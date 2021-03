Ecuadors pseudolinker Kandidat Yaku Perez wiederholt den Ruf nach einer militärischen Machtübernahme

von Ben Norton The Grayzone

Foto: Ecuadors einen Putsch befürwortender „Umweltschützer“ Präsidentschaftskandidat bei einer Kundgebung im Februar 2021. Wikimedia Commons.

Übersetzung LZ

Ein ecuadorianischer Präsidentschaftskandidat einer von den USA unterstützten Partei, Yaku Pérez, hat eine Machtübernahme durch das Militär und die Annullierung der Wahlergebnisse gefordert, um die Rückkehr der populären sozialistischen Correista-Bewegung an die Macht zu verhindern.

Ecuadors drittplatzierter Präsidentschaftskandidat, Yaku Pérez Guartambel, hat eine direkte militärische Intervention in das politische System seines Landes gefordert, indem er eine Säuberung der Wahlbehörden und eine Annullierung der Ergebnisse der Wahl vom 7. Februar, die er verloren hat, verlangte.

Pérez verlangte auch, dass Ecuadors korrupte und undemokratische Regierung Lenín Moreno sofort gerichtlich gegen den sozialistisch orientierten Kandidaten Andrés Arauz vorgeht, der die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in einem Erdrutschsieg gewonnen hatte, in dem Bemühen, ihn aufgrund einer entlarvten Verschwörungstheorie zu disqualifizieren, die behauptet, er habe Geld von der kolumbianischen sozialistischen Guerilla der ELN erhalten.

The Grayzone hat dokumentiert, wie die Pachakutik-Partei von Pérez Unterstützung von der US-Regierung erhalten hat und wie der Kandidat sich irreführend als fortschrittlicher Umweltschützer dargestellt hat, während er sich für rechte Politik und von den USA unterstützte Putsche gegen demokratisch gewählte linke Regierungen in ganz Lateinamerika eingesetzt hat.

In Anbetracht der Tatsache, dass Pérez Militärputsche in Nachbarländern unterstützt, ist es vielleicht keine Überraschung, dass der Kandidat zu einer militärischen Machtübernahme in seinem eigenen Land aufgerufen hat.

In einem Posting auf seiner offiziellen Facebook-Seite am 9. März unterstützte Pérez einen äußerst umstrittenen Artikel, der fordert, dass das ecuadorianische Militär die Macht übernimmt, dass Arauz vor Gericht gestellt wird, dass alle Mitglieder des Nationalen Wahlrates ersetzt werden und dass die erste Runde der Wahl annulliert wird.

Eine vollständige Übersetzung von Pérez‘ Beitrag folgt am Ende dieses Artikels.

Akademiker, die einen offenen Brief zur Unterstützung von Yaku Pérez unterzeichneten, distanzieren sich von ihm

Ende Februar unterzeichnete eine Gruppe prominenter Akademiker einen mit Lügen gefüllten offenen Brief, in dem sie Yaku Pérez verteidigten, den anwesenden Journalisten als „Rassisten und Sexisten“ verleumdeten und die Zensur der sachlichen Berichterstattung von The Grayzone forderten, die Pérez entlarvt. The Grayzone dokumentierte, wie mehrere der Unterzeichner, wie Pérez, den von den USA unterstützten rechtsextremen Militärputsch gegen Boliviens demokratisch gewählten indigenen sozialistischen Präsidenten Evo Morales im Jahr 2019 unterstützten.

Die Grayzone hat einige der prominentesten Unterzeichner mit der Bitte um einen Kommentar kontaktiert und nachgefragt, ob sie immer noch zu dem Brief stehen und Pérez nach seinem Aufruf zu einer militärischen Übernahme der Demokratie in seinem Land unterstützen.

Einige der Unterzeichner haben daraufhin reagiert und sich von Pérez distanziert.

Die renommierte kritische Theoretikerin Judith Butler antwortete auf The Grayzone und schrieb: „Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich weder den Putsch noch den derzeitigen ‚Präsidenten‘ unterstütze. Mir ging es nur darum, den Ökofeminismus, wie ich ihn kenne, zu verteidigen, die wichtige Arbeit an indigenen Kulturen und Sprachen. Ich war bestürzt zu erfahren, dass meine Unterzeichnung dieses Dokuments eine Unterstützung für Yaku Perez bedeutet. Ich unterstütze Yaku Perez nicht und habe es nie getan.“

Wenn du beim ersten Mal keinen Erfolg hast, versuche es noch einmal… um die Wahlergebnisse zu kippen

Yaku Pérez‘ Absichten könnten nicht deutlicher sein: Er will verhindern, dass Ecuadors populäre sozialistische und antiimperialistische Correista-Bewegung, angeführt von Ex-Präsident Rafael Correa und vertreten durch Arauz, auf demokratischem Wege an die Macht zurückkehrt.

