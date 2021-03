Der nächste neokoloniale Goldrausch ?

von Stacy Malkan – https://popularresistance.org/

Foto: Eurofruit.

Übersetzung LZ

AFRIKANISCHE LEBENSMITTELSYSTEME SIND DAS „NEUE ÖL“, SAGEN UN-DOKUMENTE.

Planungsdokumente für den Food Systems Summit der Vereinten Nationen im Jahr 2021 werfen ein neues Licht auf die Agenda des umstrittenen Ernährungsgipfels, den Hunderte von Bauern- und Menschenrechtsgruppen boykottieren. Die Gruppen sagen, dass Interessen der Agrarindustrie und elitäre Stiftungen den Prozess dominieren, um eine Agenda durchzusetzen, um die Ausbeutung der globalen Nahrungsmittelsysteme und insbesondere Afrikas zu ermöglichen.

Die Dokumente, einschließlich eines Hintergrundpapiers, das für die Gipfeldialoge vorbereitet wurde, und eines Entwurfs für ein Strategiepapier für den Gipfel, bringen die Pläne für die massive Industrialisierung der afrikanischen Nahrungsmittelsysteme in den Fokus“, sagte Mariam Mayet, Geschäftsführerin des African Centre for Biodiversity (ACB), die die Dokumente an U.S. Right to Know weiterleitete.

Die Dialoge „sind taub und blind gegenüber den konvergierenden systemischen Krisen, mit denen wir heute konfrontiert sind, und dem drastischen, dringenden Umdenken, das dies erfordert“, sagte ACB in einer Erklärung.

RADIKALER WANDEL

Ein Hintergrundpapier, das von der UN-Wirtschaftskommission für Afrika, der Kommission der Afrikanischen Union, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und Partnergruppen für einen regionalen Dialog über afrikanische Ernährungssysteme erstellt wurde, liefert Details über die laufenden Pläne. Das Dokument merkt an, dass es „ohne formale Bearbeitung und aufgrund der späten Einreichung nur in englischer Sprache“ veröffentlicht wurde.

Ein „radikaler Wandel ist erforderlich“, so das Papier, um Afrika „aus der gegenwärtigen Flaute des bedeutenden Imports von Nahrungsmitteln von außerhalb Afrikas herauszuführen.“ Das Papier schildert die schlimme und sich verschlimmernde Situation in Afrika, wo 256 Millionen Menschen an Hunger leiden und mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Teilen Ostafrikas von Ernährungsunsicherheit betroffen ist. Die Pandemie Covid 19 verschärft die Ungerechtigkeit und legt die Verwundbarkeit des afrikanischen Ernährungssystems offen.

Diese Dynamik macht es für afrikanische Regierungen zwingend erforderlich, ein „förderliches Umfeld durch eine verbesserte Politik und Investitionen in öffentliche landwirtschaftliche Güter zu schaffen, digitale Lösungen für die Landwirtschaft auszubauen und innovative Finanzierungsmodelle durch öffentlich-private Partnerschaften zu entwickeln“, so das Papier.

„Es ist auch an der Zeit, die Investitionen dort zu platzieren, wo sie am dringendsten benötigt werden; zum Beispiel, indem afrikanische Regierungen Millionen von Dollar an öffentlicher Unterstützung für Investitionen in eine klimasmarte Landwirtschaft bereitstellen … und indem sie die Nutzung von Big Data verstärken, um intelligentere Entscheidungen auf Betriebsebene über Wassermanagement, Düngemittelnutzung, den Einsatz von dürreresistenten Pflanzensorten und den Zugang zu Märkten zu treffen.“

Diese Agenda deckt sich perfekt mit den Plänen der agrarchemischen Industrie, der Gates Foundation und ihrem wichtigsten landwirtschaftlichen Entwicklungsprogramm, der Alliance for a Green Revolution in Africa, die afrikanische Länder dazu ermutigt, unternehmensfreundliche Politik zu verabschieden und die Märkte für patentiertes Saatgut, Düngemittel auf Basis fossiler Brennstoffe und andere industrielle Inputs zu vergrößern, die ihrer Meinung nach notwendig sind, um die Nahrungsmittelproduktion zu steigern. Diese Gruppen sagen, dass neue Technologien in der Entwicklung und eine „nachhaltige Intensivierung“ der industriellen Landwirtschaft der Weg nach vorne sind.

Die in den Dokumenten vorgeschlagenen Pläne sind ein „vorhersehbares Recycling“ der „gleichen falschen Lösungen … mit den gleichen engen Vorteilen, die einer begrenzten Anzahl von Akteuren zugute kommen“, so ACB in seiner Erklärung.

