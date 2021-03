Neue US-Administration steht für die gleiche groteske & brutale Politik gegen Venezuela

von Eva Bartlett – http://www.antikrieg.com/

Der venezolanische Nicht-Präsident Juan Guaido ist wieder in den Schlagzeilen, nachdem der neue US-Außenminister Antony Blinken ihn angerufen hat, um Amerikas liebste Gesprächspunkte zu diskutieren: „eine Rückkehr zur Demokratie“ durch „freie und faire Wahlen“.

Ich bin sicher, die Ironie wird denen nicht entgehen, die die Legitimität der US-Wahl anzweifeln, bei der Biden die Macht übernahm.

Wie auch immer, man müsste in den letzten paar Jahren offline oder im Koma gewesen sein, um einige wichtige Fakten über den „Interimspräsidenten“ Guaido und die „Sorge“ der USA um die Venezolaner nicht zu kennen.

Die Venezolaner haben Guaido nicht zum Präsidenten gewählt, er hat nicht einmal für das Amt des Präsidenten kandidiert. Die Venezolaner haben für Maduro gestimmt. Amerika kann schimpfen und jammern, aber das wird die Realität nicht ändern.

Heute haben der venezolanische Interimspräsident @jguaido und ich unsere unerschütterliche Unterstützung für die Demokratie in Venezuela und unsere Bemühungen, das Leben des venezolanischen Volkes zu verbessern, diskutiert. – Außenminister Antony Blinken (@SecBlinken) March 3, 2021 Guaido hat sich selbst zum „Interimspräsidenten“ ernannt, mit der Unterstützung von nur etwa 50 Ländern – so dass fast 150 Länder diesen westlich geprägten Handlanger nicht als Venezuelas Führer anerkennen.

Außerdem ist Guaido nicht nur nicht Präsident des Landes, sondern auch nicht mehr Präsident der Nationalversammlung. Infolgedessen hat sogar die EU kürzlich ihre Anerkennung von Guaido als Interimspräsidenten fallen gelassen. Er ist ein westlich geprägter Strolch, der Amerikas Aggression und Sanktionen gegen sein eigenes Land voll unterstützt.

Venezuelas Wahlprozess wurde als transparent und effektiv anerkannt, der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter nannte ihn 2012 „den besten der Welt“. Auf der anderen Seite haben sich die venezolanische Opposition sowie westliche Nationen in die Wahlen eingemischt und versucht, sie zu sabotieren.

Was Amerikas große „Sorge“ um die Venezolaner betrifft, so inszenierten die USA im Februar 2019 eine „humanitäre Hilfslieferung“ über Kolumbien („Hilfsgüter“, die Nägel und Draht enthielten, die wahrscheinlich für Barrikaden der Opposition bestimmt waren) und beschuldigten Maduro, „Lebensmittel und Medikamente zu verbrennen“, obwohl die Lastwagen in Wirklichkeit von Anhängern der „Opposition“ verbrannt wurden. Im selben Monat drohte Präsident Trump mit einer militärischen Intervention gegen Venezuela.

Angeblich sabotierten die Vereinigten Staaten von Amerika Venezuelas Stromnetz im März 2019 (und gaben dann die Schuld an dem Stromausfall der Regierung Maduro).

Und zwei ehemalige Soldaten der US Special Forces wurden im Mai 2020 bei einer gescheiterten Invasion (mit dem Ziel, Maduro gefangen zu nehmen) verhaftet, an der angeblich die Trump-Administration und Guaido selbst beteiligt waren.

Aber abgesehen von diesen und vielen anderen Provokationen gegen Venezuela, sind die brutalen Sanktionen gegen das Land ein klarer Indikator dafür, wie wenig sich die Vereinigten Staaten von Amerika um die Menschen kümmern.

Zwei ehemalige Soldaten der US Special Forces wurden im Mai 2020 bei einer gescheiterten Invasion (mit dem Ziel, Maduro gefangen zu nehmen) verhaftet, an der angeblich die Trump-Administration und Guaido selbst beteiligt waren.

Präsident Maduro machte Kolumbien und Elemente in den USA für das Drohnen-Attentat vom August 2018 verantwortlich. Die USA wurden auch mit der Entführung und dem Putsch gegen den ehemaligen venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez in Verbindung gebracht.

Aber abgesehen von diesen und vielen anderen Provokationen gegen Venezuela, sind es die brutalen Sanktionen gegen das Land, die ein klarer Indikator dafür sind, wie wenig sich die Vereinigten Staaten von Amerika um das Volk kümmern.

Wie viele bereits vermutet haben, betreibt die Biden-Administration eine Fortsetzung der Politik der vorherigen Administration, und Blinken ist der neue Pompeo. Sie klingen sogar gleich.

Blinken an den Außenminister der Ukraine: „Unerschütterliche Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine“, „Russische Aggression…“

Pompeo zum Gleichen: „Unterstützung für #Ukraine Souveränität und territoriale Integrität ist eisern“, „Russland und seine Proxies ‚Unnachgiebigkeit, aggressive Aktionen…“

Blinken zur Krim: „Russlands Invasion und Beschlagnahme“, „wir fordern Russland auf, seine Besetzung zu beenden“, „#CrimeaisUkraine“ (Kurzmeldung: es ist nicht, und es gab keine Invasion).

