Tulsi Gabbard verurteilt den schmutzigen Krieg der USA gegen Syrien

Der Krieg gegen Syrien ist mindestens ebenso dreckig wie der gegen Irak und Libyen. Alle drei Länder waren säkulare Länder, was den anderen islamischen Länder zuwider war. Da in erster Linie den Wahabiten in Saudiarabien und der etwas moderateren Moslem-Bruderschaft. Am brutalsten und reaktionärsten ist der Saudi-Wahhabismus, die sich als die einzig wahren Moslems betrachten. Sie haben jede Menge Geld und betreiben daher ein intensives Prosselytentum, das durchaus auch mit Gewalt gepaart sein kann. Zweiten versuchen die Saudis in Ländern, die ihnen nicht passen, Umstürze und Staatsstreiche anzuzetteln, wo sie oft Hilfe von CIA, MI5, BND etc erhalten. Warum? Richtig, weil arabische Länder Öl haben, ab er natürlich gibt es auch geostrategische Probleme, die man gerne ändern möchte. Der Irak wurde heftig vom Khomeini attackiert, was am Ende zum Krieg führte, der bei uns dem Saddam Hussein in die Schuhe geschoben wurde. Das kleine Kuweit-Emirat wurde aufgehetzt, dem Irak das Öl zu klauen. Als Saddam sich wehrte, fiel die ganze Welt über ihn her. Und Libyen hatte auch keinem Land etwas zuleide getan, aber man fand natürlich Gründe den großartigen Gaddafi zu ermorden und sein Land, das reichste in ganz Afrika zu zerstören. Nun, und in Syrien versuchten die Moslembrüder mehrmals, die Macht an sich zu reißen. Assads Vater konnte sie zweimal abwehren und den Frieden zwischen den vielen Religionen herstellen. Vor ca. 10 Jahren haben CIA und Saudis und die Emirate gemeinsam begonnen, Syrien von innen heraus zu zerstören, indem sie Gesindel aus der ganzen Welt und aus allen Gefängnissen ausbildeten, instruierten und gut bezahlten, um so viele Menschen wie möglich umzubringen, die Frauen zu vergewaltigen, die Infrastruktur und die Industrie zu vernichten zusammen mit möglichst vielen Kulturdenkmälern. Die fielen wie die Heuschrecken ein und vermehrten sich auch ständig. Trotz aller Gegenwehr war Bashar al-Assad gezwungen, die Russen um Hilfe zu bitten, da diese auch unter Terrorismus in den islamischen Provinzen zu leiden hatten. Vor 2 Jahren sah es so aus, dass Assad den Krieg gewinnen würde. Aber da wurden abermals enorme Mengen Verbrecher ins Land geschleust und ungefragt marschierten auch die Amis mit ein und besetzten 1/3 des Landes, vor allem die Ölfelder im Osten des Landes, worauf der Verbrecher Trump stolz war. Was diesem Volk angetan wurde, das spottet jeder Beschreibung. Es kann nur froh sein, dass es einen Mann wie Bashar al-Assad an der Spitze hat. Vor diesem klugen, äußerst gebildeten und höflichen Menschen habe ich den allergrößten Respekt. Er hat mehr Verstand und Anstand im kleinen Finger als alle vereinigten USRAELEU- „Staatsmänner“ zusammen. Ich hoffe nur, dass Putin endlich einsieht, dass er die ISRAEL- und AMI-Flieger vom Himmel holt.

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Sehen Sie, wie Biden und einige seiner ranghöchsten Helfer die schrecklichen Realitäten des schmutzigen US-Krieges gegen Syrien zugeben.

Während Joe Biden vom Kongress milde für die Bombardierung der Irak-Syrien Grenze getadelt wird, wirft Tulsi Gabbard ihren ehemaligen Kollegen vor, das größere Problem zu ignorieren: den fortwährenden schmutzigen Krieg der USA gegen Syrien. Nach einem Jahrzehnt des Stellvertreterkriegs, der Al-Qaida und ISIS gestärkt hat, ist jetzt ein Drittel Syriens von den USA besetzt und lähmende Sanktionen zerschlagen die Wirtschaft Syriens, um dadurch den Wiederaufbau zu verhindern.