„Es geht nicht darum, die globalen Beziehungen zu transformieren, wobei das Wohlergehen der Afrikaner und unserer ökologischen Systeme im Mittelpunkt steht, sondern vielmehr darum, Afrika fest in die globalen Beziehungen und Entwicklungsnormen einzubinden, die durch Kolonialismus und neoliberale Globalisierung definiert wurden.“

DAS ‚NEUE ÖL‘

Teile des UN-Hintergrundpapiers lesen sich wie ein Verkaufsargument für Investoren und Produkte der Agrarchemie-Industrie, ohne jedoch die Probleme offenzulegen, die diese Produkte mitunter verursachen.

„Die Volkswirtschaften, die in den letzten vier Jahrzehnten in Afrika florierten, taten dies durch die Ausbeutung von Bodenschätzen, insbesondere von Öl und Gas, die lokal als ’schwarzes Gold‘ bezeichnet werden“, erklärt das Papier. „Jetzt ist der Kontinent in Bewegung mit [einem] sich schnell wandelnden Agrar- und Agrobusiness-Sektor, der schnell für Interesse sorgt und [ein] zentraler Fokus für Investoren und die Priorisierung von Investitionen auf das ’neue Öl‘ ist, das den Kontinent vorantreiben und bis 2030 eine Billion US-Dollar anbieten wird.“

Ein Abschnitt mit der Überschrift „Das Versprechen von Digital- und Biotechnologien und die Transformation von Lebensmittelsystemen“ diskutiert „das bedeutende Potenzial für die Erzielung großer wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Gewinne durch den Einsatz von Biotechnologieprodukte … In Westafrika zum Beispiel können Landwirte erheblich von der Einführung von Bt-Baumwolle profitieren.“

Das Papier nimmt keinen Bezug auf das gescheiterte Bt-Baumwoll-Experiment in Burkina Faso, dem ersten Land in Afrika, das eine gentechnisch veränderte Nutzpflanze im großen Stil für Kleinbauern einführte. Monsantos Bt-Baumwolle war resistent gegen Insekten und lieferte gute Erträge, konnte aber nicht die gleiche hohe Qualität liefern wie die einheimische Sorte, und das Land gab die gv-Pflanze auf.

Die Geschichte von Burkina Faso illustriert ein „wenig bekanntes Dilemma der Gentechnik“, berichtet Reuters. „Für die Baumwollbauern in Burkina Faso endete die Gentechnik mit einem Kompromiss zwischen Quantität und Qualität. Für Monsanto, dessen 13,5 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 2016 mehr waren als das BIP von Burkina Faso, erwies es sich als unwirtschaftlich, das Produkt genau auf eine Marktnische zuzuschneiden.“

Eine im vergangenen Jahr veröffentlichte Auswertung von 20 Jahren Daten zu Bt-Baumwolle in Indien ergab, dass die Baumwolle ein schlechter Indikator für die Ertragsentwicklung war und obwohl sie anfangs den Bedarf an Pestiziden reduzierte, „geben die Bauern heute mehr für Pestizide aus als vor der Einführung von Bt.“

‚EINE STIMME AFRIKAS‘

„Der Wiederaufbau der Nahrungsmittelsysteme der Welt wird … von einem breiten Einsatz relevanter Technologien und Innovationen abhängen“, heißt es in einem Entwurf des Policy Briefs, der für den Gipfel erstellt wurde. Das Dokument beschreibt zwei Webinare und eine Online-Diskussion, die darauf abzielen, „eine afrikanische Stimme“ für den Ernährungsgipfel zu schmieden, um „wichtige Veränderungen zu erreichen, die zur Stärkung der afrikanischen Agrarforschung und -entwicklung notwendig sind.“

Der Prozess wurde unabhängig vom Gipfel vom Forum für Agrarforschung in Afrika einberufen, zusammen mit der Alliance for a Green Revolution in Africa, den National Agricultural Research Systems und anderen Forschungs- und Politikgruppen. Afrikanische Lebensmittelbewegungen seien nicht in den Dialog einbezogen worden, sagte Mayet.

Zu den Schlüsselfaktoren für die Umgestaltung des Nahrungsmittelsystems gehören laut dem Policy Brief die Schaffung einer „effektiven Nachfrage nach Wissenschaft, Technologie und Innovation“ seitens der Kleinbauern und die Ermutigung der afrikanischen Regierungen, mehr Ressourcen in die Agrarforschung „und ihre Produkte, d.h. Technologien und Innovationen, zu investieren.“

Das Dokument stellt fest, dass „der Sammlung von Daten und der Entwicklung von Kapazitäten für Analysen, die den Ertrag zeigen, mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden muss“ sowie der „gerechten Politikformulierung und -umsetzung, d.h. der Politik zur Durchsetzung von Eigentumsrechten, einschließlich geistiger Eigentumsrechte, der Entlohnung von Bauern für Ökosystemleistungen, der Gewährleistung einer sicheren und gesunden Ernährung zu erschwinglichen Preisen.“

