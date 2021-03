Die bequemste Lüge der Zentralbank: Der Affenzirkus mit dem Verbraucherpreisindex

von Matthew Piepenburg – https://www.theblogcat.de/

Wenn die Fed beispielsweise jahrelang ohne Erfolg ernsthaft das Inflations-“Ziel“ anging, wie kann Powell dann plötzlich die öffentliche Fähigkeit haben, mehr von dem zu „erlauben“, was er vorher nicht erreicht hat? So als wäre Inflation bloß ein Thermostat, das man in seinem Haus rauf und runter drehen kann.

Besorgt über die steigenden Verbraucherkosten, hat die Fed einfach ihre CPI-Skala zur Messung desselben geändert, um die steigenden Kosten effektiv herunterzuspielen, wie eine Diäten-Waage, die die Bedeutung von, sagen wir… Bier, Schokolade oder Pizza herunterspielt.

Kurz gesagt, die Fed mochte die alte CPI-Skala zur Messung der Inflation nicht, und so ersetzten sie sie einfach durch eine, bei der 2+2 = 2 ergibt.

Aber warum diese ganzen mathematischen Verrenkungen und kreative Schreibarbeit bei der aktuellen BLS und Fed?

Wie erklärt sich die ständige Doppelzüngigkeit, mit der die Fed eine höhere Inflation anstrebt, sie aber gleichzeitig und absichtlich auf einem viel niedrigeren Niveau falsch ausweist?

Notwendigkeit: Die Mutter der Erfindung.

Die Fed, die ihre IOU-getriebene (d.h. schuldengetriebene) Fassade des „Aufschwungs“ unbedingt aufrechterhalten muss, hat keine andere Wahl, als eine respektabel kontrollierte (d.h. NIEDRIGE) CPI-Inflationsrate zu erfinden, um US-Staatsanleihen für andere auch nur einigermaßen attraktiv aussehen zu lassen.

Schließlich leben die USA von diesen IOUs. Sie müssen schön aussehen.

Wenn jedoch die ehrlichere und viel höhere Inflationsrate von 10 % auf einer ehrlichen CPI-Skala ausgewiesen würde, läge die inflationsbereinigte Rendite der 10-jährigen US-Schatzanleihen bei negativen 8 % – was sie kaum zu einer hübschen Anleihe macht, die die Welt entweder bewundern oder kaufen würde.

Das ist ein Problem für Uncle Sam.

Und so erfindet die Fed eine CPI-Inflationszahl, die weniger peinlich ist als die Realität.

So einfach ist das.

Übrigens, wenn die realen Renditen der 10-jährigen US-Anleihe ehrlich mit minus 8% angegeben würden, würde Gold jetzt zum Mond schießen (in den 1970er Jahren schoss es in die Höhe, als die realen Renditen bei minus 4% lagen).

Das liegt daran, dass Gold am schnellsten steigt, je schneller die realen Renditen negativ werden.

Wir alle wissen jedoch, dass die Fed (und die großen Banken, denen sie dient) Angst vor steigenden Goldpreisen haben, da ein steigender Goldpreis das absolute Versagen ihrer Geldpolitik und die offene und anhaltende Entwertung des US-Dollars bestätigen würde.

Dies erklärt auch, warum die Zentral- und Bullionbanken der Welt den Papiergoldpreis auf den COMEX-Märkten täglich offen manipulieren.

Angesichts der Tatsache, dass das Einzige, was in den USA heute „gesund“ zu sein scheint, die größte Aktien- und Anleihenmarktblase in der Geschichte der USA ist, will die Fed diese Blase weiter wachsen lassen, anstatt sie auf natürliche Weise platzen zu lassen.

Und zu diesem Zweck mag die Fed verzweifelt, unehrlich und wahnhaft sein, aber sie ist nicht völlig dumm.

Sie wissen zum Beispiel, dass in den letzten 140 Jahren ALLE (und ich meine ALLE) Gewinne am Aktienmarkt in Zeiten der Desinflation und nicht in Zeiten der Inflation erzielt wurden – ein Grund mehr für die Fed, über die Inflation zu lügen und die Blase wachsen zu lassen.