Während Gabbard für ihre Haltung zu Syrien verunglimpft wurde, haben viele Top-Beamten des Weißen Hauses – einschließlich Joe Biden selbst – bereits eben die gleichen Tatsachen bestätigt, die sie gegeißelt hat. Aaron Maté spielt Clips von Biden und einigen seiner ranghöchsten Adjutanten ab, die die schrecklichen Realitäten des schmutzigen Krieges der USA gegen Syrien zugeben, und argumentiert, dass Gabbard sich nur dadurch abhebt, dass sie bereit ist, dies zu kritisieren.

Mit Videoclips von: Tulsi Gabbard, ehemaliges demokratisches Kongressmitglied; Präsident Joe Biden; Brett McGurk, Koordinator des Nationalen Sicherheitsrates für den Nahen Osten und Nordafrika; Martin Dempsey, ehemaliger Vorsitzender der Joint Chiefs; Rob Malley, Sondergesandter für den Iran; John Kerry, Sondergesandter für das Klima & ehemaliger Außenminister; ehemaliger Präsident Donald Trump; Alena Douhan, UN-Sonderberichterstatterin für Sanktionen; Dana Stroul, stellvertretende stellvertretende Verteidigungsministerin für den Nahen Osten; Vizepräsidentin Kamala Harris

TRANSCRIPT

AARON MATÉ:

Willkommen bei Pushback, ich bin Aaron Maté. Ich möchte heute über Syrien sprechen, das wieder in den News auftaucht nach Bidens Militärschlag gegen eine schiitische militante Gruppe nahe der Grenze Irak-Syrien. Es gab Kritik an Biden, selbst von Mitgliedern des Kongress von demokratischer Seite, weil er den Schlag ohne Erlaubnis des Kongress geführt hat. Man erinnerte ihn an das Kriegs-Bevollmächtigungs-Gesetz.

Aber ich möchte heute mir ansehen, wie eng und kurzsichtig diese Kritik ist und was der eigentliche große US-Skandal ist – der unter der Obama-Verwaltung begann, weiter ging unter Trump und allem Anschein nach unter Biden weitergeht. Und die Person, die darauf hingewiesen hat, war einst auf der politischen Bühne, ist aber nicht mehr im Kongress; es ist Tulsi Gabbard, vormaliges Demokratisches Kongressmitglied.

Sie veröffentlichte ein Video, in dem sie sich an ihre ehemaligen Kollegen im Kongress wendet und darauf hinweist, dass Bidens Schlag in Syrien bei weitem nicht der schwerwiegendste Skandal ist, wenn es um unsere heutige Politik in Syrien geht.

TULSI GABBARD:

Ich bin froh zu hören, dass einige meiner ehemaligen Kollegen im Kongress sich gegen die jüngsten verfassungswidrigen Luftangriffe in Syrien aussprechen. Aber sie ignorieren das größere Problem. Der Regimewechsel-Krieg, dass die Vereinigten Staaten weiterhin in Syrien zu führen – mit al-Qaida, Al Nusra, HTS-Terroristen als unsere Stellvertreter Bodentruppen, und die jetzt besetzen und kontrollieren Idlib, Auferlegung der Scharia, und die Säuberung der Region der meisten Christen und religiösen Minderheiten. Die Biden-Administration weiterhin unser Militär zu verwenden, um illegal Nordost-Syrien zu besetzen, Zitat „nehmen das Öl“, wie Trump so krass, aber ehrlich gesagt, unter Verletzung des Völkerrechts. Ein moderner Tag Belagerung von drakonischen Embargo und Sanktionen, ähnlich dem, was die Saudi-Allianz im Jemen anwendet, und dadurch Tod und Leid für Millionen von unschuldigen Syrern verursacht. Sie berauben sie der Dinge wie Nahrung, Medizin, sauberes Wasser, Energie, Wärme – und machen es unmöglich für das syrische Volk, mit dem Versuch zu beginnen, ihr vom Krieg zerrissenes Land wieder aufzubauen.

