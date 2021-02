Texas ‚Deep Freeze‘: Dringende Klimawarnung, aber nicht wie Sie denken

von F.William Engdahl – https://einarschlereth.blogspot.com/

Bild: Großer Teil der Windräder sind eingefroren

Aus dem Englischen: uncutnews.ch

Bei der sich abzeichnenden extremen Wintertragödie in Texas sowie in vielen anderen Regionen der USA, die nicht auf schweres Winterwetter vorbereitet sind, ist ein bemerkenswerter Punkt, dass ein Großteil der riesigen Windkraftbatterien im gesamten Bundesstaat, die 25 Prozent des Stromnetzes des Bundesstaates erzeugen sollten, eingefroren und weitgehend nutzlos sind.

Das strenge Winterwetter, das in letzter Zeit nicht nur die USA, sondern auch große Teile der EU und sogar den Nahen Osten heimgesucht hat, rechtfertigt einen genaueren Blick auf ein Thema, das in den Berichten des Zwischenstaatlichen Ausschusses der Vereinten Nationen für den Klimawandel (IPCC) sowie von einer neuen Gruppe von Wissenschaftlern, die als Klimawissenschaftler bekannt sind, zu lange ignoriert wurde. Nämlich den Einfluss unserer Sonne auf das globale Klima.

Kalter Klimawandel

Am 14. Februar fegte eine rekordverdächtige arktische Kaltfront von Kanada weit nach Süden bis in die südlichsten Teile von Texas an der mexikanischen Grenze. Die unmittelbare Auswirkung waren Stromausfälle für bis zu 15 Millionen Texaner, die bis zum 17. Februar ohne Wärme und Strom blieben, da fast die Hälfte der Anlagen durch Eisstürme eingefroren und funktionsunfähig waren, viele davon dauerhaft. Texas hat in den letzten fünf Jahren seinen Anteil an der Winderzeugung im Stromnetz verdoppelt, um sich ein grünes Energieprofil zu geben. Mit etwa 25 Prozent des Stromnetzes des Bundesstaates aus Windquellen ist fast die Hälfte davon durch den Sturm außer Betrieb, viele davon dauerhaft.

In Tyler, Texas, einst bekannt als „Rosenhauptstadt Amerikas“, herrschten Temperaturen von fast -20 °C. Gasverarbeitungsanlagen in ganz Texas werden geschlossen, da Flüssigkeiten in den Rohren einfrieren und die Leistung weiter reduziert wird, während die Nachfrage nach Heizöl explodiert. Die Heizölpreise in Oklahoma sind innerhalb von zwei Tagen um 4000 Prozent gestiegen, Tendenz steigend. Die Großhandelspreise für die Lieferung in Texas steigen auf bis zu 9000 Dollar pro Megawattstunde. Zwei Tage vor den Stürmen lag der Preis bei 30 Prozent. In einer sommerlichen Nachfragespitze wird ein Preis von 100 Dollar als hoch angesehen.

Reduzierte Gaslieferungen aus Texas an mexikanische Stromversorger haben zu Stromausfällen im Norden Mexikos geführt, so dass am 15. Februar fast 5 Millionen Haushalte und Unternehmen ohne Strom waren.

Der Irrtum der grünen Energie

Darüber hinaus ist die US-Ölproduktion mit Schwerpunkt in Texas um ein Drittel eingebrochen, und mehr als 20 Ölraffinerien an der Golfküste sind blockiert, ebenso wie die Getreidekahntransporte auf dem Mississippi. Mehrere Analysten des deregulierten texanischen Netzmodells weisen darauf hin, dass der Blackout hätte abgewendet werden können, wenn der Staat eine „zuverlässige Notstromversorgung“ vorgehalten hätte, wie sie mit Atom- oder Kohlestrom möglich ist. In jüngster Zeit hat Texas seit 2018 sechs Kohlekraftwerke zur Schließung gezwungen, weil staatliche Regeln die Stromkonzerne dazu zwingen, den subventionierten Wind- und Solarstrom abzunehmen, der die Kosten für die eigene Kohleerzeugung unterbietet. Es zwang sie einfach, funktionierende Kohlekraftwerke abzuschalten, die 3,9 GW erzeugten. Wären diese noch am Netz gewesen, hätten die Stromausfälle leicht verhindert werden können, sagen Quellen. Im Gegensatz zur aktuellen Wind- oder Solartechnologie können Kohle- und Kernkraftwerke bis zu einem Monat oder mehr Kapazität für Stromnotfälle vor Ort speichern.

