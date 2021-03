Humanitärer Imperialismus

von Alan Macleod – https://popularresistance.org/

Übersetzung LZ

Wie die Konzernmedien Regimewechsel, Interventionen und Kriege an ein progressives Publikum verkaufen.

Die Abneigung gegen militärische Interventionen ist seit mindestens einem halben Jahrhundert die Standardposition der Linken – sicherlich seit den großen Protesten gegen den Vietnamkrieg. Washingtoner Planer beklagten die Entwicklung des sogenannten „Vietnam-Syndroms“ – eine weit verbreitete progressive Feindseligkeit gegenüber US-Interventionen (Invasionen, Bombardierungen, Putsche oder Wirtschaftskriege) auf der ganzen Welt. Eine Umfrage aus dem Jahr 2018 ergab, dass die Öffentlichkeit immer noch infiziert ist: Mehr als zwei Drittel befürworten eine Begrenzung von Militäraktionen in Übersee, darunter 78 % der demokratischen Wähler.

Präsident Joe Bidens Rekord der Unterstützung für ausländische Interventionen verschmäht diese progressive Tradition. Als Vorsitzender des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen spielte Biden eine Schlüsselrolle beim Verkauf der Irak-Invasion sowohl an seine demokratischen Kollegen als auch an eine skeptische Öffentlichkeit. Er war auch Vizepräsident in einer Administration, die bis zu ihrem Ende 2016 sieben Länder gleichzeitig bombardierte, und war eine starke Stimme innerhalb der Administration zugunsten der Intervention (Foreign Policy, 2/25/11).

Schlimmer noch, viele von Bidens Kabinettsentscheidungen haben Antikriegs- und Menschenrechtsaktivisten alarmiert. Seine Direktorin des nationalen Geheimdienstes, Avril Haines, war maßgeblich an der Vertuschung des US-Folterprogramms beteiligt, während seine Wahl zur Leiterin von USAID, Samantha Power, sowohl den Irak- als auch den Libyen-Krieg unterstützte und argumentierte, dass die USA aus humanitären Gründen intervenieren müssten.

Anfang dieser Woche und kaum einen Monat nach seiner Präsidentschaft startete Biden einen Luftangriff auf Syrien, bei dem Berichten zufolge 22 Menschen getötet wurden, als angebliche Reaktion auf einen Raketenangriff auf einen US-Stützpunkt in der Nähe von Erbil im Irak, bei dem ein US-Mitarbeiter getötet wurde. Der CNN-Redakteur für internationale Sicherheit, Nick Paton Walsh (26.2.21), applaudierte dem Schritt und behauptete, Biden habe erfolgreich „eine Botschaft“ an den Iran gesendet, während er so „minimal tödlich“ wie möglich war. Für CNN hatte Biden „ein Skalpell statt eines Vorschlaghammers benutzt“. Der Bloomberg-Kolumnist Bobby Ghosh (26.2.21) war ähnlich erfreut und lobte die mangelnde Bereitschaft des Präsidenten, die iranische „Aggression“ zu tolerieren, und behauptete, dies werde den Iran aus seinem „Gefühl der Straflosigkeit“ reißen.

Wenn die Geschichte etwas hergibt, werden weitere aggressive Aktionen auch von den Konzernmedien gutgeheißen, die immer wieder kreative Wege gefunden haben, solche Aktionen der traditionell interventionsfeindlichen Linken schmackhaft zu machen, vor allem durch die Verwendung einer progressiven Sprache, um Washingtons globale Agenda zu rechtfertigen.

Die Medien sind Experten darin, die Empathie und das Mitgefühl der Progressiven gegen sie einzusetzen, indem sie ihnen sorgfältig ausgewählte Bilder und Geschichten über das Leiden in der Welt präsentieren und vorschlagen, dass die militärische Macht der USA eingesetzt werden kann, um es zu lindern. Auf diese Weise wird der US-Linken Intervention weniger auf der Basis von Angst als von Mitleid verkauft.

