Einheit der Bauern und Arbeiter bei der Barnala Rally

von Harsh Thakor – https://einarschlereth.blogspot.com/

Bild: 2 Millionen Menschen drängten sich auf 22 acre Land.

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Die Konferenz in Barnala im Punjab am 21. Februar zeigt die revolutionäre Intensität auf ihrem Höhepunkt, indem sie sich der Flut des Neofaschismus mit einer Rekordbeteiligung entgegenstellt.

Am 21. Februar wurde auf dem Getreidemarkt von Barnala im Punjab buchstäblich Geschichte geschrieben, als die Bharatiya Kisan Union (Ugrahan) und die Punjab Khet Mazdoor Union gemeinsam eine Konferenz veranstalteten als Protest gegen die Agrargesetze resp. schwarzen Gesetze.

Die Flamme des revolutionären Widerstands erblühte oder kristallisierte sich zu einem Crescendo, indem sie die Flut des Neofaschismus ins Herz traf. Der Veranstaltungsort glich einem Ozean in vollem Fluss mit der Wucht eines Infernos mit 2 Millionen Menschen, die sich in den Veranstaltungsort drängten. Ein Funke verwandelte sich praktisch in ein Präriefeuer. Es war wohl eines der denkwürdigsten Ereignisse in der Geschichte der Revolution. Aus der Luft betrachtet erinnerte die Szene an ein Gemälde, das den Geist der Revolution in himmlischen Proportionen verströmte. Es ist schwer, sich irgendein Ereignis in der Welt, geschweige denn in Indien, vorzustellen, das demokratischen revolutionären Geist in einem solchen Ausmaß zeigt. Die große Kundgebung der Bharti Kisan Union Ekta Ugraha und der Punjab Khet Labour Union in Barnala erstreckte sich über 20,66 Acres. Dies ist der größte Pandal einer Bauernarbeiterkundgebung aller Zeiten.

Ich kann nicht ausdrücken, wie privilegiert ich war, das Spektakel der einströmenden Teilnehmer mitzuerleben – wie eine einmalige Erfahrung. Man bekam Schwingungen der Wut, die im tiefsten Kern der Seele der Teilnehmer brodelte, und das rote Licht der Befreiung schimmerte auf. Ich erfuhr, welch immenses Potenzial die Menschen hatten, sich aus den Fängen der Tyrannei zu befreien. Der Geist der Revolution war in ihre Gesichter geschrieben, die die Intensität der Kohleverbrennung darstellten. Es war ein schöner Anblick, die Teilnehmer, besonders die Frauen, einmarschieren zu sehen, die den Geist des antifaschistischen Widerstands in seiner tiefsten Tiefe symbolisierten. Aus der Luft betrachtet erinnerte die Szene an ein Gemälde, das den Geist der Revolution in himmlischen Proportionen verströmte. Es ist schwer, sich irgendein Ereignis in der Welt, geschweige denn in Indien, vorzustellen, das demokratischen revolutionären Geist in einem solchen Ausmaß zeigt.

Niemals zuvor haben Organisationen im Punjab sowohl die Landbevölkerung als auch die dalitische Landbevölkerung in so großer Zahl zusammengebracht, die den Veranstaltungsort buchstäblich überschwemmten, und trotz des Rückschlags am Tag der Republik verjüngte sich die landwirtschaftliche Gemeinschaft wie ein Phönix aus der Asche. Ich kann mir heute kein Ereignis in Indien vorstellen, das die Flamme des revolutionären demokratischen Widerstands mit einer solchen Intensität entfacht.