AARON MATÉ:

Nun, was Tulsi Gabbard dort sagt, ist wichtig. Sie steht im Grunde als prominente politische Figur allein, bereit, nicht nur den schmutzigen US-Krieg und die Sanktionen gegen Syrien zu kritisieren, sondern auch zu bestätigen.

Nehmen Sie die Sanktionen. Wie Tulsi Gabbard sagt, verhängen die USA lähmende Sanktionen gegen Syrien, vermittels dem, was sie das Caesar-Gesetz nennen. Und das Caesar- Gesetz zielt explizit auf den Wiederaufbau Syriens. Dies wurde vom Kongress in einer überparteilichen Weise im Jahr 2020 verabschiedet. Und das wird so gut wie gar nicht im Kongress diskutiert.

Und auch nicht in den US-Medien, wo, wenn Sie Artikel darüber lesen, wie Syrien gerade eine große Krise erleidet, und im besten Fall, manchmal eine Erwähnung der US-Sanktionen im Vorbeigehen erfahren. Und was interessant ist, ist, dass, während Sie Leute wie Tulsi Gabbard praktisch allein in der Kritik an den Sanktionen haben, oder sogar anerkennen, gibt es andere, die bereit sind, sie anzuerkennen – aber sie tun dies in einer Weise, die die Tatsache feiert, dass die USA derzeit Syriens Wirtschaft zerquetschen und den Wiederaufbau verhindern. Und was interessant ist, ist ja, dass es Leute wie Tulsi Gabbard gibt, die praktisch allein die Sanktionen kritisiert und sogar zugibt und andere, die bereit sind, sie zuzugeben – aber sie tun es in der Weise, die Tatsache zu feiern, dass die USA Syriens Ökonomie zerstören und den Wiederaufbau verhindern.

Nehmen Sie zum Beispiel James Jeffrey, der ein ehemaliger Gesandter im Nahen Osten unter Donals Trump war. Er schrieb kürzlich einen Artikel für die Foreign Affairs, wo er sich brüstete, dass die USA“[Syriens] Ökonomie durch Sanktionen zerschmettern“. Nun, ich denke, es ist sadistisch, über die Zerschlagung der Ökonomie eines Landes sich zu brüsten, und gar ein Land, das seit 10 Jahren Krieg zerstört worden ist.

Und wieder ist Tulsi Gabbard, die hier praktisch politisch allein steht, dass sie auch bereit ist, zu- zugeben, dass die USA – weit schlimmer als ein Schlag von Biden an der Irak-Syrien-Grenze – Milliarden von Dollar für einen schmutzigen Krieg ausgeben, der schon fast ein Jahrzehnt dauert und dazu beitragen, Syrien zu zerstören.

Die Wahrheit wird jedoch nicht versteckt. So nannte die New York Times den schmutzigen Krieg gegen Syrien „eines der kostspieligsten verdeckten Aktionsprogramme“ in der Geschichte der CIA. Die Washington Post sagte, dass das Programm die CIA ein „Budget von annähernd 1 Milliarde Dollar pro Jahr erhält.“ In 2017 zitierte der Kolumnist David Ignatius der WashingtonPost, einen „sachkundigen Beamten“, der schätzte, dass die „CIA Kämpfer unterstützt, die 100,000 syrische Soldaten und Verbündete in den letzten vier Jahren getötet oder verwundet haben.“

Nun, um zu veranschaulichen, welche Art von Kämpfern die CIA in Syrien unterstützt, gab Ignatius das Beispiel von „Rebellen“, die eine Offensive in einer Stadt namens Latakia führten und „Assads angestammte Heimat und die russischen Basen dort bedrohten.“

Nun, laut Robert F. Worth von der New York Times, drohten diese Rebellen tatsächlich mit einem Völkermord an der alawitischen Sekte, die in Latakia vorherrschend war. Worth schrieb: „Hätten die Rebellen das Gebiet – in dem die Alawiten die Mehrheit bilden – erobert, wäre es mit ziemlicher Sicherheit zu einem sektiererischen Massenmord gekommen. Viele Menschen in der Region hätten die Vereinigten Staaten beschuldigt, die einige der in dem Gebiet operierenden Rebellen bewaffnet haben.“

