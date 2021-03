Der wahre Grund für US-Angriffe auf China: Globaler Klassenkampf

von Scott Scheffer – https://cooptv.wordpress.com

Bild: Chinesische Beschäftigte im Gesundheitswesen feiern, nachdem sie die Pandemie zurückgedrängt haben.

Als die US-Präsidentschaftskampagne 2020 zu Ende ging, waren viele der Ansicht, dass ein Biden-Sieg einen diplomatischeren internationalen Ansatz der neuen Regierung bedeuten würde.

Diese Vermutung berücksichtigte jedoch nicht die Jahrzehnte ununterbrochener Feindseligkeit gegenüber Ländern, auf die der US-Imperialismus abzielte. Die Feindseligkeit gegenüber Kuba, der Demokratischen Volksrepublik Korea, Venezuela, Iran, Simbabwe und anderen Ländern, die versuchen, einen vom US-Imperialismus unabhängigen Kurs einzuschlagen, wird von Regierung zu Regierung weitergegeben.

Insbesondere die Feindseligkeit gegenüber China hat in jüngster Zeit ein seit Jahren nicht mehr gesehenes Niveau erreicht.

Chinas siegreicher „Volkskrieg“ gegen COVID-19 wurde von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt hoch gelobt. Aber das Virus wurde in den USA weitgehend ignoriert, obwohl es Krankenhäuser und zerstörte Gemeinden überwältigte.

Dieser starke Kontrast hat den neuen Propagandablitz auf der Ebene des Kalten Krieges angeheizt. Das Weiße Haus gab China die Schuld, als Trump zuließ, dass das Virus durch die ärmsten und am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen – Schwarz und Braun und Indigene – wütete.

Trump hat die Wahl verloren, aber die Biden-Regierung hat die Lügen und Angriffe auf China nicht fallen lassen. Diese Feindseligkeit existiert seit dem Tag im Jahr 1949, als Mao Zedong erklärte, dass „China aufgestanden ist“.

Aggressionen und militärische Bedrohungen werden in Form des „Pivot to Asia“ verstärkt – der neuen internationalen Ausrichtung, die während der Obama-Regierung eingeläutet wurde. Nach Jahrzehnten versuchter wirtschaftlicher Strangulation und trotz der Fortschritte, die der Kapitalismus auf dem riesigen chinesischen Markt gemacht hatte, haben die Imperialisten ihr Ziel, China neu zu erobern, nicht erreicht.

Der „Pivot to Asia“ oder Dreh- und Angelpunkt nach Asien ist der Versuch des US-Militärs, sich wieder auf China zu konzentrieren. Obwohl sie sich nicht von ihren blutigen Bemühungen zur Rückeroberung des ölreichen Westasiens und Nordafrikas befreien konnten, sind wichtige Aspekte des „Pivot to Asia“ immer noch vorangekommen.

Wiederholte Provokationen durch US-Kriegsschiffe, die in der Nähe von China auftauchen, sind an der Tagesordnung, und das Pentagon gestaltet sich leise neu – und zieht seine Werkzeuge hintereinander zusammen für einen umfassenden Krieg.

Das Quad: ein Werkzeug des Imperialismus

Bidens Team bemüht sich auch weiterhin, das noch lockere Bündnis zwischen den USA, Japan, Australien und Indien gegen China zu stärken. Das Bündnis heißt „Quad“ und die Imperialisten setzen darauf, dass es eine Version der NATO für Asien wird.

Das Quad wird nicht nur eine militärische Bedrohung sein. Es soll ein Instrument sein, das alle Aspekte der US-Beziehungen zu China ergänzt – ein Komplettpaket.

Unmittelbar nach ihrem ersten bekannt gewordenen Gipfel auf der Webplattform Zoom erweist sich die Quad bereits als Verstärker für Washingtons imperialistische Stimme. Am 12. März lehnte Japan Chinas Angebot ab, Impfstoffe für jeden olympischen Athleten bei den verschobenen Spielen in Tokio und den Winterspielen im nächsten Jahr in Peking bereitzustellen. Das Internationale Olympische Komitee hatte das Angebot bereits begrüßt.

Australien seinerseits hat seit Monaten die vom Weißen Haus erneut vertretene falsche Theorie bekräftigt, dass das Virus aus einem Labor in Wuhan „ausgetreten“ sei, was impliziert, dass die Kommunistische Partei Chinas eine Vertuschung vorgenommen habe.

Die eigentliche Grundlage der von den USA geführten Feindseligkeit und Aggression gegen China ist der globale Klassenkampf – „ein Kampf bis zum Tod zwischen Zukunft und Vergangenheit“, wie es Fidel Castro, der Führer der kubanischen Revolution, nannte. Wie Kuba hat auch China gegen das zerstörerischste imperialistische Reich aller Zeiten überlebt und gedeiht weiter.

