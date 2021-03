Die ganze Wahrheit über die Uiguren und die Kampagne des Westens um China in den Dreck zu ziehen

von Andre Vltchek – https://cooptv.wordpress.com/

Sie sind überall dort, wo ihre westlichen, Golfstaaten und türkischen Führer sie haben wollen.

Ihr Kampf sowie politische Zellen und Einheiten findet in Syrien und Indonesien, in der Türkei und gelegentlich in Ägypten statt.

Wenn ihnen gesagt wird, sie sollen töten, ermorden sie mit unvorstellbarer Brutalität; Priester, Säuglinge, alte Frauen enthaupten oder zerstückeln sie.

Sie sind Chinas schlimmster Albtraum. Sie setzen religiösen Fundamentalismus und von Ausländern gesponserten militanten Nationalismus und Separatismus frei. Sie sind möglicherweise das größte Hindernis und die größte Gefahr für wunderbare BRI (Belt and Road Initiative) von Präsident Xi Jinping.

Sowohl der Westen als auch die Türkei verherrlichen sie; die extremsten Uiguren. Sie finanzieren und bewaffnen sie. Sie kennzeichnen sie als Opfer. Uiguren sind jetzt eine neue „Geheimwaffe“, die gegen Pekings entschlossenen Vormarsch in Richtung Sozialismus mit chinesischen Merkmalen eingesetzt werden soll.

Der Westen und seine Verbündeten tun alles, um China (VR China) in den Dreck zu ziehen, den fortschrittlichen Kurs Chinas entgleisen zu lassen und seinen zunehmend positiven und optimistischen Einfluss in allen Ecken der Welt aufzuhalten. Sie erfinden und unterstützen / finanzieren alle vorstellbaren und unvorstellbaren Gegner der Kommunistischen Partei Chinas. Religiöse Sekten sind die beliebteste „Waffe“, die sowohl in Nordamerika als auch in Europa gegen China eingesetzt wird. Das gilt für die Extremisten, die dem tibetischen Buddhismus angehören und sich um einen Agenten und Liebling der westlichen Geheimdienste, den Dalai Lama, konzentrieren. Oder auch für eine andere radikale buddhistische / taoistische extremistische Sekte – Falun Gong.

Der Westen tut alles in seiner Macht stehende, um China zu zerstören. Es war vor 30 Jahren während des sogenannten Tiananmen Square Incident (ein Ereignis, das vom Westen unterstützt und später von westlichen Massenmedien verdreht wurde) deutlich erkennbar, wie es bei zwei jüngsten „Aufständen“ in Hongkong offensichtlich wurde, die vollständig von von westlichen Organisationen (NGOs) und Regierungen gesponsert wurden.

Das jüngste Kapitel der vom Westen durchgeführten antichinesischen Angriffe ist vielleicht der gefährlichste und der am besten gemachte multinationale Angriff gegen die Interessen Chinas (VR China) und der Entwicklungsländer, insbesondere der ehemaligen Sowjetrepubliken von Zentralasien.

Es ist das sogenannte uigurische Problem.

***.

Uiguren leben überwiegend im Nordwesten Chinas. Sie wurden in der autonomen Region Xinjiang Uigurisch in der Volksrepublik China als „Eingeborene“ anerkannt. Sie gehören zu einer der 55 offiziell anerkannten ethnischen Minderheiten Chinas und sind überwiegend muslimischen Glaubens.

Jahrzehntelang kämpften einige Uiguren für die Unabhängigkeit von China (bevor die kommunistische VR China am 1. Oktober 1949 ausgerufen wurde, wurden in der Region mindestens zwei uigurische unabhängige Staaten ausgerufen, darunter der bekannteste – die Erste Ostturkestanische Republik – mit Hilfe der Sowjetunion).

Seit der Gründung der VR China hat China der uigurischen Minderheit gleiche Rechte und einen ständig verbesserten Lebensstandard geboten. Mehrere extremistische muslimische Fraktionen haben jedoch brutal weiter für einen türkischen unabhängigen Staat gekämpft. Sie haben nicht die Mehrheit der Uiguren vertreten, sondern waren gegen die VR China und haben moralische und finanzielle Unterstützung vom Westen, seinen Verbündeten in den Golfstaaten und der Türkei erhalten.

Dr. Gaye Christofferson schrieb im September 2002 in ihrer Arbeit „Aufbau der Uiguren in den Beziehungen zwischen den USA und China: Die Geopolitik der Identitätsbildung im Krieg gegen den Terrorismus“, wie spaltend die Aktionen der Uiguren auf dem Territorium der VR China waren:

„Uigurische Separatisten und Unabhängigkeitsbewegungen behaupten, dass die Region kein Teil Chinas ist, sondern dass die Zweite Ostturkestanische Republik 1949 von der VR China illegal eingemeindet wurde und seitdem unter chinesischer Besatzung steht. Die uigurische Identität bleibt fragmentiert, da einige eine panislamische Vision unterstützen, die durch die ostturkestanische islamische Bewegung repräsentiert wird, während andere eine pan-türkische Vision unterstützen, wie die ostturkestanische Befreiungsorganisation. Eine dritte Gruppe wünscht sich einen „uigurischen“ Staat wie die ostturkestanische Unabhängigkeitsbewegung. Infolgedessen „spricht keine uigurische oder ostturkestanische Gruppe für alle Uiguren, obwohl dies behauptet werden könnte“, und Uiguren in jedem dieser Lager haben Gewalt gegen andere Uiguren begangen, die ihrer Meinung nach zu sehr der chinesischen oder russischen Gesellschaft angeglichen sind oder nicht religiös genug sind. „

Dies war vor dem großen Propagandaschub aus dem Westen; In den Jahren, in denen selbst die westliche Wissenschaft noch relativ frei war, die Situation in Xinjiang einzuschätzen.

Bald darauf änderte und radikalisierte sich die nordamerikanische und europäische Politik.

Im Westen wurde die uigurische Frage als „zentral“ und „wesentlich“ bezeichnet, um drei Hauptziele zu erreichen:

China in den Dreck zu ziehen und zu demütigen und es als ein Land darzustellen, das „Menschenrechte“, „religiöse Rechte“ und die Rechte von Minderheiten verletzt.

Uiguren wurden von NATO-Ländern, einschließlich der Türkei, buchstäblich in mehrere gewalttätige Kampfzonen integriert: in Syrien, Afghanistan und Indonesien, um nur einige zu nennen, mit einem einzigen Zweck: ihre Kämpfer auszubilden und abzuhärten, um sie später als destabilisierende Faktoren in China, Russland und den ehemaligen zentralasiatischen Sowjetrepubliken einzusetzen.

Es geht um die Sabotage großer Infrastrukturprojekte, insbesondere des BRI. BRI ist die Idee von Chinas Präsident Xi Jinping. Hochgeschwindigkeitsverbindungen, Autobahnen und andere Infrastrukturprojekte durch Xingjian in Richtung Westen zu errichten. Wenn brutale Terroranschläge, die vom Westen und seinen islamistischen Verbündeten unterstützt und von den uigurischen Terroristen verübt werden, die Region erschüttern würden, würde das gesamte Projekt, das geschaffen wurde, um das Leben für die gesamte Menschheit zu verbessern (im Kampf verschiedene Arme und Entwicklungsländer aus tödlicher westlicher neokolonialistischer Umarmung zu befreien) gefährdet werden oder sogar zusammenbrechen.

Aber was passiert wirklich?

Mehrere Jahre lang habe ich dieses „Problem“ untersucht. in China und Syrien, in der Türkei, in Afghanistan, in Kirgisistan und in Indonesien.

Das liegt daran, dass ich es für eines der wichtigsten und gefährlichsten Probleme halte, mit denen unser Planet jetzt konfrontiert ist.