Pérez sagte dies deutlich, indem er in seinem Facebook-Post schrieb, dass „die Soldaten der Streitkräfte in den Urnengang eingreifen sollten, um Klarheit in die Wahlen zu bringen und so die Rückkehr des Correismo zu verhindern.“

Als der Journalist Marco Teruggi über Pérez‘ Forderung nach einer militärischen Intervention in die ecuadorianische Demokratie berichtete und warnte, dass dies „Zeichen der Verzweiflung und eine Bedrohung für die Demokratie“ sei, antwortete Pérez mit einer weiteren Verschwörungstheorie.

Laut Pérez kontrollieren Rafael Correa und der rechte Politiker Jaime Nebot „den CNE“, den Nationalen Wahlrat. In Wirklichkeit wird das Wahlgremium von einem Mitglied von Pérez‘ eigener Partei geleitet; CNE-Präsidentin Diana Atamaint ist ein ehemaliges Mitglied der Nationalversammlung von Pérez‘ Pachakutik.

Hinzu kommt, dass der CNE von der Regierung Lenín Moreno korrumpiert wurde und eine extreme Voreingenommenheit gegenüber der Correista-Bewegung gezeigt hat. Bei der aktuellen Wahl hat sie Correa von der Teilnahme als Vizepräsidentschaftskandidat ausgeschlossen, die politische Partei von Arauz verboten und den Kandidaten sogar untersagt, Bilder von Correa in ihren Wahlkampfanzeigen zu verwenden.

Im Gegensatz zu dem, was Pérez behauptet, hat die Regierung Moreno den CNE von allen, die mit dem Correismo sympathisieren, gesäubert und ihn komplett mit Oppositionellen aus Anti-Correa-Parteien besetzt, einschließlich Pérez‘ Pachakutik, der rechtsgerichteten CREO-Partei des Bankiers Guillermo Lasso und der konservativen Sozialchristlichen Partei von Jaime Nebot.

Dennoch bestand Pérez in seinem Tweet darauf, dass er mit seiner Forderung nach einer Übernahme der ecuadorianischen Wahlen durch das Militär „zur Stärkung der Demokratie aufrufe.“

Da er bei der Wahl am 7. Februar den dritten Platz belegte, wird Pérez nicht in die Stichwahl am 11. April gehen. Also hat er zu einer Reihe von undemokratischen Taktiken gegriffen, um zu versuchen, die Wahl, die er verloren hat, rückgängig zu machen.

Als das Ergebnis zunächst nicht klar war, schloss Pérez eine kurzlebige Freundschaft mit dem zweitplatzierten Kandidaten, dem rechtsgerichteten Bankier Lasso. Die beiden arbeiteten mit dem Nationalen Wahlrat Ecuadors (CNE) zusammen, um eine Neuauszählung der Stimmen zu organisieren.

Aber diese Anti-Correista-Allianz der Bequemlichkeit fiel schnell auseinander, als Lassos Führung offiziell bestätigt wurde und er seinen Antrag auf eine Nachzählung fallen ließ.

Daraufhin rief Pérez von Betrug, ohne auch nur den geringsten Beweis vorzulegen. Daraufhin berief er ein zutiefst verdächtiges privates Treffen auf einer Straße im Schutze der Nacht mit einem Aktenkoffer-schwingenden Richter des ecuadorianischen Wahltribunals (TCE) ein.

Nun, da seine Mätzchen fehlgeschlagen sind, hat Pérez verzweifelt den Ruf nach einer Übernahme durch das Militär laut werden lassen.

Anti-Korruptions“-Beamter, der korrupte Kandidaten unterstützt, ruft zur Militärintervention auf

Der Artikel, den Yaku Pérez unterstützte, wurde von Simón Espinosa Cordero geschrieben, einem ehemaligen katholischen Priester, der zum Kolumnisten für konservative Medien wurde. Bei der Wahl 2017 unterstützte Espinosa offen den rechtsgerichteten Kandidaten Guillermo Lasso, der auch bei der aktuellen Wahl wieder antritt.

