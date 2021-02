Oligarchie in den USA – Fäulnis lässt sich nicht übertünchen

von Chris Hedges – https://de.rt.com/

Die schwindelerregende Konzentration von Reichtum an der Spitze hat die US-amerikanischen Regierungsinstitutionen deformiert – eine neue Schaufensterdekoration allein wird die Oligarchie nicht beenden.

Die Todesspirale des US-amerikanischen Imperiums wird nicht mit Höflichkeit gestoppt werden. Sie wird nicht mit den 42 von Joe Biden unterzeichneten Executive Orders gestoppt werden, so willkommen viele auch sind, zumal sie mit einem neuen Exekutiv-Chef sofort widerrufen werden können.

Sie wird nicht aufgehalten werden, indem Donald Trump und die verrückten Verschwörungstheoretiker, christlichen Faschisten und Rassisten, die ihn unterstützen, aus den sozialen Medien entfernt werden. Sie wird nicht gestoppt werden, indem man die Proud Boys und die ahnungslosen Demonstranten einsperrt, die am 6. Januar den Kongress stürmten und Selfies im Senatsstuhl von Mike Pence machten. Sie wird nicht aufgehalten werden, indem wir die ausgefransten Allianzen mit unseren europäischen Verbündeten wiederherstellen oder der Weltgesundheitsorganisation oder dem Pariser Klimaabkommen beitreten.

All diese Maßnahmen sind Augenwischerei und verdecken die eigentliche Ursache für den Untergang der USA – unkontrollierte oligarchische Macht und Gier. So lange der Reichtum nach oben in die Hände einer winzigen, oligarchischen Kabale geschleust wird, die Biden ins Amt gebracht hat und deren Interessen er eifrig dient, sind wir dem Untergang geweiht.

Sobald eine Oligarchie die Macht ergreift, die Regierungsinstitutionen deformiert, um ausschließlich ihren eigenen Interessen zu dienen und die Bürger in Leibeigene zu verwandeln, gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie Aristoteles schon sagte – Tyrannei oder Revolution. Die schwindelerregende Konzentration von Reichtum und der obszöne Geiz der sehr Reichen stellen heute den Hedonismus und die Exzesse der abscheulichsten Despoten und reichsten Kapitalisten der Vergangenheit in den Schatten. Im Jahr 2015, kurz vor seinem Tod, schätzte Forbes das Nettovermögen von David Rockefeller auf drei Milliarden US-Dollar. Der Schah von Iran plünderte geschätzt eine Milliarde US-Dollar aus seinem Land. Ferdinand und Imelda Marcos häuften zwischen fünf und zehn Milliarden US-Dollar an. Und der ehemalige simbabwische Präsident Robert Mugabe war etwa eine Milliarde wert. Jeff Bezos und Elon Musk liegen jeweils bei 180 Milliarden US-Dollar.

Der neue Reichtum stammt aus einem Kartell-Kapitalismus, der weitaus konzentrierter und weitaus krimineller ist als jedes der Kartelle, die von den skrupellosen Kapitalisten des 19. Jahrhunderts aufgebaut wurden. Er wurde von Ronald Reagan und Bill Clinton ermöglicht, die im Austausch für Unternehmensgelder zur Finanzierung ihrer Kampagnen und später Clintons Stiftung und opulenten Lebensstil nach der Präsidentschaft die Regulierungen abschafften, die die Bürger einst vor den schlimmsten Formen der Monopolausbeutung schützten. Der Abbau von Regulierungen ermöglichte die größte Vermögensverschiebung in der US-amerikanischen Geschichte nach oben. Was auch immer man über Trump sagen mag, er hat zumindest Schritte eingeleitet, um Facebook, Google, Amazon und die anderen Monopolisten aus dem Silicon Valley zu zerschlagen, was unter Biden, dessen Wahlkampf von diesen Konzernen finanziert wurde, nicht passieren wird. Und das muss einer der Gründe sein, warum diese digitalen Plattformen Trump aus den sozialen Medien verschwinden ließen.

