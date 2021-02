Biden, Kommandeur der „wahren Gläubigen“

von Thierry Meyssan – https://www.voltairenet.org/

Bild: Kurz nach der umstrittenen Wahl des US-Präsidenten rief Joe Biden Papst Franziskus an, um seinen Segen zu erhalten. Er stellte sich danach als der „gewählte Präsident“ vor, ohne die Sitzung des von den Gouverneuren ernannten Wahlkollegiums abzuwarten.

Während sich die USA entschlossen auf den Bürgerkrieg zubewegen, stützt sich Präsident Joe Biden auf linke Gläubige aus verschiedenen Konfessionen. Er betrachtet die Wähler von Donald Trump als Menschen, die in ihrem Glauben missbraucht wurden und die er auf den richtigen Weg zurückbringen muss. Durch die Manipulation von Religionen ist die Demokratische Partei dabei, das Land zu spalten, nicht in verschiedene Konfessionen, sondern hinsichtlich der Art, den Glauben aufzufassen. Präsident Biden strebt danach, alle seine Mitbürger unter seiner eigenen Doktrin zusammenzubringen, um den von Barack Obama vorgezeichneten Weg fortzusetzen. In der Tat, weit davon entfernt, zu beschwichtigen, radikalisiert er gegen seinen Willen die politische Debatte.

Der hl. Bernhard [de Clairvaux], der den zweiten Kreuzzug predigte, erkannte an, dass „Der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert ist”. Genau das passiert hier: Linke Gläubige verhalten sich wie Fanatiker. Sie sprechen von nationaler Einheit, aber haben eine Hexenjagd entfesselt, im Vergleich zu der die von McCarthy nichts ist. Sie entlassen Hunderte von Beratern im Pentagon; haben versucht, eine Abgeordnete im Repräsentantenhaus zu entlassen, weil sie die offizielle Version der Anschläge vom 11. September in Frage stellt; oder wollen alle Mitglieder der QAnon-Bewegung verhaften. Sie befrieden die USA nach der Einnahme des Kapitols nicht, sondern stürzen sie in den Bürgerkrieg.

Während Obamas Amtszeit hatten die Gläubigen unter den US-Linken den Eindruck – zu Recht oder zu Unrecht -, dass Papst Franziskus besonders sie ansprach. In der Tat haben sie sein erstes Apostolisches Schreiben, Evangelii gaudium (2013), in dem die Gläubigen aufgefordert werden, die Welt zu evangelisieren, als Rechtfertigung ihres politischen Engagements interpretiert, da darin die „bevorzugte Option für die Armen“ genannt wird. Im Gegensatz zu dem, was die amerikanischen linken Gläubigen denken, hat die katholische Kirche allerdings nie gelehrt, bestimmte Menschen anderen vorzuziehen. Vor allem verstanden die linken Gläubigen die den Umweltfragen gewidmete Enzyklika Laudato si (2015) als Unterstützung für ihren umweltbewussten Aktivismus. Im Großen und Ganzen, alle Konfessionen zusammengenommen, betrachten sie Papst Franziskus heute als den legitimsten religiösen Führer.

Während ihrer Präsidentschaftskampagne hat Hillary Clinton so wenig wie möglich über ihren persönlichen Glauben gesprochen. Sie hat sich viel an die Gläubigen gewandt, vor allem an die Evangelikalen. Mit einer Rede über die Gebote des Christentums, die verlangen würden, die Erbsünde der Sklaverei zu beichten und alle Migranten aufzunehmen, gelang es ihr nicht, zu überzeugen. Erst nach ihrer Wahlschlappe kündigte sie an, sie wolle Methodistenpastorin werden.

All diese Persönlichkeiten nahmen im vergangenen Jahr aktiv an den Debatten über die zu stürzenden Statuen oder an den Demonstrationen von Black Lives Matter teil.