Während in nördlichen Staaten wie Minnesota strenge Winter üblich sind und man sich darauf vorbereitet, gibt es in Texas keine derartigen Anforderungen an die Reservekapazität. Die Minnesota Public Utilities Commission verlangt zum Beispiel, dass die Kraftwerke genügend Reservekapazität am Netz haben, um sicherzustellen, dass der Strom auch unter extremen Umständen an bleibt. Stattdessen gibt es in Texas einen „Energy-only“-Markt, in dem die Großhandelspreise für Strom als ausreichender Anreiz gelten, mehr Kraftwerke ans Netz zu bringen. Das Ziel des Energy-Only-Modells war es, intermittierende Wind- und Solarkraftwerke profitabler zu machen, um ihren Marktanteil gegenüber konventionellen Alternativen wie Kohle oder Atomkraft zu erhöhen.

Das staatliche Netzmodell zwang texanische Kohle- und Atomkraftwerke dazu, Strom mit Verlust auf dem Markt zu verkaufen, da sie nicht in der Lage sind, ihre Stromproduktion zu reduzieren, wenn hohe Wind- und Solarleistungen die Preise ins Minus treiben. Letztendlich erzwang es die unnötige Schließung der sechs Kohlekraftwerke, genau das, was die Befürworter grüner Energie wollten. Die Fehler im Modell sind eklatant, ebenso wie die wachsende Abhängigkeit von unzuverlässigen Wind- und Solaroptionen, um eine zweifelhafte Null-Kohlenstoff-Bilanz zu erreichen.

Großes Solares Minimum?

Es gibt jedoch eine weitaus alarmierendere Lektion, die sich aus dem Texas-Desaster ergibt. Dass Staaten wie Texas und Länder auf der ganzen Welt Billionen von Dollar an Investitionen in grüne Energie vorschreiben, um das UN 2030-Ziel von Netto-Null-Kohlenstoff bis 2050 zu erreichen, indem sie sich offensichtlich unzuverlässigen Solar- und Windenergieanlagen zuwenden, um Öl-, Gas- und Kohlestrom und sogar kohlenstofffreie Atomkraft zu ersetzen, ist das Gegenteil von dem, was wir brauchen, wenn die Analyse des Sonnenzyklus korrekt ist. Dieser Fehler hat seine Wurzeln in einer jahrzehntelangen Kampagne des UN IPCC und politischer Figuren wie Al Gore und einer Lobby von Wissenschaftlern, deren Karrieren davon abhängen, den größten Faktor, der das Erdklima und den Klimawandel beeinflusst, zu ignorieren, einen, der definitiv real ist – die Sonnenzyklen.

Im Gegensatz zu den Computermodellen der Klimawissenschaftler, die einen linearen Anstieg der Erdtemperatur projizieren, wenn die „menschengemachten“ CO2-Emissionen steigen, der unbewiesene „Treibhauseffekt“, sind die Temperatur- und Klimaveränderungen der Erde nicht linear. Sie sind nachweislich, mehrere tausend Jahre zurückgehend, zyklisch. Und die CO2-Emissionen treiben die Zyklen nicht an. Wenn das so ist, könnten wir als menschliche Spezies durchaus eine Politik betreiben, die große Teile unserer Welt völlig unvorbereitet und anfällig für weitaus schlimmere und länger andauernde Klimaveränderungen macht als die jüngste Katastrophe in Texas.

Nach Angaben der US-NASA ist der Planet gerade in einen neuen Sonnenzyklus eingetreten. Sie sagen voraus, dass der aktuelle 11-jährige Sonnenzyklus, bekannt als Zyklus 25, der im Jahr 2020 begann, „der schwächste der letzten 200 Jahre sein wird.“ Damit würde er in die Zeit des so genannten Dalton-Minimums fallen, das etwa von 1790 bis 1830 dauerte.

