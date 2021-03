Westliche Medienangriffe auf den russischen Impfstoff Sputnik 5 könnten bereits Leben gekostet haben

von Alan Macleod – https://www.mintpressnews.com/

Übersetzung LZ

Menschen leiden bereits unnötig unter dem erneuten Wettbewerb der Großmächte. Ein aktueller DHHS Bericht zeigt, dass die ersten Todesfälle im zweiten Kalten Krieg kann bereits aufgetreten sein könnten.

Ein neuer Bericht des Department of Health and Human Services (DHHS) rühmt sich, im Jahr 2020 mit anderen US-Regierungsstellen zusammengearbeitet zu haben, um den „bösartigen Einfluss“ Russlands, Kubas und Venezuelas auf dem amerikanischen Kontinent zu bekämpfen. Die beiden Beispiele, die es anführt, sind „Brasilien davon zu überzeugen, den russischen COVID-19-Impfstoff abzulehnen“ und Panama zu drängen, Kubas Angebot abzulehnen, Ärzte zur Bekämpfung des Virus zu schicken.

Teilweise als Ergebnis der Verweigerung von Hilfe und der Befolgung aller Befehle des ehemaligen Präsidenten Trump, wird Brasilien von einem aggressiven Virus heimgesucht und hat mehr als 278.000 Menschen durch COVID-19 verloren und liegt nur hinter den Vereinigten Staaten in der Gesamtzahl der Todesfälle. John McEvoy von Brasil Wire, der zuerst darüber berichtete, sagte, dass die Maßnahmen der USA „wahrscheinlich Tausende von Brasilianern getötet haben“.

In der Zwischenzeit ist der Ausbruch in Panama pro Kopf sogar noch schlimmer als in Brasilien, wobei die winzige Nation bereits 6.000 Bürger durch das Virus verloren hat.

Der vertrauenswürdigste Impfstoff der Welt

Der russische, staatlich finanzierte Impfstoff Sputnik V ist eine der wenigen Optionen für den Globalen Süden, da die reichen, entwickelten Länder andere Impfstoffe gehortet haben und weit mehr Dosen bestellt haben, als für die Behandlung ihrer gesamten Bevölkerung notwendig wären. Gleichzeitig haben sie die Vorstöße armer Nationen, auf geistiges Eigentum zu verzichten und den Impfstoff selbst zu produzieren, abgeschmettert – ein Schritt, der von medizinischen Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen verurteilt wird. Das bedeutet, dass der russische, chinesische oder ein potenzieller kubanischer Impfstoff, der sich derzeit in der letzten Testphase befindet, ihre einzige Hoffnung sind.

Sputnik V war auch Gegenstand einer intensiven westlichen Propagandakampagne, die darauf abzielte, es zu diffamieren. Im Januar war Twitter sogar gezwungen, Sputniks offizielles Konto zu sperren, nachdem ein Hack entdeckt wurde, der von Virginia ausging. „Nun, wer in Virginia könnte eine globale Gesundheitsinitiative von einem der „offiziellen Feinde Washingtons sabotieren wollen?“, schrieb die ehemalige MintPress-Mitarbeiterin Morgan Artyukhina, dabei andeutend, dass sie glaubte, dass eine der vielen Drei-Buchstaben-Agenturen mit Sitz in diesem Bundesstaat hinter dem Hack stand.

Twitter sperrt das Konto des russischen COVID Impfstoff nach versuchtem US-Hack

Twitter hat das Konto des russischen Impfstoffs Sputnik V COVID-19 nach verdächtigen Aktivitäten mit Ursprung in Virginia, dem Sitz der CIA, gesperrt.

Trotz der Diffamierungskampagne ist Russland laut einer Studie des britischen Meinungsforschungsinstituts YouGov in 11 Ländern der vertrauenswürdigste Impfstoffhersteller weltweit. Über eine Milliarde Dosen wurden bereits weltweit bestellt, und eine Reihe von EU-Mitgliedern, darunter Ungarn, Tschechien und die Slowakei, sind aus der Reihe getanzt und haben einseitig damit begonnen, ihrer Bevölkerung die Impfung zu verabreichen. Eine alarmierte EU hat versucht, dem einen Riegel vorzuschieben und zur Vorsicht zu mahnen. Ihre Worte haben sich jedoch als unwirksam erwiesen, da die Einführung des Impfstoffs der 27-Nationen-Gemeinschaft ausgesprochen glanzlos verlaufen ist.