Das Ausmaß oder die Mobilisierung hätte größer sein können, ohne die Behinderung des Verkehrs Staus s oder Intervention der Polizei blockiert.Ich konnte Zeuge Tausende von Menschen, die den Veranstaltungsort einkreisen. Es könnte keine bessere Illustration dafür geben, wie die Flut des Neofaschismus der von Narendra Modi geführten BJP-Partei an ihrem Ursprung gebändigt wurde. Ein passender Schlag gegen die bösartige, volksfeindliche Wirtschaftspolitik der Herrscher, die von der Hindutva-Brigade bevormundet werden. Noch nie hat es in Punjab eine so große organisierte Versammlung gegeben, die sich der faschistischen Agenda der BJP entgegenstellte oder ihr eine besondere Bedeutung verlieh. Der Präsident der Bharatiya Kisan Union (Ekta-Ugrahan), Joginder Singh Ugrahan, forderte am Sonntag die Polizei von Delhi auf, in den Punjab einzudringen, um die Beschuldigten der Gewalttaten im Roten Fort zu verhaften. Er sagte, der laufende Bauernprotest sei das erste Mal, dass die Menschen in Indien eine Herausforderung für die seiner Meinung nach „faschistische und kommunale Regierung“ darstellen.

Die akribische und mühsame Arbeit der Organisationen erinnerte an eine Spinne, die ein Netz spinnt. Über eine Woche lang schufteten die Klassenorganisationen, indem sie Konferenzen auf Dorfebene und Kundgebungen zur Vorbereitung veranstalteten. Es konnte alle schuftenden Sektionen durchdringen und einen gemeinsamen Faden weben. Der Klassen-Massen-Ansatz säte die Saat für den Erfolg der Barnala-Kundgebung. Es war praktisch das Gebot der Stunde, eine solche Veranstaltung durchzuführen, als die Konzerne die Bauernschaft und die Landarbeiter sowie andere werktätige Gruppen buchstäblich strangulierten. Die Organisatoren kanalisierten die Energie der Bauern auf optimale Weise. Es wurde großer Wert darauf gelegt, die faschistische Natur der Bhartiya Janata Party zu differenzieren – noch nie hat es in Punjab eine so große organisierte Versammlung gegeben, die die faschistische Agenda der BJP konfrontiert oder ihr eine besondere Bedeutung gibt. Wichtig ist, dass den Teilnehmern ein tiefes politisches Bewusstsein eingeimpft wurde und nicht nur die Rhetorik von Parolen. Es könnte keine bessere oder lebendigere Praxis der Massline im Staat Punjab geben.

700 Menschen meldeten sich freiwillig, um die Veranstaltung zum Blühen zu bringen, indem sie Tag und Nacht akribisch arbeiteten. Sie zeigten die Zähigkeit von Freiwilligen eines Armeebataillons, die den Soldaten den Weg ebnen. Angesichts des Ausmaßes ihrer Veranstaltung sagte die BKU, dass sie etwa 300 Freiwillige für die reibungslose Bewegung der Fahrzeuge und das Parken abgestellt hatte, und 400 weitere Freiwillige für die Sicherung der Bühne und das Servieren von Wasser und Tee an die Teilnehmer der Kundgebung.

Für mich hatte die Konferenz eine große Relevanz in der heutigen Zeit, in der der Neofaschismus am Siedepunkt köchelt und die Schlinge enger zieht oder sogar Aktivisten oder Bewegungen am Hals stranguliert. Sie war symbolisch für die Verkeilung der Kluft zwischen den Forderungen der Landbevölkerung und der Dalit-Agrararbeiter. Es gibt ernsthafte Widersprüche zwischen ihnen, wobei auch die Kaste ein wichtiger Faktor ist. Noch sind die Bedingungen nicht reif für eine anhaltende agrarrevolutionäre Bewegung. Randeep Madoke, der einen Film über die Dalit-Arbeit gemacht hat. Er lobte den Beitrag der Ugrahan-Gruppe bei der Förderung des demokratischen Widerstands der Landarbeiter.

