Patienten werden in der Notaufnahme intubiert und sterben gleich dort“: Der Zusammenbruch des Gesundheitssystems in Porto Alegre, Brasilien

Via BBC News Brasil: ‚Patienten werden in der Notaufnahme intubiert und sterben gleich dort‘: Der Zusammenbruch der Gesundheit in Porto Alegre, wo ein Krankenhaus einen Container mietet, um die Toten unterzubringen. Auszug aus der Google-Übersetzung:

Die Region Porto Alegre hat etwa 1,5 Millionen Einwohner – 4,4 Millionen, wenn man die Gemeinden in der Metropolregion berücksichtigt. Im Juni letzten Jahres verzeichnete die Stadt gerade 45 tägliche Aufnahmen für Covid-19, was sie zu einer der brasilianischen Metropolen mit der geringsten Inzidenz von Infektionen und Todesfällen durch die Krankheit machte.

Monate später ist die Situation katastrophal. Es gibt 509 Patienten, die auf der Intensivstation aufgenommen wurden, ein Anstieg von 43 % allein in der letzten Woche. Für den Risikomanager des Hospital de Clínicas de Porto Alegre, dessen Bettenauslastung bei 110 % liegt, hat die Lockerung der Beschränkungen einen direkten Einfluss auf das aktuelle Szenario.

„In den letzten Wochen gab es eine große Mobilität der Menschen und eine Lockerung der Maßnahmen der sozialen Distanz, vor allem wegen der Erschöpfung, der Notwendigkeit des Lebensunterhalts und des falschen Gefühls des Schutzes, das die Impfung verursacht“, sagt Ricardo Kuchenbecker. „Das hat seinen Preis.“

Die Überbelegung zum Beispiel. Laut dem Bettenüberwachungsgremium des Rathauses von Porto Alegre sind neun der 18 Einrichtungen, die Patienten mit Covid-19 versorgen, voll oder überlastet.

„Es ist ein Albtraum. Unsere Patienten kommen bereits unter schrecklichen Bedingungen an. Während sie auf ein Bett auf der Intensivstation warten, werden sie in der Notaufnahme intubiert und sterben manchmal genau dort“, sagt Caroline Cavalheiro de Sousa, Krankenschwester auf der Intensivstation des São Lucas Hospitals von PUCRS, im Osten der Hauptstadt.

„Das Krankenhaus kämpft darum, neue Betten bereitzustellen, aber es scheint nie genug zu geben.“

Die Erhöhung der Zahl der freien Betten im Krankenhaus ist eine der wichtigsten Maßnahmen der Gaucho-Regierung. Im Vergleich zum April 2020 ist die aktuelle Anzahl der Betten in den Intensivstationen um 65% höher. Die Gesamtzahl der hospitalisierten Patienten stieg in diesem Zeitraum jedoch um 183%. In der Praxis ist ein erheblicher Teil der Patienten dazu verurteilt, mit einem gewissen Grad an Improvisation versorgt zu werden, während sie auf der Warteliste für ein Bett verbleiben.

Am heutigen Mittwochmorgen hat die Landesregierung einen Brief an öffentliche und private Krankenhäuser verschickt, in dem sie festlegt, dass mindestens 50% der Klinikbetten für die Behandlung von Patienten mit der Krankheit genutzt werden sollen. Mit dieser Maßnahme erwartet die Regierung, dass die Zahl der Betten 11.000 erreichen wird. Gestern waren es noch 6.456.

https://crofsblogs.typepad.com/h5n1/2021/03/patients-are-intubated-in-the-emergency-room-and-die-right-there-the-collapse-of-health-in-porto-alegre-brazil.html