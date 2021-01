Die Haltung der Regierung gegenüber der Bauernbewegung bedarf dringender Veränderung

von Bharat Dogra – https://einarschlereth.blogspot.com/

Es gibt mehrere Indikatoren für eine Verhärtung der Haltung der Regierung gegenüber der Bauernbewegung. Deshalb muss an dieser Stelle betont werden, dass eine Politik der Unterdrückung sehr schädlich für die Nation sein wird, und diejenigen, die sich für Frieden, Demokratie und Gerechtigkeit innerhalb und außerhalb der Regierung einsetzen, sollten alles tun, um dies zu verhindern. Es gibt ein weitverbreitetes Mitgefühl für alle Personen, die bei den Ausschreitungen in Delhi am 26. Januar verletzt wurden, für Polizisten ebenso wie für Bauern, und es ist jetzt an der Zeit, harte Gefühle und Spannungen zu vermeiden und sie nicht zu verschärfen.

In den vergangenen Wochen ist eine sehr bedeutende Bauernbewegung auf nationaler Ebene entstanden, die wichtige Forderungen stellt. Diese hat breite Unterstützung von mehreren anderen wichtigen Sektionen in Indien erhalten, darunter Organisationen von Arbeitern, Frauen und Jugendlichen. Mehrere führende Experten für ländliche und landwirtschaftliche Fragen, darunter auch solche, die in angesehenen Regierungsinstitutionen in leitenden Funktionen tätig waren, haben nicht nur die Forderungen der Bauern unterstützt, sondern auch an den Landwirtschaftsminister geschrieben und um die Annahme dieser Forderungen gebeten.

Einige ehemalige Richter und führende Anwälte des Landes haben nicht nur die Bauern unterstützt, sondern auch die Rechtmäßigkeit der Prozesse und Bestimmungen der drei umstrittenen Gesetze, die die Regierung zu verteidigen versucht, in Frage gestellt. Mehrere wichtige Verbündete und Partner des herrschenden Regimes haben entweder mit dem herrschenden Regime gebrochen, wobei sie dessen unfreundliiche Haltung gegenüber den Bauern als Hauptgrund anführen, oder sie haben ihre Unterstützung für die Bauernbewegung in gewissem Maße zum Ausdruck gebracht. Auf internationaler Ebene beobachten Organisationen, die sich für die Interessen der Landwirte einsetzen, die unsympathische Haltung der Regierung gegenüber der Bauernbewegung in Indien mit zunehmender Sorge.

Die indische Regierung hat die Bauern zu Recht in Verhandlungen eingebunden. Es haben mehrere Verhandlungsrunden stattgefunden. Auch wenn beide Seiten in den Verhandlungen zunehmend frustriert waren, wurden zumindest die Verhandlungen über so viele Runden fortgesetzt und die Möglichkeiten einer Verhandlungslösung offen gehalten, wie es in einer Demokratie sein sollte. Am Ende mehrerer Gesprächsrunden sagte der Chefunterhändler der Regierungsseite, der Landwirtschaftsminister, oft mit sanfter, beruhigender Stimme, dass er die Bauernverbände und ihre Führer für die disziplinierte, friedliche Art ihrer Proteste lobe. So weit, so gut, mehr oder weniger wie es in einer guten Demokratie sein sollte.

Es gab jedoch noch einen anderen, nicht so demokratischen Aspekt der Reaktion der Regierung und des herrschenden Regimes, der nicht so beruhigend oder angenehm war. Von Zeit zu Zeit erhoben wichtige Führer des herrschenden Regimes unfaire Anschuldigungen ohne jeden Beweis gegen die Bauernbewegung. Diese wurden von denjenigen, die aus verschiedenen Gründen als loyale und im Allgemeinen laute Anhänger des herrschenden Regimes bekannt sind, aufgegriffen und bis zum Überdruss wiederholt.

Der prominenteste dieser Vorwürfe lautete, dass Elemente der Khalistani-Bewegung und damit ihre pakistanischen Hintermänner bei diesen Protesten eine wichtige Rolle spielten. Die Khalistani-Bewegung war eine gewalttätige sektiererische und sezessionistische Bewegung eines kleinen Teils extremistischer Sikhs, die bei ihren gewalttätigen Aktivitäten von Pakistan aus aktiv unterstützt wurde. Während die Regierung völlig Recht hat, wenn sie diese Bewegung als eine äußerst schreckliche Bewegung beschreibt, liegt sie völlig falsch, wenn sie sie mit der Bauernbewegung in Verbindung bringt, wie ich in einem kürzlich erschienenen Artikel erklärt habe (siehe bitte den Artikel mit dem Titel Falsche Propaganda gegen die Bauernbewegung, veröffentlicht in Countercurrents.org vom 21. Januar 2021). In der Tat hat die Bauernbewegung prominente Präsenz jener linken Elemente des Punjab, die der Khalistani-Bewegung mit größtem Mut widerstanden und dabei einige ihrer edelsten Mitglieder geopfert haben.

