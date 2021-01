Fahnden Sie nach den üblichen Verdächtigen. Und vergessen Sie Putin nicht

von Ray McGovern – https://cooptv.wordpress.com/

Die Sprecherin Nancy Pelosi, die am Montag von Frau Clinton interviewt wurde, schnappte eifrig nach dem Köder, als Clinton von „ihren Bedenken sprach, dass der scheidende Oberbefehlshaber im Kreml kompromittiert wurde“. Als Clinton die Bühne bereitete, drückte er die Hoffnung aus, dass „wir herausfinden werden, wem er [Trump] verpflichtet ist,“ wer seine Fäden zieht „.

Clinton fügte bedrohlich hinzu: „Ich würde gerne seine Telefonaufzeichnungen sehen, um zu sehen, ob er an dem Tag, an dem die Aufständischen in unser Kapitol eindrangen, mit Putin sprach.“ Sie fragte dann Pelosi, ob die Nation „eine 9/11-Kommission braucht, um alles zu untersuchen und zu melden, was sie zusammenbringen können“.

Pelosi stimmte der Notwendigkeit einer solchen Kommission zu und fuhr fort, ihre eigenen Anti-Putin-Zeugnisse zu polieren:

„Wie ich zu ihm [Trump] auf diesem Bild mit meinem blauen Anzug sagte … und grob auf ihn zeigte: ‚Mit Ihnen, Herr Präsident, führen alle Wege zu Putin.‘ ‚Pelosi räumte ein, dass sie nicht weiß, was Putin an ihm hat politisch, finanziell oder persönlich, aber was letzte Woche geschah, war ein Geschenk an Putin. „

Putins nützliche Idioten?

Pelosi fügte hinzu: „Und diese Leute, ohne dass sie es wissen, sind Putin-Marionetten. Sie machten Putins Geschäfte, als sie dies auf Anstiftung eines Aufstands des Präsidenten taten … also, ja, wir sollten eine 9/11-Kommission haben und dort ist eine starke Unterstützung im Kongress dafür. „

Was aus diesem Clinton-Pelosi Pas de Deux klar werden muss, ist, wer den Tanz leitet. Clinton deutet allgemein an (natürlich nicht zum ersten Mal), dass Putin Trumps Fäden zieht. Es ist Clinton, die den Verdacht äußert, dass Trump und Putin sich am 6. Januar irgendwie am Telefon koordiniert haben; und sie schlägt vor, dass „eine 9/11-Provision“ erforderlich sein könnte.

Vor allem aufgrund der gefangenen „Mainstream“ -Medien hat sich „Russland Russland Russland“ als das Geschenk erwiesen, das von den Demokraten immer wieder repetiert wird. Gibt es Grenzen für den Grad der Glaubwürdigkeit, den die Bürger der USA den Unternehmensmedien setzen werden, die sich alle Sünden zusammenspinnen, die dem russischen Präsidenten Putin zugeschrieben werden? Warum die Andeutung, dass er teilweise für die Gewalt im Kapitol am 6. Januar verantwortlich sein könnte?

Russland ist praktisch

Es ist eine Frage der Bequemlichkeit. Für die Demokraten war es sehr bequem, Frau Clintons Niederlage im Jahr 2016 Russland zuzuschreiben, obwohl wichtige Aspekte dieses Falls (z. B. russisches „Hacken“ der DNC) entlarvt wurden .

Aber geh nicht weg, Russland, noch nicht. Der MICIMATT Komplex (Militär-Industrie-Kongress-Geheimdienst-MEDIA-Academia-Think-Tank) findet es immer noch praktisch als die Art von „Bedrohung“, die man anführen kann, um zu rechtfertigen, unzählige Milliarden Dollar für Verteidigung auszugeben und die bereits Reichen zu bereichern.

Die Art und Weise, wie das US-System strukturiert ist, spielt in dem großen Schema der Dinge, in denen das Geld ausgegeben wird, keine Rolle – ob ein Republikaner oder ein Demokrat im Oval Office sitzt. Kurz gesagt, der Komplex Militär-Industrie-Kongress-Geheimdienst-MEDIA-Academia-Think-Tank regiert das Quartier (MEDIA in allen Kappen als Dreh- und Angelpunkt). Clinton fragt sich laut, wem Trump „verpflichtet“ ist. Joe Biden tritt mit null Impfung gegen diesen MICIMATT Komlex ins Amt. Es ist fair zu sagen, dass Kandidaten ohne den Segen des MICIMATT wie Bernie Sanders und Tulsi Gabbard enden.