Sonnenflecken oder dunkle Flecken auf der Sonnenoberfläche, die in der Regel von riesigen magnetischen Energieausbrüchen aus der Sonne begleitet werden, wurden täglich gemessen, seit dieser Prozess 1749 in einem Observatorium in Zürich, Schweiz, begonnen wurde. Es wurde festgestellt, dass die Anzahl der Sonnenflecken oder die Sonnenaktivität in etwa 11-jährigen Zyklen anstieg und abfiel. Neuere Forschungen haben auch komplexere, längere Zyklen von etwa 200 Jahren Dauer und 370-400 Jahren identifiziert. Sonnenphysiker haben die 11-Jahres-Zyklen ab 1749 durchnummeriert, so dass wir Mitte 2020 den Beginn des Sonnenzyklus 25 haben.

Im Jahr 2018 entwickelte eine Gruppe von Sonnenphysikern und Mathematikern unter der Leitung von Prof. Valentina Zharkova von der Northumbria University in Großbritannien ein komplexes Modell, das auf der beobachteten Rolle des solaren Hintergrundmagnetfeldes bei der Bestimmung der Sonnenaktivität basiert. Sie konnten vorhersagen, dass das nächste solare Minimum, das im Jahr 2020 begann, sich der extremsten jüngsten Periode eines solaren Minimums, dem sogenannten Maunder-Minimum, das von 1645 bis 1710 dauerte, annähern würde. Dieses wurde als Grand Solar Minimum bezeichnet, eine lang anhaltende Periode extrem niedriger Sonnenaktivität, und begann vor etwa 370 Jahren.

Zharkovas Gruppe hat die gegenwärtigen Minima mit einem drastischen Abfall des inneren Magnetfeldes der Sonne in Verbindung gebracht, einem Rückgang der Magnetfeldintensität um etwa 70 % gegenüber dem Durchschnittswert, der durch regelmäßige Schwankungen im Verhalten des sehr heißen Plasmas entsteht, das unsere Sonne antreibt. Mit anderen Worten: Wir könnten uns in der Anfangsphase drastischer Veränderungen des Erdklimas befinden, die mehrere Jahrzehnte andauern. Zharkovas Forschung sagt voraus, dass diese Periode des Großen Solaren Minimums im Jahr 2020 begonnen hat und voraussichtlich bis etwa 2053 andauern wird.

Während des Maunder-Minimums sorgten Vulkanausbrüche, die tonnenweise Asche hoch in die Atmosphäre schickten, für dichte graue Wolken, die die Sonnenstrahlung weiter blockierten. Vulkanische Aktivität und Phasen des solaren Minimums sind gut miteinander korreliert. Es wird angenommen, dass dies auf das verstärkte Eindringen kosmischer Strahlung in die Erdatmosphäre zurückzuführen ist, die zu größeren Eruptionen führt.

Während des Maunder-Minimums, das in der nördlichen Hemisphäre als „Kleine Eiszeit“ bekannt ist, sanken die Temperaturen in weiten Teilen der nördlichen Hemisphäre. Laut Zharkova geschah dies wahrscheinlich, weil die gesamte Sonneneinstrahlung stark reduziert war, was zu strengen Wintern führte.

Ein weitaus milderes Großes Solares Minimum, das so genannte Dalton-Minimum, von etwa 1790 bis 1830, war zwar weniger extrem als die Maunder-Periode, führte aber zwischen 1812 und 1815 zu einer Reihe riesiger Vulkanausbrüche, die im Rekordausbruch des Mount Tambora in Indonesien gipfelten, dem weltweit größten Vulkanausbruch in historischer Zeit. Dieser wiederum erzeugte eine so hohe Wolkendichte aus Asche, dass das Jahr 1816 in Europa als „The Year Without a Summer“ bekannt wurde.

Die kalten Temperaturen sorgten im Sommer 1816 für Schnee in New York. Die Ernten in ganz Nordamerika und Europa fielen aus, was als „die letzte große Subsistenzkrise in der westlichen Welt“ bezeichnet wurde. In China gab es 1816 eine massive Hungersnot. Überschwemmungen zerstörten die Ernten. Die Monsunzeit wurde unterbrochen, was zu überwältigenden Überschwemmungen im Jangtse-Tal führte. In Indien verursachte der verzögerte Sommermonsun späte sintflutartige Regenfälle, die die Ausbreitung der Cholera von einer Region nahe dem Ganges in Bengalen bis nach Moskau verschlimmerten.

