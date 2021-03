Venezuela fordert UN-Intervention in Brasilien, um Covid-19 Pandemie einzudämmen

von https://cooptv.wordpress.com/

Venezuela forderte am Mittwoch die Vereinten Nationen (UN) auf, in Brasilien einzugreifen, um die Covid-19-Pandemie im Land einzudämmen. Laut dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro ist die Situation der brasilianischen Pandemie eine „Tragödie“.

„Brasilien hat heute eine neue Rekordzahl an Todesfällen pro Tag von Covid-19 registriert. Vor vier Tagen haben wir den UN-Generalsekretär António Guterres informiert: Die UN müssen eingreifen. Kontrollieren Sie die Tragödie und schützen Sie so ganz Südamerika „, sagte der venezolanische Außenminister Jorge Arreza auf Twitter.

Der Minister sandte auch ein Schreiben an den UN-Generalsekretär, in dem die Maduro-Regierung die brasilianischen Behörden, und vor allem Jair Bolsonaro ersucht, die Schwere der Pandemie anzuerkennen und Maßnahmen mit mit Nachbarländern zu koordinieren.

In dem Brief sagt die venezolanische Regierung, dass die „alarmierende epidemiologische Dynamik“ in Brasilien „eine Folge der wiederholten kriminellen Vernachlässigung seitens Präsident Bolsonaro“ ist, das „Haupthindernis“ für die Rettung von Leben im „schlimmsten Moment der Pandemie“.

„Präsident Jair Bolsonaro und seine Regierung sind zum schlimmsten Feind nationaler, regionaler und internationaler Bemühungen geworden, einschließlich der bilateralen und multilateralen Bemühungen, die verheerenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in Lateinamerika und der Karibik zu mildern“, heisst es im Text. „Die Lage in Brasilien führt zu einer echten humanitären Katastrophe, die (…) die Stabilität unserer Region gefährdet“, heisst es weiter.

https://cooptv.wordpress.com/2021/03/12/venezuela-fordert-un-intervention-in-brasilien-um-covid-19-pandemie-einzudammen/