Ich konnte Muster verfolgen und Wurzeln finden. Was ich entdeckt habe, ist verstörend und bedrohlich. Für China und für die Welt.

Der „Marsch der Uiguren“ wird von „nützlichen Idioten“ in der ganzen westlichen Welt, aber auch in der Türkei und anderswo unterstützt. Sie wollen „Opfer verteidigen“, aber in diesem Fall sind die „Opfer“ tatsächlich Usurpatoren.

Hier schreibe ich über meine Erkenntnisse (und die Erkenntnisse anderer Kollegen und Genossen). Ich mache es so, dass niemand, der nach der Wahrheit sucht, jetzt oder in zehn Jahren sagen kann: „Ich wusste es nicht“ oder „Die Informationen waren nicht verfügbar.“

Bevor wir beginnen, möchte ich darauf hinweisen, wie groß die Heuchelei des Westens ist: Die TIP (Turkistan Islamic Party, der militante Flügel der separatistischen turkistanischen Islamischen Bewegung (TIM) der Uiguren) wurde von China als terroristische Organisation bezeichnet . Aber nicht nur von China; auch von der Europäischen Union. Kirgisistan, Kasachstan, Russland, Vereinigte Arabische Emirate, Großbritannien, USA und Pakistan! Die vom Westen und zumindest von einem Teil seiner Öffentlichkeit unterstützten Terroristen werden von London, Brüssel und Washington als terroristische Organisation bezeichnet.

Nach westlicher Logik ist es offensichtlich durchaus akzeptabel, Terroristen in Syrien oder Indonesien für die schrecklichen Massenmorde an Chinesen auszubilden, aber es ist nicht akzeptabel, sie auf dem Territorium der Europäischen Union oder der Vereinigten Staaten operieren zu lassen.

Der frontale westliche Angriff gegen China und seine Aktionen in Xingjian begannen 2018. Propagandasalven wurden lange zuvor abgefeuert, aber der „halboffizielle“ Beginn des ideologischen Kampfes kam im August 2018, als Reuters eine Geschichte mit dem Titel „UN sagt: Es gibt glaubwürdige Berichte, dass China Millionen Uiguren in geheimen Lagern hält. “ Es ging so:

„GENF (Reuters) – Ein Menschenrechtsgremium der Vereinten Nationen sagte am Freitag, es habe viele glaubwürdige Berichte erhalten, wonach 1 Million ethnische Uiguren in China in einem“ massiven Internierungslager, das geheim gehalten wird „festgehalten werden.

Gay McDougall, Mitglied des UN-Komitees zur Beseitigung von Rassendiskriminierung, zitierte Schätzungen, wonach 2 Millionen Uiguren und muslimische Minderheiten in „politische Lager zur Indoktrination“ in der autonomen Region West-Xinjiang gezwungen wurden.

„Wir sind zutiefst besorgt über die vielen zahlreichen und glaubwürdigen Berichte, die wir erhalten haben, dass im Namen der Bekämpfung des religiösen Extremismus und der Wahrung der sozialen Stabilität (China) die autonome Region der Uiguren in etwas verwandelt wurde, das einem massiven Internierungslager ähnelt, das geheim gehalten wird , eine Art „No Rights Zone“ “, sagte sie zu Beginn einer zweitägigen regelmäßigen Überprüfung der chinesischen Aufzeichnungen, einschließlich Hongkong und Macao.

China hat gesagt, dass Xinjiang einer ernsthaften Bedrohung durch militante Islamisten und Separatisten ausgesetzt ist, die Angriffe planen und Spannungen zwischen der meist muslimischen uigurischen Minderheit, die die Region ihr zuhause nennt, und der ethnischen Han-chinesischen Mehrheit schüren. “

F. William Engdahl reagiert auf den Reuters-Bericht auf dee Seite von New Eastern Outlook:

„Im August veröffentlichte Reuters einen Artikel unter der Überschrift“ UN sagt, es gebe glaubwürdige Berichte, dass China Millionen Uiguren in geheimen Lagern hält. “ Ein genauerer Blick auf den Artikel zeigt keine offizielle Erklärung der Vereinten Nationen, sondern ein Zitat eines amerikanischen Mitglieds eines unabhängigen Komitees, das nicht für die Vereinten Nationen spricht, ein Mitglied ohne Hintergrund in China. Es stellt sich heraus, dass die Quelle der Behauptung eine unabhängige beratende NRO der Vereinten Nationen ist, die als Ausschuss zur Beseitigung von Rassendiskriminierung bezeichnet wird. Die einzige Person, die die Anklage erhebt, das amerikanische Komiteemitglied Gay McDougall, erklärte, sie sei „zutiefst besorgt“ über „glaubwürdige Berichte“. McDougall zitierte keine Quelle für die dramatische Anklage.

Reuters verstärkt in seinem Artikel seine Behauptung, indem es eine dubiose NGO mit Sitz in Washington DC, die chinesischen Menschenrechtsverteidiger (CHRD), zitiert. In einer ausgezeichneten Hintergrunduntersuchung stellten Forscher des Grayzone-Projekts fest, dass die CHRD Hunderttausende von Dollar von nicht genannten Regierungen erhält. Die berüchtigte NGO der US-Regierung, National Endowment for Democracy, steht ganz oben auf der Liste der üblichen Verdächtigen. Die offizielle Adresse der CHRD ist insbesondere die der Human Rights Watch, die auch von der Soros-Stiftung finanziert wird. “

So begann das neue Kapitel der antichinesischen ideologischen Angriffe (und Versuche, sie zu stoppen).

Und bald verstärkten sie sich. Der westliche Propagandaapparat setzte Dutzende von Artikeln frei, die zwar behaupteten, China habe in Xingjian mehrere Haftanstalten für Uiguren errichtet, aber keinen Beweis dafür lieferten, dass im Nordwesten Chinas äußerst harte Maßnahmen gegen die religiösen und politischen Extremisten ergriffen wurden.

Die amateurhafteste, spekulationsbasierteste wurde am 1. Juni 2019 von The Telegraph gedruckt („Chinas uigurische Muslime mussten essen und trinken, weil Ramadan-Feiern verboten waren“):

„Peking hat lange versucht, die Kontrolle über diese ressourcenreiche Region zu verstärken durch Jahrzehnten der von der Regierung geförderten Migration der Han – Chinas ethnischer Mehrheit – was Ressentiments unter den Uiguren angeheizt hat. Der größte Ausbruch fand 2009 in Urumqi statt, der Hauptstadt von Xinjiang, und forderte 200 Todesfälle.

Jetzt hat die regierende Kommunistische Partei eine Propagandakampagne gestartet, um „kriminelle“ und „terroristische“ Aktivitäten zu unterbinden. Überall in Xinjiang – was „neue Grenze“ bedeutet – befinden sich leuchtend rote Banner, die die Menschen daran erinnern, gegen illegales „Kult“ -Verhalten vorzugehen, und Hotlines anzurufen, um verdächtige Aktivitäten zu melden.

