Der durchschnittliche US-Amerikaner zahlt Steuern auf die Hälfte seines Vermögens, sollte die nicht auch für reiche US-Amerikaner gelten?

Könnten die Vereinigten Staaten, in denen die reichsten Menschen der Welt leben, irgendwann eine Vermögenssteuer erheben? Medien in der ganzen Nation haben begonnen , über genau diese Frage zu spekulieren . Aber viele dieser Überlegungen verfehlen den Punkt: Die Vereinigten Staaten bereits hat eine Vermögenssteuer.

Wir nennen diese bereits bestehende Abgabe die „Grundsteuer“, und fast alle US-Amerikaner spüren sie – mit einer Ausnahme. Die Reichen. Die derzeitige „Vermögenssteuer“ in den USA besteuert nur die Kategorie des Vermögens, die den größten Teil des Nettovermögens der durchschnittlichen US-Amerikaner ausmacht . Die finanziellen Vermögenswerte, die den größten Teil des Nettovermögens der Reichen ausmachen – beispielsweise Aktien und Anleihen – unterliegen keiner Vermögenssteuer.

Wohlhabende Menschen mögen die Dinge natürlich so. Der Rest von uns sollte entsetzt sein. Wie entsetzt? Vergleichen wir, wie unsere bestehende „Vermögenssteuer“ die außerordentlich Reichen und alle anderen behandelt.

Überaus reiche und durchschnittliche US-Amerikaner besitzen natürlich Eigentum, das der Grundsteuer unterliegt. Die Immobilienbestände unserer reichsten – unserer Top-1-Prozent – machen jedoch nur einen kleinen Teil ihres Nettovermögens aus, nach den neuesten Zahlen der Federal Reserve nur 12,1 Prozent .

Je reicher die reiche Person ist, desto geringer ist der Anteil des Nettovermögens, der durch den Besitz von Immobilien entsteht. Typischer Fall: Larry Ellison, der High-Tech-Milliardär der Wall Street Journal hat getaggt „Nation eifrigsten Trophäe-home Käufer“ die

Ellison besitzt ein 23 Hektar großes Anwesen in Kalifornien, für dessen Kauf er 12 Millionen US-Dollar ausgegeben hat, und weitere 200 Millionen US-Dollar, die er in einen japanischen Kaiserpalast aus dem 16. Jahrhundert umgebaut hat. Er gab mehr als 200 Millionen Dollar aus, um Immobilien in Malibu zu erstehen. Er besitzt andere Häuser in Lake Tahoe, Silicon Valley und Rhode Island. Ellisons größter Immobilienraub? Er hat 98 Prozent der hawaiianischen Insel Lanai aufgekauft und dafür 300 Millionen Dollar gezahlt.

Aber selbst Ellison, der ultimative Immobilien-Junkie des Milliardärs, muss nur einen kleinen Teil seines Gesamtvermögens mit der Grundsteuer belasten. Die Forscher von Bloomberg schätzen das gesamte Ellison-Vermögen auf knapp 81 Milliarden US-Dollar, wobei der größte Teil davon aus seinen Beteiligungen an Oracle und Tesla stammt. Wenn wir den aktuellen Wert seiner Immobilienbestände auf großzügige 6 Milliarden US-Dollar schätzen – Ellisons Imperium hat keine genauen Zahlen veröffentlicht -, würden weniger als 8 Prozent des Gesamtvermögens von Ellison einer jährlichen Vermögenssteuer unterliegen.

Für typischere Milliardäre, tiefe Taschen, die nur etwa ein halbes Dutzend Luxusurlaube besitzen, wird der immobiliensteuerpflichtige Anteil ihres Vermögens erheblich geringer sein.

Wenden wir uns nun dem anderen Ende des US-amerikanischen Vermögensspektrums zu, den ärmsten 50 Prozent der Amerikaner. Als Gruppe betrachtet, so berechnet die Federal Reserve , besitzen diese Amerikaner weniger Immobilien als Amerikas reichstes 1 Prozent, 3,85 Billionen US-Dollar steuerpflichtiges Eigentum, verglichen mit dem Wert von 4,48 Billionen US-Dollar, den die Ultra-Reichen halten. Aber diese 3,85 Billionen US-Dollar an steuerpflichtigem Eigentum machen den größten Teil des Vermögens aus – 52 Prozent -, das die ärmere Hälfte Amerikas hält.

