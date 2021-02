Die USA versuchen, einen sanften Putsch in Kuba zu provozieren

von Rosa Miriam Elizalde – https://www.newsclick.in

Übersetzung LZ

Die Ereignisse von San Isidro sind ein weiteres Beispiel für den Versuch der US-Regierung, einen sanften Staatsstreich zu provozieren.

Wir befinden uns in der Ära der sanften Putsche. Altmodische Staatsstreiche und Invasionen bekommen eine schreckliche Presse. Die Bilder von US-Truppen, die 1965 in die Dominikanische Republik einmarschierten oder 1989 durch El Chorrillo in Panama marschierten, erzeugten zum Beispiel Ressentiments und Wut. Im Laufe der Jahre sind die militärischen Interventionen der USA in Lateinamerika in Verruf geraten und aus der Mode gekommen.

Von einem sanften Putsch spricht man hingegen, wenn sich eine Gruppe von Menschen, die in der Minderheit sind, als Mehrheit ausgibt, Kontroversen und Konfrontationen schafft und die Mehrheit zermürbt, bis alle ihrem immensen Druck nachgeben. Beispiele dafür sind in Honduras 2009 und in Brasilien 2016 zu sehen, sowie in Bolivien 2019, wo ein Putsch durch die Bekanntgabe der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen im Oktober 2020 gestoppt wurde. Cuba und Venezuela haben bisher der Gewalt eines weichen Putsches widerstanden, aber der Druck ist unerbittlich.

Weiche Putsche sind komplexer zu verstehen als harte Putsche oder Interventionen durch die US-Marines. Das liegt daran, dass weiche Putsche oft Informationskriege darstellen, in denen Archetypen von Diktatoren und Freiheitskämpfern von den USA benutzt werden, um die internationalen Beziehungen zu definieren. Auch falsche Heldenreden der von den Vereinigten Staaten ausgewählten Protagonisten prägen das Epos.

Kuba ist der Druck der USA nicht fremd, Invasionen, Attentatsversuche und eine Blockade prägen das Leben der Kubaner. Im Laufe der Jahre gab es mehrere Versuche, einen sanften Putsch gegen die kubanische Revolution durchzuführen. Im November 2020 verbarrikadierte sich eine kleine Gruppe von Menschen, die sich für Freiheitskämpfer halten, in einem Haus im Viertel San Isidro in Alt-Havanna. Legitime Themen wurden in das hineingezogen, was wie ein weiterer versuchter weicher Putsch aussah: ein Dialog zwischen Künstlern und kulturellen Institutionen, politischer Opportunismus, die Pandemie und eine sich vertiefende Wirtschaftskrise, die durch die neue Runde einseitiger Maßnahmen der scheidenden Trump-Administration verschlimmert wurde (dazu gehören blockierte Überweisungen, mehr finanzielle Sanktionen und die Verfolgung von Öltankern).

WIRTSCHAFTLICHE BESTRAFUNG

Kuba ist seit 1960, nur ein Jahr nach dem Triumph der kubanischen Revolution, wirtschaftlich bestraft worden. Aber seit 2017 leidet die Insel unter einer Eskalation der wirtschaftlichen Sabotageversuche durch die Vereinigten Staaten, die während der COVID-19-Pandemie zunahmen. Die sogenannte San-Isidro-Bewegung (MSI), über die in den Medien viel berichtet wurde, hat eine unbestreitbare Verbindung zu diesem Prozess eines weichen Putsches. Denis Solis, ein Rapper und Anführer der MSI, hat zugegeben, dass er Geld von Personen aus den Vereinigten Staaten erhalten hat. Dies scheint ein weiterer Versuch Trumps zu sein, Spannungen zu schüren und den Übergang zur Biden-Administration zu erschweren (die versuchen will, nach vier Jahren von Trumps wahnhaften Bemühungen, die kubanische Revolution zu stürzen, ein gewisses Gleichgewicht in den bilateralen Beziehungen wiederherzustellen).

