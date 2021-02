Wem gehört der Impfstoff ?

von http://www.tlaxcala-int.org/

Autoren: Oda Lambrecht, Christian Baars, Simone Horst, Lutz Ackermann

Kamera:Willem Konrad, Andrzej Król, Henning Wirtz

Schnitt:Wolf Krannich, Markus Ortmanns

Moderation Anja Reschke

Würden Entwicklerfirmen ihr Wissen teilen, wäre es möglich, schneller Corona-Impfstoffe zu produzieren und die Pandemie früher zu besiegen, sagen ExpertInnen. Die Staaten sollten von Pharmaunternehmen verlangen, dass sie ihre Technologie weitergeben, „damit möglichst viele verschiedene Hersteller auf der ganzen Welt mit der Produktion beginnen können“, so Suerie Moon vom Global Health Centre. Und James Love, Patent-Experte von Knowledge Ecology International, sieht „großes Politikversagen“ darin, dass Regierungen riesige Summen gezahlt, dies aber an so gut wie keine Vorgaben geknüpft hätten. Weiterlesen

Niederschrift

Quelle: https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2021/Corona-Wem-gehoert-der-Impfstoff,coronaimpfstoff114.html

Erscheinungsdatum des Originalartikels: 02/02/2021

Artikel in Tlaxcala veröffentlicht: http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=30855