„Liebe die Partei, liebe das Land“, steht auf einem Banner an einer Moschee direkt über dem Metalldetektor. Auf einer Werbetafel auf der Autobahn heißt es: „Sekretär Xi ist von Herzen mit den Minderheiten von Xinjiang verbunden“ und bezieht sich auf den chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

Die Regierung arbeitet daran, ein Bild eines glücklichen, friedlichen Xinjiang zu präsentieren, um den Tourismus anzukurbeln und Investitionen anzuziehen. Dies ist der Dreh- und Angelpunkt für die Belt and Road-Initiative von Herrn Xi. “

Viele Denker haben diese Art der „Berichterstattung“ jedoch mutig in einen Kontext gestellt. Mein enger Freund und Mitautor unseres Buches „ China and Ecological Civilization “, ein führender US-Philosoph und fortschrittlicher Theologe, John Cobb Jr., engagiert sich seit vielen Jahren in China. Er schrieb für diese Reportage:

„Eine Standardtaktik der US-Regierung besteht darin, Situationen zu schaffen, in denen eine andere Regierung keine andere Wahl hat, als Gewalt anzuwenden. Die Anwendung von Gewalt wird dann als Beweis dafür angesehen, dass ein „Regimewechsel“ erforderlich ist. Manchmal rechtfertigt es sogar Krieg. Die Iraner, die zum Beispiel eine amerikanische Spionagedrohne abschossen, hätten fast einen offensichtlich amerikanischen Angriff auf den Iran ausgelöst. China ist in Bezug auf eine seiner islamischen Minderheiten in eine solche Situation geraten. Es besteht die reale Gefahr, dass die Uiguren Gewalt gegen China anwenden. China hat bisher mit Bemühungen um eine massive, obligatorische Umerziehung reagiert, die so dargestellt werden kann, dass die Bürger gezwungen sind, einen Großteil ihrer Zeit in „Konzentrationslagern“ zu verbringen. Dass die Minderheit islamisch ist, wird dann in der amerikanischen Propaganda verwendet, um zu implizieren, dass China die Religion verfolgt.

Wenn wir denken, dass alles, was diejenigen schwächt, die die amerikanische Herrschaft ablehnen, gut ist, dann können wir die Fähigkeiten der CIA bewundern. Wenn wir uns um Wahrheit und Gerechtigkeit kümmern, ist es unsere Aufgabe, die Grausamkeit und Ungerechtigkeit der Subversion und der Lügen ans Licht zu bringen. “

***.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan entdeckte seine Liebe für die Uiguren, als er Bürgermeister der größten Stadt des Landes – Istanbul – war. Er errichtete ihnen ein Denkmal und erklärte, dass die türkische Nation Wurzeln in „Turkestan“ habe.

Er erlaubte Hunderttausenden Uiguren, in die Türkei auszuwandern.

Als NATO-Mitglied und zumindest in der Vergangenheit als einer der engsten Verbündeten der Vereinigten Staaten half die Türkei dem Westen bei ihrer „bunten“ antichinesischen Kampagne.

Das war aber noch nicht alles. Die NATO-Staaten und ihre ultra-religiösen Verbündeten am Golf beschlossen, die arabisch-sozialistische Regierung in Damaskus, Syrien, zu stürzen. Die Türkei beteiligte sich von Anfang an bereitwillig an dem „Projekt“ und opferte ihre historischen Beziehungen zur Familie Assad.

Bereits 2012 untersuchte ich mit Hilfe des türkischen Übersetzers meiner Bücher die sogenannten Flüchtlingslager im Grenzgebiet von Hatay (mit seiner alten Hauptstadt Antakya). Während mehrere Lager wirklich als Flüchtlingszentren dienten, bildeten andere wie Apaydin syrische Terroristen sowie ausländische Dschihadisten aus.

***

In jenen Tagen erklärte mir Serkan Koc, ein führender linker türkischer Dokumentarfilmer, der mehrere bahnbrechende Werke zum Thema „syrische Opposition“ produziert hat, in Istanbul:

„Natürlich merkt man, dass diese Leute nicht wirklich syrische Opposition ’sind. Es sind moderne Legionäre, die aus verschiedenen arabischen Ländern, darunter Katar und Saudi-Arabien, stammen und von westlichen imperialistischen Mächten bezahlt werden. Einige sind Mitglieder von Al-Qaida und anderen terroristischen Organisationen. Die meisten sind militante sunnitische Muslime. Man könnte sie als Schurkenelemente beschreiben, die angeheuert wurden, um gegen die Assad-Regierung zu kämpfen. “

Mit Hilfe der Kontakte von Herrn Koc in Hatay konnte ich bereits 2012 und 2013 feststellen, dass einige der „Legionäre“ tatsächlich Uiguren waren. Ich erhielt auch die Bestätigung, dass sie voll bewaffnet und ausgerüstet aus den „Lagern“ der Hatay-Region direkt nach Syrien geschmuggelt wurden.

Terroristen wurden auch in der NATO-Luftwaffenbasis ‚Incerlik‘ in der Nähe der Stadt Adana ausgebildet. Wie viele Uiguren genau dieser Luftwaffenstützpunkt aufnahm, ist bisher nicht bekannt.

An der syrischen Kriegsfront sind die härtesten, brutalsten und gefährlichsten Attentäter im derzeit von Terroristen kontrollierten Gebiet von Idlib Uiguren. Diese Tatsache wird jedoch im folgenden Kapitel dieses Berichts behandelt.

***.

In Istanbul habe ich mich mit meinem Kollegen und Kameraden Erkin Oncan zusammengetan, einem führenden türkischen Journalisten und Denker, der derzeit für Sputnik arbeitet. Seit Jahren berichtet er über die Bewegung der Uiguren.

Gemeinsam besuchten wir das Viertel Zeitinburnu am Stadtrand von Istanbul, wo wir Erkins Kollegen trafen, die uns auf eine „Tour“ zu bedeutenden uigurischen Einrichtungen mitnahmen, einschließlich des Büros, in dem Uiguren eingestellt wurden, die halb legal arbeiten durften und dann viele von ihnen nach Syrien und in den Irak geschickt wurden.

In der Türkei leben ungefähr 50.000 Uiguren (10 Millionen leben in China und auf der ganzen Welt). Zeitinburnu hat die größte Konzentration an Uiguren im Land. Hier besitzen sie Geschäfte, Restaurants. Alte Menschen genießen ein entspanntes Leben, trinken Tee und führen endlose Gespräche an öffentlichen Orten.

Aber diese ruhige Stimmung ist nur eine Fassade. Hier kommen viele Uiguren an. Von hier aus werden sie ins Ausland geschickt, wo sie ihren tödlichen „Beruf“ erlernen, wie man ein hartgesottener und gnadenloser Kämpfer wird. Sie gehen nach Syrien, Irak, Afghanistan oder bis nach Indonesien.

Bereits am 9. April 2015 berichtete BGNNews.com in Istanbul:

„Das Netzwerk hat seinen Sitz in Zeytinburnu, einem Bezirk auf Istanbuls europäischer Seite, in dem eine Gemeinschaft von Uiguren lebt, die in der Türkei leben. Es wird von Nurali T geleitet, einem Geschäftsmann, der seit 2011 die Migration von Uiguren von China über die Türkei nach Syrien und Irak fördert. Er ist unter seinem Codenamen Abbas bekannt. Eine Person, die für ihn arbeitet, AG, sagt, dass insgesamt 100.000 gefälschte türkische Pässe hergestellt wurden, von denen 50.000 nach China verschafft wurden, um an Kämpfer übergeben zu werden, die für den Beitritt zum Islamischen Staat Irak und zur Levante (ISIL) rekrutiert wurden. “ .

Laut dem Artikel beteiligen sich Uiguren am Kampf und reisen von China durch Thailand und Kambodscha, bevor sie Malaysia erreichen, das keine Visumpflicht mit der Türkei hat. Von den Rekruten wird eine Gebühr von USD 200 erhoben.

Die Kämpfer verbringen dann eine Nacht in Istanbul in Motels, Hotels oder Safe-House-Apartments, bevor sie am nächsten Tag in den Südosten und Osten der Türkei aufbrechen, um nach Syrien und in den Irak zu gelangen.

Personen mit gefälschten Pässen werden häufig am Flughafen in Istanbul gefangen genommen. Über die Gründe, warum sie in die Türkei einreisen und nicht abgeschoben werden, sagt AG: „Die Türkei hat geheime Geschäfte mit den Uiguren. Die Behörden beschlagnahmen zuerst die Pässe, lassen dann aber die Personen frei. “

Erkin und sein Freund sprechen über die gegenwärtige Situation in der Türkei. Und was Uiguren erreichen sollen:

„Mitglieder der TIP – Turkistan Islamic Party – sagen wiederholt:“ In Syrien trainieren wir für den Dschihad, und wir werden nach China zurückkehren und kämpfen. „

Die Frage war, wie uigurische Kämpfer nach China zurückgebracht werden sollen aus der Türkei, aber vor allem aus Syrien?