Pompeo zum selben Thema: „#Krim ist #Ukraine“, „Wir fordern Russland auf, seine Besetzung der Krim zu beenden.“

Und natürlich gleicht sich ihr amerikanisches Sprechen über Guaido, wobei sowohl Blinken als auch Pompeo Besorgnis über das Leben des venezolanischen Volkes vortäuschen.

Ein totes Pferd namens Guaido peitschen

Der Kerl ist einfach nicht beliebt in Venezuela, nicht jetzt, nicht Anfang 2019, als Amerika und Verbündete versuchten, ihn den Venezolanern aufzudrängen.

Als ich im März 2019 nach Venezuela reiste, versuchte ich neben der Dokumentation des fehlenden Chaos, auf dem westliche Experten und Medien zu dieser Zeit bestanden, auch Beweise für die massive Unterstützung zu finden, die laut den Behauptungen derselben Experten und Medien Guaido hatte.

Ich hatte bei verschiedenen Gelegenheiten massive Demonstrationen der Solidarität mit Präsident Maduro gesehen, dem Mann, den die durchschnittlichen Venezolaner unterstützen, insbesondere die verarmten Indigenen und Afro-Venezolaner, die von den westlichen Medien bequemerweise ignoriert werden.

Am 30. März verbrachte ich einen guten Teil des Tages damit, auf einem Motorradtaxi herumzufahren und zu versuchen, pro-Guaido-Proteste zu finden, die angekündigt worden waren, und fand stattdessen an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten keine, eine Handvoll oder überhaupt nur pro-Maduro-Demonstranten.

Später am selben Tag sah ich eine weitere massive Pro-Maduro-Demonstration.

In Begegnungen mit Venezolanern während meiner wenigen Wochen in Caracas traf ich Menschen, die deutlich machten, dass sie Guaido und das, wofür er kämpft, nicht unterstützen.

In einer Siedlung auf einem Hügel sagte mir ein solcher Mann:

Wir sind arme Leute, aber wir sind stolz, wir haben Würde. Wir kämpfen gegen den Imperialismus, gegen reiche Leute, die unser Land wollen, die uns als Sklaven wollen, die unser Öl, unser Wasser wollen. Aber wir werden gewinnen.

Die Regierungen der Vereinigten Staaten und anderer Nationen wollen allen erzählen, dass wir hungern, dass wir auf den Straßen sterben, dass wir von unserer Regierung unterdrückt werden. Aber wir waren noch nie so frei wie jetzt, trotz all der Probleme, die wir haben.

Er und andere sprachen über den extremen Rassismus und die Diskriminierung, denen Afro-Venezolaner und indigene Venezolaner ausgesetzt waren, bevor Chavez an die Macht kam.

Vorher wurden wir wie nichts behandelt, wir wurden nur als Arbeiter behandelt, das war’s. Sagt euren Regierungen, dies ist kein Kampf gegen Maduro, dies ist ein Kampf gegen die Menschen, die versuchen, frei zu sein.

Ich werde nicht einmal einige der unglaublichen rassistischen Beleidigungen wiederholen, denen sie ausgesetzt waren.

Einige Monate später, zurück in Ontario, traf ich Ronald Abache, einen Afro-Venezolaner, der einen Vortrag von mir besuchte. Während der Fragestunde äußerte er sich so artikuliert über den Rassismus in Venezuela, „sehr lebendig, aber unter dem Klassenstatus versteckt“, dass ich ihn bat, seine Worte aufnehmen zu dürfen.

1999 wurde zum ersten Mal in einem südamerikanischen Land ein Gesetz verabschiedet, das die Diskriminierung farbiger Menschen verbietet. Menschen, die nie eine Stimme hatten, haben jetzt eine und werden sie nie wieder aufgeben. Sie können in die entlegenste Gegend in meinem Land gehen und jeder kann lesen. Jeder kennt seine Rechte und weiß, dass seine Stimme zählt.

Er forderte auch die Opposition auf, eine Frage zu beantworten:

Was würden sie anders machen? Was ist ihr Plan?Wenn sie planen, zu den großen alten Zeiten zurückzukehren (Sarkasmus), dann werden die Menschen das nicht haben. Zwei Millionen Milizionäre, alte Leute, junge Leute, alle wissen, was die Vereinigten Staaten von Amerika tun. Meine Mutter ist 70, sie ist kurz davor, der Miliz beizutreten!

Das sind nur einige der Menschen, die von den westlichen Medien und Politikern ausgegrenzt werden. Denjenigen, die behaupten, sich um Venezuela zu sorgen.

Wie Herr Abache bemerkte, werden die Venezolaner selbst die US-Hegemonie nicht akzeptieren, nicht nur die Führung. Bei den Demonstrationen, die ich beobachtete, und bei den Menschen, mit denen ich sprach, bekam ich ein starkes Gefühl dafür.

Die neue Biden-Administration mag Venezuela unter Druck setzen wollen, damit es sich fügt, aber die Menschen werden das nicht akzeptieren.

erschienen am 5. März 2021 auf > Ron Paul Institute for Peace and Prosperity > Artikel, Original auf RT

http://www.antikrieg.com/aktuell/2021_03_08_neueusadministration.htm