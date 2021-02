Sie versprachen, die Rechte an ihrem COVID-Impfstoff zu spenden, und verkauften sie dann an die Pharmaindustrie

von Jay Hancock – http://www.defenddemocracy.press/

In einem Geschäft, das von Profit angetrieben wird, haben Impfstoffe ein Problem. Sie sind nicht sehr profitabel – zumindest nicht ohne staatliche Subventionen. Pharmaunternehmen bevorzugen teure Medikamente, die wiederholt eingenommen werden müssen und über Jahre oder Jahrzehnte Einnahmen generieren. Impfstoffe werden oft nur ein- oder zweimal verabreicht. In vielen Teilen der Welt kosten etablierte Impfstoffe ein paar Dollar pro Dosis oder weniger.

Letztes Jahr stellten nur vier Unternehmen Impfstoffe für den US-Markt her, in den 1970er Jahren waren es noch mehr als 20. Erst am 11. Februar beklagte Dr. Anthony Fauci, der oberste Experte der Regierung für Infektionskrankheiten, dass sich kein großes Pharmaunternehmen bereit erklärt habe, einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln, und nannte die Situation „sehr schwierig und frustrierend“.

Die Universität Oxford überraschte und erfreute im April die Befürworter einer Neugestaltung des Impfstoffgeschäfts, indem sie versprach, die Rechte an ihrem vielversprechenden Impfstoff gegen das Coronavirus an einen beliebigen Arzneimittelhersteller zu verschenken.

Die Idee war, Medikamente zur Vorbeugung oder Behandlung von COVID-19 zu geringen Kosten oder kostenlos zur Verfügung zu stellen, so die britische Universität. Das machte Sinn für Menschen, die nach Veränderung suchten. Das Coronavirus wütete. Viele waren sich einig, dass die traditionelle Impfstoffentwicklung, die durch lange Vorlaufzeiten, Herstellungsmonopole und schwache Investitionen gekennzeichnet war, kaputt war.

„Wir dachten eigentlich, dass sie das tun würden“, sagte James Love, Direktor von Knowledge Ecology International, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für den Zugang zu medizinischer Technologie einsetzt, über Oxfords Zusage. „Warum sollten die Leute nicht zustimmen, dass jeder Zugang zu den bestmöglichen Impfstoffen hat?“

Ein paar Wochen später schlug Oxford – auf Drängen der Bill & Melinda Gates Foundation – einen anderen Kurs ein. Es unterzeichnete einen exklusiven Impfstoffvertrag mit AstraZeneca, der dem Pharmariesen die alleinigen Rechte und keine Garantie für niedrige Preise einräumte – mit dem weniger bekannten Potenzial für Oxford, am Ende Millionen mit dem Vertrag zu verdienen und viel Prestige zu gewinnen.

Andere Unternehmen, die an Impfstoffen gegen das Coronavirus arbeiten, sind der gleichen Linie gefolgt, kassieren Milliarden an staatlichen Zuschüssen, horten Patente, geben so wenig wie möglich über ihre Deals preis – und planen, bis zu 37 Dollar pro Dosis für potenziell Hunderte von Millionen Impfungen zu verlangen.

Selbst wenn die Regierungen eine Industrie mit Geld überschütten, die Impfstoffe in der Vergangenheit nicht zu einer Priorität gemacht hat, sagen Kritiker, dass das Versäumnis, das grundlegende Modell zu ändern, bedeutet, dass die Führungskräfte der Pharmaindustrie und ihre Aktionäre reich werden, ohne dass sichergestellt ist, dass zukünftige Impfstoffe für alle kostengünstig verfügbar sein werden.

„Wenn es jemals eine Gelegenheit gegeben hätte, die Ökonomie der Impfstoffentwicklung zu ändern, dann wäre dies die Gelegenheit gewesen“, sagte Ameet Sarpatwari, ein Epidemiologe und Jurist an der Harvard Medical School, der sich mit der Regulierung von Medikamentenpreisen beschäftigt. Stattdessen „ist es business as usual, wo die Hersteller exklusive Rechte bekommen und wir auf der Basis der öffentlichen Stimmung hoffen, dass sie ihre Produkte verantwortungsvoll bepreisen werden.“

In den Vereinigten Staaten und anderen Industrienationen bestand die Lösung für die Zurückhaltung der Pharmafirmen darin, sie mit Milliarden von Dollar an öffentlichen Geldern zu überhäufen, um sie zur Mitarbeit zu bewegen. Die Trump-Administration hat Deals im Wert von mehr als 10 Milliarden Dollar mit sieben Unternehmen angekündigt, um zu versuchen, die – oft von der Regierung finanzierte – Grundlagenforschung in wirksame, weit verbreitete Impfstoffe umzuwandeln – allerdings ohne Garantie, dass diese allgemein erschwinglich oder verfügbar sein würden.