Erkin antwortete:

„Meine Theorie ist, dass China in höchster Alarmbereitschaft ist und wenn die Kämpfer zuerst von Syrien in die Türkei und dann nach China geschickt würden, könnte dies nur geschehen, wenn die Ausweise geändert und gefälscht würden. Weil China Namen, Listen und Informationen hat. Wenn die Türkei beschließt, ihre Ausweise heimlich zu ändern und sie nach China zu schicken, könnte dies möglich sein, aber wie Sie selbst bereits sagten, ist auch die afghanische Route möglich. Dort versammeln sich auch die IS-Kämpfer, dort in Afghanistan die TIP; Einige Teile versammeln sich in der Westafghanistan-Spitze, die nicht weit von der Grenze zu China entfernt ist. Ich denke, dass TIP versuchen wird, direkt nach China zu gehen, aber die meisten Versuche werden scheitern. Sie werden aus Afghanistan angreifen. Wie Sie wissen, hat Russland kürzlich erklärt, dass der IS in Afghanistan ein neues Kalifat gebildet hat, das das Dschihad-Klima im Land stärken soll.

Ich denke auch, dass die Türkei versuchen wird, Uiguren in zwei Gruppen aufzuteilen. Sie wissen, dass Uiguren immer mit ihren Familien reisen. Es ist sehr schwer, sie irgendwohin mit den Familien zu schicken. Aber zuerst Kämpfer zu schicken und dann die Familien zu „deportieren“, ist eine andere Sache. Die Abschiebung der Familien könnte unter „humanitärer Begründung“ erfolgen. Ich denke, die Kämpfer werden zuerst heimlich gehen und dann werden die Familien deportiert. “

Aber wohin würden die Familien „deportiert“ werden? Nach China?

„Ja, denn in Izmir und Hatay werden Uiguren von der türkischen Regierung betreut. Es gibt immer ausschließlich Frauen und Kinder, aber keine Männer. “

Im Juni 2019 ging ich zurück nach Hatay und Izmir, um zu bestätigen, was mir in Zeitinburnu gesagt wurde.

Aber vorher reisten wir nach Aksaray in Istanbul; in einem der berüchtigten uigurischen Restaurants, das einem AKP-Mitglied gehört. Uiguren verwalten den Ort. Es ist der Ort, an dem sich separatistische Führer regelmäßig treffen; jeden Monat oder mindestens jeden zweiten Monat. Der ehemalige Chef dieses Ortes wurde wegen Menschenhandels festgenommen. Meine Kollegen erklären: „Wir haben keine Ahnung, welche Anklagen genau erhoben wurden oder was mit ihm passiert ist. Wenn er noch im Gefängnis wäre, würden wir es definitiv wissen. “

Das Polizeipräsidium befindet sich ganz in der Nähe dieses Restaurants, das ich nicht namentlich identifizieren möchte, zumindest nicht für diesen Bericht noch nicht. Paradoxerweise versammeln sich hier regelmäßig einige Angehörige der Polizei, die den Menschenhandel aufspüren sollen aber auch naive chinesische Touristen auf der Suche nach scharfem chinesischem Essen aus dem Nordwesten ihres Landes.

Mir wurde gesagt:

„Laut meiner Quelle hier hat die Polizei hier einmal eine Zelle für Menschenhandel entdeckt, aber nichts unternommen… Die Polizei kontrolliert diese Zellen tatsächlich und gibt sogar denjenigen, die nach Syrien geschickt werden sollen, neue Namen. Die Polizei ist verantwortlich, und die Regierungsbeamten wissen tatsächlich namentlich, wer nach Syrien geht. Einige Gewinne daraus und aus anderen Restaurants wie diesem gehen direkt an die uigurische Separatistenvereinigung. “

Eigentlich gibt es viele Restaurants wie dieses, aber dieses ist das Hauptquartier für die Region Istanbul. Es versucht im Schatten zu bleiben, nicht auffällig zu sein; es gibt kaum Anzeichen arabischer Einflüsse. “

Mir wurd gesagt:

„Alle unsere Quellen bestätigen dasselbe: ‚Polizei und Staat / Regierung wissen alles und stellen sicher, dass sie die Aktion kontrollieren.“

Regierende und hauptsächlich rechtsnationalistische und pro-westliche Oppositionsparteien in der Türkei unterstützen die Uiguren. Die Opposition noch mehr als die regierende AKP, so dass es kaum eine Chance gibt, dass die Politik bald wieder rückgängig gemacht wird.

Die meisten türkischen Medien geben westliche Quellen wider und stehen China offen feindlich gegenüber.

Die Regierung will China jedoch nicht offen angreifen. Zumindest bei der Verfolgung krimineller Aktivitäten besteht eine gewisse Zusammenarbeit.

Eines hat sich geändert, sagte mir Abdulkadir Yapcan, der sich mit rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Uiguren befasst:

„Wenn China Ausweise und Namen zur Verfügung stellt, wird die Türkei Ermittlungen durchführen und Anklage erheben. Wenn China keine detaillierten Informationen liefert, wird die Türkei absolut nichts unternehmen. Dies ist zumindest eine Änderung seit 2016. Obwohl es bisher nur einen Fall gab… “

Uiguren sind sogar in der Türkei mehrfach gewalttätig geworden. Die am meisten dokumentierten waren ein Angriff auf das thailändische Konsulat in Istanbul im Jahr 2015 und ein Angriff auf einen Nachtclub in Zeitinburnu, bei dem 39 Menschen ums Leben kamen, hauptsächlich türkische und saudische Staatsbürger.

Am Stadtrand von Kabul und Jalalabad in Afghanistan begegne ich regelmäßig Menschen, die der zunehmenden Präsenz von ISIS in verschiedenen Teilen des Landes entkommen waren. Einige sind jetzt gezwungen, in den Lagern für Binnenvertriebene zu leben, wie in Bagrami am Rande der Hauptstadt.

Meine Quellen im Land sprechen deutlich über die Bewegung der Dschihad-Kader (hauptsächlich ISIS) von Syrien nach Afghanistan. Unter ihnen sind erwartungsgemäß Uiguren.

Diese Personen kommen nach vollständiger Schulung an. Sie sind kampfbereit, indoktriniert und selbst nach afghanischen Maßstäben äußerst brutal, ein Land, das von Bürgerkriegen und Invasionen heimgesucht wurde.

Die Nähe Afghanistans zu China, mit dem es im Osten eine kurze Grenze hat, aber auch zu den ehemaligen zentralasiatischen Sowjetrepubliken (Afghanistan grenzt an Turkmenistan, Tadschikistan und Usbekistan), macht es zu einer idealen Basis für die Subversion gegen China, Russland und die zentralasiatischen Republiken.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Chinas BRI China mit der ganzen Welt verbinden soll, indem es mehrere Infrastrukturkorridore nutzt, von denen einige den alten Seidenstraßen folgen, durch Zentralasien führen, den Iran, Pakistan, aber auch Afghanistan durchqueren. Die Stadt Urumqi und die Provinz Xingjian im Allgemeinen werden einige der wichtigsten Drehkreuze sein. Diejenigen im Westen, die dieses vielleicht wichtigste globale Projekt stören wollen, setzen strategisch uigurische Separatisten, Terroristen und religiöse Fanatiker ein, um diesem Teil der Welt Unsicherheit und sogar Chaos zu bringen.

