Der Kaiser ist nackt – und senil obendrein

von Jim Quinn – https://www.theblogcat.de/

Nicht, dass der Verteidigungsminister noch ein wichtiger Job wäre oder so. Sein Auftritt besteht jetzt hauptsächlich darin, die Reihen der Extremisten zu säubern, die nicht glauben, dass sich Männer in Frauen verwandeln können, weil Aktivisten von allen anderen verlangen, dass sie so tun, als ob sie es könnten. Aber trotzdem sollte der Präsident, ihr wisst schon, wissen, wer er ist.

Sie sind so gelassen in ihrem Gefühl des Anspruchs auf unsere Aufmerksamkeit und unseren Gehorsam, dass sie keine Scham empfinden, euch Dinge zu erzählen, die offensichtlich und unbestreitbar unwahr sind – und wenn man auf die Realität hinweist, dann ist man ein Aufrührer oder so etwas.

Man sollte meinen, sie würden erwähnen, dass der Kerl offensichtlich im Niedergang ist, da wir es alle sehen. Aber das tun sie nicht. Es ist bizarr. Nein, des Kaisers neue Kleider sind fantastisch. Seht euch die Maßschneiderei an seinem Latz an!

Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Medien, die selig zusehen, wie Diktator Demento mit einer Spur von Spucke, die sich aus seinem Mundloch erstreckt, herum torkelt und so tut, als sei er George Washington, eingewickelt in Abe Lincoln und Tommy Jefferson obendrein. Moment, das sind jetzt alles rassistische Monster, richtig? Tut mir leid, die schwachen Gemüter unter euch zu triggern. Okay, nun, nehmt einfach eine andere Analogie, die die Einfältigen nicht buchstäblich erzittern lässt.

Ich war noch nie sehr angetan von der Drohung: „Die Geschichte wird dich hart beurteilen!“ Das ist eine dieser hakeligen Drohungen von Leuten, die nicht wirklich glauben, dass es Geschichte gibt – zumindest nicht vor 1619 oder vielleicht, als Obama gekrönt wurde – die auf der gleichen Linie lahmer Rhetorik liegt wie die „Habt ihr keinen Anstand/keine Prinzipien/Ehre?“-Masche, die von Leuten benutzt wird, die zwangsläufig keinen Anstand/keine Prinzipien/Ehre haben. Wen kümmert es, was die Geschichte denkt? Es ist unmöglich, sich einen Dreck darum zu scheren, was die Menschen heute denken, geschweige denn die Menschen der Zukunft, die in fliegenden Autos herumdüsen und Soylent Green mampfen. Aber die Geschichte wird unsere Müll-Elite auf jeden Fall hart dafür verurteilen, dass sie so getan hat, als hätte Señor Sundowner immer noch alle Tassen im Schrank.

Nun, diese Taktik bringt auf lange Sicht einige Probleme mit sich. Kurzfristig können dreiste Lügen funktionieren, weil die Amerikaner nette Menschen sind und nicht daran gewöhnt sind, dass man sie einfach anlügt, so dass sie sich am Kopf kratzen und sich fragen, ob sie etwas verpassen, obwohl das, was ihnen vorgesetzt wird, völlig falsch zu sein scheint. Aber irgendwann kapieren sie es, und Lüge auf Lüge führt zu Zynismus. Und Zynismus ist auf lange Sicht schlecht für Lügner, weil er ihre Fähigkeit, Menschen zu täuschen, verringert, da die Leute bald annehmen, dass sie jedes Mal flunkern, wenn sie ihre Lügenmäuler öffnen.

Niemand traut der Elite, und das sollte auch niemand. Die Elite hat jeden Anspruch auf unser Vertrauen genommen und verwüstet es wie die Kartoffel Brian Stelter (Anm.d.Ü.: ein Moderator bei CNN), der bei Golden Corral eine Schinkenplatte verputzt. Wenn der vertrocknete alte Zombie, von dem alle schlauen Leute behaupten, er habe die Wahl gewonnen, aus dem gepolsterten Keller, in den ihn seine Handlanger eingesperrt haben, einen seiner irrsinnigen Dialoge beginnt, schalten wir alle ab, lange bevor seine Pfleger ihn wegschleifen, um ihn mit Brei und Thorazin zu füttern.

Also, wie geht es weiter? Wie wird das alles ablaufen?

Man sollte meinen, wenn man die letzten paar Jahrzehnte amerikanischer Kultur ignoriert hat, dass diejenigen, die Joe Biden nahe stehen und denen Joe Bidens Würde und Wohlergehen wichtiger sind als ihre eigenen egoistischen Interessen, handeln würden, um dieses schändliche Schuaspiel zu beenden. Aber es gibt keine Menschen in der Nähe von Joe Biden, die sich mehr um Joe Bidens Würde und Wohlergehen kümmern als um ihre eigenen egoistischen Interessen, also werden sie alle versuchen, diesen alten Klepper zu reiten, bis er umfällt. Vielleicht buchstäblich. Aber um sie dazu zu bringen, freiwillig zu handeln, wird er in einem Koma sein müssen – nun, mehr als üblich – bevor die Schiedsrichter die Strafe des 25. Amendments ausrufen und Sleepy Joe zurück nach Delaware schicken. Und seinen Freund Nutsy das Eichhörnchen, das in der Platane im Hinterhof lebt und manchmal mit ihm spricht.

Wahrscheinlich wird der Rest der Elite irgendwann entscheiden, dass die Maskerade so weit gegangen ist, wie sie nur kann, und die herrschende Kaste nicht mehr davon profitiert, so zu tun, als sei Ole Gropey total OK. Die Elite ist rücksichtslos, wenn sie spürt, dass einer der ihren seinen Nutzen überlebt hat – erinnert euch an den mit einem Emmy ausgezeichneten amerikanischen Helden Andrew Cuomo? Er ist erledigt, und seine Mädchengrabscherei war nicht einmal annähernd so ekelhaft wie Opa Badfingers Eskapaden. Oh, und Cuomo tötete ein paar tausend normale Menschen, aber hey, er machte einige liberale Frauen, die wissentlich mit männlichen demokratischen Politikern herumhingen, unbehaglich und das ist praktisch, um ihn aus dem Weg zu räumen, also Sayonara, du Lutscher.

Wir alle wissen, dass Biden senil ist. Die Leute, die es uns hätten sagen sollen, wissen es auch. Aber statt uns die Wahrheit zu sagen, belügen sie uns, obwohl sie wissen, dass wir wissen, dass sie uns belügen. Fragt euch mal, worüber sie noch lügen.

Wartet, ich helfe euch auf die Sprünge – die Antwort lautet „Alles“.