Aber wenn, wie in den folgenden Beispielen, US-Aktionen die Situation für die betroffenen Völker verschlimmern, ist die Konzernpresse darauf bedacht, dieses Leid zu ignorieren oder zu beschönigen, oder es zumindest nicht als direkte Folge der Einmischung der USA in die Angelegenheiten anderer Nationen darzustellen.

Keine Invasion, eine „Flugverbotszone

Im Vorfeld der NATO-Intervention in Libyen 2011 bemühten sich die Medien, das Konzept einer vermeintlich „humanitären Intervention“ zu verkaufen. „Warum Obama Libyen bombardieren sollte. Jetzt“, lautete die Schlagzeile von Public Radio International (3/8/11). Die USA müssen sofort handeln, um „diesen brutalen Kleptokraten“ (Moammar Gaddafi), der sein eigenes Volk angreift, zur Rechenschaft zu ziehen, argumentierte es. Ohne ein Eingreifen der NATO, so die Zeitung, „könnte sich bald eine humanitäre Katastrophe entfalten“, und ein Nicht-Eingreifen würde einen „Sieg für Diktatoren auf der ganzen Welt“ bedeuten.

Die New York Times (18.3.11) berichtete, dass drei Obama-nahe Frauen – Hillary Clinton, Susan Rice und Samantha Power – sich zusammentun, um „eine drohende humanitäre Katastrophe in Libyen zu verhindern.“ Pro-Interventions-Menschenrechtsanwälte wie Geoffrey Robertson schwärmten davon, wie die Kampfjets und Marschflugkörper des Westens Frieden und Wohlstand nach Libyen bringen würden (London Independent, 3/5/11, 10/23/11). „Die zivilisierte Welt hat das Recht und die Pflicht, zu intervenieren. Ein Scheitern könnte den Massenmord an Unschuldigen bedeuten“, betonte er (Sydney Morning Herald, 3/7/11).

In einem Artikel mit dem Titel „Libya: The Case for US Intervention“ bestand Time (3/7/11) darauf, dass jede Aktion nicht auf den Sturz Gaddafis abzielen würde, sondern lediglich auf die Einrichtung einer „Flugverbotszone“, um zu verhindern, dass Gaddafi weitere Zivilisten tötet. In der Zwischenzeit veröffentlichte The Atlantic (3.10.11) eine Liste von „16 Wegen, wie die USA Libyen helfen können“, die eine Reihe von militärischen Optionen enthielt. Nichts zu tun, räumte sie im letzten Satz nach 1.700 Wörtern Regimewechsel-Propaganda ein, sei „auch eine Option“. Aber, so sagte man es den Lesern, das könnte „die riskanteste Option von allen“ sein.

Natürlich verwandelte sich die „Flugverbotszone“ – die als Versuch verkauft wurde, libysche Jets davon abzuhalten, ihr eigenes Land zu bombardieren – schnell in einen vollwertigen militärischen Angriff, wobei die NATO-Luftwaffe Gaddafi in die Hände von Milizkräften trieb, die ihn brutal töteten. „Wir kamen, wir sahen, er starb“, lachte Außenministerin Hillary Clinton gegenüber einem CBS-Reporter (20.10.11), als sie die Nachricht hörte.

Die Intervention der NATO hinterließ große Teile des Landes zerstört und in den Händen von ISIS, voll mit Sklavenmärkten. Doch bei der Berichterstattung über diese Tatsache, achtete die Konzernpresse sorgfältig darauf, die Rolle der NATO bei all dem in Vergessenheit geraten zu lassen (FAIR.org, 11/28/17) und so dazu beizutragen, dass das Vietnam-Syndrom nicht in das Libyen-Syndrom metastasiet. Sieben Jahre, nachdem die NATO die libysche Regierung zerstört und das Land in die Hände verfeindeter Kriegsherren gelegt hatte, bot die New York Times (5.3.18) eine multimediale Tour durch ein zerstörtes Benghazi an, die angeblich die Frage beantwortete: „Wie ist die Stadt so geworden? – und erwähnte den Angriff der NATO mit keinem Wort.