Vulkanausbrüche befinden sich seit dem Ausbruch zweier riesiger Vulkane im November 2020 in Indonesien am Lewotolo und Semeru in einem Aufwärtstrend, als das derzeitige Große Solare Minimum begann, was mit dem sonnenbedingten Rückgang der Magnetosphäre und dem stärkeren Einstrom solarer kosmischer Strahlung zusammenhängt, die das siliziumreiche Magma der Vulkane durchdringt.

Wie Sacha Dobler, Autor von Solar Behavior, anmerkt: „Was die Temperatur betrifft, ist nicht die Energie, die die Sonne verlässt, entscheidend, sondern wie viel von dieser Energie durch Wolken blockiert wird und wie viel die Erdoberfläche erreicht, und wie viel von Eis und Schnee zurück ins All reflektiert wird.“ Ein höheres Eindringen der kosmischen Strahlung in die Atmosphäre während solarer Minima trägt ebenso zur Wolkenbildung bei wie Vulkanausbrüche. Dobler fügt hinzu: „In einem Großen Solaren Minimum löst die kosmische Strahlung größere Sturzfluten, Hagelstürme und – aufgrund von Jetstream-Störungen und der Vermischung atmosphärischer Schichten – lokale, lang anhaltende Niederschlagsereignisse aus… Aufgrund der sich verschiebenden Jetstreams und der sich ändernden Windmuster werden einzelne Hitzewellen und mehr Waldbrände erwartet.“ Kurzum, wir können in den kommenden zehn bis drei Jahrzehnten mit instabilen, unregelmäßigen Wetterereignissen rechnen, wenn Sonnenphysiker wie Zharkova Recht haben.

Sich ändernder Jet Stream

Eine bedeutende Auswirkung eines großen oder Großen Solaren Minimums, in das wir jetzt eintreten, sind Veränderungen in der Position des Jetstreams. In Zeiten hoher Sonnenaktivität bildet der Jet Stream einen relativ stabilen Gürtel um die nördliche Hemisphäre auf der Höhe von Südkanada und Sibirien, der die strenge Winterkälte in Schach hält. In solaren Minima, wie jetzt, bildet der Jet Stream keinen stabilen Ring, sondern wird sehr unregelmäßig oder wellenförmig. Das ist es, was die beispiellose arktische Kälte bis in den Süden von Texas ermöglichte. Dieser unregelmäßige und schwache Jet Stream ermöglicht strenge Kälte und Schneefall in einigen Gebieten und ungewöhnlich warme Taschen an Orten wie Sibirien, sowie ungewöhnlich warme und trockene oder feuchte Perioden. Da wir bis etwa 2030 tiefer in das gegenwärtige Grand Solar Minimum vordringen, erwarten Physiker, dass sich diese „extremen“ Wetterveränderungen verstärken werden.

Die Sonne ist um Größenordnungen die einflussreichste Kraft, die das Erdklima und seine Veränderungen beeinflusst. Unglücklicherweise für die Menschheit modelliert die vorherrschende Gruppe von Klimawissenschaftlern, die die enge, ungetestete CO2-Hypothese der menschengemachten globalen Erwärmung unterstützen, keinen Effekt der sich ändernden Sonnenstrahlung auf unser Klima. Das IPCC lehnt die Sonne als irrelevanten Faktor ab, was sich als äußerst gefährlich erweist.

Könnte es sein, dass die Mächtigen, die hinter Leuten wie Bill Gates oder Klaus Schwab stehen, das kommende solare Minimum gut kennen und die Tatsache, dass dieses wahrscheinlich genauso schlimm oder schlimmer sein wird als das Dalton-Minimum von 1790-1830? Erklärt dies ihre Auswahl des Zeitraums 2030 bis 2050 im Ziel der UN-Agenda 2030? Wenn die Welt Billionen ausgibt und wertvolle Ressourcen abzweigt, um sich auf „Null Kohlenstoff“ vorzubereiten, während sich die schlimmsten solaren Auswirkungen der letzten 200 Jahre oder mehr in Ereignissen wie in Texas und anderen Teilen der Welt entfalten, wäre das ein teuflischer Weg, um ihre Agenda zur Bevölkerungsreduktion zu beschleunigen, während die Welt unvorbereitet auf schwere Ernteausfälle und Massenhunger erwischt wird.