Die neuen Kapitalisten gehen mit der klassenlosen Identitätspolitik der Demokratischen Partei hausieren, um von ihrem Würgegriff über Reichtum und Macht sowie ihrer Ausbeutung von Arbeitern abzulenken, insbesondere von denen, die ihre Produkte in Übersee herstellen. Konzerne wie Walmart haben 80 Prozent ihrer Zulieferer in China. Diese Konzerne sind vollwertige Partner in Chinas staatlich kontrolliertem Kapitalismus und der Unterdrückung grundlegender Arbeitsrechte und Löhne, wo die meisten chinesischen Arbeiter weniger als 350 US-Dollar im Monat verdienen und unter Charles Dickens’schen Bedingungen schuften.

Das rasante Ausmaß der sozialen Ungleichheit

Es gibt keinen politischen Willen unter den herrschenden Eliten, die Rechte der Amazon-Arbeiter zu verteidigen, die von dem Unternehmen, dem zweitgrößten Arbeitgeber des Landes, aggressiv daran gehindert werden, Gewerkschaften zu gründen, die ganze Nacht in zugigen, COVID-19-verseuchten Lagerhäusern arbeiten oder Pakete für 15 US-Dollar pro Stunde ausliefern, was Tausende Amazon-Arbeiter von Lebensmittelmarken abhängig macht. Ebenso gibt es bei den Eliten keinen politischen Willen, die Rechte der Arbeiter in China zu verteidigen, die oft gezwungen sind, 100 Überstunden im Monat in Ausbeuterbetrieben für nur zwei oder drei US-Dollar pro Stunde zu leisten.

Die Geschichte hat wiederholt die schrecklichen Folgen extremer sozialer Ungleichheit gezeigt. Sie schürt revolutionäre Gärung, die von links oder von rechts kommen kann. Entweder übernimmt ein Linkspopulismus, der die oligarchische Macht zerschlägt, die Kontrolle oder seine Fälschung, ein Rechtspopulismus, der auf der vergifteten Solidarität von Hass, Rassismus, Rache und Gewalt aufbaut – und von den verhassten Oligarchen finanziert wird, die ihn als Fassade benutzen, um die Tyrannei zu festigen. Wir rasen auf Letzteres zu.

Das rasante Ausmaß der sozialen Ungleichheit zeigt sich in nackten Zahlen, die sich in dem Schmerz, der Verzweiflung und dem Leid widerspiegeln, unter dem vielleicht 70 Prozent der US-Bevölkerung leiden. Das Vermögen der US-Milliardäre ist seit Mitte März 2020, als die Pandemie begann, das Land zu verwüsten, auf über 1,1 Billionen US-Dollar gestiegen – ein Sprung von fast 40 Prozent in den letzten 10 Monaten. Das Gesamtvermögen der US-amerikanischen 660 Milliardäre, 4,1 Billionen US-Dollar, ist um zwei Drittel höher als das Gesamtvermögen von 2,4 Billionen US-Dollar, das von der unteren Hälfte der Bevölkerung, 165 Millionen US-Amerikanern, gehalten wird. Weitere acht Millionen US-Amerikaner wurden kürzlich als „neue Arme“ eingestuft, da die Armutsquote von Juni bis Dezember 2020 um 2,4 Prozentpunkte anstieg. Sie liegt jetzt bei 11,8 Prozent, obwohl viele Ökonomen argumentieren, dass die offizielle Armutsquote von 26.500 US-Dollar für eine vierköpfige Familie die Tatsache verschleiert, dass vielleicht die Hälfte des Landes in echter Armut lebt.

Die offizielle Armutsrate für Schwarze ist allein zwischen Juni und Dezember um 5,4 Prozent auf 23,6 Prozent gestiegen, liegt aber wahrscheinlich wieder mindestens doppelt so hoch. Schwarze, zusammen mit hispanischen und amerikanischen Ureinwohnern, sterben laut den Centers for Disease Control and Prevention fast dreimal so häufig an COVID-19 wie Weiße. Doch obwohl viele Schwarze im Gesundheitswesen arbeiten, werden sie zu Prozentsätzen geimpft, die weit unter denen der Weißen liegen. In Maryland zum Beispiel machen Schwarze 30 Prozent der Bevölkerung und 40 Prozent der Beschäftigten im Gesundheitswesen aus, aber nur 16 Prozent der Geimpften. Seit Beginn der Pandemie haben Vermieter allein in den 27 Städten in fünf Bundesstaaten, die das Princeton Eviction Lab verfolgt, mehr als 227.000 Zwangsräumungen beantragt – und das bei einem nationalen Räumungsmoratorium. Zwölf Millionen Mieter, die im Durchschnitt 5.600 US-Dollar an rückständiger Miete und Nebenkosten schulden, sind nun davon bedroht, aus ihren Wohnungen geworfen zu werden. Bis Ende 2020 gab es schätzungsweise 50 Millionen US-Amerikaner, die nicht mit Lebensmitteln versorgt werden konnten, gegenüber 35 Millionen im Jahr 2019. Einer von vier Haushalten mit Kindern war laut einem Bericht von Feeding America im Jahr 2020 von Ernährungsunsicherheit betroffen.