Mehrere hochrangige Al-Qaida-Mitglieder wie Abu Yahya al-Libi und Mustafa Setmariam Nasar, die Uiguren in Afghanistan getroffen hatten, wo sie als Mudschahidin ausgebildet wurden, haben ihre persönliche Unterstützung für ihre Sache zum Ausdruck gebracht. Die Unabhängigkeitsbewegung der Uiguren in Ostturkestan wurde auch persönlich in der Serie „9. Veröffentlichung des Islamischen Frühlings“ von Ayman Al-Zawahiri, dem Chef von Al-Qaida, unterstützt.

Es ist auch wichtig daran zu erinnern, dass sich während der Schlacht von Kunduz in Afghanistan (2015) ausländische islamistische Militante bei einem Angriff auf die Stadt sowohl den Taliban als auch dem IS angeschlossen haben. Unter ihnen waren Uiguren sowie Tschetschenen, Rohingya, Kirgisen, Tadschiken und Usbeken.

TIP kämpft in Syrien und anderswo, aber die Führung der Organisation hat ihren Sitz in Afghanistan und Pakistan, aber die meisten ihrer Mitglieder operieren illegal auf dem Territorium der Volksrepublik China.

Uiguren werden zum Mord ermutigt und in Syrien ausgebildet und abgehärtet.

Eine Frau, Mutter von drei Kindern, sitzt auf der Veranda ihres provisorischen Hauses in der syrischen Stadt As Suqaylabiyah. Sie erzählt langsam von den Schrecken, die sie durchleben musste, bevor sie aus ihrem Dorf in der Gegend von Idlib floh:

„Die Terroristen, die in meiner Stadt Massenmord begangen haben, sind Uiguren. Meine Cousins ​​und andere Verwandte wurden getötet. Von Uiguren; ja, von ihnen. Im April 2014. Sie wurden erschossen. Wir standen gegen sie und versuchten uns zu verteidigen. Dann fingen sie an, uns zu töten, zuerst im Kampf, dann aus Rache. Danach haben sie denen, die sie ermordet haben, die Köpfe abgeschnitten. “

„Waren sie die brutalsten Terroristen“, fragte ich.

„Ja. Von Nord nach Süd, von Ost nach West der Provinz Idlib. Sie sind monströs. Sie stehen unter dem Kommando der Nusra-Front. Sie entführen Soldaten und töten sie brutal. Sie töten ganze Familien und töten sie auf eine Weise, die ich nicht einmal beschreiben kann. Der einfachste Tod ist, wenn sie schießen und dich dann enthaupten. Sie sind wie Monster. „

Sie weiß das. Sie entkam ihnen durch ein Wunder:

„Ich erinnere mich noch; Um 4 Uhr morgens floh ich mit dem, was von meiner Familie übrig war. Uiguren töteten und Indonesier auch; total einer Gehirnwäsche unterzogen, verrückt. Weißt du, meine Familie besteht aus Lehrern; Lehrer der arabischen Sprache. Ich habe 3 Kinder. Sie würden niemanden verschonen … „

Ich traf Frau Noora Al Khadour und die 17-jährige Tochter Naia aus dem Dorf Kafer Nboudah:

„Wir haben schreckliche Angst vor Uiguren. ihren Verbrechen. Ich möchte mich nicht einmal daran erinnern, was passiert ist. Obwohl ich weiß, dass ich mit dir sprechen muss; mit Leuten wie dir … um all diesen Wahnsinn zu stoppen. Weißt du, ich musste mit meinen vier Kindern auf einem Motorrad fliehen, wie in einem verrückten Film… “

Sie versucht Worte zu finden, wie man anfängt:

„Erstens: Wir mussten unser Gehirn ausschalten, um zu überleben. Was geschah, war alles andere als „normal“. Es war Entsetzen. Es ist fast unmöglich zu beschreiben … Ich bin nur eine einfache Frau. Sie betraten unsere Stadt und begannen zu enthaupten. Schießen … Ihre Gesichter; ihre Ausdrücke – dein Herz hört auf, an sie zu denken. Ich bin so glücklich, dass ich in dieser Nacht keine Familienmitglieder verloren habe, weil wir fast sofort geflohen sind. “

Ich frage, ob Uiguren und ihre TIPP Rauschmittel verwenden, wenn sie Dörfer angreifen. Meine Frage löst eine große Diskussion aus.

„Auf jeden Fall“, antwortete Frau Noora. „Sie könnten nicht so handeln, wenn sie in einem ’normalen‘ Zustand wären.“

Mein Freund Anas, der mich begleitet, mischt sich ein:

„Mein Freund von der SAA (Syrian Arab Army) sagte mir, dass die Jackentaschen der Terroristen immer voller Drogen sind. Uiguren benutzen Captagon. “

Soldaten, die bereitstehen, bestätigen, dass seine Taschen immer dann, wenn ein Terrorist gefangen genommen wird, voller „Kampfdrogen“ sind.

Ich frage mich entsetzt, was ein gut ausgebildeter Zug von TIP-Terroristen tun würde, wenn er ein Dorf in China überrennen würde. In den letzten zwei Jahrzehnten führten uigurische Separatisten Hunderte von Terroranschlägen in China durch, bei denen unzählige Menschen getötet wurden. Aber sie haben nie irgendwo in der VR China ein ganzes Dorf gehalten.

In As Suqaylabiyah sitze ich dem Kommandeur der NDF (National Defense Force), Nabel Al-Abdallah, gegenüber. Wir sprechen Russisch. Er nimmt mich; treibt mich an die Front bis zum Rand, wo die Positionen von Al Nusra deutlich sichtbar sind. Dann lädt er mich ein zurück in diesen schönen Teil Syriens, wenn „all dieser Wahnsinn vorbei ist“.

Zurück in seiner Kommandozentrale erklärt er:

„Wir haben keine Angst vor Uiguren, aber wir nehmen ihre Bedrohung sehr ernst. Schauen Sie, innerhalb des von ihnen kontrollierten Idlib-Gebiets wächst der Terrorismus. Wenn ein Kämpfer nach der Verbesserung seiner Kampffähigkeiten nach China zurückkehrt, wäre dies eine enorme Gefahr. Uiguren sind die schlimmsten Kämpfer; die härtesten Kämpfer. Und direkt vor uns – Idlib – ist die Welthauptstadt des Terrors. Es ist ein Laboratorium für Terrorismus. Es gibt Terroristen aus aller Welt. Dort lernen Uiguren die tödlichsten Berufe. “

Er macht eine Pause und bietet mir aromatischen syrischen Tee an. Dann fährt er mit seinen Gedanken fort:

„Uigurische Terroristen zielen auf unser Volk. Sie brutalisieren sie. Wenn wir keine Lösungen haben, werden Terroristen bald die ganze Welt schädigen. Unser Problem sind nicht nur Uiguren und ISIS, nicht nur TIP oder Nusra. Unser Problem ist die Ideologie, die sie repräsentieren. Sie benutzen den Islam, sie begehen Barbarei im Namen des Islam, aber all dies wird von den Vereinigten Staaten und dem Westen unterstützt. Die syrische Armee und die nationalen Verteidigungskräfte opfern ihre Soldaten für die Welt, nicht nur für dieses Land. “

Es gibt widersprüchliche Berichte darüber, wie viele uigurische Kämpfer sich noch in Syrien befinden. Die allgemein akzeptierte Zahl liegt bei 2.000, aber das schließt Familien mit ein.

Commander Nabel stellte klar:

„400 bis 500 Kämpfer sind jetzt in der Gegend von Idlib. Und alle in Idlib stationierten internationalen Terroristen stehen unter dem Kommando der Al-Nusra-Front. Sie werden von Katar, den USA, Saudis und der Türkei unterstützt. Offiziere des US-Geheimdienstes sind da – in meinem Land. Es gibt türkische Beobachtungspunkte, türkische Streitkräfte. “

Wieder werde ich entlang der Front gefahren. Ich besuchte mehrere syrische Stellungen und Städte, darunter As Suqaylabiyah. Es ist immer noch Krieg hier um Idlib – echter, harter Krieg. Unweit von uns explodieren Mörser, und in der Nähe werden Landminen entdeckt und entschärft. Menschen sterben.