Der Dialog „scheint ein weiterer legitimierender Raum für die Konsensbildung der Eliten zu sein, der dann auf dem UN-Gipfel für Ernährungssysteme als die ‚Stimme Afrikas‘ präsentiert wird … Eine solche Stimme wird jedoch weit entfernt sein von der des gewöhnlichen afrikanischen Arbeiters“, so ACB. „Stattdessen spiegelt sie die Prioritäten von Entwicklungsexperten wider, die sich an den modernistischen, technologiegetriebenen Visionen von Wandel und Transformation, an Biotechnologieunternehmen, dem Agrobusiness und der neoliberalen, globalen Entwicklungsagenda orientieren.“

„Afrika muss die Bedeutung von Produktivität hinterfragen und die sozialen Beziehungen, in denen Kleinbauern tatsächlich eine höhere Produktivität in Bezug auf wirtschaftliches Wohlergehen und soziale und ökologische Gerechtigkeit erreichen könnten.“

„ONE CGIAR“

Die politischen Kämpfe, die auf dem Food Systems Summit 2021 zusammenlaufen, drohen „das gescheiterte industrielle Lebensmittelsystem in den öffentlichen Sektor und die Weltlandwirtschaft zu zwingen und die Regierungen an eine Unternehmensagenda zu binden, die Bauern, die die Zivilgesellschaft, soziale Bewegungen und die Agrarökologie an den Rand drängt“, heißt es in einem Bericht der ETC Group vom Februar 2020, der die Dynamik beschreibt, die rund um den Gipfel im Spiel ist.

Eine Schlüsselauseinandersetzung betrifft die Zukunft von CGIAR, einem Konsortium von 15 landwirtschaftlichen Forschungszentren mit über 10.000 Wissenschaftlern und Technikern auf der Gehaltsliste und fast 800.000 Pflanzensorten in seinen 11 Genbanken. Ein Vertreter der Gates-Stiftung und ein ehemaliger Leiter der Syngenta-Stiftung leiten einen vorgeschlagenen Umstrukturierungsplan, der das Netzwerk zu „One CGIAR“ mit einem einzigen Vorstand mit neuen Befugnissen zur Festlegung der Agenda konsolidieren soll.

Die vorgeschlagene Umstrukturierung würde laut einem Brief des International Panel of Experts on Sustainable Food Systems vom Juli „die Autonomie der regionalen Forschungsagenden reduzieren und den Zugriff der mächtigsten Geber verstärken – von denen viele zögern, vom Pfad der Grünen Revolution abzuweichen.“

Der Prozess, so IPES, „scheint in einer zwanghaften Art und Weise vorangetrieben worden zu sein, mit wenig Beteiligung der vermeintlichen Nutznießer im globalen Süden, mit unzureichender Vielfalt im inneren Kreis der Reformer und ohne gebührende Berücksichtigung des dringend notwendigen Paradigmenwechsels in den Ernährungssystemen.“

Viele Experten sagen, dass ein Paradigmenwechsel notwendig ist, weg von der industriellen Landwirtschaft und hin zu diversifizierten, agrarökologischen Ansätzen, die die Probleme und Grenzen des derzeitigen industriellen Modells angehen können, einschließlich Ungleichheiten, zunehmender Armut, Unterernährung und der Zerstörung von Ökosystemen.

Im Jahr 2019 empfahl ein hochrangiges Expertengremium für Ernährungssicherheit und Ernährung für die UN, den Übergang zu diversifizierten und widerstandsfähigen Ernährungssystemen zu unterstützen, Machtungleichheiten in Ernährungssystemen anzugehen und in Forschungssysteme zu investieren, die die Agrarökologie als Weg zur Transformation von Ernährungssystemen unterstützen.

DOKUMENTE

Regional Dialogue: African Food Systems Seventh Session of the Africa Regional Forum on Sustainable Development 4 March 2021, Brazzaville, Congo Background Paper, ECA, AUC, FAO, AUDA-NEPAD, WEP, UNICEF, IFAD, AfDB, Akademiya2063, RUFORUM (2021)

Regional Dialogue: African Food Systems (agenda item 9), Thursday March 4, UN Economic and Social Council

Policy Brief, Strengthening African Agricultural Research and Development Towards an Improved Africa Food System, “One Africa Voice” towards the 2021 UN Food Systems Summit, FARA, Sub Regional Research Organizations, NARS, AFAAS, AGRA, FANRPAN

ACB Reaction to the Regional Dialogue on African Food Systems, which took place at the Seventh Session of the Africa Regional Forum on Sustainable Development, 4 March 2021