„Begebt euch nicht in diesen Kaninchenbau“

Die New York Times verunglimpft kritisches Denken und sagt den Amerikanern, sie sollen stattdessen Google vertrauen

Ein Artikel der New York Times behauptet, man solle sich nicht mit jemandem engagieren, der deine Weltsicht herausfordert und den „Verlockungen eines Kaninchenbaus widerstehen“. Stattdessen solle man verlässlichere Quellen wie Google und Wikipedia aufsuchen.

Er kopierte den Namen von Mr. Kennedy aus dem Instagram-Post und gab ihn bei Google ein. „Schauen Sie, wie schnell das geht“, sagte er mir, während er laut die Sekunden zählte. In 15 Sekunden navigierte er zu Wikipedia und scrollte durch den einleitenden Abschnitt der Seite, wobei er mit seinem Cursor den letzten Satz hervorhob, der besagt, dass Mr. Kennedy ein Anti-Impf-Aktivist und Verschwörungstheoretiker ist .

Und was schlägt die New York Times stattdessen vor?

Mit anderen Worten: Widerstehen Sie der Verlockung von Kaninchenlöchern, indem Sie Medienkompetenz für die Internet-Höllenlandschaft, in der wir uns befinden, neu konzipieren.“

„ Uns wird beigebracht, dass wir uns, um uns vor schlechten Informationen zu schützen, intensiv mit dem Zeug auseinandersetzen müssen, das vor uns angeschwemmt wird“, sagte mir Mr. Caulfield kürzlich. Er schlug vor, dass die vorherrschende Art der Medienkompetenz (wenn Kindern überhaupt so etwas beigebracht wird) darin besteht, dass „man unvollkommene Informationen erhält und dann die Argumentation einsetzt, um das irgendwie zu korrigieren. Aber in Wirklichkeit kann diese Strategie komplett nach hinten losgehen.“

Die New York Times hat anscheinend dem traditionellen kritischen Denken den Krieg erklärt, denn dies „hilft nicht im Kampf gegen Falschinformation“.

In Anbetracht der detaillierten Untersuchung des Wall Street Journal und einer akademischen Studie, die beide Googles absichtliche Manipulation von Suchergebnissen aufgedeckt haben (wofür sie auch zu einer Geldstrafe verurteilt wurden) und Berichten über Organisationen wie den Vatikan, die CIA und das FBI, die Wikipedia-Einträge bearbeiten, muss dieser Rat aus offensichtlichen Gründen mit höchstem Misstrauen betrachtet werden.

Es gibt eine Redewendung, die besagt, dass „etwas abzulehnen, von dem man nichts weiß, die höchste Form der Ignoranz ist“, und das ist im Grunde das, wozu die New York Times und ihr „Digitaler Bildungsexperte“ ihre Anhänger ermutigen. „Widerstehen Sie der Verlockung von Kaninchenlöchern“ und gehen Sie zu Google, wo Sie in nur „15 Sekunden“ die Wahrheit bei Wikipedia erfahren können – es ist wirklich schockierend, so etwas zu lesen.

Die Geschichte ist voll von Beispielen, die beweisen, dass diese Methode zutiefst fehlerhaft ist. Galileo Galilei, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela und unzählige andere wurden von den Behörden angegriffen, weil sie den Status quo in Frage stellten. In der Tat könnte man behaupten, dass dies ein durchgängiges Thema in der Geschichte gewesen ist und eindeutig darstellt, dass das, wozu uns die New York Times ermutigt, das genaue Gegenteil von Wahrheitsfindung ist. Nein, es ist kein 15-Sekunden-Prozess, und nein, man verlässt sich nicht gedankenlos darauf, dass die Behörden einem die Wahrheit sagen.

Die New York Times hat eine dokumentierte Geschichte der Verbreitung von gefährlicher Propaganda

Es überrascht nicht, dass die New York Times eine gut dokumentierte Geschichte der Verbreitung gefährlicher Propaganda hat und mit den Behörden zusammenarbeitet, um den Status quo aufrechtzuerhalten.

Die berüchtigte Operation Mockingbird der CIA, die Berichten zufolge in den späten 40er Jahren begann und bis in die 70er Jahre andauerte, schloss die New York Times mit ein.

In den 1990er Jahren, nachdem der Journalist Gary Webb aufgedeckt hatte, wie die CIA mit Drogenhändlern zusammenarbeitete, starteten die New York Times und andere Establishment-Medien eine Rufmordkampagne, in der sie behaupteten, Webb würde lügen, obwohl er eigentlich die Wahrheit sagte.

Dementsprechend schrieb Glen Greenwald 2012 einen Artikel über die „Korrespondenz und Kollusion“ zwischen der CIA und der New York Times.

Im Jahr 2015 schrieb Professor Noam Chomsky darüber, wie der Nachrichtengigant geholfen hat, Kriegsverbrechen für die US-Regierung zu vertuschen.

Frustrierte Establishment-Medien haben nicht länger ein Informationsmonopol

Obwohl dieser Artikel der New York Time empörend ist, ist er auch ziemlich aufschlussreich darüber, wie verzweifelt einige Establishment-Medien in ihren Bemühungen geworden sind, das immer frivoler gewordene Narrativ zu kontrollieren, das mit der Einführung des Internets, wo Leute wie ich nachprüfbare Beweise verwenden können, um aufzudecken, wie heuchlerisch und trügerisch sie sind.

