Mit dem Kapitalismus fertig, lesen junge Chinesen „Das Kapital“

Kann der Marxismus ein Comeback feiern, wenn eine neue Generation zunehmend vom „996“-Agitation und den liberalen Plattitüden der Älteren genug hat?

Wie ich in meinem ersten Artikel erörtert habe, befinden sich die jungen Chinesen mitten in einer umfassenden Neubewertung der modernen Geschichte ihres Landes, die ihre Einstellung zur so genannten sozialistischen Periode, grob definiert als die Jahre zwischen der Gründung der Volksrepublik China 1949 und dem Beginn der „Reform und Öffnung“ 1979, neu gestaltet.

Zu dieser Verschiebung hat eine Welle von populärwissenschaftlichen Artikeln und Videos in den sozialen Medien beigetragen, die versuchen, das populäre Verständnis von Sozialismus, Mao Zedong und der frühen Geschichte der Volksrepublik zu revidieren. Aber Artikel allein machen noch keine Bewegung; sie haben so viel Resonanz gefunden, weil sich die Erfahrungen und Einstellungen junger Chinesen von denen früherer Generationen stark unterscheiden. Einfach ausgedrückt: Das Leben im Kapitalismus ist nicht so, wie man es gedacht hatte.

Junge Chinesen, die in den 1990er und 2000er Jahren geboren wurden, wuchsen in einer Ära des rasanten Wirtschaftswachstums und eines entsprechenden Anstiegs von Chinas gesamter nationaler Stärke auf. Vor allem nach 2008, als der Westen in einer selbstverschuldeten globalen Wirtschaftskrise steckte und China zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aufstieg, verloren westliche Ideologien wie der Liberalismus allmählich ihre kulturelle Hegemonie aus der Zeit nach dem Kalten Krieg.

Dies hat den Menschen ein Fenster geöffnet, um ihr Verständnis der chinesischen und der Weltgeschichte umfassend zu überdenken. Viele junge Chinesen lehnen den neoliberalen Konsens ab, dass es keine Alternative zu westlichen Entwicklungsstrategien gibt, und bevorzugen stattdessen einen kühleren, analytischen Ansatz, um die Vor- und Nachteile verschiedener politischer Ideologien zu vergleichen. Online betonen Historiker und Bastler die Auswirkungen von Industrie, sozialer Klasse, Militär und Geopolitik auf die nationale Entwicklung – während sie ihr Publikum davor warnen, sich vor den finsteren Absichten ausländischer Mächte zu hüten und vereinfachende „Hipster“-Einstellungen zur Politik zu vermeiden.

Ein Teil dessen, was hier vor sich geht, ist generationenbedingt. Jahrelang wurde denjenigen, die sich für die Geschichte Chinas interessierten, kein wirklich vielfältiges Meinungsbild präsentiert, sondern eher eine Reihe von Werken, die unter den singulären ideologischen Trends der 80er und 90er Jahre entstanden. Viele davon waren reich an Informationen, aber auch stark von liberalen politischen und kulturellen Strömungen durchdrungen, die bei jungen Menschen keinen Anklang finden. Selbst wenn man Ideologie und Erfahrung beiseite lässt, ist es nur natürlich, dass eine neue Generation sich an den Axiomen derjenigen stößt, die früher den kulturellen Diskurs des Landes dominierten.

Vor einem Jahrzehnt zum Beispiel war das chinesische Festland noch von einer Welle der Nostalgie für die republikanische Zeit erfasst, die die vorkommunistische Kuomintang (KMT) Regierung stark romantisierte. Heute ist es jedoch selbst auf ehemaligen liberalen Hochburgen wie der Frage-und-Antwort-Plattform Zhihu populär geworden, lange Beiträge mit Archivfotos und Dokumenten zu verfassen, die speziell die Korruption und den sozialen Verfall der KMT-Herrschaft hervorheben und damit den Beweis antreten, dass nur die Kommunistische Partei Chinas Aufstieg hätte bewerkstelligen können.

Meiner Meinung nach ist jedoch der wichtigste Motivationsfaktor hinter der Wertschätzung der sozialistischen Periode des Landes, dass junge Chinesen unter dem Kapitalismus gelebt und gelitten haben. Ihre Anerkennung und Wertschätzung für die frühen Errungenschaften der KPCh beim Aufbau des Sozialismus wird durch eine breitere Aufarbeitung der Geschichte und Theorie der internationalen sozialistischen Bewegung seit dem 19. Jahrhundert gefördert.

Diese Aufarbeitung geht tiefer als die Reproduktion von Zombie-Narrativen oder der Rhetorik des 20. Jahrhunderts: Sie basiert auf einem lebendigen Sinn für das zeitgenössische Leben und die Realität. Junge Chinesen haben einen Großteil ihres Lebens damit verbracht, den Zerfall der globalen kapitalistischen Ordnung, den Anstieg der Ungleichheit und den Zusammenbruch des Status der Arbeiterklasse zu beobachten. Die frühere Generation vertrat die Ideologie des reinen Marktes, des privaten Unternehmertums und des Kapitalismus, aber für viele junge Chinesen, die im privaten Sektor arbeiten, den ihre Eltern aufgebaut haben, sind diese Ideen nicht mit der Entfesselung der Produktivität verbunden, sondern mit dem dröhnenden Druck der „Involution“, dem Gefühl der relativen Deprivation und zermürbenden Arbeitszeiten wie dem Marathon von 9 bis 21 Uhr an sechs Tagen in der Woche, der als „996“ bekannt ist.