Die Kubaner leiden unter den Auswirkungen der kollektiven wirtschaftlichen Bestrafung. Das harte Vorgehen gegen Reisen und Überweisungen aus den Vereinigten Staaten – einschließlich der erzwungenen Schließung der mehr als 400 Western-Union-Filialen in Kuba – hat die Haupteinkommensquelle vieler Künstler, kleiner Privatunternehmer und Hunderttausender Kubaner erschöpft. Das Leid ist spürbar; es äußert sich in langen Warteschlangen für Lebensmittel, Medikamente und Treibstoff und erhöht die Schwierigkeit, kleine Restaurants und familiengeführte Hotels zu betreiben. Es bedeutet, dass Kubaner nicht in der Lage sind, geliebte Menschen, die in den Vereinigten Staaten leben, zu umarmen.

HERGESTELLT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

Trotz der Versuche, das Leben in Kuba zu destabilisieren, haben es die kollektiven Netzwerke und der kubanische Staat geschafft, Dienstleistungen zu erbringen und ein hohes Maß an sozialem Zusammenhalt zu bewahren. Es dauerte nicht lange, bis die Finte von San Isidro in sich zusammenfiel, ohne dass es zu Schäden kam oder jemand verletzt wurde.

Aber die Regierung der Vereinigten Staaten konnte diese Auseinandersetzung nicht auf sich beruhen lassen, ohne daraus einen epischen Film über Gut und Böse zu machen. Der Geschäftsträger der US-Botschaft in Havanna, Timothy Zúñiga-Brown, transportierte einige der Protagonisten des MSI in seinem Auto, während hochrangige Beamte des US-Außenministeriums diese weichen Putschisten als ihre „Kollegen“ bezeichneten. Einige dieser Protagonisten haben offen ihre Sympathien für Donald Trump verkündet – tatsächlich erkannte Solis Trump öffentlich als seinen Präsidenten an; Mitglieder der MSI erwähnten auch, dass sie von den Vereinigten Staaten Gelder zur „Demokratieförderung“ erhielten.

Tracey Eaton, eine in Florida ansässige Journalistin, hat dokumentiert, dass die US-Regierung seit 1996, als sie begann, Gruppen finanziell zu unterstützen, um einen „Regimewechsel in Kuba“ zu provozieren, zwischen 20 und 45 Millionen Dollar pro Jahr ausgegeben hat; dieses Geld – mehr als 500 Millionen Dollar – wurde unter Abschnitt 109 des Helms-Burton Act of 1996 bereitgestellt. Es gibt keine öffentlichen Informationen darüber, wie viel für verdeckte Operationen oder speziell für das San-Isidro-Projekt ausgegeben wurde.

Bemühungen, zu bestätigen, was in diesen „Demokratieförderungs“-Programmen steckt, sind nicht leicht nachzuvollziehen; der Mangel an Transparenz dieser Programme zeigt ihre Scheinheiligkeit. Eaton hatte einige Erfolge durch den Freedom of Information Act (FOIA), aber es gibt eine Menge, was über diese Operationen unbekannt ist. Während der Obama-Jahre wurden Anfragen nach Informationen über „Regimewechsel“ abgelehnt. Viele dieser Operationen verletzen sowohl kubanische als auch US-amerikanische Gesetze. Ein Artikel der Redaktion der New York Times aus dem Jahr 2014 brachte etwas Licht in diese Angelegenheit. Alan Gross, ein Auftragnehmer der U.S. Agency for International Development (USAID), wurde 2009 in Kuba bei einer „geheimen USAID-Mission zur Ausweitung des Internetzugangs unter Verwendung sensibler Technologie, die nur von Regierungen genutzt wird“, verhaftet, so ein Artikel in Politico. Kurz danach führte die US-Regierung ein Programm durch, das zur Entwicklung eines regierungsfeindlichen Twitter-ähnlichen Systems durch Creative Associates International (mit Sitz in Washington, D.C.) namens ZunZuneo führte. Das Ziel dieser Plattform war es, wie die New York Times es ausdrückte, „den Kubanern eine Plattform zu bieten, um Nachrichten mit einem Massenpublikum zu teilen, und schließlich dazu benutzt zu werden, ‚Smart Mobs‘ zu versammeln.“

Informationen über diese Programme sind rar, da die U.S.-Regierung sie als streng geheim behandelt. Selbst diejenigen, die die Aufsicht über sie haben sollen, wissen nichts davon. Informationen sickern nur durch, wenn die Programme scheitern, was häufig passiert.

