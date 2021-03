von Dietmar Spengler

In der Regel widerstrebt es mir, Blätter wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung in die Hand zu nehmen, doch ab und zu flattert sie mir ins Haus. Dann schlage ich sie auf, bevor sie den Küchenabfall aufnimmt.

Im Herbst vergangenen Jahres hatte sich der neue homo politicus – pardon, die weibliche Variante gab es bei den Lateinern noch nicht – über die zentrale Bedeutung von Design, Architektur und Stadtplanung ausgelassen (FAZ, 17.10.20). Keine geringere als die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen – Ministerpräsidententochter, durch ihren Angetrauten geadelt, Mutter von sieben Kindern, Mehrfachministerin in der Regierung Merkel – plant eine „neue europäische Bauhaus-Bewegung“ für einen städtebaulichen Wandel in Europa. Nun hat sie in einem Gastbeitrag der Internet-Ausgabe der FAZ (21.02.21) ihre Vorstellungen präzisiert. Ein überschwänglicher Pressespiegel, wie sollte es anders sein, applaudiert!

Wovon ist die Rede? Es sollen „kluge und attraktive Antworten“ entwickelt werden, um eine „Brücke zwischen der Welt der Wissenschaft und Technologie und der Welt der Kunst und Kultur“ zu schlagen. Vorbild soll die historische Bauhaus-Bewegung sein, die, wie die Präsidentin weiß, mit ihren Architekturen, Stoffen, Textilien, Mustern, Kunstwerken und Gemälden „den sozialen und wirtschaftlichen Übergang zur Industriegesellschaft und ins 20. Jahrhundert“ gewährleistete. Als Motor dieses Projekts propagiert von der Leyen den Europäischen Green Deal (bis 2050 klimaneutrale EU), eine mit Kreativität und Innovation gepaarte „neue Wachstumsstrategie“. Und als Ergebnis verheißt sie „lebenswerten Wohnraum für die wachsende Zahl an Menschen“ und Schutz von Klima und Umwelt. Dem Neuen Europäischen Bauhaus kommt dabei die Rolle zu, „den grünen Wandel (mittels Designs und Ästhetik) erfahrbar und begreifbar“ zu machen: „Wir wollen Schönheit und Nachhaltigkeit miteinander in Einklang bringen“, so die Erzählerin.

„We are preparing the post-COVID world“ (von der Leyen)

Ein Hammerprogramm, so unverständlich wie unausführbar. Der heroische Akt einer Weltverbesserung oder gar -rettung? Spät, zu spät, schwant es dem nachdenklichen Leser! Schon gar nicht mit den Neunzehnhundertzwanzigern, die ästhetischen Individualismus predigten und nur bedingt als Movens der Moderne anzusehen sind. Dazu war das Bauhaus-Konzept zu disparat. Die Zukunft gehörte u.a. dem Art Déco, der Monumentalarchitektur, der totalitären Ästhetik, darauf der klassischen Moderne, der Postmoderne. Da wird ein Mythos aktiviert, der Fragen über Fragen aufwirft. Zuvörderst die Illusion, dass durch Gestaltung eine humane Umwelt hergestellt und mittels Kultur der Klimakollaps verhindert werden könne. Nicht zuletzt wird die Unvereinbarkeit von kapitalistischem Profitinteresse und humanistischer Gesellschaftsordnung (sozialverträglichem Bauen) negiert.

Wie geht das zusammen? Ein Avantgarde-Projekt, zu dem sich seit 1919 die progressivsten Geister der deutschen Kunstszene unter Leitung von Walter Gropius in Weimar (ab 1926 in Dessau) zusammenfanden, um mit der Vereinigung von Handwerk und Kunst die verschiedenen Bereiche der bildenden, angewandten und darstellenden Kunst zu einer stilistischen Einheit zusammenzuführen. Mit der neuen Formensprache sollte eine neue, bessere Welt gestaltet werden. Was damals schon nicht gelang, soll heute – garniert mit einer ökologischen Gesellschaftsreform – neu aufgelegt werden!