Dieser Ansatz hat die Aktienkurse in den letzten vier Monaten in die Höhe getrieben und die Führungskräfte der Pharmaunternehmen bereichert, die mit dem Geld anderer Leute wetten.

AstraZeneca-Aktien und -Optionen im Besitz von CEO Pascal Soriot sind seit Anfang April um fast 15 Millionen Dollar im Wert gestiegen, wie KHN auf der Grundlage von Unternehmensangaben berechnet hat. Die Aktie erreichte im Juli ein Allzeithoch. Der Börsenwert von Novavax, einer Biotech-Firma, die in mehr als zwei Jahrzehnten nie einen Gewinn erwirtschaftet hat, verzehnfachte sich auf 10 Milliarden Dollar, nachdem eine Non-Profit-Organisation und die Trump-Regierung zugestimmt hatten, dem Unternehmen 1,6 Milliarden Dollar für die Herstellung eines Impfstoffs zu geben.

Die Unternehmen „sagen, wir müssen hohe Preise verlangen, weil wir ein Risiko eingehen“, sagte Mohga Kamal-Yanni, eine unabhängige Beraterin für globale Gesundheit mit Sitz in Großbritannien. „In Wirklichkeit geht die Öffentlichkeit das Risiko ein. Die Öffentlichkeit zahlt für die Kosten der Forschung und Entwicklung und wahrscheinlich auch für die Herstellungskosten.“

Moderna, ein weiteres Unternehmen, das an einem Impfstoffkandidaten arbeitet, erhielt fast eine Milliarde Dollar von der US-Regierung, um im Wesentlichen alle Kosten für die Erforschung des Produkts und seine Zulassung durch die Behörden zu tragen. Das Unternehmen verwendet einen Impfstoff, der zu einem großen Teil von den National Institutes of Health und akademischen Wissenschaftlern mit Hilfe von Bundeszuschüssen entwickelt wurde.

Wenn der Impfstoff funktioniert, bekommt das Unternehmen zusätzliche 1,5 Milliarden Dollar für 100 Millionen Dosen, ein Deal, den der US-Abgeordnete Lloyd Doggett, ein Demokrat aus Texas, damit verglich, den Steuerzahlern „das Privileg zu geben, denselben Impfstoff zu kaufen, für den wir bereits bezahlt haben“.

Dieser Deal beläuft sich auf 15 Dollar pro Dosis. Moderna sagte Wall-Street-Analysten, dass es für kleinere Mengen bis zu 37 Dollar pro Dosis verlangen könnte.

„Das ist gierig, und die Steuerzahler, die das alles finanziert haben, hätten eine bessere Verhandlungsführung seitens der US-Regierung erwarten sollen“, sagte Margaret Liu, eine weltweit angesehene Impfstoffwissenschaftlerin, die einst für Merck arbeitete und jetzt Vorsitzende der Internationalen Gesellschaft für Impfstoffe ist.

Das U.S. Health and Human Services Department „führte umfangreiche Marktforschung und Preisanalysen durch“, um sicherzustellen, dass die Preise fair sind, sagte ein hoher HHS-Beamter, der um Anonymität bat. „Wir sind nicht berechtigt, Preisdiskussionen und Details offen zu legen.“

Selbst wenn Moderna einen erfolgreichen Impfstoff mit einem Verlust vertreiben würde, um ihn weithin verfügbar zu machen, würde es enorme Vorteile ernten, weil die Unterstützung der Regierung geholfen hätte, seine Technologie für zukünftige Produkte zu validieren, sagte Liu. Moderna reagierte nicht auf Bitten um einen Kommentar.

Non-Profit-Organisationen wie Oxfam und Ärzte ohne Grenzen üben seit Jahren Druck auf die Pharmaunternehmen aus, sich zu ändern. Sie argumentieren, dass exklusive Patente und hohe Preise, die lebensrettende Medikamente in reichen Ländern manchmal unerschwinglich machen, sie in der armen Welt oft völlig unerschwinglich machen.

Ein Ausweg sind enorme private und staatliche Subventionen, u.a. von Großbritannien, den USA und der Gates-Stiftung, zur Förderung von Impfstoffen in Entwicklungsländern durch die Genfer Non-Profit-Organisation Gavi, früher bekannt als Global Alliance for Vaccines and Immunization.

Die Gates-Stiftung half 2017 bei der Gründung einer weiteren Nichtregierungsorganisation, der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. CEPI wurde gegründet, um etwas genau wie das Coronavirus zu bekämpfen: potenzielle infektiöse Bedrohungen, die von Pharmaunternehmen ignoriert oder gering geschätzt werden.