Er reformierte das Büro des Weißen Hauses für die glaubensbasierten Initiativen, die von seinem Vorgänger gegründet wurden. Er sorgte dafür, dass die Bundeszuschüsse nicht zu Gunsten des einen oder anderen Kultes verwendet würden. Er stellte dort den jungen Joshua DuBois ein, um die linken Gläubigen zu koordinieren, und fügte ihm ein Beratungsgremium bei, das sich aus ihren Hauptfiguren zusammensetzte: die für die Gesundheitsfürsorge für alle engagierte Traci Blackmon; die Reverentin Jennifer Butler, Gründerin von Faith in Public Life; Reverend Jim Wallis, Herausgeber der Zeitschrift Sojourners und geistlicher Berater des Präsidenten; Pastor Michael McBride, engagiert gegen Waffen und Polizeigewalt gegen Schwarze; die erfolgreiche Schriftstellerin Rachel Held Evans, Autorin von Ein Jahr biblischer Weiblichkeit: Wie eine befreite Frau auf ihrem Dach saß, ihren Kopf bedeckte und ihren Mann Meister nannte ; Rabbi David Saperstein, Direktor des « Religious Action Center of Reform Judaism ». Er wurde auch zum Botschafter der Vereinigten Staaten für Religionsfreiheit in der Welt ernannt. Harry Knox, Anführer der « Human Rights Campaign’s Religion and Faith Program » und später Direktor der « Religious Coalition for Reproductive Choice », dem Führer der Rechte der Homosexuellen und des Kampfes für das Recht auf Abtreibung; Rami Nashashibi, Direktor des Inner-City Muslim Action Network. Er setzte sich dafür ein, Muslime von Terroristen nach den Anschlägen vom 11. September zu unterscheiden.

In erster Linie muss der Kontext hergestellt werden: Die Vereinigten Staaten wären von einer puritanischen Sekte gegründet worden, den Pilgervätern, die im 17. Jahrhundert an Bord der Mayflower kamen. Sie verließen England, überquerten den Atlantik, fanden einen fast leeren Kontinent, wohin sie ihre Reinheitsgebote mitbrachten und eine „Stadt auf dem Hügel“ bauten, die die Welt erleuchtet. In der Tat sind die Vereinigten Staaten heute die Vorkämpfer der Religionsfreiheit in der Welt, nicht aber der Gewissensfreiheit : Das Zeugnis eines Abtrünnigen gegen seine alte Kirche oder Sekte ist vor Gericht nicht zulässig. Während des Kalten Krieges positionierte Präsident Eisenhower die Vereinigten Staaten als den Vorkämpfer des Glaubens gegen den „Gottlosen Kommunismus“ der Sowjets [ 2 ]. Er ließ „christliche“ Propagandawerke an alle seine Soldaten verteilen und richtete im Pentagon eine ökumenische Gebetsgruppe ein, die heute als „Die Familie“ bekannt ist [ 3 ]. Er breitete sie in der ganzen westlichen Welt aus. Alle Vorsitzenden des Komitees der Generalstabschefs gehörten und gehören ihr an, ebenso wie zahlreiche ausländische Staats- und Regierungschefs. Schließlich haben sich die US-Amerikaner seit der Auflösung der Sowjetunion von ihren Kirchen losgelöst, und 17% von ihnen nennen sich Agnostiker, manchmal sogar Atheisten. Was die Zahl der Gläubigen betrifft, die sich nicht als Anhänger einer besonderen Kirche bezeichnen, so nimmt sie ständig zu. Der politische Diskurs richtet sich nicht mehr nur an die Gläubigen aller christlichen Konfessionen, nicht einmal an die Gläubigen aller Religionen, sondern auch an die Ungläubigen.

ch habe vorher die Anhänger der „Woke“-Kultur (Erwachen) in den USA als „Puritaner ohne Gott“ dargestellt. Dies ist eine Vereinfachung, die unterstreicht, dass viele von ihnen nicht an Gott glauben. Ich möchte dieses Bild korrigieren, indem ich den Stempel der Gläubigen innerhalb der US-amerikanischen Linken behandle. Dies ist in den USA [ 1 ] ein sehr wenig thematisiertes Thema, das in Europa völlig ignoriert wird, wo die übertriebenen Aspekte der Religionen beim US-Lehnsherrn immer ausgeblendet werden.

[1] American Prophets: The Religious Roots of Progressive Politics and the Ongoing Fight for the Soul of the Country, Jack Jenkins, HaperOne (2020.

[2] Modern Viking: the story of Abraham Vereide, pioneer in christian leadership, Norman Grubb, Zondervan (1961). Military chaplains: From religious military to a military religion, Harvey G. Cox, JR, Abingdon Press (1969). Washington: christians in the corridors of power, James C. Hefley & Edward E. Plowman, Tyndale & Coverdale (1975).

[3] The Family: the secret fundamentalism at the heart of American Power, Jeff Sharlet, HarperCollins (2008).