Lasso, ein reicher Banker, diente als Ecuadors erster und einziger „Super-Wirtschaftsminister“ während eines Finanzcrashs 1999, der die Wirtschaft des Landes zerstörte und Millionen in den Bankrott trieb. Und er selbst wurde glaubhaft beschuldigt, riesige Geldsummen gestohlen und auf Offshore-Konten versteckt zu haben.

Trotz seiner offenen Unterstützung für korrupte Kandidaten ist Espinosa Cordero Mitglied der ecuadorianischen Anti-Korruptions-Kommission, einem hochgradig politisierten Gremium, das von der gegenwärtigen, zutiefst undemokratischen Regierung von Präsident Lenín Moreno benutzt wurde, um einen legalen Krieg gegen den ehemaligen Präsidenten Correa und die Anhänger seiner linken Bürgerrevolutionsbewegung zu führen.

Moreno wurde auch wegen des Diebstahls von öffentlichen Geldern in Millionenhöhe entlarvt, in einem Leck, bekannt als die INA-Papiere. Morenos eklatante Korruption, neoliberale Reformen und sein autoritäres Vorgehen gegen jegliche politische Opposition haben ihm eine Zustimmungsrate von 8 Prozent eingebracht.

Espinosa Corderos Artikel, in dem er zu einer militärischen Übernahme der ecuadorianischen Demokratie aufrief, löste einen massiven Skandal im Lande aus. Er wurde von der großen rechtsgerichteten Zeitung El Comercio veröffentlicht, die auf ihren Webseiten eine Funktion hat, die es den Lesern erlaubt, die Artikel mit einem Gefühl zu bewerten. Die fast 5.000 Antworten spiegeln die Stimmung innerhalb Ecuadors wider: 97 Prozent der Antworten gaben an, sie seien „wütend“, während nur 2 Prozent „glücklich“ waren.

Dass Pérez die Forderung eines konservativen Experten nach einer militärischen Übernahme der ecuadorianischen Demokratie unterstützt, ist eines von vielen Beispielen, die sein wahres politisches Gesicht zeigen und seine Behauptung, ein progressiver Umweltschützer zu sein, als zynisches Marketing entlarven.

Yaku Pérez‘ übersetzter Facebook-Post, in dem er zu einer militärischen Übernahme in Ecuador aufruft:

Yaku Pérez‘ Facebook-Post vom 9. März ist im Folgenden vollständig übersetzt:

„Simón Espinoza, ein Mitglied der Anti-Korruptions-Kommission, betont in seinem Beitrag, dass die Soldaten der Streitkräfte in den Urnengang eingreifen sollten, um Klarheit in die Wahlen zu bringen und so die Rückkehr des Correismo zu vermeiden.

Deshalb schlagen wir vor, dass die Streitkräfte unser Recht, ohne Tricks zu wählen und gewählt zu werden, schützen. Auf diese Weise werden sie ihre Pflicht erfüllen, uns zu verteidigen, ohne jemanden um Erlaubnis zu fragen, da wir uns in einem schwerwiegenden Situation befinden. Sie werden dies mit Hilfe einer Verfassungserklärung tun können, die Folgendes beinhaltet:

Dass es ein sofortiges Gerichtsurteil über die angebliche Finanzierung gibt, die Herr Arauz von Kriminellen erhalten hat;

Dass alle Mitglieder des Nationalen Wahlrates durch ihre Stellvertreter oder Ersatzleute ersetzt werden, um die Institutionalität des Gesetzes nicht zu brechen;

Dass der erste Wahlgang annulliert wird und dieselben Kandidaten ihn unter direkter Intervention von nationalen oder internationalen Organisationen, die absolute Sicherheit im Verfahren bieten, wiederholen; oder in Ermangelung dessen, dass die Auszählung völlig neu durchgeführt wird, unter denselben Bedingungen der Kontrolle, Beobachtung und Intervention von Organisationen, die volle Garantie für den Prozess bieten;

Das sofortige Eingreifen des Rechnungshofes in die Informationssysteme des derzeitigen Wahlapparates, wie bereits gefordert;

Das sofortige Eingreifen der Generalstaatsanwaltschaft in die Vorgänge und Fakten, die sozialen Alarm ausgelöst haben, wie bereits gefordert.“

Der Facebook-Post vom 9. März, in dem der ecuadorianische Präsidentschaftskandidat Yaku Pérez zu einer Übernahme durch das Militär und zur Annullierung der Wahlergebnisse aufruft.

