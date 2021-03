Packt eure Sachen: Türkei befiehlt syrischen Söldnern in Libyen sich auf den Abzug vorzubereiten

von https://southfront.org

Übersetzung LZ

Die ehemals von den USA und jetzt von der Türkei unterstützte FSA, die in Libyen dieselben Kriegsverbrechen begeht, die sie schon seit Jahren begeht.

Die Türkei hat syrischen Söldnern in Libyen befohlen, sich auf einen bevorstehenden Abzug vorzubereiten, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (SOHR) am 19. März.

„Die von der Türkei unterstützten syrischen Kämpfer in Libyen wurden informiert, zu packen und sich auf die Rückkehr nach Syrien vorzubereiten“, so die Beobachtungsstelle in einem Bericht. „Diese Entwicklung kommt vor dem Hintergrund von Erdogans neuer politischer Haltung gegenüber den Arabern durch den Versuch, seine diplomatischen und politischen Beziehungen zu Ägypten zu ändern.“

Die in London ansässige Beobachtungsstelle merkte an, dass syrische Söldner in Libyen zuvor ähnliche Befehle erhalten hätten. Dennoch gab es keinen wirklichen Rückzug.

Die Türkei hat 2019 und 2020 mehr als 18.000 ihrer syrischen Proxys in Libyen stationiert, um ihre Verbündeten in der Regierung der Nationalen Eintracht gegen die Libysche Nationale Armee zu unterstützen. Derzeit befinden sich noch mindestens 8.000 in dem vom Krieg zerrissenen Land.

Der neue Bericht des SOHR kam nach den Nachrichten über eine erste Vereinbarung zwischen den USA und der Türkei, alle syrischen Söldner aus Libyen abzuziehen. Der Abzugsprozess wird nur zwei Wochen dauern. Washington und Ankara müssen die Vereinbarung noch bestätigen.

Der politische Prozess in Libyen hat in den letzten Monaten einige ernsthafte Fortschritte gemacht. Der Abzug der syrischen Söldner wird den politischen Prozess vorantreiben und den Einfluss der Türkei vor Ort im Land verringern.