Es ist sehr bedauerlich, dass andere Organisationen aus dem revolutionären Lager wie Kirti Kisan Union, Bharatiya Kisan Union (Dakaunda) und Krantikari Kisan Morcha die Versammlung boykottierten, ganz zu schweigen von den anderen Organisationen der landlosen Arbeiter. Das spiegelt das grobe Sektierertum innerhalb der revolutionären Bewegung wider. Moralisch setzen solche Organisationen die Arbeit des BKU (Ugrahan) herab, anstatt sie anzuerkennen.

Vielleicht ein fehlerhafter Trend war das Verhältnis der Dalit-Agrararbeit zu dem der Landbevölkerung, deren Beteiligung deutlich geringer war. Die Beteiligung der Industriearbeit war ebenfalls unzureichend. und möglicherweise sogar Studenten und revolutionäre Intellektuelle. Die kritischen Aspekte des Protofaschismus hätten ebenfalls vertieft werden können, vor allem die Inhaftierung der „urbanen Maoisten“. Die Organisationen sollten auch das Wesen des Halbfeudalismus, der den Punjab beherrscht, im Hinblick auf seine Durchdringung durch den Imperialismus kritischer analysieren.

Ich war tief berührt von einem Interview des Sekretärs der Punjab Khet Mazdor Union, Laxman Singh Sewewala, in dem er die elende Notlage der dalitischen Landarbeiter ansprach und wie die faschistische Agenda der BJP sie heute aller ihrer Rechte beraubt. Auch wenn die Zahl der Teilnehmer vergleichsweise viel kleiner war, so war doch ein Hauptthema der Veranstaltung die Versklavung der landlosen Landarbeiter durch die Konzerne.

Ich war erfreut, eine Filmemacherin aus Mumbai Nishta Jain aus Mumbai sowie Aktivisten aus Westbengalen und Delhi zu sehen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Veranstaltung den Weg für die Kristallisation des revolutionären demokratischen Widerstands ebnen wird, der in der Delhi United-Agitation zu einem Crescendo aufblühen wird. Das Kohlenfeuer wurde entzündet, um sich in Eisen für die Zukunft zu verwandeln. Ich stelle mir vor, dass das Programm zum Frauentag am 8. März in Delhi wie eine Lotusblüte erblüht, ebenso wie die für den 27. Februar geplante Kundgebung, bei der die Einheit aller demokratischen Kräfte von entscheidender Bedeutung ist und der Aufbau angemessener Selbstverteidigungsmechanismen, um sie gegen die polizeiliche Repression zu isolieren.

Wir müssen uns jedoch davor hüten, dass eine solche organisierte Bewegung in die Falle der parlamentarischen Politik der herrschenden Klasse oder des Regionalismus tappt und Selbstgefälligkeit eintritt. Sie sollte sich auch mehr mit der antifaschistischen Bewegung und der Unterdrückung der Dalits und Minderheiten integrieren, um ihren revolutionär-demokratischen Charakter zu schärfen. Immerhin hat sich die Dalit-Agrararbeiterschaft noch nicht ausreichend mit der landbesitzenden Jat-Bauernschaft in die demokratische Bewegung integriert. Man darf sich nicht nur von der Größe der Zahlen leiten lassen, sondern von der qualitativen politischen Wirkung.

BERICHT ÜBER DIE KONFERENZ (gesendet von Sukhdev Singh Khokri)

Um den Kampf gegen den Angriff der Konzerne auf die indische Landwirtschaft voranzutreiben, organisierten die B.K.U. (Ugrahan) und die Punjab Khet Majdoor Union eine Kissan-Mazdoor Ekta Maha-Rally auf dem Getreidemarkt von Barnala.

Der große Ansturm der Massen machte es tatsächlich zu einer Maha-Rallye. Neben den Landwirten war die große Beteiligung von Landwirten und Landfrauen das Hauptmerkmal dieser Kundgebung.

Für viele dieser Frauen wird dies die erste Demo gewesen sein.