Hinter verschlossenen Türen redete die in den Medien verherrlichte „humanitäre Intervention“ Strömung weit offener über ihre Motive, was dann ebenso krass und blutrünstig klang wie Donald Trump. Durchgesickerte E-Mails zeigen, dass Neera Tanden, die Präsidentin des liberalen Center for American Progress, verlangte, dass die USA Libyen bombardieren und dafür zu sorgen, daß sie uns für das Vergnügen bezahlen: „Wir haben ein riesiges Defizit. They have a lot of oil…. Dass ölreiche Länder uns teilweise bezahlen, scheint mir nicht verrückt zu sein“, schrieb sie (Intercept, 11/5/15). Tanden war Bidens Wahl, um das Office of Management and Budget zu leiten (FAIR.org, 2/24/21), eine Nominierung, die jetzt aufgrund ihrer Geschichte von übertriebenen Tweets zurückgezogen wurde.

Wenn die USA nur mehr intervenieren würden

Die Redaktion des Guardian (9/3/15) prangerte die westliche Untätigkeit in Syrien an und forderte gleichzeitig, dass „viel mehr getan werden muss“, um Flüchtlingen im Nahen Osten zu helfen. „Mitgefühl ist notwendig, und es müssen harte Entscheidungen über den Platz Europas in der Welt getroffen werden“, argumentierte er, bevor er klar andeutete, welche Art von Lösung er sehen wollte. „Die Weigerung, gegen Bashar al-Assad einzugreifen, gab dem syrischen Präsidenten die Erlaubnis, das Morden an seinem Volk fortzusetzen“, schrieb er und deutete an, dass nur „begrenzte Luftangriffe“ unzureichend wären.

Am selben Tag ging die Washington Post (9/3/15) noch weiter. In einer Kolumne mit der Überschrift „The Horrific Results of Obama’s Failure in Syria“ (Die schrecklichen Folgen von Obamas Versagen in Syrien) beklagte der Kolumnist Michael Gerson, dass „relativ kleine Aktionen das Tempo der zivilen Opfer in Syrien reduziert haben könnten.“ „Wie schwer wäre es gewesen“, fragte er, „eine weitere militärische Intervention oder einige Luftangriffe anzuordnen? Dies hätte das Gleichgewicht zu den, wie er es nannte, „verantwortungsvolleren Kräften“ verschoben. Ob diese „verantwortungsvollen Kräfte“ dieselben waren wie die „gemäßigten Rebellen“, von denen seine Zeitung später zugab, dass sie mit Al Qaida/Al Nusra „vermengt“ waren (Washington Post, 2/19/16), wurde nicht klar. Stattdessen, schloss Gerson, war alles, was wir bekamen, vier Jahre lang eine „Pantomime der Empörung“; ein „kranker Ersatz für nützliche Maßnahmen.“

In Wirklichkeit intervenierte Obama stark in Syrien. Die Post (6/12/15) selbst hatte festgestellt, dass die CIA $1 Milliarde pro Jahr (1/5 des gesamten Budgets) für die Ausbildung, Bewaffnung und Formierung von 10,000 dieser „gemäßigten Rebellen bereitstellte“ Das Pentagon hatte ebenfalls etwa eine halbe Milliarde Dollar für ein ähnliches Vorhaben ausgegeben. Außerdem waren schätzungsweise 1.000 US-Truppen in Syrien stationiert (FAIR.org, 9/5/15, 4/7/17).

Doch die „Obama tat nichts“ Linie setzte sich in die Trump-Ära fort. Associated Press (4/5/17) berichtet:

„Nachdem er Assad gewarnt hatte, dass ein chemischer Angriff eine rote Linie überschreiten und eine US-Aktion auslösen würde, hat Obama es versäumt, dem nachzukommen. Anstatt militärische Maßnahmen gegen Assad als Reaktion auf einen Sarin-Gas-Angriff zu autorisieren, der Hunderte außerhalb von Damaskus tötete, entschied sich Obama stattdessen für ein von Russland unterstütztes Abkommen zur Beseitigung der syrischen Chemiewaffenbestände.