In der Nähe von Muhradah, im Mahardah-Kraftwerk, das kürzlich von der SAA befreit wurde, entdeckten Soldaten mehrere verkohlte Körper. Mir wurde gesagt, es handele sich höchstwahrscheinlich um „asiatische“ Terroristen. Aber ob es Indonesier oder Uiguren waren, konnte niemand sagen.

Der Führer der Nationalen Syrischen Verteidigung in Muhradah erklärte:

„Uiguren sind harte Kämpfer. Sie stehen unter dem Befehl der Al-Nusra Front. Sie sind sehr flexibel und arbeiten unter verschiedenen Namen. Sie sind alle da – drinnen – in Idlib. Wenn Idlib fällt, werden sie zusammen fallen. “

Mir werden Karten gezeigt.

Wenn all dies vorbei ist, werden die Uiguren höchstwahrscheinlich an einen anderen Ort „verlegt“. Zurück in die Türkei, nach Afghanistan oder, wenn nichts unternommen wird, um sie aufzuhalten, zurück nach China.

Ein syrischer Analytiker, der nicht identifiziert werden will, schrieb für diesen Aufsatz:

„Die Gefahr, dass Uiguren in Syrien operieren, ist vielfältig:

„Erstens können sie keinen Teil einer integralen Lösung bilden, weil sie nicht zu Syrien gehören. Auf die eine oder andere Weise ist ihre Anwesenheit schädlich. Die neuesten Informationen über ihren Einsatz hier zeigen deutlich, dass sie absichtlich von der Türkei verwendet werden, um zu verhindern, dass die SAA die Kontrolle über Idlib wiedererlangt. Bereits im Jahr 2016 versuchte die SAA, das Gebiet bis nach Jisr ash-Shugur in Idlib von Latakia aus zu infiltrieren. Alle militärischen Aktionen scheiterten jedoch an der Macht der TIP (Turkistan Islamic Party), die in der Region tätig ist. Es ist gut zu erwähnen, dass die TIP die Angriffe auf alle SAA-Posten in Jisr ash-Shugur anführte und dort Massaker verübte.

Das zweite Problem ist: eine direkte Bedrohung der chinesischen Interessen in der Region. Einschüchterungen werden online verbreitet und über die mit „Malhama Tactical“ verknüpften Konten veröffentlicht (Die Gruppe, die von einem pseudonymen usbekischen Dschihadisten namens Abu Rofiq gegründet wurde, der in Syrien operiert und regierungsfeindliche Terroristen unterstützt *, Anmerkung des Autors). Es besteht auch die große Gefahr, dass die Uiguren nach China zurückkehren und Hunderte von extremistischen, separatistischen Jugendkämpfern rekrutieren, die dann beschließen könnten, Angriffe gegen die VR China einzuleiten.

Aus den oben genannten Gründen muss China in alle Bemühungen zur Neutralisierung solcher Bedrohungen einbezogen werden. Und die Welt muss ihre Verteidigungsaktionen verstehen.

***.

Indonesien, das bevölkerungsreichste Land mit muslimischer Mehrheit, ist seit dem von den USA und Großbritannien unterstützten rechten Militärputsch von 1965 ein überzeugter Verbündeter des Westens. Kommunismus und Atheismus sind dort verboten, und die extremsten und groteskesten Formen des Kapitalismus werden auf dem gesamten Archipel praktiziert. Rassismus in Indonesien ist sagenumwoben; Das Land hat seit 1965 drei Völkermorde begangen, darunter den laufenden im besetzten West-Papua.

Die chinesische Minderheit war immer das Ziel unzähliger Pogrome und Diskriminierungen. Dies begann in der Ära des niederländischen Kolonialismus und dauert bis heute an.

Darüber hinaus praktizieren die meisten indonesischen Muslime den zunehmend intoleranten, radikalen sunnitisch-wahhabitischen Islam mit Wurzeln in Saudi-Arabien (der Wahhabismus wurde mit der erheblichen Hilfe der britischen Imperialisten entwickelt).

Das rechte, religiöse und geschäftsfreundliche Indonesien hat China (VR China) allgemein als Feind gesehen. Unmittelbar nach dem Putsch von 1965 wurden Zehntausende Chinesen kaltblütig ermordet, Hunderttausende versklavt, unzählige Frauen vergewaltigt, Millionen gezwungen, Namen zu ändern, ihre Muttersprache, ihren Charakter und ihre Kultur aufzugeben. Viele Elemente des indonesischen Regimes und Apparats haben sich dem Westen in seinem neuen Kreuzzug zur Destabilisierung Pekings und seiner internationalistischen Vision für die Welt begeistert angeschlossen.

Die Uiguren sind das perfekte Werkzeug für den Kampf gegen Peking geworden. Laut Pak Wawan vom indonesischen Außenministerium (nicht sein richtiger Name) pendelten einige Uiguren bereits vor einem Jahrzehnt mit gefälschten türkischen Pässen von China in die Türkei und schließlich nach Syrien. Dies verwirrte einige indonesische Einwanderungsbeamte am wichtigsten internationalen Flughafen in Jakarta. Aber die „Verwirrung“ wurde bald geklärt, und die Uiguren durften fortfahren; ihren tödlichen Marsch fortzusetzen.

Pak Wawan erzählte mir während unserer Begegnung in der westjavanischen Stadt Bandung mehr:

„Es gab‚ Freundschaften ‚zwischen den Uiguren und lokalen, indonesischen, islamistischen Radikalen. Einige Indonesier reisten sogar nach Urumqi. Es wurden Verbindungen geknüpft, und schließlich reisten viele nach Indonesien, um ideologische Arbeit zu leisten, Spenden zu sammeln und Kampftraining zu absolvieren. Diese Kontakte und Verbindungen reichen bis in die Zeit zurück, als beide Seiten in Mekka, Medina, Riad und Saudi-Arabien ansässig waren. Das Visumregime zwischen den beiden Ländern (Indonesien und China) ist relativ locker, und so konnten Menschen von TIP problemlos nach Indonesien einreisen. Einmal hier, wurden die meisten von ihnen Imame, aber andere schlossen sich Lagern an und bildeten sich zu Dschihad-Kämpfern aus, besonders mitten auf der Insel Sulawesi. “

Pak Wawan fährt fort:

„Diese Leute haben ein riesiges Netzwerk. Sie haben auch Netzwerke in Thailand und Malaysia. Kürzlich haben sie sie aus Pattaya, Thailand, deportiert. Die meisten ihrer Kader hatten an verschiedenen religiösen Universitäten studiert, hauptsächlich in Saudi-Arabien oder zumindest irgendwo im Nahen Osten.

Wenn sie nach Indonesien kommen, tragen sie ein Propagandabuch sowie Videos mit sich, um Misstrauen und Hass gegenüber China zu schüren. Unter anderem heißt es in dem Buch, dass die Chinesen: Kafir („Undankbarkeit“ (gegenüber Gott)) und Najis (schmutzig) sind. Das Buch fordert (wieder) das Verbot aller Symbole der chinesischen Kultur. “

Es ist ein enorm rassistisches, gewalttätiges Buch. Ähnliche Texte wurden in Indonesien mit vorhersehbarer Hilfe von Saudi-Arabien gegen schiitische Muslime verbreitet.