Und welche Zielgruppen sollten damit angesprochen werden? Geht es darum, den 446 Millionen Europäer designte Eigenheime bereitzustellen? Die Festung Europa zu schmücken mit Van der Velde– und Gropius–Architekturen? Die Bauindustrie würde frohlocken, der Kontinent zugepflastert. Der „Green Deal“ wäre geplatzt und der Traum von den Kartoffeln aus der Region wäre dahin. Wahrscheinlich hat Frau Präsidentin als vormalige Vaterlands-Verteidigerin („Flinten-Uschi“) in größeren Dimensionen gedacht, dabei den Seebadkomplex von Prora (‚Kraft durch Freude‘) ins Visier genommen. Spekulatius hin, Spekulatius her, am Ende bleibt es ihr Geheimnis, welcher Schöngeist sie dabei geritten hat.

Just in Zeiten des akuten Notstands – wo die Pandemie Millionen arbeitslos macht, kaum kein Staatshaushalt über den Kragen verschuldet ist und nach frisierter offizieller Statistik 22,4 % der EU-Bevölkerung von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, träumt ‚Röschen‘ (Spitzname ihrer Brüder) von designten Wohnlandschaften mit Ökogarantie. Mit einem Bruttojahresgehalt von mindestens 322.800 Euro (Merkur 02.06.2020 https://www.merkur.de › Leben › Geld) und lukrativen Vergütungen aus vorgängigen Diensten und Aufsichtsratsämtern sowie einem geschätzten Vermögen von 3 Millionen Euro (Online FOCUS, 01.02.21) lässt sich leicht mit utopischen Vokabeln jonglieren.

Übrigens war das Bauhaus mit seinem Lehrerkollektiv Johannes Itten, Paul Klee, Wassily Kandinsky, Anni Albers, László Moholy-Nagy, Oskar Schlemmer u.a. eine rein gestalterische Bewegung, die noch heute kreatives Denken, Möbeldesign und Stadtbilder weltweit beeinflusst. Mit Bauhaus verbindet man heute die Luxusbungalows in Krefeld, die Bauhaussiedlung in Dessau, lichtdurchflutete Fabrikhallen, diverse Stahlrohrmöbel, Küchengeräte, Gegenstände des täglichen Gebrauchs – nüchtern, schnörkellos, reduziert. Die Objekte sollten einfach, schön, funktional und „für alle zugänglich sein“. Und hier liegt der Hase im Pfeffer begraben!

Ein Blick in den Wikipedia-Artikel hätte der Dame einige Häme erspart, denn wie, sagt sich der Design-Fan, möchte die Adelsfrau dies bewerkstelligen? Dass sie sich kümmert, hat sie bereits als Familienministerin bewiesen, indem sie dafür sorgte, dass die Deutschen nicht aussterben. Und als Ministerin der Armee hat sie diese durch Berateraffäre und Waffenbeschaffungsskandal ins friedliche Fahrwasser gesteuert. Damit Europa bis 2050 „der erste klimaneutrale Kontinent“ werden kann, sollen Architekten, Künstler und Ingenieure zusammenarbeiten, Nachhaltigkeit mit Design verbinden – und zugleich für alle Europäer finanzierbaren Lebensraum schaffen? Soll das ‚New Bauhaus‘ industrialisierte Wohnungsbauten für Menschen aus ärmeren sozialen Schichten entwickeln, wie es der traditionelle Vorläufer projektierte? So weit wird es wohl nicht kommen, denn von der Leyens Projekt ist keine Umverteilungsaktion von oben nach unten. Eher ist zu befürchten, dass den Letzteren die Daumenschrauben wieder einmal um eine Runde mehr angezogen werden.

„Kunst und Kultur sind wie Lebensmittel“ (Frank-Walter Steinmeier)

Politiker begeben sich gerne in die Nähe der „ewigen“ Kunst. Einer, der dies mit Genuss zelebrierte, war der ehemalige Bundeskanzler Schröder. Dieser als „Vernissagen-Kanzler“ (SZ) verschriene Angeber und Phrasendrescher, der mit Nieten wie Lüpertz und Immendorf im Duz-Jargon verkehrte und am liebsten selbst Künstler geworden wäre (Chrismon, 10.11.2014), unterzeichnete unter dem „Stürzenden Adler“ von Baselitz die Hartz IV – Sanktionen und exekutierte soziale Errungenschaften. Per Dekret holte er Lüpertz krude geformte „Philosophin“ ins Kanzleramt und ließ sich vom Pinsler, der im Hotel mit Prostituierten und einer Prise Koks ertappt wurde, noch während der Amtszeit mit Goldfarbe im Nimbus porträtieren. Dagegen zeigt sich ‚Mutti‘ keineswegs kunstaffin, begegnet den Bildern eher misstrauisch, verbannte den Emil Nolde aus ihrem Kanzlerinnen-Büro ins Depot. Man darf gespannt sein, ob das ‚Raute‘-Markenzeichen sich in die Kanzler-Galerie einschleicht.