Blutgerinnsel und verstopfte Spritzen

Hinzu kommen die zunehmenden Sorgen um den Impfstoff von Oxford-AstraZeneca. Viele europäische Länder, darunter Irland, Österreich, Dänemark, Bulgarien, Norwegen und Rumänien, haben die Verwendung des Impfstoffs ausgesetzt. Grund dafür ist ein möglicher Zusammenhang mit Blutgerinnseln, über den in mehreren Nationen berichtet wurde.

Die ersten Berichte über einen möglichen Zusammenhang mit Blutgerinnseln kamen aus Österreich. Dann traten bei einer Reihe von Norwegern ähnliche Probleme auf, wobei eine Person verstarb. Auch die italienische Region Piemont setzte ihre Impfkampagne vorübergehend aus, um zu untersuchen, ob der Tod eines örtlichen Lehrers mit der Impfung in Verbindung steht.

„Wir können keine Zweifel an dem Impfstoff zulassen“, sagte der niederländische Gesundheitsminister Hugo de Jonge und begründete die Entscheidung seiner Regierung. „Wir müssen sicherstellen, dass alles richtig ist, deshalb ist es klug, vorerst zu pausieren.“

Westliche Medien waren extrem vorsichtig bei der Berichterstattung über die Bedenken. In seinem gestrigen Artikel über die Häufung von Ländern, die die Verwendung des Impfstoffs aussetzen, las man im Guardian nicht weniger als sieben separate Widerlegungen der Annahme, dass der Oxford-AstraZeneca-Impfstoff gefährlich sei.

In Anbetracht des Ernstes der Lage – eine globale Pandemie, die auf fünf Kontinenten außer Kontrolle geraten ist und bereits über 2,66 Millionen Menschen getötet hat – ist dies eine sachdienliche Entscheidung, zumal es in vielen Bevölkerungen bereits einen erheblichen Mangel an Willen gibt, den Impfstoff zu erhalten.

Blutgerinnsel sind ein relativ häufiges Vorkommnis. Von den Millionen von Menschen, die bereits mit dem Oxford-AstraZeneca-Angebot geimpft wurden, gab es nur 30 Berichte über Blutgerinnsel und nur einen Todesfall. Bei einer Zufallsstichprobe der Bevölkerung würde man eine höhere Rate erwarten. Es ist also weitaus gefährlicher, sich mit COVID-19 zu infizieren, als ein noch nicht nachgewiesenes Blutgerinnsel durch den britischen Impfstoff zu riskieren.

Die Weltgesundheitsorganisation hat heute erneut ihr Vertrauen in Oxford-AstraZeneca bekräftigt. „Es gibt keine Beweise, dass die Vorfälle durch den Impfstoff verursacht werden, und es ist wichtig, dass die Impfkampagnen fortgesetzt werden, damit wir Leben retten und schwere Erkrankungen durch das Virus eindämmen können“, hieß es.

„Rücksichtslos und unethisch“

Die Nüchternheit des Guardian steht in völligem Gegensatz zu der Art und Weise, wie er Sputnik V dargestellt hat, indem er ihn als „umstritten“, seine Entwicklung als „rücksichtslos und unethisch“ bezeichnete, behauptete, es gäbe einen „wachsenden Chor der Besorgnis“ von Experten über seine Sicherheit, und ihn allgemein als nicht überzeugend und verdächtig darstellte. Dieses Neinsagen schien sich erst zu ändern, nachdem bekannt wurde, dass Sputnik V mit Oxford-AstraZeneca kombiniert werden könnte, um die Wirksamkeit zu erhöhen. Letzten Monat hat Lancet, die renommierteste medizinische Fachzeitschrift der Welt, Russlands Impfstoffangebot als sicher und wirksam bestätigt.

Die Voreingenommenheit der NY Times gegenüber Sinopharm

Gefährliche reisserische Schlagzeilen von der New York Times

In der Zwischenzeit war ein Großteil der westlichen Berichterstattung über den chinesischen Sinopharm-Impfstoff mehr als unverantwortlich. Reuters zum Beispiel veröffentlichte einen Artikel mit dem Titel „Peru volunteer in Sinopharm vaccine trial dies of COVID-19 pneumonia, university says“. Später wird im selben Artikel enthüllt, dass sie in Wirklichkeit nicht einmal einen Impfstoff erhalten hatte, sondern Teil einer Kontrollgruppe war, die ein Placebo erhielt. In der Zwischenzeit veröffentlichte die New York Times eine Geschichte mit der Überschrift „Brasilien nimmt die chinesische Impfstoffstudie nach einer kurzen Unterbrechung wegen des Todes eines Freiwilligen wieder auf“. Die betreffende Person beging Selbstmord, wie der Artikel vermerkt. Die Mehrheit der Nachrichtenkonsumenten liest jedoch nicht über die Schlagzeile hinaus, was bedeutet, dass diese beiden Beispiele falsche Zweifel an der Wirksamkeit des chinesischen Impfstoffs säen. Dies, oder der Wunsch, mit reisserischen Schlagzeilen Traffic zu generieren, sind die beiden wahrscheinlichsten Erklärungen für solch irreführenden Journalismus.