In seiner Ansprache an die Versammlung sagte der B.K.U. (Ugrahan) Landesvorsitzende Joginder Singh Ugrahan, dass es notwendig sei, die Beteiligung der Landarbeiter und anderer Kategorien an diesem Kampf zu erhöhen, gleichzeitig müsse der nicht-religiöse Charakter dieses Kampfes gestärkt und vor der Einmischung der opportunistischen politischen Parteien geschützt werden. Indem man den Kampf gegen die BJP und den Nexus der Konzerne richtet, sollte die Einheit der Bauern des Landes gestärkt werden.

In seinem Kommentar zu den Vorfällen vom 26. Januar sagte Joginder Ugrahane, dass die Modi-Regierung versucht, den Kampf der Bauern als einen Kampf einer bestimmten Gemeinschaft abzustempeln, indem sie einige gleichgültige Kräfte benutzt, die in den Kampf der Bauern eingedrungen sind, und versucht, ihn unter den Angriff des Kommunal-Nationalismus zu stellen, der von den Menschen unseres Landes durch die Kraft ihrer Einheit erfolgreich besiegt wird. Er erklärte den Kampfgeist des werktätigen Volkes, gegen die imperialistischen multinationalen Unternehmen, als wahren Patriotismus. Er forderte auch, dass eine gerichtliche Untersuchung über den Tod von Navreet Singh am 26. Januar durchgeführt werden sollte, die schuldigen Polizeibeamten sollten bestraft werden und die Familie sollte eine angemessene Entschädigung erhalten. Er appellierte an die Bauern und Landarbeiter aus dem Punjab, in großer Zahl zur Kundgebung am 27. Februar gegen die Landwirtschaftsgesetze des Zentrums an die Grenzen Delhis zu kommen. Nach Ansicht von Ugrahan richtet sich die laufende Agitation der Bauern nicht nur gegen die von Narendra Modi geführte Regierung im Zentrum, sondern auch gegen die Welthandelsorganisation (WTO) und den Internationalen Währungsfonds (IWF).

In seiner Ansprache an die Versammlung sagte der Führer der Sanyukta Kissan Morcha, Balbir Singh Rajewal, dass dies ein historischer Kampf sei. Um ihn erfolgreich zu machen, sollte die Einheit durch Überwindung der Unterschiede von Kaste, Religion und Regionen erreicht werden. Er sagte, dass die Bauern, die an den Grenzen von Delhi sitzen, mit ihrer Geduld und Aufopferung ein neues Drehbuch des Sieges schreiben werden.

In seiner Ansprache an die Versammlung sagte der PKMU-Landesvorsitzende Lachman Singh Sewewala, dass die Frage der Bauerngesetze ein großer Schaden für die Beschäftigung und den Lebensunterhalt der Landarbeiter sein wird. Dieser Angriff, der darauf abzielt, das Öffentliche Verteilungssystem zu beenden, ist ein Teil des großen imperialistischen Angriffs auf die Nahrungsmittelsicherheit unseres Landes, der unter der Politik der Wirtschaftsreformen unter der Regie der imperialistischen Organisationen vorangetrieben wurde. Er sagte, dass die Landarbeiter auf die Aufklärungskampagne, die durchgeführt wurde, um das Bewusstsein gegen diesen Angriff zu verbreiten, sehr gut reagiert haben, was sich in ihrer großen Teilnahme an der heutigen Versammlung widerspiegelte. Die Werktätigen werden als ein stärkerer Teil dieses Kampfes hervortreten.

Harinder Bindu, Leiterin des Frauenflügels der B.K.U. (Ugrahan), sagte, dass die Frauen bis jetzt einen großen Beitrag zu dieser Agitation geleistet haben. Die Landwirtschafts- und Bauernfrauen sind ein mächtiger Teil dieses Kampfes, der notwendig ist, um ihn erfolgreich zu machen. Sie forderte die Freilassung von Disha Ravi und Nodeep Kaur aus dem Gefängnis.