Wir haben also eine Situation, in der Amerikas untere Hälfte eine jährliche Vermögenssteuer auf mehr als die Hälfte seines Vermögens zahlt und das oberste 1 Prozent keine jährliche Steuer auf fast 90 Prozent seines Vermögens zahlt.

Bei näherer Betrachtung stellt sich der Kontrast als noch stärker heraus. Viele Haushalte in den unteren 50 Prozent besitzen keine eigenen Homer. Sie vermieten. Aber diese Haushalte spüren die Grundsteuer ohnehin indirekt, weil ihre Vermieter die Grundsteuern in ihre Berechnungen einbeziehen, die das Mietniveau festlegen. Immobilienlosere ärmere Amerikaner zahlen praktisch eine jährliche Vermögenssteuer auf Immobilien, an denen andere Personen den Titel halten.

Was ist mit US-Amerikanern zwischen den hohen oberen 1 Prozent und den kämpfenden unteren 50 Prozent? Sie sehen sich auch einer viel höheren Steuer auf ihr Vermögen gegenüber als die Reichen in den USA. Immobilien machen über 33 Prozent des Wohlstands der Haushalte zwischen den oberen 10 Prozent und den unteren 50 Prozent aus.

Haushalte in diesem Sweet Spot der Mittelklasse zwischen den oberen 10 Prozent und den unteren 50 Prozent zahlen derzeit eine „Vermögenssteuer“ – die Grundsteuer – auf dreimal mehr ihres Vermögens als Haushalte in den oberen 1 Prozent.

Nichts davon macht Sinn. In einer gerechten Welt würde unser Steuersystem alle Menschen gleichermaßen „kneifen“. Wir würden anerkennen, wie es wirklich fortschrittliche Steuersysteme tun, dass Menschen mit geringen Mitteln einen größeren Anteil ihres Einkommens und Vermögens an Steuern zahlen sollten als Menschen mit geringeren Mitteln.

Auf Bundesebene spricht unser Einkommensteuersystem derzeit Lippenbekenntnisse zu diesem progressiven Steuerbegriff aus. Die Steuersätze für Einkommen in den höchsten Einkommensklassen sind höher als die Steuersätze für Einkommen in den unteren Einkommensklassen. In der Praxis führen alle Arten von Lücken zu einem Einkommensteuersystem, das bei weitem nicht so fortschrittlich ist, wie es sein sollte.

Unsere bestehende jährliche „Vermögenssteuer“ arbeitet dagegen äußerst regressiv . Unsere Grundsteuern befreien den Großteil des Vermögens der Reichen vollständig von jeder jährlichen Vermögenssteuer. Unsere Grundsteuern belasten nur Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen.

Aber wir haben endlich Grund zur Freude an der Vermögenssteuer. Wir beobachten nun erlebt eine Explosion in Advocacy – sowohl auf Landes- und Bundesebene – für eine jährliche Vermögenssteuer , die unter Berücksichtigung aller Kategorien von Reichtum nimmt , die die Reichen wirklich Reichen machen. In Staaten wie Washington stehen derzeit ernsthafte Vorschläge zur Vermögenssteuer an , und auch im Kongress gibt es zahlreiche Verfechter der Vermögenssteuergesetzgebung .

Die Wähler ihrerseits scheinen mit dem Begriff der Vermögenssteuer vollkommen zufrieden zu sein. Umfragen im letzten Jahr ergaben, dass 61 Prozent der stimmberechtigten Öffentlichkeit in 11 Schlachtfeldstaaten „eher für einen Kandidaten stimmen, der eine Vermögenssteuer unterstützt“ – insbesondere eine Abgabe von 2 Prozent auf Vermögen über 50 Millionen US-Dollar. Nur 19 Prozent der Wähler in diesen Staaten wären weniger wahrscheinlich.

Zahlen wie diese sind höchstwahrscheinlich für Amerikas außerordentlich Reiche nicht geringem Unbehagen ausgesetzt. Gut.

Sam Pizzigati schreibt über Ungleichheit für das Institut für politische Studien. Sein neuestes Buch: Der Fall für einen Höchstlohn (Polity). Unter seinen anderen Büchern über falsch verteiltes Einkommen und Vermögen: Die Reichen gewinnen nicht immer: Der vergessene Triumph über die Plutokratie, die die amerikanische Mittelklasse schuf, 1900-1970 (Seven Stories Press).

