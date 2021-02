Franz Kafka oder Rebellion ist berechtigt

Bild: Franz Kafka (etwa 1923) [Quelle http://www.tkinter.smig.net/Stuff/Kafka/index.htm]

von Richard Albrecht

„Man muß nicht alles für wahr halten, man muß es nur für notwendig halten“ lautet ein Schlüssselsatz des Pfarrers im 9. Kapitel des Roman Der Prozeß. Der Autor läßt diesen Satz von seinem Opferhelden Josef K. anschließend so kommentieren: „Die Lüge wird zur Weltordnung gemacht.“

„Franz Kafka, deutschsprachiger visionärer Schriftsteller, dessen posthum veröffentlichte Romane – vor allem Der Prozeß (1925) und Das Schloß (1926) – Ängste und Entfremdung des Menschen im 20. Jahrhundert ausdrücken.“[1]

Gut dreißig Jahre nach Erarbeitung eines Anfang 1989 vom damaligen Südwestfunk Baden-Baden gesendeten Essay über Franz Kafka (1883-1924), seinen Josef-K.-Roman Der Prozeß und dessen Staats-, Justiz- und Bürokratiekritik[2], möchte ich erneut an Kafka erimnnern. Und folgend einige der von mir gelesenen und positiv bewerteten Bücher über Kafka nennen. Und zu diesem von mir, ähnlich wie Hans Henny Jahnn (1894-1959) und Elias Canetti (1905-1994), hochgeschätzten Autor des vergangenen „kurzen“ Jahrhunderts, der alles andere als ein „literarischer Vertreter der nihilistischen Verzweiflung“ respektive entsprechender „gesellschaftlicher Strömungen“[3] ist – anstatt weiterer – einige wenige Hinweise geben:

Zunächst auf Leo Koflers Deutung des K.-Romans, aufgespeichert in der scheinbar paradoxen poststalinistischen Schlüsselmetapher nihilistischer Humanismus.[4] Sodann auf Christoph Stölzls grundlegende Aufarbeitung der über sublimen Antisemitismus hinausgehende rabiate Judenfeindschaft in Böhmen vor dem Ersten Weltkrieg[5] als „großem Weltfest des Todes“ (Thomas Mann) und Horst Althaus´ ortsnah-sensitive Deutung des Landvermesser-Romans Das Schloß.[6]

Materialreich zwei recht unterschiedliche um die letzte Jahrhundertwende ersterschienene Kafka-Bücher. Einmal Janko Ferchs rechtswissenschaftliche Studie über den vom Nationalökonomen und Kultursoziologen Alfred Weber (wie damals in Österreich-Ungarn üblich) ohne schriftliche Doktorarbeit nach (in diesem Fall zweitätiger) „strenger mündlicher Prüfung“, 1906 promovierten Juristen Kafka[7]. Zum anderen der Ausstellungsband über Kafkas berufliche Tätigkeit und sein fachliches Engagement als langjähriger Angestellter (in) der Zentralverwaltung der halbstaatlichen Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen in Prag.[8] Hier findet sich auch Kafkas an den Freund Max Brod (1884-1968) gerichteter erstaunt-verwunderter Ausruf über Geduld und Demut böhmischer Arbeiter und deren ausbleibende Rebellion:

„Wie bescheiden diese Menschen sind. Sie kommen zu uns bitten. Statt die Anstalt zu stürmen und alles kurz und klein zu schlagen, kommen sie bitten.“

Diese kleine tour d’horizon soll nicht enden ohne einen letzten Hinweis auf eine handlungssoziologische Deutung von Kafkas (1912 geschriebener, 1915 veröffentlichter) Erzählung) Die Verwandlung als Samsas familiäres Drama.[9]

Sollte mich jemand fragen, welche Texte von Kafka ich empfehle – möchte ich passen und könnte nur – anstatt weiterer – die drei Texte, die ich immer wieder gern lese, nennen: Kafkas Roman(fragment) Der Prozeß[10], seine sarkastische Kurzerzählung Bericht für eine Akademie (1917)[11] und seine doppelbödige Türhüter-Kurzparabel Vor dem Gesetz (1915), in der der Autor das grundsätzliche „Es ist möglich“ als Grundhinweis auf lebensweltliche Kontingenz durch den lakonistischen Zusatz „jetzt aber nicht“ präzisierte.[12] Und gern möchte ich schließlich noch auf ein „vergessenes“, 1951 und 1961 erschienenes, Erinnerungsbändchen ganz ohne wissenschaftlichen Anspruch aufmerksam machen.[13]

Im Übrigen hoffe ich als historisch arbeitender Sozialwissenschaftler, was ´gesichertes wissenschaftliches Wissen´ betrifft, etwas Entscheidendes von Franz Kafka gelernt zu haben: immer dann, wenn „lebendige Menschen“, etwa durch Justiz und Staatsbürokratie, in „tote Registraturnummern“ verwandelt werden, um sie als Objekte zu beherrschen[14], wirkt ´falsches´ Bewußtsein als besondere Form gedanklicher Verkehrung und als Ausdruck der Verdinglichung gesellschaftlicher Verhältnisse. Ohmacht der dieser Herrschaft unterworfenen Subjekte ist deren erste Erscheinungsform und allgegenwärtiger Ausdruck.

Und mit Blick auf diese Herrschaft(en) gilt allemal: Rebellion ist berechtigt.

Dr. Dr.habil. R. Albrecht, Sozialwissenschaftspublizist, Bad Münstereifel.