Das sind also die Arten von „Rebellen“, die die USA in Syrien unterstützt haben. Und das ist, warum Tulsi Gabbard sie als dschihadistische Stellvertreter-Kräfte bezeichnete, die Dinge wie sektiererische Massenmorde begangen haben haben würden. Und wieder, zusätzlich zu den mörderischen Sanktionen, ist es verrückt, dass Tulsi Gabbard praktisch alleine dasteht, wenn es darum geht, dies zu kritisieren. Und dass sie wegen ihrer Kritik in Washington tatsächlich zu einem Paria gemacht wurde.

Nun, das bedeutet nicht, dass die Wahrheit vorher nicht zugegeben worden ist. Und was ich heute tun möchte, ist, einige Fälle durchzugehen, wo US-Spitzen-Beamte tatsächlich die Wahrheit über das sagten, was die USA in Syrien getan haben. Und dieses Eingeständnis mit dem Niveau des öffentlichen Bewusstseins zu kontrastieren, und wie oft diese kritischen Eingeständnisse und Fakten in den US-Medien ignoriert werden, und wie das dazu beiträgt, eine vernünftige und humane Politik in Syrien heute zu verhindern.

Die Realität dessen, was die USA in Syrien getan haben und wie sie von Tulsi Gabbard beschrieben wurde, ist also anerkannt worden, und zwar von ganz oben, angefangen bei Präsident Joe Biden selbst. Hören Sie, was Joe Biden sagte damals 2014, über das, was US-Verbündete in Syrien taten.

JOE BIDEN:

Unser größtes Problem waren unsere Verbündeten. Unsere Verbündeten in der Region waren unser größtes Problem in Syrien. Die Türken – die große Freunde sind – und ich habe eine großartige Beziehung zu Erdogan, mit dem ich gerade viel Zeit verbracht habe; die Saudis; die Emiratis, et cetera. Was taten sie? Sie waren so entschlossen, Assad zu stürzen und im Wesentlichen einen Stellvertreter-Sunniten- Schiiten-Krieg zu führen… was haben sie getan? Sie haben Hunderte von Millionen Dollar und Tausende von Tonnen Waffen in jeden gesteckt, der gegen Assad kämpfen wollte. Außer, dass die Leute, … die geliefert wurden, waren Al-Nusra und Al-Qaida-Leute und extremistische Elemente von Dschihadisten, die aus anderen Teilen der Welt kamen.

AARON MATÉ:

Nun, Joe Biden entschuldigte sich tatsächlich für diese Aussage, nicht weil er etwas falsch gemacht hat. Wenn überhaupt, so war sein einziger Fehler das Auslassen der kritischen US-Rolle in all dem. Denn die USA – zusammen mit ihren saudischen, katarischen VAE und türkischen Partnern – gaben Geld für Waffen aus und erleichterten ihren Transfer nach Syrien. Bidens einziger Fehler war also tatsächlich das Weglassen der entscheidenden US-Rolle. Aber Biden entschuldigte sich tatsächlich dafür – nicht weil er die Rolle der USA ausgelassen hatte – sondern weil sein Eingeständnis der Rolle der Verbündeten diese verärgerte.

Während Biden die Wahrheit in der Öffentlichkeit zugab, haben andere Spitzenbeamte dies privat zugegeben. So zum Beispiel Jake Sullivan, der jetzt Bidens nationaler Sicherheitsberater ist. Laut WikiLeaks, hat Sullivan an Hillary Clinton 2012 geschrieben:

„AQ [al-Qaida] ist auf unserer Seite in Syrien.“ Und da al-Qaida in Syrien auf unserer Seite war, können Sie sich vorstellen, dass al-Qaida davon profitiert hat, und das hat sie auch. Weil al-Qaida in der Lage war, an der Seite der von den USA unterstützten Rebellen zu kämpfen und sogar ihre Waffen zu stehlen, konnte al-Qaida eine Provinz namens Idlib erobern, die sie bis heute besetzt hält.