Der stellvertretende Landesvorsitzende Jhanda Singh Jethuke sagte, dieser Kampf sollte ein Kampf aller Werktätigen des Punjab werden, an dem sich jeder beteiligen sollte. Er forderte die Regierung des Punjab auf, ihr Versprechen zu erfüllen, das von der Badal-Regierung eingeführte Vertragslandwirtschaftsgesetz aufzuheben und sich mit der Einführung eines diesem Gesetz ähnlichen Gesetzes zurückzuhalten, die bauernfeindlichen Änderungen im APMC-Gesetz 2017 zurückzunehmen, die Verträge mit privaten Wärmekraftwerken aufzuheben und das Versprechen, die Schulden von Bauern und Arbeitern zu streichen, umzusetzen.

An der Kundgebung nahm eine große Anzahl von Menschen teil, die verschiedenen Kategorien von Jugendlichen, Studenten, Arbeitern, Militärs, demokratischen Aktivisten und anderen Pro-Volksgruppen angehören.

Der Führer der Punjab Kissan Union und Mitglied der Sanyukta Kissan morcha, Ruldu Singh Mansa, sprach ebenfalls zu den Versammelten.

In dieser Kundgebung wurde an die Menschen appelliert, am 27. Februar in großer Zahl nach Delhi zu kommen, und an die Frauen wurde appelliert, am 8. März, dem Tag der Frau, nach Delhi zu kommen. Die Menschen werden auch dazu aufgerufen, den Geburtstag von Chacha Ajit Singh, dem Helden der Pagri Sambhal Jatta Bewegung und Onkel von Shaheed Bhagat Singh, zu begehen.

Vorbereitende Konferenzen

Es lohnt sich, über die massiven Vorbereitungsarbeiten nachzudenken, die den Samen für die Früchte gesät haben, die am 21. Februar erblühen werden.

Die von der Modi-Regierung eingeführten Bauerngesetze werden nicht nur ein Werkzeug sein, um den Bauern ihr Land wegzuschnappen, sie werden auch das PDS beenden und die Beschäftigung der Landarbeiter zerstören. Deshalb ist es dringend notwendig, dass die Werktätigen den Weg des Kampfes einschlagen, um diese Gesetze aufzuheben. Diese Ansichten wurden von Lachman Singh Sewewala, dem Generalsekretär der Punjab Khet Majdoor Union, geäußert, als er am 19. Februar in Lambi auf einer Konferenz von Landarbeitern gegen die Bauerngesetze, die Unterdrückung der Dalits und die faschistischen Angriffe auf die Bauern sprach. Er appellierte an die Landarbeiter, dass sie zusammen mit ihren Familien an der Kissan-Majdoor Ekta Rallye teilnehmen sollten, die von der B.K.U. (Ugrahan) und der PKMU am 21. Februar 2021 veranstaltet wird. Er sagte, bevor sie den Bauern ihr Land wegnehmen, werden die Konzerne das Panchayati, Shamlat und Regierungsland an sich reißen und die Belange der Landarbeiter, wie z.B. ein Drittel Anteil an vertraglichem Panchyati Land oder Wohngrundstücke von fünf Marlas, werden ausgerollt werden. Er sagte, die Modi-Regierung verfolgt ihre Agenda, um Hindu Rashtra zu bauen, und ihre Basis ist Mannu Simariti, aufgrund dessen die kasteistische Unterdrückung der Dalits nach dem Machtantritt der BJP zunimmt. Er sagte unter Bezugnahme auf die Statistiken des National Crime Bureau, dass im Gegensatz zu 2015 die Angriffe auf Dalits im Jahr 2019 um 19 % gestiegen sind. Er prangerte die Aussage von Modi an, der die Bauern als Andolan-Jivi bezeichnete und die Registrierung von Polizeifällen gegen die Bauern unter schweren Paragraphen wie Aufwiegelung, er sagte, in Wirklichkeit sei die Modi-Regierung selbst ein Verräter, der die Ernährungssicherheit des Landes vor den Konzernen aufgibt, um die Interessen der Imperialisten zu erfüllen und eine spaltende Politik gegen die Massen zu betreiben. Die RMP-Ärzte nahmen in großer Zahl an dieser Konferenz teil, zusammen mit einer großen Anzahl von werktätigen Frauen. Der Bezirksvorsitzende Gurjant Singh Saaoke sagte in seiner Ansprache, dass das von der Modi-Regierung eingeführte Elektrizitätsgesetz 2020 ein großer Schritt in Richtung Privatisierung der Elektrizität sei und die Elektrizitätsversorgung aus der Reichweite der Werktätigen verdrängen werde, indem Einrichtungen wie preiswerter Strom und Subventionen von 200 Einheiten abgeschafft würden. Der Bezirksgeneralsekretär Tarsem Singh Khunde Halal sagte, dass die Modi-Regierung ein vollständiges Monopol der Konzerne und Imperialisten auf die gesamte Lebensmittelproduktion des Landes schaffen wird, was zu Komplikationen wie Hungersnot und Hunger führen wird, die die Landarbeiter und die städtischen Armen betreffen werden. Das Mitglied des Bezirkskomitees Kala Singh Khunan Khurd behauptete, dass die Modi-Regierung das Volk des Landes verrät, indem sie alle natürlichen Ressourcen den Imperialisten überlässt. Die Anführerinnen der Arbeiterinnen, Gurmail Kaur und Krishna Devi, kritisierten die zunehmenden Gräueltaten gegen die Dalits und verwiesen insbesondere auf die Verhaftung und Folterung von Nodeep Kaur durch die Polizei. Sie forderten die Freilassung von Nodeep Kaur und Disha Ravi.