Laut Pak Wawan:

„In Indonesien gibt es schätzungsweise 200 uigurische Studenten, deren Hauptzweck darin besteht, als Ustads / Imame (religiöse Geistliche) zu arbeiten und das System zu infiltrieren. Einige sind hier einfach gefangen. Einige von ihnen sind zusammen mit den Mitgliedern der indonesischen Dschihadisten an subversiven Aktivitäten beteiligt. Ihr Ziel ist es, nach Syrien und schließlich nach China zurückzukehren. “

Auf der unruhigen Insel Sulawesi werden voraussichtlich mehrere uigurische Kämpfer auf freiem Fuß sein, obwohl vier von ihnen gefasst, vor Gericht gestellt und zu langen Haftstrafen verurteilt wurden (2015), weil sie sich der radikalen Terroristengruppe Mujahidin Indonesia Timur angeschlossen hatten (MIT oder East Indonesia Mujahedeen) mit seinem Führer Santoso alias Pakde alias Abu Wardah. Die Santoso-Gruppe hat ISIS bereits unter der Führung von Abu Bakr Al-Baghdadi die Treue geschworen.

Die Inhaftierung von 4 Uiguren in Indonesien im Jahr 2015 könnte von Jokowis Regierung als Kursänderung interpretiert werden. Indonesien ist wie die Türkei Opfer tödlicher Terroranschläge geworden und sieht die wahhabitischen Dschihad-Kader zunehmend als Gefahr an. Auch die Haltung gegenüber China beginnt sich zumindest in den letzten Jahren zu ändern. China wird als Partner gesehen, vor allem wenn es um Investitionen in die zusammenbrechende indonesische Infrastruktur geht.

Aber es ist immer noch eine verwirrende Situation.

Einige Uiguren kommen in letzter Zeit über den internationalen Flughafen in Manado, Sulawesi, an. Andere reisen mit dem Boot aus dem muslimischen Teil der Philippinen.

Bezeichnend ist, dass die Delegationen von zwei großen indonesischen muslimischen Organisationen – NU (Nahdlatul Ulama – die größte unabhängige muslimische Organisation der Welt) und Muhammadiyah – nach Urumqi in China eingeladen wurden, um dort herumgeführt um am Ende öffentlich zu erklären, daß es keine Unterdrückung der Muslime in China gibt.

Es wurde deutlich, dass diejenigen, die weiterhin antichinesische Gerüchte in Indonesien und im restlichen Südostasien verbreiteten, aus dem Ausland finanziert und unterstützt wurden.

Rossie Indira, eine indonesische Schriftstellerin und Verlegerin, die bei diesem Bericht mitgeholfen hat, besuchte mehrere radikale Gruppen in Java sowie die führenden Politiker, die sich rundweg weigerten, China im Namen des Westens in den Dreck zu ziehen.

Natürlich haben die hartgesottenen islamistischen Organisationen nie ihre Einstellung geändert. Herr Atip Latiful Hayat, Vorsitzender des Expertenrates von ANNAS Indonesia (Anti-Shia National Alliance), sprach mit Frau Rossie Indira über „Menschenrechte“ und die Unterdrückung von Muslimen durch die VR China. ANNAS Indonesia erklärte offen, dass „Balikpapan-Muslime sowohl moralisch als auch materiell jedes Streben nach Befreiung uigurischer Muslime in der chinesischen Provinz Xinjiang unterstützen werden“.

Herr Okta von der Programmabteilung von ACT, einer NGO aus West-Java, die früher stark am Sammeln von Geld und Waren für die Uiguren beteiligt war, erklärte, dass das Thema nicht mehr ihre Priorität sei.

Dina Suleiman, eine legendäre indonesische Wissenschaftlerin und Schriftstellerin, die regelmäßig sowohl Syrien als auch den Iran verteidigt, erklärte für diesen Bericht:

„ACT hat seinen Jahresbericht veröffentlicht, aber wir konnten keine Details darüber finden, wohin das ganze Geld geflossen ist. Sie veröffentlichten nur, dass ein bestimmter Betrag an Länder außerhalb Indonesiens gespendet wurde, aber keine Details. Ein befreundeter Buchhalter sah sich ihre veröffentlichten Berichte an und sagte, dass sie (ACT) alle Arten von Terminologie verwendeten, um anhand des Prozentsatzes der Spenden für ihre eigenen Bedürfnisse zu validieren. Er sagte mir, dass es sein könnte, dass bis zu 60% der Spenden für ihre eigenen Bedürfnisse verwendet wurden. “

Ein typischer Fall endemischer indonesischer Korruption? In diesem Fall: gut. Besser, wenn Geld gestohlen wird, als wenn es an uigurische Extremisten geht!

Herr Inas N. Zubir, der Vorsitzende der Hanura-Fraktion im Repräsentantenhaus, ist Teil der Fraktion im politischen System Indonesiens, die offen hinterfragt, was hinter dem in den Dreck ziehen der chinesischen Regierung im Zusammenhang mit der uigurischen „Frage“ steckt. . Er hat kürzlich mit Frau Rossie Indira über diesen Bericht gesprochen:

„Die Indonesier müssen vorsichtig sein, wenn sie von den Problemen im Zusammenhang mit uigurischen Muslimen hören, denn die Nachrichten über die angebliche diskriminierende Behandlung durch die chinesische Regierung, die in letzter Zeit in Umlauf gebracht wurde, kamen nur von den internationalen Medien und einer Reihe westlicher NGOs. In der Zwischenzeit wurde festgestellt, dass einige westliche Länder weniger harmonische Beziehungen zu China unterhalten. “

Das Zentralkomitee von Muhammadiyah (von seinem Vorsitzenden Haedar Nasir) traf sich im September 2018 mit der chinesischen muslimischen Vereinigung (Vizepräsident der Vereinigung: Abdullah Amin Jin Rubin). Abdullah Amin Jin Rubin hatte die oben genannten Anschuldigungen zurückgewiesen. Er erklärte, dass die Muslime in China als Ganzes, einschließlich der Uiguren, die gleiche Freiheit hätten und von der Regierung gut behandelt würden. Der Beweis ist: In Xinjiang, wo sich die Uiguren befinden, gibt es 28.000 Moscheen und mehr als 30.000 Imame, die Gebete leiten. Selbst in Xinjiang beteiligt sich die Regierung an der Unterstützung der Einrichtung des Islamic College. Das religiöse Leben der Muslime ist also gut. “

„Ich vermutete, dass das Problem der diskriminierenden Behandlung uigurischer Muslime von bestimmten Parteien im Land absichtlich angesprochen wurde, um die Regierung von Joko Widodo zu diskreditieren. Ich denke, die Opposition porträtiert die Regierung von Joko Widodo absichtlich als eine Regierung, die sich nicht um das Leiden der uigurischen Muslime kümmert. “

***.

Mehrere Dschihad-Zellen auf den Philippinen und in Malaysia verpflichten sich ebenfalls zur Unterstützung der uigurischen Extremisten.

Während des Jahres 2017 griffen die Dschihad-Kader (hauptsächlich ISIS) die Stadt Marawi auf der Insel Mindanao auf den Philippinen an und überrannten sie. Was folgte, war ein längerer Kampf zwischen dem Militär und den Terroristen. Die Befehlshaber der Armee sagten mir, dass es unter den toten Militanten mehrere „ausländische Kämpfer“ gab. Einige waren Indonesier, andere kamen aus Malaysia. Mir wurde angezeigt, dass es „andere“ gab, insbesondere aus China, obwohl es keine konkrete Bestätigung über die Uiguren gab.

Und was sagen die chinesischen Medien und das chinesische Volk zu diesem Thema? Natürlich ist es nicht einfach, viele nicht-westliche Stimmen in der propagandistischen antichinesischen Kakophonie zu finden, die von Verkaufsstellen wie Yahoo News oder Google betrieben wird.

Bereits 2013 veröffentlichte China Daily einen Artikel von Li Xiaoshuang mit dem Titel „Berichterstattung der westlichen Medien über Xinjiang wertlos“. Es drückte leidenschaftlich aus, was die nordamerikanischen und europäischen Massenmedien seit über einem Jahrzehnt auszublenden versuchen:

„Die westlichen Medien sind zur Propagandamaschine für die uigurischen Separatisten geworden.