Und dies hat dazu geführt, dass ein anderer Top-Biden-Beamter namens Brett McGurk, der jetzt Bidens Koordinator des Nationalen Sicherheitsrats für den Nahen Osten und Nordafrika ist – Brett McGurk gab 2017 zu, dass Idlib jetzt der größte sichere Hafen von al-Qaida seit 9/11 ist.

BRETT MCGURK:

Schauen Sie, die Idlib Provinz ist der größte sicheren Hafen Al-Qaida seit 9/11, direkt mit Ayman al-Zawahiri verbunden. Das ist ein großes Problem. Es ist schon seit einiger Zeit ein Problem. Wir haben das Rampenlicht – das internationale Rampenlicht – auf ISIS gelenkt. Wir haben uns sehr auf Al-Qaida und die Provinz Idlib konzentriert. Anführer von Al-Qaida, die ihren Weg in die Provinz Idlib machen, kommen oft nicht mehr von dort weg.Aber wir müssen eine Frage stellen:

Warum und wie fand der Stellvertreter von Ayman al-Zawahiri den Weg in die Provinz Idlib? Warum geschieht das? Wie kommen sie dorthin? Sie sind keine Fallschirmjäger, und der Ansatz … Ich werde natürlich nicht über irgendetwas sprechen, was die US-Regierung in bestimmten Teilen Syriens zu diesem Problem getan hat, aber der Ansatz einiger unserer Partner, Zehntausende von Tonnen Waffen zu schicken und wegzuschauen, während diese ausländischen Kämpfer nach Syrien kommen, war vielleicht nicht der beste Ansatz, und Al-Qaida hat dies voll ausgenutzt. Idlib ist jetzt ein großes Problem. Es ist ein sicherer Hafen für Al-Qaida direkt an der Grenze zur Türkei.

AARON MATÉ:

Und übrigens, es ist nicht nur Al-Qaida, die von der US-Hilfe profitiert hat. Es ist auch ISIS, wie auch offen zugegeben wird. Martin Dempsey, der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff unter Obama sagte dem Kongress im Jahr 2014, dass US-Verbündete ISIS direkt finanziert haben. Er wurde dafür gescholten, dass er das zugab, von Senator Lindsey Graham.

SEN. LINDSEY GRAHAM: Kennen Sie irgendeinen wichtigen arabischen Verbündeten, der ISIL umarmt?

GEN. MARTIN DEMPSEY: Ich kenne wichtige arabische Verbündete, die sie finanzieren.

GRAHAM: Ja, aber umarmen sie die? Sie finanzieren sie, weil die Freie Syrische Armee nicht gegen Assad kämpfen konnte. Sie haben versucht, Assad zu schlagen. Ich denke, sie erkennen die Torheit ihrer Wege. Lassen Sie uns den Nahen Osten nicht unfair beflecken.

AARON MATÉ: Und zusätzlich zu den Verbündeten, die ISIS direkt finanzierten, unterstützten die USA die ISIS auch stillschweigend auf ihre eigene Weise. Ein anderer Biden-Beamter, John Kerry, der jetzt Bidens Klimabeauftragter ist. Damals, als er Außenminister unter Obama war, Kerry machte eine großes, heimlich aufgezeichnetes Eingeständnis. Kerry sagte, dass die USA abwartete und beobachtete, wie die ISIS Damascus einkreiste, in der Hoffnung, dass der Vorstoß der ISIS Assad zu Verhandlungen zwingen würde.

Kurz gesagt, waren die USA bereit zu riskieren, dass die ISIS Damaskus einnimmt, wenn das den Regime-Wechsel-Zielen gegen Assad der USA dienlich sein würde. Und deswegen sagte Kerry, dass Russland deswegen in Syrien intervenierte, denn Russland wollte keine ISIS oder Daesh Regierung dort haben.