Der Klassenkrieg ist global

Die Reaktion der herrschenden Oligarchen ist das Äquivalent des Werfens von Münzen aus ihren vergoldeten Kutschen auf die verachteten Massen. Die Demokraten haben vorgeschlagen, den Mindestlohn auf Bundesebene von 7,25 US-Dollar auf 15 US-Dollar anzuheben, aber nicht vor 2025. Biden hat sogar dazu aufgerufen, den vorgeschlagenen dritten Stimulus-Scheck – ein Scheck über 1.200 US-Dollar für berechtigte Erwachsene wurde im letzten Frühjahr ausgestellt und ein Scheck über 600 US-Dollar pro Person wurde Anfang dieses Monats ausgestellt – von 2.000 US-Dollar auf 1.400 US-Dollar zu reduzieren. Die Oligarchen haben sich sogar über diese mageren Gaben aufgeregt. Larry Summers, Clintons Finanzminister, der 2008 die Rettungsaktion für die Wall Street orchestrierte, nannte die 2.000-Dollar-Schecks – Krümel im Vergleich zu den Billionen, die an die Wall-Street-Spekulanten gingen – einen „schweren Fehler“. Elon Musk, jetzt einer der zwei reichsten Menschen der Welt, sagte, dass ein zweites „staatliches Konjunkturpaket nicht im besten Interesse der Menschen ist“.

Die Reaktion einer moralisch bankrotten herrschenden Klasse ist symbolisch, wenn man bedenkt, dass wir die schlimmste Wirtschaftskrise seit der Großen Depression durchmachen und schätzungsweise ein Drittel aller US-Amerikaner darum kämpft, seine Rechnungen zu bezahlen. Es illustriert, wie erbärmlich abgekoppelt die Eliten vom Leben derer sind, die sie beherrschen.

Es sei denn, Familien erhalten regelmäßige monatliche Zahlungen von mindestens 2.000 Dollar, bis die Pandemie endet; es sei denn, das Land hat Zugang zu einer universellen Gesundheitsversorgung, insbesondere während einer nationalen Gesundheitskrise; es sei denn, die Nation schwenkt radikal von fossilen Brennstoffen ab, um den drohenden Ökozid aufzuhalten; es sei denn, die lähmenden Schulden, die die Bankkonten US-amerikanischer Familien ausbluten, werden reduziert oder erlassen; es sei denn, es gibt ein unanfechtbares Moratorium für Zwangsräumungen und Zwangsversteigerungen; und wenn die Hersteller im In- und Ausland nicht durch strenge Handelsabkommen und Arbeitsgesetze gezwungen werden, anständige Löhne zu zahlen, sich an strenge Arbeitsvorschriften zu halten und unabhängige Gewerkschaften zuzulassen, werden die Oligarchen ihre Plünderung nur noch beschleunigen.

Der Klassenkrieg ist global. Erst wenn die Arbeiter in den Sweatshops in China, Mexiko, Kambodscha, Vietnam, Indien und Bangladesch aus der Armut befreit sind, wird auch die US-amerikanische Arbeiterklasse aus der Armut befreit sein. Dieser Klassenkampf ist der eigentliche Kampf, den die konzerneigenen Medienplattformen und bankrotten Liberalen nicht diskutieren wollen.