Dies wurde international als schwerer Schlag für die Glaubwürdigkeit der USA und für Obamas Kritiker als Paradebeispiel für schwache Führung gesehen.“

So wurde die Entscheidung, die Diplomatie dem potenziellen Auslösen des Dritten Weltkriegs vorzuziehen, als inhärentes „Versagen“ einer „schwachen“ Obama-Regierung dargestellt.

Und als Trump eine kriegerischere Haltung zu Syrien einnahm und Luftangriffe auf das Land im Jahr 2017 genehmigte, gingen die Konzernmedien vom Widerstand zur Unterstützung über. Eine FAIR-Studie (4/11/17) fand heraus, dass 39 der 100 auflagenstärksten US-Zeitungen Leitartikel veröffentlichten, die die Entscheidung lobten, und nur eine (Houston Chronicle, 4/7/17) brachte begrenzte Kritik aus technischen Gründen. In der Zwischenzeit schien Brian Williams, Moderator des vermeintlich gegnerischen Senders MSNBC (4/6/17), eine höhere Ebene der Ekstase zu erreichen, als er sah, wie Trump ein großes internationales Kriegsverbrechen beging:

„Wir sehen diese schönen Bilder in der Nacht von den Decks dieser beiden US-Marine-Schiffe im östlichen Mittelmeer. Ich bin versucht, den großen Leonard Cohen zu zitieren: „Ich werde von der Schönheit unserer Waffen geleitet.“ Und es sind schöne Bilder von furchterregenden Waffen.“

L’impérialisme Humanitaire

Die Medien unterstützen auch militärische Interventionen ausländischer Staaten, wenn die US-Regierung dies gutheißt. Ein Beispiel dafür war die französische Invasion in Mali im Jahr 2013. „Frankreich kommt zur Rettung von Mali“, donnerte ein Leitartikel der Washington Post (1/11/13). „Seit Monaten war es für viele globale Beobachter offensichtlich, dass eine militärische Intervention notwendig sein würde“, begann er und bestand darauf, dass das Land „davor gerettet werden muss, ein gescheiterter Staat und ein Zufluchtsort für die islamischen Radikalen zu werden.“ Es versäumte zu erwähnen, dass Mali von dschihadistischen Kräften gerade wegen der bereits angesprochenen französischen und amerikanischen Aktionen im nahen Libyen überrannt wurde.

Ein NPR-Segment (2/4/13) erklärte auch, dass Frankreichs Aktionen alternativlos seien. Als ein Gast vortrug, dass es sich um eine „zynische“ Position handele, da der französische Präsident François Hollande es in erster Linie tat, um seinen Verbündeten Niger zu schützen und seine Einschaltquoten zu steigern, wurde dies angeprangert. Die Idee, dass es sich um etwas noch zynischeres handeln könnte, als einen kolonialistischen Überfall, wurde kurzerhand zurückgewiesen, da Frankreich von der malischen Regierung zum Handeln aufgefordert wurde. In der Tat hatte ein Gast in der Sendung gerade einen Artikel mit dem Titel „Das Ende des Neokolonialismus“ geschrieben.

Newsweek (1/18/13) applaudierte ebenfalls und veröffentlichte einen Artikel von Bernard-Henri Lévy, in dem er behauptete, dass dies „die prominente Rolle Frankreichs an der vordersten Front des Kampfes für Demokratie wiederherstellt.“ Erschwerend kam hinzu, dass Frankreich eigentlich eine Militärdiktatur unterstützte, die weniger als ein Jahr zuvor eine demokratisch gewählte Regierung gestürzt hatte. Dieses Rätsel wurde gelöst, indem man es nicht erwähnte.