JOHN KERRY: Der Grund, warum Russland hineingegangen ist, ist der, dass die ISIL stärker wurde, dass Daesh [ISIL]mit der Möglichkeit drohte, nach Damaskus zu gehen und so weiter. Und das ist, warum Russland einmarschierte. Weil es keine Daesh-Regierung wollten, unterstützten sie Assad. Und wir wissen, dass dies wuchs. Wir haben es beobachtet. Wir sahen, dass Daesh immer stärker wurde, und wir dachten uns, dass Assad bedroht war.

AARON MATÉ: Also all diese Eingeständnisse von Top-Biden Beamten helfen, eine der größten Lügen über die Obama-Regierung zu entlarven, wo viele von ihnen gedient haben. Und das ist der Reim, den wir oft über Obama hören, dass er nicht genug in Syrien getan hat. Er hat nicht genug interveniert. Es ist das genaue Gegenteil. Wie alle diese Beamten dargelegt haben, so hat Obama massiv in Syrien vor allem verdeckt interveniert, mit einem riesigen CIA-Programm. Und das hat zu dem Chaos geführt, mit dem Syrien heute noch zu kämpfen hat. Und es war so zynisch, dass die USA bereit waren, al-Qaida und ISIS zu benutzen, um ihre Ziele des Regimewechsels durchzusetzen.

Und das bringt mich zu einem anderen Biden-Beamten, namens Rob Malley, der unter Obama gedient und ist jetzt Bidens Gesandter für den Iran ist, in der Hoffnung, möglicherweise das Iran-Atomabkommen wiederzubeleben – obwohl, ob Biden das tun wird, ist eigentlich unklar. Aber hören Sie sich an, was Rob Malley mir in einem Interview sagte, das wir 2018 führten. Entgegen der dominierenden Version, dass Obama nicht genug in Syrien getan hat, sagte mir Malley, dass die USA in der Tat ein Teil von dem war, was den Krieg angeheizt hat, anstatt ihn zu stoppen.

ROB MALLEY: Sobald wir unser Los geworfen hatten und Teil des Regimewechsels wurden – per Definition, auch wenn wir es leugneten – sobald wir die bewaffnete Opposition versorgten, die nur ein Ziel hatte, nämlich das Regime zu stürzen – ein Ziel hatte, nämlich das Regime zu stürzen. Und einmal waren wir im Bett mit den Saudis, den Kataris, den Türken, die auch dieses Ziel hatten. Und ihr Ziel war nicht nur – ihr Ziel war nicht, und ich will nicht, ich will nicht zu sehr vereinfachen, aber ihre Rolle war nicht nur, das syrische Volk zu schützen. In der Tat, wie Sie sagten, haben viele ihrer Aktionen die Situation verschlimmert und zu mehr Toten geführt. Ihr Ziel war es, das Regime zu brechen, um die Rolle des Irans in, in Syrien zu brechen. Sobald wir ein Teil davon wurden, dann haben Sie Recht. Dann waren wir Teil dessen, was den Konflikt angeheizt hat, anstatt ihn zu stoppen.

AARON MATÉ: Also das ist, wie die USA geholfen haben, Syrien zu zerstören, wie uns vollständig von Obama und Biden Verwaltungsbeamten erzählt wurde. Und so ziemlich alles, was Tulsi Gabbard kritisierte und was diese Beamten zugegeben haben. Der Hauptunterschied ist, dass zum größten Teil, keiner dieser Beamten daran etwas falsch zu finden scheinen an der Zerstörung eines Landes durch einen Stellvertreterkrieg und dann noch mörderische Sanktionen zu verhängen und Syrien am Wiederaufbau zu hindern. Nun, es mus auch betont werden, dass Trump diese Politik auch durchgeführt hat; er verhängte die Caesar-Sanktionen, die auf den Wiederaufbau Syriens abzielen. Und er gab offen zu, dass die USA in Syrien bleiben, um dessen Öl zu stehlen.

DONALD TRUMP: Und dann sagen sie, er ließ Truppen in Syrien. Wissen Sie, was ich getan habe, ich ließ Truppen, um das Öl zu nehmen. Ich habe das Öl genommen. Die einzigen Truppen, die ich habe, nehmen das Öl. Sie beschützen das Öl. Ich übernahm über das Öl.