CEPIs frühe Prinzipien des „gerechten Zugangs“ wurden von Reformern gelobt. Die Gruppe verlangte die Offenlegung von Daten von Zuschussempfängern der Pharmafirmen, eine „transparente“ Buchhaltung, um die wahren Impfstoffkosten zu zeigen, und das Recht, einzugreifen und ein Impfstoffprojekt zu übernehmen, wenn der Entwickler nicht liefert.

Die Pharmaindustrie lehnte dies sofort ab. Obwohl sie von öffentlichen Geldern finanziert wurden, waren die Pharmafirmen „besorgt über den Präzedenzfall, der geschaffen werden könnte, wenn sie einer externen Instanz, in diesem Fall CEPI, erlauben würden, [den] Preis eines Produktes einseitig festzulegen“, berichtete CEPI im Februar. Die Non-Profit-Organisation machte einen Rückzieher und entfernte die meisten Verweise auf Preise in einer neuen Richtlinie, die Ärzte ohne Grenzen als einen alarmierenden Rückschritt“ bezeichnete.

Die ursprüngliche Richtlinie war als „vorläufig“ gedacht, und CEPIs „Engagement für einen gerechten Zugang als Prinzip ist das gleiche“, sagte Sprecherin Rachel Grant.

Einige dachten, dass die schlimmste Infektionskrankheitskrise seit einem Jahrhundert, zusammen mit den enormen öffentlichen Investitionen, das Verhalten der Industrie ändern würde.

Die Regierungen hätten Transparenz und niedrige Preise fordern können. Sie hätten Entwicklern Geldpreise für Impfstoffe anbieten können, die einen Anreiz für die Wissenschaft geboten hätten, aber die Öffentlichkeit die Vermarktungsrechte behalten lassen, sagte Love von Knowledge Ecology International.

Das Einverständnis der Forscher, das Virusgenom im Januar zu veröffentlichen, hat nach Ansicht vieler die Weichen für eine globale wissenschaftliche Zusammenarbeit gestellt.

„Die vollständige Sequenz wurde mit der Welt geteilt, ohne dass irgendwelche Bedingungen daran geknüpft waren“, sagte Manuel Martin, ein in Großbritannien ansässiger Berater von Ärzte ohne Grenzen für den Zugang zu medizinischen Innovationen.

Die Weltgesundheitsorganisation richtete einen „COVID-19 Technology Access Pool“ ein, um die gemeinsame Nutzung von Patenten und anderem Wissen zu fördern. Oxford trat vor und sagte, dass es nicht-exklusive, lizenzfreie Lizenzen für seinen Impfstoff anbieten würde, was bedeutet, dass mehrere Parteien ihn zu einem niedrigen Preis verkaufen könnten.

„Ich persönlich glaube nicht, dass es in Zeiten einer Pandemie exklusive Lizenzen geben sollte“, sagte Adrian Hill, Direktor des Oxford Jenner Institute, das den Impfstoff entwickelt, im April der New York Times.

Stattdessen hat sich wenig geändert. Kein Impfstoffhersteller hat offene Lizenzen angeboten, obwohl das NIH die von ihm entwickelte Schlüsseltechnologie mit mehreren Impfstofffirmen teilt. Regierungen schließen lukrative Verträge mit Herstellern ab, um Impfstoffe für ihre eigene Bevölkerung sicherzustellen. Laut Patentexperten hat die WHO seit dem Start im Mai keine Beiträge zu ihrem gemeinsamen Technologiepool COVID-19 bekannt gegeben. WHO-Beamte reagierten nicht auf die Anfragen eines Reporters.

Nachdem Oxford den Exklusivvertrag mit AstraZeneca bekannt gegeben hatte, sagte das Unternehmen, dass es die Impfstoffe ohne Gewinn verkaufen würde – aber nur während der Pandemie. Johnson & Johnsons Versprechen, keinen Gewinn mit dem Impfstoff zu machen, ist ähnlich begrenzt.

Da die finanziellen Informationen vertraulich behandelt werden, wird niemand in der Lage sein zu bestätigen, ob die Impfstoffe wirklich zum Selbstkostenpreis verkauft werden. Und wenn die Impfstoffimmunität nur vorübergehend ist und endemische Coronavirus-Stämme über Jahre hinweg regelmäßige Impfungen erfordern, werden die Unternehmen auf dem Weg dorthin viel Geld verdienen, sagen Kritiker.

Im Rahmen der Vereinbarung mit AstraZeneca erhält Oxford während der Pandemie keine Lizenzgebühren, könnte aber nach deren Ende durch ein Netz von Patenten, einschließlich derer von Vaccitech, einer gewinnorientierten Ausgründung, Millionen verdienen. Vaccitech ist zu 50 % direkt oder indirekt im Besitz von Oxford und zu je 5,25 % im Besitz von Hill und der anderen Top-Impfstoffwissenschaftlerin von Jenner, Sarah Gilbert, wie aus den britischen Behördenunterlagen hervorgeht.