Tatsächlich ist fast überall, wo man online hinschaut, ein Gefühl von Wut und Frustration über Kapitalismus und Marktideologie spürbar. Erst werden junge Chinesen zu extremen Arbeitszeiten gezwungen, die offensichtlich wenig einbringen, dann müssen sie sich von Leuten wie dem Alibaba-Mitbegründer Jack Ma Vorträge darüber anhören, dass es ein „Segen“ sei, 996 Stunden zu arbeiten, oder zuzusehen, wie die Reichen von ihren Investment- und Immobilienportfolios profitieren, ohne einen Finger krumm machen zu müssen. In den letzten Jahren ist sogar die abfällige Verwendung von „Kapitalist“ und anderen hochgradig belasteten Begriffen im öffentlichen Diskurs wieder aufgetaucht, da junge Linke nach Wegen suchen, ihrer Frustration Luft zu machen.

Unter diesen Umständen ist es keine Überraschung, dass sich zumindest einige der umfassendsten, kraftvollsten Kritik an Kapitalismus und Märkten zuwenden, die je entwickelt wurde: Dem Marxismus. Bis zu einem gewissen Grad fühlt sich diese Linksverschiebung wie eine Rückkehr zur Form an. Junge Linke fordern das ideologische Erbe ihres Landes zurück, das schließlich auf der Idee gegründet wurde, die Unterdrückung und Ausbeutung der Arbeiter und Bauern durch die Kapitalistenklasse zu beenden. Und weil sie in einem Bildungssystem mit obligatorischen Kursen über Marxismus und Sozialismus aufgewachsen sind, werden selbst scheinbar unpraktische oder überholte Konzepte wie Klasse und „Mehrwert“ zu einem praktischen analytischen Rahmen, wenn viele Schüler später im Leben auf Schwierigkeiten stoßen.

Aber der aktuelle Trend geht über das Klassenzimmer hinaus. In der Tat beschweren sich viele Studenten darüber, dass ihre obligatorischen Marxismuskurse – die lange Zeit von Lehrern und Studenten gleichermaßen als Pro-forma-Übungen behandelt wurden – nicht genug tun, um sie vorzubereiten oder ihnen das Wissen zu vermitteln, das sie wirklich wollen.

Sie haben einen Punkt. „Wenn du der Lehrer der Massen sein willst, musst du zuerst ihr Schüler sein“, mahnte Mao einst. Aber viele Marxismus-Lehrer an chinesischen Universitäten haben sich zu sehr mit ihrer Marginalisierung abgefunden, um sich den veränderten Umständen und der gestiegenen Nachfrage nach ihrem Fachgebiet anzupassen; andere setzen Marx aktiv herab und preisen an seiner Stelle Libertäre wie Friedrich Hayek oder sogar KMT-Fürsten wie Chiang Ching-kuo.

Das zwingt ihre Studenten, die im Allgemeinen wenig Geduld für Libertarismus oder KMT-Nostalgie haben, sich anderswo umzusehen. Das hat ironischerweise viele dazu gebracht, die Lehrbücher des Landes zu überspringen und Figuren wie Marx und Lenin in ihren eigenen Worten zu lesen. Für andere haben sich Online-Videos verbreitet, die vorgeben, die Kernsätze des Marxismus-Leninismus zu erklären, und viele von ihnen haben Millionen von Aufrufen erhalten.

Interessanterweise ist einer der populärsten Interpreten der marxistischen Tradition gar kein Chinese, sondern der amerikanische Akademiker Richard D. Wolff. Netizens haben Videos seiner Vorträge von YouTube gezogen und untertitelte Versionen auf Seiten wie Bilibili unter Titeln wie „Why Aren’t You a Marxist?“ hochgeladen. Trotz seines akademischen Hintergrunds wird Wolff für seine klaren Analysen und verständlichen Erklärungen von Kernkonzepten gelobt, und einige seiner Videos auf Bilibili haben inzwischen mehr Aufrufe als die Originale. Näher an der Heimat hat Bilibili auch dazu beigetragen, die Arbeit des chinesischen Agrarwissenschaftlers Wen Tiejun bekannt zu machen, dessen Geschichte „Eight Crises: China’s Real Experiences, 1949-2009“ (Acht Krisen: Chinas reale Erfahrungen, 1949-2009) einen Aufschwung an Popularität und Verkäufen erfahren hat.

Diese Entwicklungen haben in einigen Kreisen Alarm wegen eines Linksdrifts ausgelöst. Aber meiner Erfahrung nach sind die jungen Linken des Landes trotz ihrer Frustration und ihres manchmal irrationalen Überschwangs von echten Gefühlen und dem Wunsch motiviert, ihr Land zu verbessern. Sie wollen die Ideale derer wieder aufgreifen, die für den Sozialismus und die chinesische Revolution gekämpft und sich geopfert haben – und eine gerechte, gleichberechtigte Gesellschaft aufbauen, auf die diese Märtyrer stolz gewesen wären.

Übersetzer: David Ball; Redakteure: Wu Haiyun und Kilian O’Donnell.

Published at www.sixthtone.com