LAURA INGRAHAM: Wir nehmen, wir nehmen nicht-

DONALD TRUMP: Vielleicht werden wir, vielleicht werden wir nicht.

LAURA INGRAHAM: Sie beschützen ihre Einrichtung.

DONALD TRUMP: Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir es uns nehmen. Aber wir haben das Öl. Im Moment haben die Vereinigten Staaten das Öl.

AARON MATÉ: Und jetzt setzt Biden das fort, indem er US-Truppen in Syrien hält. Es gibt einige Berichte, dass er sogar die US-Militärbesetzung dort verstärkt hat, und auch diese mörderischen Sanktionen aufrechterhält. Es lohnt sich, darüber zu sprechen, was die Sanktionen in Syrien angerichtet haben. So gibt es jetzt Berichte über lange Brotschlangen, das Land befindet sich in einer massiven Wirtschaftskrise, seine Währung ist auf einem Rekordtief.

Und die UN-Sonderberichterstatterin für Sanktionen, Alena Douhan, hat kürzlich eine Erklärung veröffentlicht, in der sie diese US-Sanktionen gegen Syrien als illegal bezeichnet und sagt, dass sie dem syrischen Volk massives Leid auferlegen. Versuchen Sie, eine Erwähnung ihrer Erklärung in den US-Medien zu finden, überall. Selbst in gegnerischen Seiten wie der Intercept und Demokratie Jetzt!, es ist völlig ignoriert worden. Nun, sie sprach mit mir auf Pushback über das, was diese US-Sanktionen tun, um Syrien.

ALENA DOUHAN: Wegen der Furcht, hat jeder große Angst, in irgendwelche Wiederaufbauprozesse einbezogen zu werden. Wie auch bei allen anderen Prozessen, was im Ergebnis die Menschenrechte beeinträchtigt. Und ich würde sagen, sogar das menschliche Leben in Syrien sehr stark beeinträchtigt ist. Das führt im Grunde zu einer Art von Diskriminierung aller Menschen in den Zielländern. Wie es sich in Syrien abspielt: Sie bekommen keine medizinische Behandlung, sie bekommen keine Wohnung, sie bekommen nicht ausreichend Nahrung.

AARON MATÉ: Nun, abgesehen von dieser jüngsten Bombardierung an der irakisch-syrischen Grenze, haben Biden und das Weiße Haus nicht viel über Syrien gesagt. Aber wieder, alle Anzeichen sind, dass sie planen, diesen schmutzigen Krieg fortzusetzen, den sie unter Obama begannen. Und wir können das von einem anderen Biden offiziellen namens Dana Stroul, der jetzt Biden stellvertretender stellvertretender Verteidigungsminister für den Nahen Osten ist zu lesen. Und zuvor Stroul diente als Co-Vorsitzender von etwas namens Syrien Study Group, die vom Kongress gegründet wurde. Und als Stroul die Sanktionen gegen Syrien, die Behinderung des Wiederaufbaus und die US-Militärbesetzung diskutierte, hat Stroul zuvor sehr lautstark über die Tatsache gesprochen, dass all diese Dinge „Druckmittel“ bei der Verfolgung eines Regimewechsels sind.

DANA STROUL:Der Grund, warum die Syrian Study Group über die Notwendigkeit sprach, eine US-Militärpräsenz in diesem Drittel Syriens aufrechtzuerhalten, war nicht nur die Vollendung des Anti-ISIS-Kampfes. Es war über die breitere Hebelwirkung von diesem Drittel von Syrien, die die ressourcenreichen Teil von Syrien ist, die uns Hebelwirkung zur Verfügung gestellt, um ein politisches Ergebnis in Syrien zu erzielen.

AARON MATÉ: So ähnlich wie Trump sagt hier jetzt ein Biden-Beamter, ganz offen, dass die US-militärische Besetzung von Syrien – in der Region, wo es Öl – ein „Hebel“ ist und für US-politische Ziele verwendet wird. Und es ist nicht nur Öl, das sich im Nordosten Syriens befindet – dem Drittel Syriens, das die USA besetzten – es ist auch die Kornkammer Syriens. Es ist der Weizen. Dort wird Syriens Nahrung für den Rest des Landes produziert.

