Söldner zu bewaffnen und anzuweisen, die Syrer zu terrorisieren. Absurderweise behaupten westliche Medien immer noch, dass der Krieg in Syrien aus „pro-demokratischen Aufständen“ entstand, die von einem „rücksichtslosen Assad-Regime“ niedergeschlagen wurden.

Kaum zur Kenntnis genommen wird auch die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten, Großbritannien und die Europäische Union eine vom Krieg zerrissene Nation mit barbarischen Sanktionen strangulieren, die einen Wiederaufbau verhindern. Die Kriminalität des Wirtschaftsterrorismus ist die Folge eines gescheiterten kriminellen verdeckten Angriffskrieges.

Die abscheuliche Realität der westlichen Politik gegenüber Syrien muss vertuscht werden. Syriens First Lady – einer Nationalheldin – mit Strafverfolgung wegen Kriegsverbrechen zu drohen, ist ein Griff der NATO-Mächte in die Gosse.

Finian Cunningham hat ausgiebig über internationale Angelegenheiten geschrieben, mit Artikeln, die in mehreren Sprachen veröffentlicht wurden. Er hat einen Master-Abschluss in Agrarchemie und arbeitete als wissenschaftlicher Redakteur für die Royal Society of Chemistry in Cambridge, England, bevor er eine Karriere im Zeitungsjournalismus einschlug. Er ist auch Musiker und Songwriter. Fast 20 Jahre lang arbeitete er als Redakteur und Autor bei großen Nachrichtenmedien, darunter The Mirror, Irish Times und Independent.

Quelle – källa – source