Unsicherheiten

Es gibt gerade genug Strohhalme im Wind, um das MICIMATT und seine Kunden und Unterstützer nervös zu machen. Was würde passieren, wenn Putin und Russland weniger dämonisiert würden? Könnte es ein Tauwetter in den unnötig kühlen Beziehungen zu Moskau geben? Was könnte das für aufgeblähte Verteidigungsausgaben bedeuten – insbesondere in einer Zeit, in der diese Mittel zu Hause so dringend und nachweislich benötigt werden?

Es ist wahrscheinlich, dass strategische Waffenverhandlungen mit Russland ganz oben auf der Tagesordnung von Präsident Joe Biden stehen werden, ebenso wie die Zusammenarbeit mit Russland und den anderen Parteien des iranischen Atomabkommens, von dem Trump sich zurückgezogen hat. Vorausgesetzt, William Burns, ehemaliger Botschafter in Russland, wird als CIA-Direktor bestätigt, wird Biden einen geradlinigen, sehr erfahrenen Experten anrufen, der sich mit Präsident Putin befasst hat. Burns war auch einer der wichtigsten US-Unterhändler des iranischen Atomabkommens.

Meiner Ansicht nach ist es auch bezeichnend, dass sich der gewählte Präsident Biden von der ausdrücklichen Verurteilung Russlands per Namen zurückgehalten hat, während in den letzten Monaten zahlreiche Vorwürfe erhoben wurden, mehrere US-Institutionen in Russland gehackt zu haben. Ja, er hat sich auf das bezogen, was US-Außenminister Pompeo und der Generalstaatsanwalt Barr gesagt haben, um Russland die Schuld zu geben, und es kann argumentiert werden, dass er Russland indirekt in den Kontext seiner spärlichen Aussagen zu diesem Thema verwickelt hat.

Nach meiner Erfahrung hat der Kreml jedoch wahrscheinlich die Vorsicht zur Kenntnis genommen, die Biden in dieser neuralgischen Frage geübt hat. Dies ist wahrscheinlich auch nicht der Aufmerksamkeit des MICIMATT entgangen und hat einige Sorgen über die langfristige Tragfähigkeit der Darstellung Putins als Bösewicht ausgelöst.

Der Kreml schaut zu

Oliver Stone erzählte mir kürzlich, dass Herr Putin in einem seiner Gespräche in Russland etwas verärgert sagte: „Jetzt werden Russen so wie vor dem Zweiten Weltkrieg als Juden betrachtet.“ Denk darüber nach. Inmitten des „Russland Russland Russland“ hat Putin in den letzten mehr als vier Jahren seine Stimme sehr leise gehalten – und sein Pulver trocken gehalten – und ist gleichzeitig offen geblieben für Verhandlungen zur Reduzierung des Rüstungswettbewerbs, der Cyberkriegsführung und anderer Aspekte bilateraler Spannungen. Wenn die Vergangenheit einen Präzedenzfall darstellt, wird er wahrscheinlich Gelegenheit sehen, die Absichten der USA unter Präsident Biden neu zu betrachten – insbesondere während der traditionellen „Flitterwochen“, die normalerweise einem neuen Präsidenten gewährt werden.

Putin ist sich aber auch der Parallelen zwischen seiner Dämonisierung und Russland bewusst und wie Juden in den dreißiger Jahren für fast alles verantwortlich gemacht wurden. Beweisfreie Anschuldigungen von Pelosi und Clinton werden die Aufgabe, ein Mindestmaß an Vertrauen wiederherzustellen, zu einem harten Kampf machen.

Ray McGovern war 27 Jahre lang CIA-Analyst, leitete die sowjetische Außenpolitik und bereitete das tägliche Briefing für drei US-Präsidenten vor. Im Ruhestand war er Mitbegründer von Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS).

https://cooptv.wordpress.com/2021/01/23/fahnden-sie-nach-den-ublichen-verdachtigen-und-vergessen-sie-putin-nicht-von-ray-mcgovern-popular-resistance/