„In einem wirklichen Sinn ist alles Leben miteinander verbunden“, schrieb Martin Luther King in seinem Brief aus dem Birmingham-Gefängnis. „Alle Menschen sind in einem unausweichlichen Netzwerk der Gegenseitigkeit gefangen, verbunden in einem einzigen Gewand des Schicksals. Was immer einen direkt betrifft, betrifft indirekt alle. Ich kann nie sein, was ich sein sollte, bis du bist, was du sein solltest, und du kannst nie sein, was du sein solltest, bis ich bin, was ich sein sollte.“

Zuerst Mafia-Ökonomie, dann unweigerlich Mafia-Staat

Der Liberalismus, den Rosa Luxemburg mit seinem passenderen Namen – „Opportunismus“ – bezeichnete, ist ein integraler Bestandteil des Kapitalismus. Wenn die Bürger unruhig werden oder wenn der Kapitalismus in eine Krise gerät, wie es in den 1930er Jahren der Fall war, mildern Liberale die grausamen Exzesse des Kapitalismus ab. Franklin Delano Roosevelt sagte zu Recht, seine größte Leistung sei, dass er den Kapitalismus gerettet habe.

Aber der Kapitalismus, argumentierte Luxemburg, ist ein Feind, der niemals besänftigt werden kann. Liberale Reformen, wie die New-Deal-Gesetzgebung, werden benutzt, um den organisierten Widerstand vorübergehend zu ersticken, und dann später, wenn es ruhig wird, wieder abgebaut, um die kapitalistische Sklaverei wiederherzustellen. Die Geschichte des Kapitalismus illustriert dieses ständige Hin und Her zwischen liberalen Reformen und unregulierter, kapitalistischer Ausbeutung. Das letzte Jahrhundert der Arbeiterkämpfe in den USA, in dem die Gewerkschaften weitgehend ausgelöscht wurden, und das Aufkommen des Neoliberalismus, der Austerität, des zügellosen Militarismus und der Deindustrialisierung beweisen Luxemburgs These zur Genüge.

Faschismus ist das Ergebnis eines gescheiterten Liberalismus. Mit dem korrumpierten Liberalismus, wie er sich in den Händen der Demokratischen Partei seit Bill Clinton manifestiert, bleibt den selbst identifizierten Liberalen nichts anderes, als mit süßlichen Appellen für Toleranz und Höflichkeit hausieren zu gehen – entkernt von wirtschaftlicher Gerechtigkeit. Diese Politesse, die das Weiße Haus von Biden verkörpert, schürt eine Abneigung gegen die herrschenden Eliten, zusammen mit den schwachen Liberalen und den liberalen Werten, die sie vorgeben zu verteidigen.

Die Beförderung von Frauen, People of Color und Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen in Führungspositionen des oligarchischen Staates ist kein Fortschritt. Es ist eine Art von Unternehmenskolonialismus. Es ist Brandmarkung. Es ist die Ersetzung von realer Politik durch Kulturpolitik.

Als die belgischen Kolonialherren den Kongo nicht mehr offen ausbeuten konnten, installierten sie die korrupte und willfährige Marionette Joseph-Désiré Mobutu, nachdem sie natürlich den mutigen Unabhängigkeitsführer und ersten Premierminister Patrice Lumumba ermordet hatten. Mobuto, der während seiner blutigen diktatorischen Herrschaft zwischen vier und 15 Milliarden US-Dollar veruntreute, diente seinen Kolonialherren bis zum Ende. Erwarten Sie von den diversen Ernennungen in Bidens Kabinett die gleichen Niederwerfungen vor der Macht der Konzerne und, sollte es nötig sein, die gleiche staatliche Repression.

Die politischen, kulturellen und juristischen Systeme in jedem kapitalistischen Staat sind auf die Unantastbarkeit des Privateigentums ausgerichtet. Gesetze und Gesetzgebung werden zur Verteidigung der Reichen gegen die Armen eingesetzt, oder, wie Luxemburg schreibt, „derer, die etwas Eigentum haben, gegen die, die überhaupt keines haben“. Diese inhärente Voreingenommenheit in kapitalistischen Gesellschaften wird jedoch kriminell, sobald Monopole, von den Wall-Street-Banken bis zum Silicon Valley, die Organe der Macht an sich reißen. Diese Monopolisten schaffen durch die Abschaffung von Regulierung und Aufsicht, wie der politische Ökonom Karl Polanyi schreibt, zuerst eine Mafia-Ökonomie und dann unweigerlich einen Mafia-Staat.

