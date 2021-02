Einstündiges Interview des russischen Außenministers Lawrow über das Verhältnis zur EU und zu Deutschland

von Thomas Röper – https://www.anti-spiegel.ru/

Am 12. Februar hat der russische Außenminister dem russischen Journalisten Wladimir Solowjow ein einstündiges Interview gegeben, aus dem ich schon zitiert habe. Hier geht es zur kompletten Übersetzung.

Ich habe schon zwei Passagen des Interviews übersetzt, in denen es um das Verhältnis zwischen Russland und der EU ging. In der einen hat Lawrow gesagt, Russland sei darauf vorbereitet, die Beziehungen zur EU zu beenden, wenn die EU es mit weiteren Sanktionen darauf anlegt. In der anderen Passage ging es um den Besuch des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Moskau.

Das Interview sehr interessant und es ging darin auch ausführlich um das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland. Da das Interview aber eine Stunde gedauert hat, konnte ich es nicht komplett übersetzen. Dafür hat RT-Deutsch das Interview komplett übersetzt und in zwei Teilen veröffentlicht. Daher verlinke ich die Übersetzungen von RT-Deutsch, hier geht es zum ersten Teil des Interviews und den zweiten Teil finden Sie hier.