DANA STROUL: Und dieses eine Drittel Syriens ist das ressourcenreiche, es ist das wirtschaftliche Kraftzentrum Syriens, also dort, wo die Kohlenwasserstoffe sind, was offensichtlich in diesen Tagen sehr in der öffentlichen Debatte hier in Washington ist, ebenso wie das landwirtschaftliche Kraftzentrum.

AARON MATÉ: Das ist also das Druckmittel der USA, so die Biden-Beauftragte Dana Stroul: die Besetzung des Drittels von Syrien, das sein Öl und seinen Weizen hat, und auch, in ihren Worten, „das Halten einer Karte“ beim Wiederaufbau – das Verhindern eines vom Krieg zerrissenen Landes beim Wiederaufbau,

DANA STROUL: Es gab etwas Stabilisierungshilfe in dem Teil Syriens, der von ISIS befreit wurde und über die Syrischen Demokratischen Kräfte im Nordosten Syriens kontrolliert wird. Der Rest von Syrien liegt jedoch in Trümmern. Und was die Russen wollen und was Assad will, ist der wirtschaftliche Wiederaufbau. Und das ist etwas, bei dem die USA über die internationalen Finanzinstitutionen und unsere Zusammenarbeit mit den Europäern im Grunde eine Karte in der Hand halten können. Wir haben also argumentiert, dass wir ohne Verhaltensänderungen des Assad-Regimes verhindern sollten, dass Wiederaufbauhilfe und technisches Know-how nach Syrien zurückfließen.

AARON MATÉ:

Das ist also die Realität dessen, was die USA Syrien angetan haben – wie von den Beamten der Obama- und Biden-Administration erzählt, die diese Politik durchgeführt haben. Und wieder, vergleichen Sie die milde Kritik, die Sie von einigen Mitgliedern des Kongresses, dass Biden nicht den Kongress konsultierte oder ihre Zustimmung für seinen Schlag an der syrisch-irakischen Grenze suchte, mit ihrem dröhnenden Schweigen über alle Verbrechen, die zuvor in diesem 10 Jahre langen, schmutzigen Krieg begangnen wurden. Und all die Verbrechen, die heute weitergehen, mit diesen US-Sanktionen, die das syrische Volk am Wiederaufbau hindern. Und es ist sehr aufschlussreich, dass die eine Person auf der nationalen politischen Bühne, die bereit ist, all dies zu kritisieren, Tulsi Gabbard ist, die dafür verleumdet wurde. Wie wir während der demokratischen Vorwahlen sahen, als Kamala Harris, die jetzt Vizepräsidentin ist, Tulsi Gabbard beschuldigte ein Assad Apologet zu sein.

KAMALA HARRIS: Hören Sie, ich denke, dass dies von jemandem kommt, die eine Apologetin für ein Individuum gewesen ist, Assad, der die Menschen in seinem Land wie Kakerlaken ermordet hat. Sie hat ihn umarmt und war eine Apologetin für ihn in der Art, wie sie sich weigert, ihn einen Kriegsverbrecher zu nennen. Ich kann das, was sie sagt, ernst nehmen.

AARON MATÉ:

Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Tulsi Gabbard hat lange Zeit viele der Dinge gesagt, die, wie wir gesehen haben, Biden-Administrationsbeamte offen über Syrien zugegeben haben. Der einzige Unterschied ist, dass Tulsi Gabbard die moralische Integrität hatte, es zu kritisieren. Einen katastrophalen Krieg in einem fremden Land zu kritisieren. Um die fortgesetzten Sanktionen zu kritisieren, die den Syrern eine Chance zum Wiederaufbau und den syrischen Kindern Nahrung und Medizin verweigern. Und bis sich das ändert – bis Tulsi Gabbards Perspektive nicht mehr die Ausnahme wird, sondern die Regel… Bis dahin wird die weitere Herrschaft der Biden-Administration mehr Leid für das syrische Volk sein, nach all dem Leid und dem Schaden, den Biden & Co bereits verursacht haben.