Entmenschlichte Arbeiter – degradierte Eliten

Die Demokraten und Republikaner haben ein Maß an Gier und Betrug legalisiert, das selbst die Erben der Raubritter für unhaltbar hielten. David Rockefellers „aufgeklärter Kapitalismus“, wie eigennützig auch immer, zusammen mit seinem Ruf nach einer Nation von Interessenvertretern und seiner Gründung der Trilateralen Kommission, wurden beiseite geschoben, um die unkontrollierte Unternehmensplünderung zu lizenzieren.

Bill Clinton und seine beiden Ermöglicher als Finanzminister, Robert Rubin und Larry Summers, haben ein System des unregulierten Kapitalismus eingeführt, das zu finanzieller Anarchie geführt hat. Diese anarchische Form des Kapitalismus, in der alles, einschließlich der Menschen und der natürlichen Welt, eine Ware ist, die bis zur Erschöpfung oder zum Zusammenbruch ausgebeutet werden kann, wird durch Identitätspolitik gerechtfertigt. Sie wird als „aufgeklärter Liberalismus“ verkauft, im Gegensatz zu der alten gewerkschaftsfreundlichen Klassenpolitik, bei der die Demokraten auf die Stimmen der Arbeiterklasse hörten. Finanzielle Anarchie und kurzfristige Plünderung haben die langfristige finanzielle und politische Stabilität zerstört. Es hat auch die menschliche Spezies, zusammen mit den meisten anderen Arten, näher und näher in Richtung Aussterben getrieben.

Je mehr die Arbeiter entmenschlicht werden, wie Polanyi feststellt, desto mehr werden die herrschenden Eliten moralisch degradiert. Unerhörter Reichtum schafft unerhörte Armut. „Gelehrte verkündeten unisono, dass eine Wissenschaft entdeckt worden sei, die die Gesetze, die die Welt des Menschen regieren, über jeden Zweifel erhob“, schreibt Polanyi über Laissez-faire-Kapitalisten. „Auf Geheiß dieser Gesetze wurde das Mitgefühl aus den Herzen entfernt, und eine stoische Entschlossenheit, im Namen des größten Glücks der größten Zahl auf menschliche Solidarität zu verzichten, erlangte die Würde einer säkularen Religion.“ Die vom Staat im Stich gelassenen Arbeiter erreichen einen Punkt, an dem sie eher „Gespenstern, die einen Alptraum heimsuchen könnten, als menschlichen Wesen gleichen“.

Die Verlagerung von Arbeitsplätzen nach Übersee, wo Arbeiter unter Bedingungen schuften, die die schlimmsten Missstände der frühen industriellen Revolution wiederholen, lässt die Menschen in der industrialisierten Welt konkurrenzunfähig werden. Ein existenzsichernder Lohn, Arbeitsplatzsicherheit und Sozialleistungen werden durch die Unsicherheit der „Gig“-Wirtschaft ersetzt. Dieser globale Markt zwingt die Arbeiter, ob im Rust Belt oder in China, sich dem Diktat ihrer unternehmerischen Herren zu unterwerfen. Die Knechtschaft der Arbeiterklasse, zu Hause und im Ausland, kann nicht durch gesetzliche oder legislative Reformen korrigiert werden, wenn das politische System eine Geisel des Unternehmensgeldes ist und politische Ämter durch legalisierte Bestechung definiert werden.

„Sterben für ein iPhone“

Der globale Kapitalismus sucht unerbittlich den Globus ab, um billige, unorganisierte Arbeitskräfte auszubeuten und natürliche Ressourcen zu plündern. Das ist seine Natur, wie es schon Karl Marx verstand. Er kauft lokale Eliten auf oder stürzt sie. Er blockiert die Fähigkeit der sich entwickelnden Welt, sich selbst zu versorgen. Gleichzeitig entzieht er den Arbeitern in der industrialisierten Welt gut bezahlte Arbeitsplätze, Sozialleistungen und gesetzlichen Schutz und drängt sie in eine lähmende Schuldknechtschaft, die die Bankkonten dieser globalen Spekulanten weiter anschwellen lässt. Seine beiden unerbittlichen Ziele sind die Maximierung des Profits und die Senkung der Produktionskosten, die verlangt, dass die Arbeiter entmachtet und wie Gefangene behandelt werden. Dieser globale Angriff auf die Arbeiterklasse schürt eine globale Wut. Und seine Visage, wie wir unter der weißen, enteigneten Arbeiterklasse in den USA sehen, kann oft sehr hässlich sein.