Hören Sie auf, sich selbst zu schlagen

Venezuela ist seit mehr als zwei Jahrzehnten das Ziel von US-Regime-Change-Operationen, die alle mit nahezu einhelliger Zustimmung der Konzernmedien durchgeführt wurden (FAIR.org, 11/1/05, 5/16/18, 4/30/19). Der Chef unter den Cheerleadern war die Washington Post. Ihr Vorstand veröffentlicht einen konstanten Strom von Pro-Regime-Change-Leitartikeln (z.B. 14.4.02, 2.6.16, 30.6.17, 7.12.20) und ignoriert dabei die Auswirkungen der US-Sanktionen, die das Land verwüstet haben.

Ein typisches Beispiel dafür war ein Leitartikel aus dem Jahr 2017 (Washington Post, 27.7.17), in dem behauptet wurde, dass die „einst wohlhabende ölproduzierende Nation in den letzten Jahren in politisches Chaos und eine humanitäre Krise versunken ist“. Für die Post war der Schuldige klar: Es war das „Maduro-Regime“ – also die Regierung von Präsident Nicolás Maduro – das „die alleinige Schuld“ für die „katastrophalen wirtschaftlichen Bedingungen trägt, die es geschaffen hat.“ Die Rolle der USA, so hieß es, sei „durchweg unzureichend – zu wenig und zu spät“ gewesen, obwohl sie Trump für die weiteren Sanktionen gegen das Land lobte und darauf bestand, dass er nur „hochrangige venezolanische Beamte ins Visier nahm, die in den Drogenhandel und die Unterdrückung der Demokratie verwickelt sind.“

In Wirklichkeit richteten sich Trumps Sanktionen gegen die „armen und verletzlichsten Schichten“, so die Vereinten Nationen. Eine Studie (25.4.19) des in Washington ansässigen Center for Economic Policy Research (CEPR) schätzte später, dass die neuen Sanktionen, die die Post bejubelt hatte, allein zwischen August 2017 und Ende 2018 für den Tod von mehr als 40.000 Venezolanern verantwortlich waren.

Der Bericht hätte von liberalen Medien genutzt werden können, um auf Trump einzudreschen. Aber die Organisationen, die über die Ergebnisse des CEPR berichteten, waren wenige und beschränkten sich meist auf kleine, ausländische Quellen (FAIR.org, 6/26/19).

Die humanitären Auswirkungen der US-Sanktionen wurden von den Medien auch in Bezug auf den Libanon (FAIR.org, 26.8.20) und den Iran (FAIR.org, 8.4.20) ausgeblendet, so dass die Konzernpresse die Schwierigkeiten dieser Länder als reines Ergebnis ihrer Regierungen darstellte, was die Rufe nach etwas, das getan werden muss, weiter anheizte – wobei dieses „etwas“ weitaus wahrscheinlicher eine verstärkte Intervention als ein Ende des Wirtschaftskrieges garstellt. Im Wesentlichen haben die Sanktionen die wirtschaftlichen Bedingungen geschaffen, die für die Konzernmedien notwendig sind, um eine Intervention aus humanitären Gründen zu fordern.

Erstaunlicherweise verhelfen Bomben, Raketen, Putschversuche und Sanktionen fremden Ländern nicht zum Aufschwung. Im Gegenteil, sie sind oft der Auslöser für eine Verschlechterung der politischen, sozialen oder humanitären Lage. Diese Zustände wiederum werden anschließend als weitere Rechtfertigung für verstärkte Sanktionen oder Bombardierungen genutzt. Es ist ein schönes System: Wenn das Heilmittel die Krankheit verursacht, wird die Nachfrage nach der Medizin nie versiegen.

Der vergessene Krieg

Das vielleicht eklatanteste Beispiel für das Ignorieren der Auswirkungen von US-Aktionen ist der Jemen, das Land, das die Vereinten Nationen seit einigen Jahren als dasjenige mit der „schlimmsten humanitären Krise der Welt“ bezeichnen. Etwa 24 Millionen Menschen (80 % der Bevölkerung) benötigen Hilfe, da Cholera und andere Krankheiten grassieren. Wenn irgendwo eine humanitäre Intervention notwendig ist, dann hier.