Der Klassenkampfaspekt der Beziehung zwischen China und den imperialistischen Ländern wird durch die Präsenz einer großen kapitalistischen Wirtschaft in China verdeckt, die einerseits im Wettbewerb mit dem US-Kapitalismus und anderen großen kapitalistischen Ländern steht, dies aber gleichzeitig tut werden zu einem globalen Produktionszentrum, an dem sie interessiert sind.

Dieser kapitalistische Wirtschaftssektor funktioniert parallel zur Riesenwirtschaft, die sich gemeinsam im Besitz der chinesischen Arbeiterklasse befindet und von der Kommunistischen Partei Chinas geleitet wird. Die KPCh hat bisher die Kontrolle über die Kapitalisten ausgeübt und durch die staatliche Industrie 800 Millionen Menschen aus der schrecklichen Armut befreit.

Diese historische und beispiellose Leistung des Arbeiterstaates ist ein Schlag für die USA und andere imperialistische Länder und die Grundlage für den steigenden Schlag ihrer Kriegstrommeln.

Verleumdung, um die Klassenwahrheit zu verbergen

Die Lügen und Verleumdungen gegen China werden verwendet, um den Klassenkampf vor den Arbeitern zu Hause zu verbergen, zu einer Zeit, als Millionen hier in den USA durch die Pandemie und die kapitalistische Krise in Armut oder in die Nähe der Armut geraten sind.

Millionen von Jugendlichen haben bereits die Atmosphäre des Kalten Krieges abgelehnt, die den Sozialismus in den USA für mehr als ein halbes Jahrhundert zu einem Schimpfwort gemacht hat. Die Occupy Wall Street-Bewegung, die Popularität der jüngsten Präsidentschaftswahlen von Bernie Sanders und der Aufstieg des linksgerichteten Kongresses und Vertreter wie „The Squad“ sind ein Beweis dafür.

Die Popularität selbst beschriebener sozialistischer politischer Persönlichkeiten geht nicht so weit, die Idee des Eigentums der Arbeiter an den in China existierenden Produktionsmitteln zu akzeptieren, aber es ist immer noch eine Entwicklung, die die herrschende Klasse der Unternehmen in den USA betrifft.

Eines der ungeheuerlichsten Beispiele für die China-Bashing-Kampagne ist die Weltgesundheitsorganisation.

Obwohl die Biden-Regierung den von Trump gekürzten US-Anteil an der WHO-Finanzierung wiederhergestellt hat, hat die durch den Finanzangriff verursachte Bedrohung zu einer Spaltung der Delegation geführt, die im Januar eine zweite Reise nach Wuhan unternahm, um den Ursprung des Virus weiter zu untersuchen . Zu den Schlüsselfiguren der Biden-Regierung zählen diejenigen WHO-Delegierten, die China jetzt vorwerfen, bei ihren Ermittlungen nicht mitzuarbeiten und den Ursprung des Virus zu vertuschen.

US-Geheimdienste haben die „Lab Leak“ -Theorie unter Trump vorangetrieben. Es wurde von der ersten WHO-Delegation im Frühjahr 2020 diskreditiert, und in der wissenschaftlichen Gemeinschaft der Welt herrschte Einigkeit darüber, dass ein „Laborleck“ äußerst unwahrscheinlich ist. Jetzt haben die Biden-Administration und die US-Geheimdienste es wiederbelebt.

Viele Mainstream-Medien – selbst einige, die als linksgerichtet gelten – publizieren unbegründete und scheinheilige Kritik an der Wirksamkeit chinesischer Impfstoffe, zynische Angriffe auf Chinas Engagement, armen Ländern zu helfen, von kapitalistischen Ländern ausgeschlossen zu werden, und Unterstützung für die diskreditierte „Laborleck“ -Geschichte . Ein Politico-Artikel vom 8. März von Josh Rogin ist ein Beispiel für eine liberale Publikation, die für das imperialistische Weiße Haus arbeitet.

Chinas „Volkskrieg“ gegen das Virus und sein Engagement, den ärmsten Ländern zu helfen, während die Pandemie die Welt weiterhin plagt, werden historisch als Beispiel für Einfallsreichtum, Stärke und vor allem globale Solidarität gelten. Die Bewegung für soziale Gerechtigkeit, insbesondere Aktivisten in den USA, wo die reaktionärsten Verleumdungen gegen China Fuß fassen, müssen alle Anstrengungen unternehmen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Quelle:

https://orinocotribune.com/the-real-reason-for-us-attacks-on-china-global-class-struggle/

https://cooptv.wordpress.com/2021/03/19/der-wahre-grund-fur-us-angriffe-auf-china-globaler-klassenkampf-orinoco-tribune/