Apple, eines der profitabelsten Unternehmen der Welt, ist der Inbegriff des „aufgeklärten“ globalen Kapitalismus. WIRED berichtete, dass „Mitarbeiter von Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft und Oracle seit Anfang 2019 fast 20 Mal so viel Geld an Biden wie an Trump gespendet haben. Laut den Daten der Federal Election Commission, die von Personen, die 200 US-Dollar oder mehr an eine Präsidentschaftskampagne spenden, verlangt, dies ihren Arbeitgeber zu melden, haben Mitarbeiter dieser sechs Unternehmen 4.787.752 US-Dollar an Biden und nur 239.527 US-Dollar an Trump gespendet“.

Mitarbeiter von Alphabet, der Muttergesellschaft von Google, wie WIRED berichtete, sind Bidens größte Geldgeber im Silicon Valley. Sie spendeten fast 1.8 Millionen US-Dollar, mehr als ein Drittel des Geldes von Mitarbeitern der sechs Unternehmen zusammen. Open Secrets, ein Watchdog für Wahlkampffinanzen, fand heraus, dass die Beiträge von Alphabets Angestellten und dem politischen Aktionskomitee für die Biden-Kampagne zusammengenommen die Beiträge von jedem anderen Unternehmen übersteigen. Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook, und Apple – Open Secrets fand auf diese Weise fünf der sieben größten Spender an die Biden-Kampagne.

Apple in China behandelt seine Arbeiter jedoch kaum besser als Leibeigene aus dem 19. Jahrhundert. Jenny Chan, Mark Selden und Pun Ngai berichten in ihrem Buch „Dying for an iPhone“ über die endemischen Arbeitsmissbräuche wie unterdurchschnittliche Löhne und Lohndiebstahl, lange Arbeitszeiten, Gewerkschaftszerschlagung, Verweigerung von Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, unsichere Arbeitsbedingungen, ein raues Arbeitsumfeld und den Druck, Quoten zu erfüllen, die zu einer hohen Rate von Arbeiterselbstmorden in den Fabriken, die Apple-Produkte herstellen, beitragen. Die Arbeiter werden in überfüllten Schlafsälen neben den Fabriken eingepfercht, „um eine Hochgeschwindigkeitsproduktion rund um die Uhr zu ermöglichen“, und sind gezwungen, bis zu 130 Überstunden im Monat zu machen.

Die entrechtete weiße Arbeiterklasse umarmte Trump, weil er die Globalisten und Monopolkapitalisten, die ihre Gemeinden und ihr Leben zerstört haben, verspottete und heruntermachte. Für sie war Trumps Vulgarität eine willkommene Atempause von der süßlichen Sprache der Inklusivität und der politischen Korrektheit, die von den Oligarchen benutzt wurde, um die Verbrechen des Monopolkapitalismus zu verschleiern. Das verbindende Gewebe in den USA zwischen diesen ungleichen, entrechteten Gruppen weißer Arbeiter ist der christliche Faschismus.

Biden, ein Werkzeug der globalen Oligarchie, der naiv beabsichtigt, das Ancien Régime wieder aufleben zu lassen, ebnet den Weg für einen beängstigenden Despotismus, einen, in dem Stimmen des Dissenses, von links und rechts, zensiert werden und alle, die sich weigern, die neue globale Ordnung zu akzeptieren, als inländische Terroristen abgestempelt und in die Unterwerfung geprügelt werden. Der gesellschaftliche Zusammenbruch, der sich abzeichnet, bringt groteske politische Verwerfungen mit sich. Trump war ein Symptom für diesen Zusammenbruch. Er war nicht die Krankheit. Diese dystopische Zukunft, die in den USA wahrscheinlich in einer Form des christlichen Faschismus enden wird, wurde uns von den herrschenden globalen Eliten vermacht, die in einer anderen Ära durch die Hallen von Versailles oder der Verbotenen Stadt spaziert wären.

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt und erschien ursprünglich auf ScheerPost. Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang Auslandskorrespondent der New York Times war, wo er als Büroleiter für den Nahen Osten und als Büroleiter für den Balkan für die Zeitung tätig war. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der für den Emmy Award nominierten RT America-Show On Contact.

https://de.rt.com/meinung/112685-oligarchie-in-usa-faeulnis-laesst-sich-nicht-uebertuenchen/