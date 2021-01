Xinjiang: Muslimische Gottesdienste gehen trotz provozierender Berichte über Chinas Entradikalisierung wie gewohnt weiter – In Xinjiang gibt es rund 24.000 Moscheen

Foto: Jama Moschee im Landkreis Yecheng vor und nach der Renovierung / Regierung der Autonomen Region Xinjiang Uygur



Muslime in der autonomen Region Xinjiang Uygur im Nordwesten Chinas widerlegen Behauptungen von Medienberichten aus dem Ausland, dass China ihre Religionsfreiheit einschränke. Sie stellten klar, dass Chinas laufende Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung niemals auf regelmäßige religiöse Aktivitäten abzielten. Stattdessen üben sie ihren Glauben unter besseren Bedingungen aus.

Iminjan Keram, Imam in der Tuanjie-Moschee in Korla, sagte, dass die Regierung durch den Kampf gegen den Extremismus in Xinjiang tatsächlich regelmäßige religiöse Aktivitäten schützt.

„Wir alle denken, dass religiöser Extremismus unter dem Banner des Islam völlig gegen die religiösen Lehren verstößt – es ist nicht der wahre Islam. Es ist tatsächlich ein anti-menschlicher, asozialer, anti-zivilisatorischer und anti-religiöser bösartiger Tumor, der widerspricht den Glaubensbekenntnissen, die Patriotismus, Frieden, Solidarität, Mäßigung, Toleranz und Wohlwollen betreffen, die vom Islam und vielen anderen Religionen vertreten werden „, sagte Keram während einer Pressekonferenz der lokalen Regierung am Mittwoch.

Renovierung der Moscheen

Muslime in Xinjiang erwähnten auch, dass in den letzten Jahren mehrere Moscheen in der Region repariert oder wieder aufgebaut wurden. Einige westliche Medien haben jedoch berichtet, dass sie stattdessen abgerissen wurden. Die Fälle variieren von der Id Kah Moschee im Landkreis Yutian bis zur Jama Moschee im Landkreis Yecheng, die beide eine jahrhundertealte Geschichte haben.

Die Behauptungen erwiesen sich als falsch, als lokale Muslime in Yutian darauf hinwiesen, dass die Id-Kah-Moschee als nationales Kulturerbe ausgewiesen wurde und mit einer großen Summe staatlicher Mittel gut restauriert wurde. Während die Jama-Moschee verstärkt worden war, um einen besseren Service und Sicherheit zu bieten, ohne die historische Stätte zu beschädigen oder abzureißen, sagte der Imman der Moschee.

Obulhasan Tursunniyaz, Hatif in der Jamah-Moschee in Hotan, sagte, dass viele lokale Muslime die Reparatur und Renovierung alter und heruntergekommener Moscheen forderten.

„Unsere Stimmen wurden gehört, und unser Vorschlag wurde von den örtlichen Behörden beachtet“, sagte er. „Jetzt hat die Moschee eine helle und geräumige Halle, die sauber, ordentlich und angenehm ist. Sie ist im Sommer mit Klimaanlagen, im Winter mit Heizungen und heißem Wasser ausgestattet.“

Laut Regierungsstatistiken gibt es in Xinjiang rund 24.000 Moscheen, das ist ungefähr eine pro 530 Muslime, ein höheres Verhältnis als in einigen Ländern mit muslimischer Mehrheit. Jede Moschee soll ein demokratisches Verwaltungskomitee haben, das sich aus Vertretern religiösen Personals und Gläubigen zusammensetzt, um an der Selbstverwaltung der Moschee und an

religiösen Aktivitäten teilzunehmen.

Ein Lehrer weist die Schüler an, den Koran in der Ili-Abteilung des Xinjiang Islamic Institute richtig zu singen. / Regierung der Autonomen Region Xinjiang Uygur

Religionsunterricht

Neben einer Moschee haben muslimische Studenten in Xinjiang nun auch mehr Zugang zu islamischem Wissen von 103 islamischen Vereinigungen und 10 islamischen Institutionen in der Region.

„Dies ist der Ort, an dem wir beten, sowie ein weiteres Klassenzimmer, in dem wir die übliche religiöse Etikette lernen können“, sagte Daoletkhan Dalilhan, ein Student der Ili-Abteilung des Xinjiang Islamic Institute.

Andere Studenten des Instituts, von denen viele auch Imame in Moscheen sind, berichteten, dass sie ihre Fähigkeit, den Koran zu singen, verbessert und ein gründlicheres Verständnis der islamischen Lehren entwickelt haben, um die breite Masse besser bedienen zu können.

„Außerdem könnten viele Muslime auf der Website der China Islamic Association oder über Apps wie Wechat, Weibo und Douyin auf Smartphones studieren“, fügte Tursunbay Meyimhan hinzu, ein Student am Institut.

Die Regierung der Autonomen Region Xinjiang Uygur hält am 9. Dezember 2020 eine Pressekonferenz in Xinjiang ab. / Regierung der Autonomen Region Xinjiang Uygur

Obwohl Xinjiang in diesem Jahr mehreren COVID-19-Ausbrüchen ausgesetzt war, gaben die Einheimischen an, dass ihre normalen religiösen Praktiken nicht beeinträchtigt wurden, da die Infektionen bald unter Kontrolle gebracht wurden. Sie fügten hinzu, dass es genügend Halal-Lebensmittel gibt, wobei die Preise immer noch angemessen sind. Wie in den vergangenen Jahren konnten auch die Muslime den Ramadan feiern – einen heiligen Monat des Gebets und des Fastens – diesmal mit Tee, Naan und Früchten, um das Fasten zu brechen, sowie mit zusätzlicher medizinischer Unterstützung.

Andere Beamte der Pressekonferenz betonten, dass die chinesische Verfassung die Bürger vor Religionsfreiheit und normalen religiösen Aktivitäten vor staatlichen Organen, öffentlichen Organisationen oder Diskriminierungen schützt.

„Xinjiangs Politik zur Achtung und zum Schutz der Religionsfreiheit hat in der internationalen Gemeinschaft, einschließlich der muslimischen Länder, positive Kommentare erhalten. Der Außenministerrat der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) hat eine Resolution verabschiedet, in der Xinjiangs Bemühungen um die Versorgung seiner Muslime gelobt werden Bürger im März 2019. Im Laufe der Zeit wurde die OIC zweimal eingeladen, Delegationen nach Xinjiang zu entsenden. Die Delegationen lobten die Bemühungen von Xinjiang, dem Schutz der Rechte und Interessen der Muslime sowie der Terrorismusbekämpfung große Bedeutung beizumessen und Entradikalisierung „, sagte Ilijan Anayt, ein Sprecher der Regionalregierung.