Die Arbeiterführer Kala Singh Singhewala, Baaz Singj Bhutiwala, Kaka Singh Khunde Halal und Raja Singh Khunan Khurad sprachen ebenfalls zu der heutigen Versammlung, zusammen mit dem Führer der Ärzte Manjinder Singh Sran, Dr. Bachittar Singh, der Anführer der Elektrizitätsarbeiter, Amarjit Pal Sharma, der Anführer der B.K.U (Ugrahan), Bhupinder Singh Channu, Harbans Singh Kotli und der Anführer der Rentner, Dilawar Singh, der Anführer der Vertragsarbeiter, Karamjit Singh, und der Anführer der Sportschularbeiter, Gagandeep Chazzli.

Paramjit Singh Kheowali und Jagsir Singh Jeeda präsentierten revolutionäre Lieder und die Chandigarh School of Drama führte ein Bühnenstück auf.

Eine Resolution wurde von der ganzen Versammlung verabschiedet, um die Arbeiterführerin Nodeep Kaur Gandhar und die Umweltaktivistin Disha Ravi freizulassen.

Bharti Kisan Union (Ekta Ugrahan) hat Bharti Kisan Union (Ekta Ugrahan) hat die Vorbereitungen abgeschlossen, um Züge an 20 Orten in 15 Bezirken auf Einladung der United Kisan Morcha zu stauen und am 21. Februar In Partnerschaft mit Punjab Farm Labor Union, die Arbeiter-Bauern-Einheit große Rallye ist im Gange in Barnala, die von den Führern der United Kisan Morcha enthalten sein wird. Diese Information gebend, sagte der Generalsekretär der Organisation Sukhdev Singh Kokri Kalan, dass Nabha im Patiala Bezirk; Sunam in Sangrur; Mansa speziell; Khudi Khurd in Barnala; Rampura in Bathinda, Mor Mandi, Sangat und Goniana; Kotkapura in Faridkot; Giddarbaha in Muktsar; Abohar und Jalalabad in Fazilka; Ferozepur Khas; Ajitwal in Moga; Ludhiana Khas und Doraha; Shahkot in Jalandhar, Tarn Taran Khas, Amritsar und Gurdaspur in Fatehgarh Bangles und Qadian von 12 bis 4 Eisenbahn wird von o’clock überfüllt sein. Annullieren Sie Elektrizitäts-Änderungsgesetz 2020 und Parali-Verordnung einschließlich drei schwarzer Landwirtschaftsgesetze während des Staus; Nutznießer aller Kulturen MSP sollte vollständige Beschaffung auf mithan garantieren; Bauern, die an Delhi-Fronten zusätzlich zur Implementierung des öffentlichen Verteilungssystems für alle Armen kleben und die Bauernführer werden auf den Forderungen der Rückgabe von Traktoren an die Häftlinge durch Annullierung des falschen Verräterfalls betont werden. Zusätzlich zu diesen Forderungen während der Barnala Maha Rallye wird der Topf der Bauernfeindlichkeit der Modi BJP-Regierung an der Kreuzung zerbrochen werden. Besonderer Nachdruck wird auf die Bedeutung der Solidarität von Arbeitern