In den sozialen Medien sieht es ähnlich aus. Die Twitter-Redaktion hat heute eine Meldung auf ihrer Homepage veröffentlicht, in der sie darauf hinweist, dass es keinen kausalen Zusammenhang zwischen Oxford-AstraZeneca und Blutgerinnseln gibt. Sie hat auch Nutzer gebannt, die COVID-19-Verschwörungstheorien über westliche Impfstoffe verbreiten. Doch die Diffamierung von Amerikas offiziellen Feinden ist alltäglich auf der Plattform. „Da Russland über Jahrzehnte so eklatant beim Doping im Sport betrogen hat, warum sollte irgendjemand den Daten vertrauen, die aus Russland für ihren Sputnik-Impfstoff kommen?“ twitterte Bill Browder, CEO von Hermitage Capital, letzte Woche an sein Publikum von über einer Viertelmillion Menschen.

Der Guardian warnte, dass die massenhafte Aufnahme russischer und chinesischer Impfstoffe im globalen Süden bedeute, dass der Westen „im Rennen um Einfluss ins Hintertreffen gerät.“ In Anbetracht der Tatsache, dass die USA wenig anbieten, außer Druck auszuüben, um die Angebote Russlands, Chinas oder Kubas nicht anzunehmen, haben sie wahrscheinlich recht. Die Sorge der Konzernmedien über die so genannte „Impfdiplomatie“ deutet auf einen tieferen Grund für die negative Berichterstattung über die russischen und chinesischen Angebote hin.

Der zweite Kalte Krieg

Es ist kein Geheimnis, dass wir sowohl mit Russland als auch mit China in einen zweiten Kalten Krieg eintreten. Kriegsplaner und politische Entscheidungsträger diskutieren seit Jahren darüber, wie man diese Nationen militärisch, wirtschaftlich und durch Propaganda angreifen kann.

In den letzten Monaten haben die USA Kriegsschiffe und Bomber in das Südchinesische Meer geschickt, um die chinesische Küstenverteidigung zu testen. Im Juli segelte der amerikanische Zerstörer U.S.S. Rafael Peralta nur 41 Seemeilen von der Küstenmetropole Shanghai entfernt. Präsident Trump versuchte auch, Chinas wirtschaftlichen Aufstieg zu behindern, indem er Sanktionen gegen das Land verhängte und versuchte, die Verbreitung des globalen 5G-Netzwerks von Huawei zu stoppen. Inzwischen befürworten einige US-Kriegsplaner einen groß angelegten psychologischen Krieg gegen China. Der Budgetantrag des Pentagons für 2021 macht deutlich, dass sie eine Verlagerung weg vom Nahen Osten und hin zu Russland und China als neuen Schwerpunkt ins Auge fassen.

Die Disartikulation der pandemischen Kriegspropaganda

Die Zerlegung eines abgedroschenen Stücks Anti-China-Propaganda, verfasst von einer internationalen Alt-Right-Clique mit Verbindungen zum Pentagon.

MintPress News | Raul Diego | 1. März

Die amerikanische Öffentlichkeit ist im Großen und Ganzen bereits überzeugt worden. Nach Jahren negativer Publicity ist die Meinung der Amerikaner über diese beiden Nationen auf das Niveau der 1980er Jahre gesunken, wobei nur 22% und 20% der Öffentlichkeit eine positive Meinung über Russland bzw. China haben.

Praktisch alle Opfer des ersten Kalten Krieges waren im Globalen Süden, in Ländern wie Vietnam, Kambodscha oder Guatemala. Schon jetzt leiden Menschen unnötig unter dem erneuten Großmacht-Wettbewerb. Was dieser neueste DHHS-Bericht offenbart, ist, dass die ersten Todesfälle im zweiten Kalten Krieg bereits eingetreten sind.

Alan MacLeod ist Senior Staff Writer für MintPress News. Nach Abschluss seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher:Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, sowie eine Reihe von akademischen Artikeln. Er hat auch dazu beigetragen, FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine, und Common Dreams.