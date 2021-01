Reichtum der indischen Milliardäre stieg um 35% während der Covid-Pandemie

von Countercurrents Kollektiv – https://einarschlereth.blogspot.com/

Bild: Mukesh Ambani, 4.-reichster Mann der Welt, Modi und Adani

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Mal ehrlich, würde einer von euch einem dieser Ganoven die Hand reichen wollen? Ich nicht mit der Feuerzange. Und der Modi in der Mitte sieht aus wie ein armer Landpfarrer. Er ist Faschist und Rassist und ist von seinen beiden Billionärs-Kumpanen schwer gebeutelt worden.

Die Coronavirus-Pandemie und der folgende lockdown in Indien hat laut einem Bericht von Oxfam die Reichen reicher gemacht. Der Bericht – mit dem Titel The Inequality Virus (Der Ungleichheitsvirus) – sagte, dass der Reichtum der Milliardäre des Landes während des Lockdowns um schätzungsweise 35 Prozent gestiegen ist, während 84 Prozent der Haushalte mehr oder weniger starke Einkommensverluste erlitten und 1,7 Mill. Leute stündlich ihren Job verloren haben, allein im April 2020.

Es sagte auch, dass die Einkommenssteigerungen für Indiens Top 100 Milliardäre seit März 2020, als die Sperre verhängt wurde, genug waren, um jedem der 138 Millionen ärmsten Menschen einen Scheck über Rupees 94.045 zu geben.

„Die steigende Ungleichheit im Land ist umwerfend … ein ungelernter Arbeiter bräuchte 10.000 Jahre, um das zu verdienen, was (Reliance Industries‘ Chairman Mukesh) Ambani in einer Stunde verdient hat… und drei Jahre, um das zu verdienen, was Ambani in einer Sekunde verdient hat“, so der Bericht.

Im August wurde Mukesh Ambani zum viertreichsten Mann der Welt erklärt.

In den Monaten davor und danach waren Lakhs von Wanderarbeitern ohne Arbeit, Geld, Nahrung oder Unterkunft, nachdem die weltweit strengste Abriegelung ohne Vorwarnung durchgesetzt worden war.

Der Bericht sagte auch, dass, wenn Indiens Top 11 Milliardäre „mit nur einem Prozent auf den Vermögenszuwachs während der Pandemie besteuert würden“, die Zuweisung für das Jan Aushadhi Programm – das hochwertige Medikamente zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung stellt – um das 140-fache erhöht werden könnte.

Der Bericht hob auch die Ungleichheiten beim Zugang zur Gesundheitsversorgung hervor und argumentierte, dass Covid-Protokolle wie soziale Distanzierung und Händewaschen „ein Luxus sind, wenn 32 Prozent und 30 Prozent der Haushalte im städtischen Indien in Einzimmer- bzw. Zweizimmerhäusern leben“.

Eine globale Version desselben Berichts wies auf ähnlich erschreckende Löcher in den Einkommensunterschieden – verschärft durch die Pandemie – in der ganzen Welt hin.

„Weltweit ist der Reichtum der Milliardäre zwischen dem 18. März und dem 31. Dezember 2020 um schwindelerregende 3,9 Billionen Dollar gestiegen… gleichzeitig wird geschätzt, dass die Gesamtzahl der in Armut lebenden Menschen um 200 bis 500 Millionen gestiegen sein könnte“, so der globale Bericht.

Laut Oxfam ist der Anstieg des Vermögens – allein seit Beginn der Krise – der 10 reichsten Milliardäre der Welt „mehr als genug, um zu verhindern, dass irgendjemand auf der Erde wegen des Virus in Armut gerät, und um einen COVID-19-Impfstoff für alle zu bezahlen“

Unter den Vorschlägen, die der indischen Regierung gemacht wurden, um solche Ungleichheiten zu beseitigen, hat Oxfam vorgeschlagen, die Mindestlöhne sofort zu überarbeiten und in regelmäßigen Abständen zu erhöhen.

Sie forderte die Regierung außerdem auf, einen zweiprozentigen Aufschlag auf diejenigen zu erheben, die mehr als ₹ 50 Lakh verdienen, und eine vorübergehende Steuer auf Unternehmen einzuführen, die während der Pandemie Windfall-Profite machen.

„Es ist an der Zeit, dass die indische Regierung spezifische und konkrete Maßnahmen ergreift, um eine bessere Zukunft zu schaffen… die Stimmen der Bürger wollen eine gleichberechtigtere und gerechtere Zukunft“, so der Bericht.