Als gebürtiger Xinjiang bin ich empört über die falschen Berichte in der westlichen Presse darüber, was in der autonomen Region Xinjiang Uygur während des Monats Ramadan passiert ist, einer Zeit des Fastens für Muslime auf der ganzen Welt…

In den Berichten wird nur ein uigurischer Aktivist als einzige Nachrichtenquelle genannt, in dem die chinesischen Behörden beschuldigt werden, den Muslimen das Fasten und Beten in Moscheen verboten zu haben e benso wie ihre uigurische Kultur.

Wie können diese Medien ohne verantwortungslose Berichte aus erster Hand und ohne wiederholte Erklärungen der Regierung von Xinjiang es wagen, so verantwortungslos zu sein? Wie kann die Welt die ganze Wahrheit erfahren?

Es erinnert mich an den Aufstand in der Region am 26. Juni, bei dem 27 Menschen starben. Es war definitiv ein Massaker, aber einige westliche Medien beschrieben die Angriffe, wie sie es zuvor getan haben, als Teil eines ethnischen Konflikts. Sie porträtieren Terroristen, die ihre Religion verraten, indem sie unschuldige Menschen als „Helden“ töten und nach religiöser oder politischer Freiheit streben… “

Am 20. März 2019 berichteten Xie Wenting und Bai Yunyi von Global Times mit viel größerer Dringlichkeit:

„Irreführende Schlagzeilen, unbegründete Anschuldigungen, obskure Befragte und Doppelmoral sind in vielen Artikeln über die autonome Region Xinjiang Uyghur in westlichen Medien nicht schwer zu erkennen.

In den letzten Monaten kam es zu einem intensiven Ausbruch solcher Berichte, die Chinas Anti-Terror-Bemühungen in der Region durch Taktiken wie die Verwendung von Wörtern mit negativer Konnotation, die Bereitstellung unvollständiger Informationen und die Erregung der Emotionen der Leser beeinträchtigt haben. “

Xie Wenting, Bai Yunyi, SARA, Xian,

Nach Angaben der staatlichen Verwaltung für religiöse Angelegenheiten (SARA) gibt es in China mehr als 21 Millionen Muslime. Laut SARA gibt es im Land ungefähr 36.000 islamische Kultstätten, mehr als 45.000 Imame und 10 islamische Schulen. In China hat der Islam einige interessante Nuancen: Zum Beispiel gibt es dort Moscheen, die von weiblichen Imamen geführt werden. In ganz China gibt es Halal-Lebensmittel, die eigentlich sehr beliebt sind. Zumindest theoretisch zeigen viele Menschen großes Interesse an der muslimischen Kultur.

Während meines Besuchs in der chinesischen Stadt Xian im Jahr 2018 war ich beeindruckt von den großen Anstrengungen der chinesischen Regierung, die muslimische Kultur in diesem historischen Zentrum des Multikulturalismus zu unterstützen, aus dem vor Jahrhunderten die legendäre Seidenstraße hervorgegangen war. Die islamische Zivilisation, ihre Musik, ihr Essen, ihre Kultstätten und ihre Architektur sind heute der größte Magnet und ziehen zig Millionen Besucher aus ganz China an.

Ich habe deutlich gesehen, dass es in Xian keine Diskriminierung gibt. Meine Schlussfolgerungen waren die gleichen wie die der Abgesandten zweier muslimischer Massenbewegungen Indonesiens, die Xinjiang besuchen durften. Wir haben in China keine brutale Behandlung der Muslime und ihrer Religion gefunden.

***.

Mir und anderen Experten für China scheint es oft, dass das chinesische Volk und sogar die chinesische Regierung nicht wissen, wie sie sich gegen die bösartigen und völlig unfairen Angriffe auf ihr Land verteidigen sollen. Angriffe, die aus dem Ausland kommen.

China „will Frieden“. Es bietet Freundschaft. Aber es wird beleidigt, ständig angegriffen und im Gegenzug gedemütigt.

Die Wahrheit ist offensichtlich: Der Westen wünscht sich keinen Frieden. Gerechtigkeit ist ihm egal. Das war immer so. Er will nur kontrollieren. Solange es China gut geht; besser als dem Westen; Solange sein politisches und soziales System auf der ganzen Welt und insbesondere in Entwicklungsländern immer beliebter wird, werden Washington, Paris, London, Berlin, aber auch Tokio niemals aufhören, Peking anzugreifen und zu provozieren.

Um zu gedeihen und sogar um zu überleben, muss der chinesische Drache kämpfen. Nur ein besiegtes, gedemütigtes und erobertes China würde vom Westen „akzeptiert“ werden. Ein China, das sich selbst respektiert und anderen hilft, wird vom Westen angegriffen und brutalisiert.

Der große chinesische Dichter Su Shi (1037-1101) schrieb einmal: „Die Landschaft variiert, wenn Menschen von nah oder fern oder von verschiedenen Seiten zuschauen.“ Was er meinte war, dass der Berg Lushan seine wahren Merkmale nicht zeigen wird, nur weil wir direkt in den Bergen sind.

Das gleiche könnte über Politik geschrieben werden. Nur weil man in China lebt, kann man nicht garantieren, dass man die Boshaftigkeit und Entschlossenheit der antichinesischen Angriffe, die von ausländischen Gegnern durchgeführt werden, vollständig verstehen kann. Auch er oder sie würde nicht unbedingt erkennen, warum sie durchgeführt werden.

Die Angriffe gegen China sind nicht nur wirtschaftlicher oder militärischer Natur. Religionen sind einige der mächtigsten Waffen der Feinde Chinas. Sei es radikaler Buddhismus, evangelisch-protestantisches Christentum oder wie heute radikaler Islam.

China muss sich auf jeden Fall verteidigen. Extremistische Uiguren marschieren. Viele von ihnen sind brutal und äußerst gefährlich. Sie haben bereits Tausende unschuldiger Menschen in verschiedenen Ländern ermordet. Ihr Ziel ist es, die Integrität Chinas und seiner großen internationalistischen Projekte zu brechen. Sie sind entschlossen, gut finanziert und durch und durch egoistisch. Ihr Wunsch nach „Unabhängigkeit“ wurde von ausländischen Mächten entfacht und finanziert.

Der Plan der extremistischen Uiguren ist einfach: Terroristische und extremistische Taktiken zu perfektionieren und entsprechende Fähigkeiten im Ausland zu erlernen, dann nach China zurückzukehren und den Albtraum zu Hause zu verbreiten.

Der Westen „hilft“ bereitwillig, ihren tödlichen Marsch zu befeuern. Chinas ökologische Zivilisation, das Ende der Armut im bevölkerungsreichsten Land der Erde, und BRI werden zumindest in Orten wie Washington, London und Brüssel als Gefahr für die westliche Vormachtstellung angesehen.

China hat das Recht, sich zu verteidigen. Es hat eine volle Verpflichtung dazu.

Es ist die Pflicht von Denkern aus aller Welt, die Wahrheit zu sagen. Wenn sie schweigen oder ihre Würde für Geld und Privilegien verkaufen, wie es so viele im Westen gerade tun, werden sie von zukünftigen Generationen verurteilt.

(Andre Vltchek ist Philosoph, Schriftsteller, Filmemacher und investigativer Journalist. Er ist ein Schöpfer von Vltcheks Welt in Wort und Bild und ein Autor, der eine Reihe von Büchern verfasst hat, darunter China und Ecological Civilization. Er schreibt speziell für das Online-Magazin „New Eastern Ausblick.“)

https://www.newsbred.com/article/the-real-truth-on-uyghurs-which-is-used-to-taint-china

https://cooptv.wordpress.com/2021/03/06/die-wahre-wahrheit-uber-die-uiguren-und-die-kampagne-des-westens-um-china-zu-beschmutzen-von-andre-vltchek/