Das Potenzial für Impfstoff-Profite bei Vaccitech wurde zuerst vom Wall Street Journal berichtet.

Offizielle des Pharmaunternehmens sagen, dass nur jahrzehntelange Forschung der Industrie es überhaupt möglich gemacht hätte, einen Impfstoff gegen das Coronavirus in der jetzigen Geschwindigkeit zu produzieren.

„Die Bundesregierung kann Impfstoffe und andere neue Behandlungen nicht alleine erforschen, entwickeln und herstellen“, sagte Andrew Powaleny, ein Sprecher der Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, einer Lobbying-Gruppe. Große und frühzeitige Investitionen der Regierung „sind ein gut akzeptierter Ansatz zur Bewältigung von Gesundheitskrisen“, sagte er.

Viele argumentieren, dass eine Gesundheitskrise nicht der richtige Zeitpunkt ist, um sich Gedanken über zu hohe Kosten für Impfstoffe zu machen oder Kandidaten zu unterstützen, die nicht funktionieren. Um so schnell wie möglich einen guten Impfstoff zu bekommen, müsse man die Wetten streuen, sagen sie.

„Ein paar zusätzliche Milliarden für Impfstoffe auszugeben, ist die richtige Entscheidung, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen und wirtschaftliche Verluste in Billionenhöhe drohen“, sagte Edward Scolnick, ein Top-Wissenschaftler am Broad Institute und ehemaliger Forschungschef von Merck. Er besitzt keine Aktien von Merck oder anderen Pharmafirmen, sagte er.

Oxford machte einen Rückzieher von seinem Open-License-Versprechen, nachdem die Gates-Stiftung darauf gedrängt hatte, einen Partner aus der Großindustrie zu finden, um den Impfstoff auf den Markt zu bringen.

„Wir sind zu Oxford gegangen und haben gesagt: Hey, ihr macht brillante Arbeit“, sagte Bill Gates am 3. Juni zu Reportern, wie eine Abschrift zeigt. „Aber … ihr müsst euch wirklich zusammentun.“ Die Kommentare wurden zuerst von Bloomberg berichtet.

AstraZeneca, eine der beiden großen Pharmafirmen in Großbritannien, könnte eine exklusive Lizenz als Gegenleistung für einen Deal gefordert haben, sagte Ken Shadlen, ein Professor an der London School of Economics und eine Autorität auf dem Gebiet der Pharmapatente – eine Theorie, die durch die Kommentare von CEO Soriot unterstützt wird.

„Ich denke, dass IP [geistiges Eigentum oder exklusive Patente] ein grundlegender Teil unserer Industrie ist, und wenn man IP nicht schützt, dann gibt es im Grunde für niemanden einen Anreiz, innovativ zu sein“, sagte Soriot im Mai der Zeitung The Telegraph.

Einige sehen die Gates-Stiftung, die Gavi, CEPI und viele andere Impfstoffprojekte maßgeblich finanziert, als Unterstützer traditioneller Patentrechte für Pharmafirmen.

„[Bill] Gates hat diese übergroße Rolle in der Welt der Impfstoffe abgesteckt“, sagte Love. „Er hat eine ideologische Überzeugung, dass das System des geistigen Eigentums ein wunderbarer Mechanismus ist, der für Innovation und Wohlstand notwendig ist.“

Die Gates Foundation verlangt von all ihren Stipendiaten, dass sie sich verpflichten, Produkte „weithin zu einem erschwinglichen Preis verfügbar zu machen“, sagte ein Sprecher.

Oxford-Beamte, einschließlich Hill und Gilbert, reagierten nicht auf Bitten um eine Stellungnahme. AstraZeneca seinerseits würde einen angemessenen“ Preis nach der Pandemie festlegen und ist in der Zwischenzeit verpflichtet, einen gerechten Zugang zu gewährleisten, weltweit“, sagte ein Sprecher. Das Unternehmen hat Verträge mit CEPI, Gavi und dem Serum Institute of India unterzeichnet, um mehr als eine Milliarde Dosen in Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu bringen, sagte er.

Wenn sonst nichts, sollten Regierungen und Impfstoffhersteller offen über ihre Beziehungen sein, einschließlich der Veröffentlichung von Verträgen, sagte Duncan Matthews, ein Professor für Patentrecht an der Queen Mary University of London.

„Wir wissen einfach nicht, was in diesen Verträgen steht“, sagte er. „Die Biopharma-Industrie wendet alte Regeln der kommerziellen Vertraulichkeit in einer Situation an, die beispiellos ist.“

Veröffentlicht auf khn.org