Dies ist der Hintergrund, vor dem die Ereignisse des 26. Januar und ihre Folgen gesehen werden sollten. An diesem Tag entrollte ein umstrittener junger Mann eine religiöse Flagge am Roten Fort. Dieser Mann war zuvor am Ort des Bauernprotests anwesend gewesen. Dies wurde sofort von denjenigen, die einen großen Einfluss haben, um Fehlinformationen zu verbreiten, als Vorwand benutzt, um wiederholt klar oder implizit zu sagen, dass Personen in der Bauernbewegung die khalistanische Flagge am Roten Fort in Delhi, einem Denkmal mit wichtiger historischer Symbolik in Indien, entrollt haben. Sanftere Elemente wiesen bald darauf hin, dass es sich nicht um eine khalistanische Flagge, sondern nur um eine religiöse Flagge handelte. Bauernführer, die mit der Regierung verhandelten, verurteilten diesen Vorfall aufs Schärfste und sagten, dass ihre Bewegung nichts damit zu tun habe. Außerdem wurde bald von mehreren Beobachtern darauf hingewiesen, dass der umstrittene Mann, der die religiöse Fahne am Roten Fort entrollt hatte, früher ein enger Mitarbeiter eines prominenten BJP-Politikers und Schauspielers war und in dieser Eigenschaft auch einige der hochrangigen Führer des regierenden Regimes getroffen hatte.

Indem sie dies mit der sehr starken und falschen Kampagne mächtiger Kräfte gegen die Bauernbewegung in Verbindung bringen, haben mehrere erfahrene Beobachter die Notwendigkeit hervorgehoben, keine falschen Anschuldigungen einer khalistanischen Verbindung zu erheben, und gleichzeitig ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, wie schnell, auf scheinbar geplante Weise, die früheren Unterstellungen und Behauptungen einer solchen Verbindung nach dem umstrittenen Flaggenvorfall mit einem Knall zurückkehrten.

Wie auch immer, während diese und mehrere damit zusammenhängende Fragen zweifellos noch lange in der Luft bleiben werden, ist das wirklich Wichtige für uns hier, dass die Regierung ihren früheren Ansatz, die edle Bewegung der Bauern irgendwie mit dem Etikett „khalistanisch“ zu beflecken und die Bauern auf dieser Basis zu spalten, nicht aufgegeben zu haben scheint. Das ist ein sehr engstirniger Ansatz, und es ist bedauerlich, dass die Regierung noch nicht aus dem engen kolonialen Denken des „Teile und herrsche“ herausgekommen ist.

Wenn dies der Ansatz ist, dann wird es für sie schwierig sein, das Kaliber zu erlangen, sich den wirklich großen Herausforderungen des 21. Die wirkliche große Herausforderung besteht darin, eine Agenda für den Landwirtschafts- und Nahrungsmittelsektor vorzubereiten und umzusetzen, die die nachhaltige Verfügbarkeit von sicheren und gesunden Nahrungsmitteln, den Schutz nachhaltiger und zufriedenstellender Lebensgrundlagen, eine auf Gleichberechtigung basierende landwirtschaftliche Entwicklung und den Umweltschutz in schwierigen Zeiten des Klimawandels gewährleisten kann, während sie gleichzeitig einen großen Beitrag zur Reduzierung des Klimawandels leistet.

Es ist wirklich wichtig, dass die Regierung sich den wirklichen Herausforderungen zuwendet. Zu diesem Zweck sollte sie ihre Grundeinstellung gegenüber der Bauernbewegung ändern. Anstatt zu versuchen, die Bewegung irgendwie zu frustrieren, zu spalten und zu schwächen, sollte die Regierung auf eine sehr positive Art und Weise an sie herantreten und versuchen, einen Treffpunkt zu finden, der am besten geeignet ist, ein wirklich besseres Nahrungsmittel- und Landwirtschaftssystem in Indien zu schaffen.

Bharat Dogra ist ein Journalist und Autor. Zu seinen jüngsten Büchern gehören Man Over Machine (Gandhian ideas for our times) und When the Two Streams Met (Freedom Movement of India)