und Bauern gelegt werden. Im Rahmen der umfassenden Vorbereitungen dieser großen Kundgebung wurden bis heute Bildungstreffen in Sangrur, Patiala, Fatehgarh Sahib, Barnala, Bathinda, Muktsar, Faridkot, Fazilka, Ferozpur, Moga, Ludhiana, Jalandhar usw. abgehalten und in den kommenden Tagen werden auch Distrikte besucht. Daneben werden auch Fahnenmärsche und Hoka-Märsche auf Dorf- und Bezirksebene durchgeführt. Bunte Handplakate über die Forderungen werden in jedem Haus verteilt, indem sie in einer Lakh gedruckt werden. Hunderte von Freiwilligen haben sich an den Vorbereitungen von Sitzgelegenheiten und Ton, einschließlich Tee und Wasser von mehr als zwei Lakh Menschen beteiligt. In der Zwischenzeit werden große Proteste an 42 Orten in Punjab und an der Delhi-Tikri-Grenze fortgesetzt.

Konferenz wurde von Punjab Khet Labour Union am 18. Februar im Dorf Bhotna des Distrikts abgehalten. In seiner Ansprache an die Arbeiter, die an der Konferenz teilnahmen, sagte der Provinzpräsident Zora Singh Nasrali, dass die Landarbeiter und alle Institutionen, die unter ihrem Einfluss stehen, sich vereinen müssen, um die schwarzen Gesetze aufzuheben.

Er appellierte an die Modi-Regierung, sich den Landarbeitern im laufenden Kampf gegen die Landwirtschaftsgesetze anzuschließen, die Säkularismus-Politik anzuheben, um den Kampf der Landwirte voranzubringen, die kommunalen Bewegungen zu besiegen und die inhaftierten Familien sollten an der Labour-Farmer Unity Maharali in Barnala teilnehmen, um die Wahrheit über die tödlichen Auswirkungen der schwarzen Gesetze auf die Arbeiter und Landwirte zu zeigen, einschließlich der Freilassung der Landwirte. Bei dieser Gelegenheit sprachen die Arbeiterführer Sukhdev Singh Bhotna, Nikka Singh Sandhu Kalan, Amritpal Singh, Avtar Singh, Harjinder Singh, Satnam Singh und der Führer der indischen Bauerngewerkschaft Ekta Ugraha Gurnam Singh Bhotna.

Harsh Thakor ist ein freiberuflicher Journalist, der Indien bereist hat, hauptsächlich den Punjab. Er berichtete über viele demokratische Ereignisse hauptsächlich im Punjab und schrieb auf Blogs wie Ottos War Rom und Democracy and Class Struggle sowie Frontier Weekly über Themen wie Maoismus, Massline, International Communist Movement und revolutionäre Kämpfe.

Email-thakor.harsh5@gmail.com

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von DeepLtranslator übersetzt.

Quelle – käälla – source

https://einarschlereth.blogspot.com/2021/02/einheit-der-bauern-und-arbeiter-bei-der.html