Die Reihe der kunstaffinen Staatslenker ist lang: Der Alte mokierte sich über Mona Lisas „dämliche Grinsen“. Willy Brandt hatte es mit Christos Verhüllungskünste gehabt. Helmut Schmidt bewies Geschmack, indem er einen Staatsmaler der DDR, Bernhard Heisig beauftragte, sein Kanzlerporträt zu malen. Helmut Kohl gibt’s für 35 Euro als Büste in Gold bei ebay. Pastoraler ging es bei den Präsidenten zu: Altpräsident Walter Scheel bleibt der Fangemeinde als silberlockiger Sänger von „Hoch auf dem gelben Wagen“ in Erinnerung. Als „eine sehr nachdenkliche, nach innen gewandte“ Kunst kommentierte Roman Herzog das Unkraut zwischen den documenta X – Gleisen des Lois Weinberger. Bundespräsident a.D. Horst Köhler ließ sich in der Nachfolge von Heuss und Scheel immerhin zum „Ehrenpräsident des Deutschen Künstlerbundes“ küren und dessen Nachfolger Christian Wulff ging unter die Sänger als Präsidenten des Deutschen Chorverbandes. „Um tiefer in die Dinge hineinzukommen und uns selber zu entdecken“ brauchen wir die Kunst, schwadronierte schließlich der präsidiale Pastor Joachim Gauck anlässlich der documenta 2012. Und bei Steinmeier im Bellevue, der Kunst zum Frühstück konsumiert, dominiert Klassizismus und Romantik.

Kunst im lockdown

Jüngst hantierte Monika Grütters, ihres Zeichens Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, mit ihrem Kunstmanagement in der Corona-Krise äußerst unglücklich. Mit Absichtserklärungen, Versprechen und Ankündigungen speiste die „Schönwetterministerin“, die gerne Preise verleiht und Vernissagen besucht, ihr Klientel ab. Die groß angekündigten Finanzhilfen für den Kunstbetrieb kommen zu spärlich und zu spät, während die industriellen Virenschleudern mit Milliardengaben gratifiziert werden und Millionen in korrupten Kanälen versenkt werden. Die bisher bereits prekär arbeitenden Kulturschaffenden sind gezwungen, Sozialhilfe und Hartz IV zu beantragen. Ob sie jemals in geregelte Arbeitsverhältnisse zurückkehren können, steht in den Sternen. Museale Einrichtungen, genuine Bildungsorte, werden coronamäßig dem Phantasialand zugeschlagen und dementsprechend verklaustert. Obwohl Museen und Konzertsäle bestens vorbereitet und nachweislich ansteckungsresistent sind, kann oder will die Dame nicht einsehen, dass ein Kunstmuseum kein Musikantenstadl ist.

Die TU Berlin hat herausgefunden, dass ein Supermarkteinkauf doppelt und der Restaurantbesuch fast fünfmal so gefährlich ist wie der Gang in ein mäßig ausgelastetes Theater oder eine Museumsgalerie. Stattdessen denkt die Politik daran, Baumärkte, Muckibuden und Nagelstudios zu öffnen und schielt bereits nach der Schweinshaxe bei Köbes!

Dass sich Politiker mit der Kunst schwertun, hat deutsche Tradition. Schon Friedrich Schiller pochte auf das Widerstandsrecht der Kunst und musste den Tyrannen fliehen. Von der „Entarteten Kunst“ und der Museumspolitik bis Anno 45 gar nicht zu reden. Noch 1976 wurden Plakate von Klaus Staeck in einer Ausstellung der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft (DPG) in Bonn entfernt und die kunstfeindlichen Strömungen in der Alternative für Deutschland sind sattsam bekannt (SZ vom 28.08.2019/tmh/biaz). Da kann man der Freifrau nur wünschen, dass es ihr gelingt, Design und Nachhaltigkeit zumindest als Programm miteinander in Einklang zu bringen und sie auf ihre Frage, „wie modernes Leben im Einklang mit der Natur aussehen könne“, eine Antwort bekommt. Der Finanzmarkt jedenfalls wird’s ihr danken.