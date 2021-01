‚Regimewechsel funktioniert nicht‘ – bearbeitet Senator Paul den von Biden ausgewählten Außenminister

von Daniel McAdams – http://www.antikrieg.com/

Während die Mainstream-Medien weiterhin Süßes über die eingehende Biden Administration träufeln, beginnt sich die wirkliche eiserne Faust von dem, was die Außenpolitik Bidens sein wird, zu materialisieren. Wie aufs Stichwort haben schwere Bombenanschläge in Bagdad – von ISIS … Sie erinnern sich? – die Tür für die Biden-Administration geöffnet, um nicht nur Präsident Trumps Truppenabzug aus dem Irak zu stornieren, sondern um tatsächlich damit zu beginnen, Truppen zurück in den Irak zu schicken.

Wird dies der Irak-Krieg 4.0 sein? 3.7? 5.0? Jeder kann nur raten.

Wenn Biden diese plötzlichen – und günstigen – Unruhen im Irak als Auslöser für die Rückkehr der US-Truppen (und Bomben) verwendet, sollte es niemanden überraschen. Wie Professor Barbara Ransby in diesem Video (> LINK auf englischsprachiges Video) aufzeigt, hat Biden viel mehr getan, um den katastrophalen Angriff auf den Irak im Jahr 2003 geschehen zu lassen, als nur mit „Ja“ für die Autorisierung zur Anwendung von Gewalt zu stimmen. Wie Professor Ransby uns daran erinnert, nutzte Biden die volle Macht seiner Position als Vorsitzender des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen, um sicherzustellen, dass der Senat George W. Bushs auf Lügen basierenden Krieg gegen den Irak genehmigte. Biden verhinderte, dass Experten, die das „Saddam hat Massenvernichtungswaffen und er ist dabei, sie zu benutzen“-Narrativ in Frage stellten, von den Mitgliedern des Kongresses gehört wurden, und garantierte, dass nur das Pro-Kriegs-Narrativ gehört wurde.

Genauso wie Bush oder Cheney ist Biden für die US-Invasion im Irak 2003 verantwortlich, bei der eine Million irakische Zivilisten getötet wurden. Und es kann gut sein, dass er uns noch ein weiteres Mal in diese Lage versetzt.

Eine Figur in der Biden-Administration, die eine zentrale Rolle bei der Rückkehr der USA zu ihrem Hyper-Interventionismus im Nahen Osten spielen wird, ist der nominierte Außenminister Anthony Blinken. Als Mitarbeiter Bidens im Senat half er 2003 dem damaligen Vorsitzenden des Ausschusses für auswärtige Beziehungen, eine Pro-Kriegs-Koalition in der Demokratischen Partei zusammenzustellen, um Präsident Bushs Vorstoß der Republikaner für eine Invasion zu unterstützen.

Später war Blinken Obamas stellvertretender Nationaler Sicherheitsberater, wo er erfolgreich dafür plädierte, dass die Zerstörung sowohl Libyens als auch Syriens fantastische Ideen waren. Beide Länder ertranken im „Befreiungs“-Blutbad der Obama-Regierung, und keines der beiden Länder hat sich von der „Demokratie“ erholt, die Washington gebracht hat, aber ein neokonservativer außenpolitischer Ideologe zu sein, bedeutet, dass man nie sagen muss, dass es einem leid tut.

Und Blinken tut das nicht.

Es überrascht nicht, dass Blinken ein Favorit der von AIPAC finanzierten Foundation for the Defense of Democracies ist („Stiftung zur Verteidigung der Demokratien“), die, wie Phil Giraldi berichtete, twitterte, dass Blinken Teil eines „…großartigen Teams für nationale Sicherheit“ sein würde. Das Land wird sich sehr glücklich schätzen, sie im öffentlichen Dienst zu haben.“

Wir haben Senator Rand Paul (R-KY) dafür zu danken, dass er zumindest die Tatsache zur Sprache gebracht hat, dass Blinken von außenpolitischem Desaster zu außenpolitischem Desaster gestolpert ist – womit man in Washington DC nur befördert wird. In Blinkens Bestätigungsanhörung erinnerte Paul an seine Sucht nach Interventionen im Nahen Osten und wie das für alle ausgegangen ist.

Paul erinnerte den Außenminister-Kandidaten daran, dass seine einzige Kritik am Plan für „Regimewechsel“ in Syrien Plan darin bestand, dass die USA Assad nicht erfolgreich gestürzt haben. Aber … die USA benutzten dschihadistische Stellvertreter, um den säkularen Assad zu stürzen, also was sagt das über Blinkens Urteilsvermögen aus?

„Die Lehre aus diesen Kriegen“, so Paul, „ist, dass ‚Regimewechsel‘ nicht funktioniert!“

Paul fügte hinzu:

Selbst nach Libyen seid ihr nach Syrien gegangen und wollt das Gleiche noch einmal machen … es ist eine Katastrophe.

Sie sind einen „Bösewicht“ losgeworden und ein anderer „Bösewicht“ wurde stärker.

Ja, Senator Paul hat Recht. „Regime Change“ funktioniert nicht. Er tötet oder zerstört das Leben der Schwächsten. Die Armen und die Unschuldigen. Die Feinde der Vereinigten Staaten von Amerika mögen sich gelegentlich am falschen Ende einer Schlinge oder eines Messers wiederfinden, aber es sind immer die Zivilisten, die leiden, wenn sie von Washington „befreit“ werden.

Schnallen Sie sich an, riet der neue Mehrheitsführer im Senat, Schumer, es befindet sich eine ganze Menge von Interventionismus in der Warteschlange.

Es gibt eine ganze Menge von Tod und Zerstörung, die von Biden, Blinken, und ihrer Bande von „Menschenfreunden“ entfesselt werden wollen.

erschienen am 21. Januar 2021 auf > Ron Paul Institute for Peace and Prosperity > Artikel

http://www.antikrieg.com/aktuell/2021_01_23_regimewechsel.htm