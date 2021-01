Der Tag der Bäuerinnen feiert die wichtige Rolle der Frauen in der Landwirtschaft

von Bharat Dogra – https://einarschlereth.blogspot.com/

Bild: Auch die Frauen schließen sich den Protesten an

Der Tag der Bäuerinnen feiert an mehreren Orten die wichtige Rolle der Frauen und ihre tiefe emotionale Unterstützung

Der Tag der Bäuerin wird heute, am 18. Januar, an dem wichtigsten Protestort Kundli sowie an einigen anderen Protestorten der mutigen Bauernbewegung gefeiert. Eine große Anzahl von Frauen traf am Sonntag aus mehreren Dörfern in Haryana und Punjab und anderen Orten ein. Sie übernehmen heute viele Aufgaben und werden sich noch aktiver an der Protestbewegung beteiligen. Ihre tiefe emotionale Unterstützung für die Bewegung hat bereits Aufmerksamkeit erregt. Auch mehrere Jugendliche erreichten nach einem Marathon-Fußmarsch den Protestort.

In einem größeren Zusammenhang ist das Feiern des Tages der Bäuerinnen auch symbolisch für den sehr wichtigen, aber nicht ausreichend anerkannten Beitrag von Bäuerinnen und Landarbeiterinnen, die viel zu einem breiten Spektrum von landwirtschaftlichen Aktivitäten beitragen. Wenn man die gesamte Bandbreite der landwirtschaftlichen Aktivitäten einschließlich wichtiger verwandter Tätigkeiten wie z.B. der Milchwirtschaft einbezieht, zeigen Schätzungen, dass der Beitrag extrem hoch ist.

Dies hat in Dörfern, in denen die Abwanderung größer wurde, weiter zugenommen. In einigen dieser Dörfer sind es praktisch die Frauen, die die landwirtschaftlichen Aktivitäten leiten. Während dies in einigen Dörfern die Realität ist, bestehen in anderen Dörfern, wie z.B. den Himalaya-Dörfern, solche Bedingungen schon seit mehreren Jahrzehnten. In Himalaya-Dörfern haben Frauen auch eine wichtige Rolle beim Schutz und Erhalt der Wälder gespielt. Trotz dieser wichtigen Rolle fehlt es an einer angemessenen Anerkennung der Bäuerinnen, so dass die Frauen nicht in den Genuss verschiedener Regierungsprogramme kommen.

Ein weiterer vernachlässigter Aspekt der wichtigen Rolle und des Potenzials von Bäuerinnen ist, dass sie an vielen Orten mehr Interesse und Engagement für eine ökologisch schützende Landwirtschaft gezeigt haben. Ein wichtiger Schritt zum Schutz der Interessen kleiner und mittlerer Landwirte ist die Entwicklung hin zu einer Landwirtschaft, die unabhängiger ist, weniger vom Kauf externer Betriebsmittel abhängt und sich mehr auf freie Ressourcen innerhalb des Dorfes verlässt. Dies appelliert an die natürlichen Schutzinstinkte der Frauen, die ihre Familien vor hohen Kosten und den daraus resultierenden Schulden schützen wollen. Mit ihrem Verständnis für die Realitäten in der Küche und bei den Lebensmitteln setzen sie sich auch stärker für die Produktion von sicheren, gesunden und nahrhaften Lebensmitteln ein, indem sie die Abhängigkeit von chemischen Düngemitteln, Pestiziden und Herbiziden usw. vermeiden bzw. reduzieren.

Ein Schlüssel zum Wohlstand auf dem Lande ist die Wertschöpfung bei Feldfrüchten und verwandten ländlichen Produkten durch die Aufnahme eines breiten Spektrums von Lebensmittelverarbeitung in ländlichen Hütten und Kleinbetrieben. Bei dieser Arbeit haben Frauen die Führung inne, da sie über viel mehr Erfahrung und Fähigkeiten verfügen.

Darüber hinaus sind Frauen auch sehr geneigt, eine Führungsrolle in sozialen Reformbewegungen zu übernehmen, insbesondere in Bewegungen zur Eindämmung des Konsums von Alkohol und anderen Rauschmitteln, zur Bekämpfung von häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt sowie von Diskriminierung und zur Reduzierung der Last des Mitgift-Systems.

Landarbeiterinnen haben nicht nur viel zur Landwirtschaft beigetragen, sondern auch zur Schaffung vieler nützlicher Güter in den Dörfern und zu Entwicklungsarbeiten wie Teichen und Straßen, die durch ihre höhere Beteiligung am ländlichen Beschäftigungsgarantieprogramm allen zugute kommen. Wenn sie ermutigt werden, sind landlose Bauern auch sehr geneigt, sehr produktive und nützliche Küchengärten anzulegen.