Während der Trump-Ära schuf die US-Regierung ein Netz aus Hunderten von digitalen Medien, die hauptsächlich in Miami ansässig sind, um Desinformationen über Kuba zu verbreiten. Das Ziel dieses Netzes ist es, eine Echokammer zu schaffen, toxische Informationen über die Ereignisse auf der Insel zu verstärken und das Ziel der US-Regierung als etwas zu projizieren, das von den Kubanern selbst ausgeht. Dies ist Teil des Krieges der vierten Generation, des unkonventionellen Krieges oder des hybriden Krieges, der ausgeklügelten Form der Kriegsführung, die von der US-Regierung benutzt wird, um psychologisches und kulturelles Chaos zu schaffen und Washingtons Agenda einer Politik der verbrannten Erde zu entwickeln.

Ed Augustin vom Guardian interviewte Esteban Rodríguez, einen der Beteiligten an der San-Isidro-Episode und Korrespondent bei ADN Cuba; dieses Medienunternehmen mit Sitz in Florida erhielt laut dem Artikel im Guardian im September 2020 einen Zuschuss von 410.710 Dollar von USAID. Rodríguez bezeichnete die Restriktionen des Weißen Hauses für Überweisungen als „perfekt“; Augustin schrieb jedoch, dass der ADN-Korrespondent „fälschlicherweise behauptet, der Großteil des gesendeten Geldes lande in den Staatskassen.“ Rodríguez sagte in dem Artikel weiter: „Wenn ich in den USA wäre, hätte ich Trump gewählt.“ Dies ist ein sogenannter unparteiischer Reporter, der dafür verantwortlich war, Öl ins Feuer von San Isidro zu gießen.

Der Zweck des weichen Putsches ist es, eine gewaltsame Antwort der kubanischen Regierung zu provozieren, die von Leuten wie Rodríguez angeheizt würde und als Vorwand für die Destabilisierung des Landes dienen würde.

Denkfabriken in den Vereinigten Staaten, die sonst solche Vorfälle und Episoden befeuern, wissen jedoch, dass sie auf der Insel wenig Einfluss haben. Am 22. Dezember 2020 sagte der Inter-American Dialogue, während er sich auf MSI bezog, dass „die kubanische Regierung nicht nahe daran ist, ‚zusammenzubrechen‘ und ‚zu fallen‘, und es wäre ein schwerer Fehler, ihre Fähigkeit zu unterschätzen, sich zu mobilisieren, um der Krise zu begegnen.“ Angesichts dieser Ereignisse hat die Regierung als ein kompaktes Gremium reagiert, ohne öffentliche Risse zu zeigen. Er empfahl Biden auch, sich von Trumps Taktik fernzuhalten, und merkte an, dass die kubanische Regierung sich nicht auf einen „Dialog mit einer Waffe am Kopf“ einlassen werde.

Die Ereignisse von San Isidro sind ein weiteres Beispiel für den Versuch der US-Regierung, einen sanften Putsch zu inszenieren. Währenddessen gibt es innerhalb Kubas eine andere Realität, die die Welt nicht sieht. Es ist eine Realität, die besagt, dass Kuba diesem Druck nicht nachgeben wird und die dem Hass aus Washington nicht erlauben wird, Erfolg zu haben; er wird immer scheitern.

Dieser Artikel wurde von Globetrotter produziert. Rosa Miriam Elizalde ist eine kubanische Journalistin und Gründerin der Website Cubadebate. Sie ist Vizepräsidentin sowohl der Union Kubanischer Journalisten (UPEC) als auch des Lateinamerikanischen Journalistenverbandes (FELAP). Sie ist Autorin und Co-Autorin mehrerer Bücher, darunter Jineteros en la Habana und Unser Chávez. Für ihre herausragende Arbeit wurde sie mehrfach mit dem Juan Gualberto Gómez National Prize for Journalism ausgezeichnet. Derzeit ist sie wöchentliche Kolumnistin für La Jornada in Mexiko-Stadt.