Unglücklicherweise intervenieren die USA bereits – und machen die Situation noch viel schlimmer. Seit Jahren bewaffnen, trainieren und unterstützen die USA den Angriff der von den Saudis angeführten Koalition, der sich größtenteils gegen die Zivilbevölkerung richtet. Sie haben einen Waffendeal mit Riad im Wert von 350 Milliarden Dollar abgeschlossen und helfen sogar bei der Beschaffung von Zielen für saudische Bomber. Die Saudis haben gezielt zivile Infrastruktur ins Visier genommen; seit Beginn des Krieges im Jahr 2015 haben sie im Durchschnitt alle zehn Tage einen Angriff auf medizinische Einrichtungen oder solche der Wasserversorgung durchgeführt. Die USA haben ihren Verbündeten bei der UNO verteidigt und die Mitgliedsstaaten sogar unter Druck gesetzt, ihre Spenden für die Hilfsmaßnahmen zu reduzieren. Infolgedessen halbierte sich die Hilfe für den Jemen auf nur noch 25 Cent pro Person und Tag im Jahr 2020.

Selbst Zeitungen mit vergleichsweise progressivem Publikum haben ihre Leserschaft nicht über diese Fakten informiert, geschweige denn eine humanitäre Intervention gefordert. In der Tat berichtete MSNBC über ein Jahr lang, ohne die Beteiligung der USA am blutigsten Krieg der Welt zu erwähnen. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum liefen 455 Beiträge über Trumps Verbindungen zu Pornostar Stormy Daniels (FAIR.org, 23.7.18). Jemenitische Journalisten beklagen, dass der Westen den Irak und Syrien als „berichtenswerter“ ansieht als den weiter südlich tobenden Konflikt, was es schwieriger macht, Medien für ihre Arbeit zu finden. Eine Suche nach „Syrien“ auf den Websites der New York Times, von CNN oder Fox News führt zu 3-4 Mal mehr Ergebnissen als eine Suche nach „Jemen“ im gleichen Zeitraum.

Biden hat ein Ende der Unterstützung für die saudische Offensive angekündigt, ein Zeichen für das, was er bescheiden als Amerikas „moralische Führung“ in der Welt bezeichnete. „Wir sind das Licht, die Lampe der Freiheit für unterdrückte Menschen“, sagte der Präsident in einer Rede, die seine neue Position bekannt machte, eine Haltung, die beträchtliches Lob hervorrief (z.B. NBC News, 2/5/21; New York Times, 2/5/21; The Hill, 2/6/21).

Doch wie die im Jemen geborene Akademikerin Shireen Al-Adeimi (In These Times, 2.4.21) hervorhob, verpflichtete sich Biden nur dazu, die Unterstützung für „offensive Operationen“ einzustellen, während er das Recht Saudi-Arabiens unterstrich, sich gegen eine angebliche Aggression der Houthi zu „verteidigen“. Dies scheint nur eine Neupositionierung von Obamas Jemen-Haltung zu sein. Außerdem könnte die Hilfe für Saudi-Arabien bei der „Verteidigung“ de facto die Offensive unterstützen, da dadurch mehr saudische Einheiten für offensive Aufgaben frei werden.

Der Sinn der Sprache der humanitären Intervention ist der Versuch, Zustimmung für Regimewechsel, Krieg oder Sanktionen gegen fremde Länder beim progressiven Publikum zu erzeugen, das solchen Praktiken normalerweise skeptisch gegenüberstehen würde. Dies geschieht durch selektive Empörung, nackte Täuschung und die Verwendung einer neuen Sprache der humanitären Intervention, die auf die Herzen der Leser abziehlt, um sie dazu zu bringen, grundlegend illiberale Aktionen zu unterstützen. Sobald es politisch nicht mehr opportun ist, wird das Interesse an den Rechten der jeweiligen Menschen fallen gelassen und die Presse wendet sich der nächsten Geschichte zu, während die Überlebenden die Scherben ihres Lebens aufsammeln müssen.